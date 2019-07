MacBook Air czy MacBook Pro - porównujemy najnowsze laptopy od Apple

Apple uaktualniło najtańsze konfiguracje oraz przestało oferować 12 calowego MacBook'a, więc teraz musisz wybierać pomiędzy modelami Air i Pro. Porównujemy je, aby ułatwić Ci wybór.

Gama modelowa MacBook'ów została zmniejszona i teoretycznie uproszczona, ale krok ten spowodował, że wybór odpowiedniego Mac'a może być jeszcze trudniejszy. Większość konsumentów zainteresowanych zakupem będzie się zastanawiać, czy warto dopłacać do podstawowego MacBook'a Pro?

Oba laptopy posiadają podobne konstrukcje, rozmiary i dostępne porty. Główne różnice sprowadzają się do zastosowanego procesora oraz tego jakiej wydajności oczekujesz od nowego laptopa. Jeżeli zależy Ci na jak najdłuższym działaniu z dala od ładowarki Air ze swoją ultra niskonapięciowym procesorem wygrywa. W przypadku, gdy zależy Ci na mocy Pro jest lepszym wyborem, ale o tym prawdopodobnie już wiesz. Sprawdzamy, czym jeszcze różnią się najtańsze nowe laptopy od Apple.

Jeżeli chcesz kupić nowego MacBook'a do wyboru masz dwa modele - Air oraz Pro w różnych konfiguracjach. Na oficjalnych stronach Apple nie znajdziesz już 12 calowego MacBook'a z wyświetlaczem Retina, Producent zdecydował się na wycofanie go z rynku przy jednoczesnym odświeżeniu podstawowych wersji Air'a i Pro.

W tym artykule skupiamy się na porównaniu podstawowych konfiguracji MacBook'a Air oraz 13 calowego MacBook'a Pro. To właśnie te laptopy Apple będą teraz najchętniej kupowane. Ze sprzedaży wycofany został także MacBook Air z 2017 roku, który nie posiadał ekranu Retina i wyposażony był w procesor Intel Core i5 Broadwell (5 generacji). Komputer ten przez wiele lat był najtańszą możliwością wejścia w posiadanie laptopa od Apple. Jego cena wynosiła od 3500 do 4000 zł i nadal można go jeszcze kupić u wybranych sprzedawców.

Mimo, że na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Air i Pro to bardzo podobne do siebie laptopy różnic jest sporo. Omawiamy najważniejsze z nich tak, aby pomóc Ci wybrać odpowiedniego dla Ciebie laptopa.

Cena

Pierwszą z nich jest oczywiście cena. Jak nietrudno się domyśleć model Pro jest droższy od Air'a.

Najtańszy laptop w aktualnej gamie produktowej to właśnie 13 calowy MacBook Air z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAMu i 128 GB nośnikiem SSD. Został on wyceniony na 5499 zł. Jego cena została obniżona, a model otrzymał technologię True Tone. MacBook Air 2019 oferowany jest w trzech wersjach kolorystycznych: gwiezdnej szarości, złotym oraz srebrnym. Możemy wyposażyć go w 16 GB pamięci operacyjnej za 960 zł (pamięci nie można rozbudować po zakupie - jest wbudowana w płytę główną). Możemy wybrać 128 GB nośnik SSD (w cenie) lub zdecydować się na 256 GB dysk za dodatkowe 1000 zł, 512 GB za 2000 zł oraz 1 TB za 3000 zł. Najdroższa konfiguracja kosztuje 9459 zł. Nie ma możliwości wymiany niezbyt wydajnego procesora Intel Core i5 na mocniejszy chip.

Podstawowa konfiguracja MacBook'a Pro wyposażona w dwa porty Thunderbolt 3, którą porównujemy z MacBook'iem Air startuje z poziomu 6499 zł. Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach - gwiezdnej szarości oraz srebrnym. Możemy wymienić procesor na Intel Core i7 za 1440 zł, rozbudować pamięć operacyjną do 16 GB za 960 zł oraz wymienić dysk SSD na 256 GB za 1000 zł, 512 GB za 2000 zł, 1 TB za 3000 zł oraz 2 TB za 5000 zł. Maksymalnie wyposażona konfiguracja kosztuje 13899 zł.

