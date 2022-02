Lost Ark – klasy postaci. Która najlepsza, którą wybrać? [PORADNIK]

Przedstawiamy wam wszystkie klasy postaci, które są dostępne w grze Lost Ark i doradzamy, która może być najlepsza dla was.

Lost Ark to gra MMO osadzona w świecie fantasy. Wśród dostępnych dla graczy klas postaci nie mogło zatem zabraknąć klasycznego podziału na wojowników, magów, łuczników i strzelców czy zabójców. W sumie w Lost Ark czeka na nas 15 klas postaci podzielonych na 5 kategorii.

Wojownicy (Warrior)

Wojownicy w Lost Ark (fot. Smilegate)

Na początek ci, bez których nie może się obejść żadna dobra historia – wojownicy. W Lost Ark charakteryzują się oni zwiększoną defensywą i potężnymi atakami. Niestety, wojownicy nie należą do najszybszych postaci. W Lost Ark reprezentowani są oni przez trzy klasy postaci:

Berserker

Berserker dzierży potężny dwuręczny miecz i charakteryzuje się agresywnym stylem rozgrywki. Pomimo swoich rozmiarów, jest on najbardziej mobilnym z wojowników. W trakcie potyczek może on również wspierać swoją drużynę, znacznie wzmacniając jej obrażenia.

Paladin

Paladyni do swojej dyspozycji mają długi miecz i potężne zaklęcia, które wzmacniają i osłaniają nie tylko wojownika, ale również wszystkich jego towarzysz. Choć paladyn to głównie postać wspierająca i nastawiona na obronę, to potrafi również zadać solidne obrażenia.

Gunlancer

Jeśli lubicie ciężko opancerzone i niezwykle wytrzymałe postacie, to Gunlancer jest klasą dla was. To w dużym uproszczeniu typowy „tank”, wyposażony w potężną tarczę i niezwykłą lancę, która posiada również cechy karabinu.

Mistrzowie sztuk walki (Martial Artist)

Mistrzowie sztuk walki w Lost Ark (fot. Smilegate)

Mistrzowie sztuk walki stawiają na szybkość i mobilność. W walce polegają oni głównie na atakach przy wykorzystaniu własnego ciała. Czasami wspierając się potężnymi rękawicami, kastetami czy innego rodzaju bronią naręczną. W Lost Ark wyróżniamy 4 klasy postaci związane ze sztukami walki.

Striker

Striker wyróżnia się szybkimi atakami i kombinacjami ataków, które mogą wybić przeciwników wysoko w powietrze, gdzie są oni bezbronni. Striker to dobry wybór, jeśli cenicie sobie szybką i dynamiczną walkę w zwarciu.

Wardancer

Wardancer pod wieloma względami przypomina Strikera. Oznacza to, że większość jego umiejętności polega na szybkich atakach i dużej mobilności. Wardancera wyróżnia jednak moc żywiołów, którą może ładować, aby następnie wyzwolić w potężnych atakach.

Scrapper

Scrapper to kolejna dynamiczna klasa postaci w Lost Ark. Chcąc opanować ją do perfekcji musicie rozsądnie korzystać z dwóch rodzajów ataków, z których każdy zasilany przez inny zasób. Zachowanie odpowiedniego balansu zapewni wam nie tylko niemal nieskończone możliwości ofensywne, ale również potężną obronę.

Soulfist

Soulfist różni się od pozostałych klas postaci z tej kategorii. Wyróżnia ją przede wszystkim wyjątkowy styl walki, który jest mieszanką ataków wręcz i dystansowych. Soulfist może również łączyć swoje umiejętności w potężne kombinacje, co dodatkowo zwiększa ich obrażenia.

Strzelcy (Gunner)

Strzelcy w Lost Ark (fot. Smilegate)

Nie będzie to wielkim zaskoczeniem – strzelcy w Lost Ark to głównie klasy postaci skupione na walce dystansowej przy użyciu najróżniejszych broni i gadżetów.

