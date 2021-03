MSI GL65 to ciekawa propozycja dla studentów oczekujących od komputera wysokiej mocy obliczeniowej. Komputer posiada wydajny procesor oraz układ graficzny GeForce GTX 1650 pozwalający odprężyć się grają w gry.

MSI GL65 to 15 calowy notebook z wydajnymi podzespołami. Co ważne laptop ten nie jest przesadnie drogi oraz oferuje rewelacyjny stosunek wydajności do ceny.

MSI GL65

W środku znajdziemy czterordzeniowy procesor Intel Core i5-10300H o podwyższonym TDP i bazowej częstotliwości taktowania na poziomie 2,5 GHz. Domyślnie otrzymamy 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 2666 MHz z możliwością rozbudowy.

Komputer posiada 256 GB nośnik SSD w standardzie M.2 PCIe oraz miejsce na dodatkowy dysk SATA 2,5".

Matryca to matowy panel o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD.

Za wydajność graficzną odpowiada układ Nvidia GeForce GTX 1650. Przyda się on podczas pracy w bardziej zaawansowanych programach, a także grania w gry. Komputer posiada również zintegrowaną grafikę Intel, która pracuje podczas wykonywania mniej wymagających czynności.

MSI GL65 oferuje mnóstwo portów. Mowa o USB Typu A, USB Typu C, HDMI, czytnik kart pamięci, Mini Display Port, RJ-45 czy oddzielnym gniazdom słuchawkowym i mikrofonowym.

Obudowę wykonano z aluminium i plastiku. Klawiatura posiada czerwone podświetlenie.

Komputer waży około 2,3 kg. Zwróć jednak uwagę na dosyć masywny zasilacz.