Do naszego porównania wybieramy podstawowego Air'a z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM oraz 128 GB dyskiem SSD i podstawowego Pro z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM oraz 128 GB dyskiem SSD. Różnica w cenie wynosi 1000 zł. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że specyfikacja techniczna jest bardzo podobna, ale o 1000 zł droższy Pro jest znacznie wydajniejszym komputerem.

Specyfikacja techniczna - MacBook Air 2019

Wyświetlacz: Retina o przekątnej 13,3 cala z podświet­leniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów

Retina o przekątnej 13,3 cala z podświet­leniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów Obsługiwane rozdzielczości skalowane: 1680 na 1050, 1440 na 900, 1024 na 640

1680 na 1050, 1440 na 900, 1024 na 640 Współczynnik kształtu obrazu: 16:10

16:10 Technologia True Tone: Tak

Tak Touch ID: Zintegrowany czytnik Touch ID

Zintegrowany czytnik Touch ID Procesor: Dwurdze­niowy procesor Intel Core i5 1,6 GHz (Turbo Boost do 3,6 GHz) z 4 MB pamięci podręcznej L3

Dwurdze­niowy procesor Intel Core i5 1,6 GHz (Turbo Boost do 3,6 GHz) z 4 MB pamięci podręcznej L3 Grafika: Intel UHD Graphics 617, Obsługa zewnętrznych procesorów graficznych (eGPU) z portem Thunderbolt 3

Intel UHD Graphics 617, Obsługa zewnętrznych procesorów graficznych (eGPU) z portem Thunderbolt 3 Obsługa wideo: Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów oraz:, Obsługa jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz, Obsługa maksymalnie dwóch monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hz, Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3, Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C, Wyjścia VGA, HDMI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)

Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów oraz:, Obsługa jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz, Obsługa maksymalnie dwóch monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hz, Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3, Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C, Wyjścia VGA, HDMI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie) Pamięć masowa: SSD 128 GB z magistralą PCIe, Możliwa konfiguracja z 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej SSD

SSD 128 GB z magistralą PCIe, Możliwa konfiguracja z 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej SSD Pamięć RAM: 8 GB pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz na płycie głównej, Możliwa konfiguracja z 16 GB pamięci RAM

8 GB pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz na płycie głównej, Możliwa konfiguracja z 16 GB pamięci RAM Bateria i zasilanie: Do 12 godzin bez­prze­wodowego przeglądania internetu, Do 13 godzin odtwarzania filmów z iTunes, Do 30 dni w stanie gotowości

Do 12 godzin bez­prze­wodowego przeglądania internetu, Do 13 godzin odtwarzania filmów z iTunes, Do 30 dni w stanie gotowości Bateria: Wbudowana bateria litowo-polimerowa o mocy 49,9 Wh, Zasilacz USB‑C o mocy 30 W, gniazdo zasilania USB‑C

Wbudowana bateria litowo-polimerowa o mocy 49,9 Wh, Zasilacz USB‑C o mocy 30 W, gniazdo zasilania USB‑C Grubość: 0,41–1,56 cm

0,41–1,56 cm Szerokość: 30,41 cm

30,41 cm Głębokość: 21,24 cm

21,24 cm Masa: 1,25 kg

1,25 kg Kamera: Kamera FaceTime HD 720p

Kamera FaceTime HD 720p Ładowanie i rozbudowa: Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB‑C 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)

Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB‑C 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) Komunikacja bezprzewo­dowa: Wi‑Fi - interfejs sieci bez­prze­wodowej Wi‑Fi 802.11ac, Zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth - interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2

Wi‑Fi - interfejs sieci bez­prze­wodowej Wi‑Fi 802.11ac, Zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth - interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2 Dźwięk: Głośniki stereofoniczne, Trzy mikrofony, Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Głośniki stereofoniczne, Trzy mikrofony, Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Klawiatura i gładzik: Pełnowymiarowa klawiatura wyposażona w: 78 (USA) lub 79 (ISO) klawiszy z indywidualnym podświet­leniem LED, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek, Czujnik oświetlenia zewnętrznego; Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch

Pełnowymiarowa klawiatura wyposażona w: 78 (USA) lub 79 (ISO) klawiszy z indywidualnym podświet­leniem LED, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek, Czujnik oświetlenia zewnętrznego; Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch System operacyjny: macOS Mojave

macOS Mojave Zawartość opakowania: MacBook Air, Zasilacz USB‑C o mocy 30 W, Przewód USB‑C do ładowania (2 m)