Gunslinger

Gunslinger (rewolwerowiec) to bardzo mobilna klasa, która do swojej dyspozycji ma trzy rodzaje broni. Podczas starć kluczowe jest zatem wybranie odpowiedniego do sytuacji oręża.

Artillerist

Artylerzysta to najmniej mobilna klasa strzelców, ale nadrabia to swoją odpornością. Wyposażony w ogromne działo zadaje spore obrażenia dużym grupom przeciwników. Co więcej, gdy ci zbytnio zbliżą się do artylerzysty, może on z łatwością ich odepchnąć bądź wyrzucić w powietrze.

Deadeye

Deadeye to postać bliźniaczo podobna do rewolwerowca. On również stawia na mobilność i posiada trzy rodzaje broni, które oferują mu unikalne umiejętności. Deadeye to zdecydowanie jedna z najbardziej widowiskowych postaci w Lost Ark.

Sharpshooter

Sharpshooter to odpowiednik snajpera, który zadaje ogromne obrażenia z dystansu. Jest to klasa postaci z największym zasięgiem ataków w grze, co sprawia, że niektórzy przeciwnicy nie zdążą zbliżyć się do Sharpshootera. To jednak nie wszystko, w krytycznych sytuacjach może on skorzystać z umiejętności, które pozwolą mu zniknąć z pola widzenia wrogów.

Magowie (Mage)

Magowie w Lost Ark (fot. Smilegate)

Magowie w Lost Ark to typowe klasy magiczne, które władają potężnymi zaklęciami. W zależności od waszego wyboru możecie postawić na totalną destrukcję bądź leczenie i wsparcie.

Bard

Bard to typowa klasa wsparcia w Lost Ark. Już teraz śmiało możemy założyć, że każda drużyna będzie chciała mieć w swoim składzie przynajmniej jednego barda. Mogą oni nie tylko leczyć sojuszników, nakładać na nich „tarcze”, ale również znacząco wzmacniać ich potencjał. Jakby tego było mało, każdy bard potrafi również sprawić solidny… wycisk, swoim przeciwnikom.

Sorceress

Czarodziejka to klasa postaci nastawiona na zadawanie niezwykle dużych obrażeń. Niemal wszystkie jej zdolności skupiają się na zadawaniu cierpienia adwersarzom. Czarodziejki mogą korzystać z trzech potężnych żywiołów, a ich umiejętne łączenie dodatkowo zwiększa potencjał bitewny

Zabójcy (Assassin)

Zabójcy w Lost Ark (fot. Smilegate)

Zabójcy w Lost Ark to zwinni wojownicy walczący w zwarciu, którzy dodatkowo korzystają ze zdolności magicznych.

Shadowhunter

Shadowhunter używa do walki specjalnych glewii. Co więcej, może on przybrać potężną demoniczną formę, która dodatkowo zwiększa jego zdrowie, szybkość i obrażenia. Pod wieloma względami łudząco przypominają oni Łowców Demonów z World of Warcraft.

Deathblade

Deathblade to typowy asasyn, który podczas walki wykorzystuje parę krótkich mieczy. Szybkie kombinacje ataków zyskują dodatkowe wzmocnienie gdy Deathblade znajduje się za przeciwnikami. Choć jest to dynamiczna i szybka klasa postaci, to jej perfekcyjne opanowanie jest trudniejsze niż w przypadku wielu innych postaci w Lost Ark.

Lost Ark oferuje aż 15 klas postaci (fot. Smilegate)

To już wszystkie klasy postaci w Lost Ark. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie pomoże wam nieco w wyborze. Pamiętajcie przy tym, że Lost Ark to typowa gra MMO i idealny balans wszystkich klas postaci jest niemal niemożliwy. Niektóre z nich zawsze będą nieco lepsze od innych, jednak z całą pewnością nie będzie to trwało wiecznie, bowiem twórcy regularnie będą wprowadzać aktualizacje. Najlepiej zatem nie sugerować się rankingami, tylko wybrać postać, która najlepiej wam odpowiada i, z którą najlepiej będziecie się czuć.