Specyfikacja techniczna - MacBook Pro 13 2019

Wyświetlacz: Retina o przekątnej 13,3 cala z podświet­leniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów, Jasność 500 nitów, szeroka gama kolorów P3

Retina o przekątnej 13,3 cala z podświet­leniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów, Jasność 500 nitów, szeroka gama kolorów P3 Obsługiwane rozdzielczości skalowane: 1680 na 1050, 1440 na 900, 1024 na 640

1680 na 1050, 1440 na 900, 1024 na 640 Współczynnik kształtu obrazu: 16:10

16:10 Technologia True Tone: Tak

Tak Touch ID: Zintegrowany czytnik Touch ID

Zintegrowany czytnik Touch ID Procesor: Czterordze­niowy procesor Intel Core i5 1,4 GHz (Turbo Boost do 3,9 GHz) ze 128 MB pamięci eDRAM, Możliwa konfiguracja z cztero­rdze­niowym procesorem Intel Core i7 1,7 GHz (Turbo Boost do 4,5 GHz) ze 128 MB pamięci eDRAM

Czterordze­niowy procesor Intel Core i5 1,4 GHz (Turbo Boost do 3,9 GHz) ze 128 MB pamięci eDRAM, Możliwa konfiguracja z cztero­rdze­niowym procesorem Intel Core i7 1,7 GHz (Turbo Boost do 4,5 GHz) ze 128 MB pamięci eDRAM Grafika: Intel Iris Plus Graphics 645, Obsługa zewnętrznych procesorów graficznych (eGPU) z portem Thunderbolt 3

Intel Iris Plus Graphics 645, Obsługa zewnętrznych procesorów graficznych (eGPU) z portem Thunderbolt 3 Obsługa wideo: Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów oraz: Obsługa jednego wyświetlacza o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów, Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hz z możliwością wyświetlania milionów kolorów, Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów, Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3, Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C, Wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)

Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów oraz: Obsługa jednego wyświetlacza o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów, Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hz z możliwością wyświetlania milionów kolorów, Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów, Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3, Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C, Wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie) Pamięć masowa: SSD 128 GB z magistralą PCIe, Możliwa konfiguracja z 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB pamięci masowej SSD

SSD 128 GB z magistralą PCIe, Możliwa konfiguracja z 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB pamięci masowej SSD Pamięć RAM: 8 GB pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz na płycie głównej, Możliwa konfiguracja z 16 GB pamięci RAM

8 GB pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz na płycie głównej, Możliwa konfiguracja z 16 GB pamięci RAM Bateria i zasilanie: Do 10 godzin bez­prze­wodowego przeglądania internetu, Do 10 godzin odtwarzania filmów z iTunes, Do 30 dni w stanie gotowości

Do 10 godzin bez­prze­wodowego przeglądania internetu, Do 10 godzin odtwarzania filmów z iTunes, Do 30 dni w stanie gotowości Bateria: Wbudowana bateria litowo-polimerowa o mocy 58,2 Wh, Zasilacz USB‑C o mocy 61 W, gniazdo zasilania USB‑C

Wbudowana bateria litowo-polimerowa o mocy 58,2 Wh, Zasilacz USB‑C o mocy 61 W, gniazdo zasilania USB‑C Grubość: 1,49 cm

1,49 cm Szerokość: 30,41 cm

30,41 cm Głębokość: 21,24 cm

21,24 cm Masa: 1,37 kg

1,37 kg Kamera: Kamera FaceTime HD 720p

Kamera FaceTime HD 720p Ładowanie i rozbudowa: Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB‑C 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)

Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB‑C 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) Komunikacja bezprzewo­dowa: Wi‑Fi - interfejs sieci bez­prze­wodowej Wi‑Fi 802.11ac, Zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth - interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2

Wi‑Fi - interfejs sieci bez­prze­wodowej Wi‑Fi 802.11ac, Zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth - interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2 Dźwięk: Głośniki stereofoniczne, Trzy mikrofony, Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Głośniki stereofoniczne, Trzy mikrofony, Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Klawiatura i gładzik: 64 (USA) lub 65 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek, Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID, Czujnik oświetlenia zewnętrznego; Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch

64 (USA) lub 65 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek, Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID, Czujnik oświetlenia zewnętrznego; Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch System operacyjny: macOS Mojave

macOS Mojave Zawartość opakowania: MacBook Pro, Zasilacz USB‑C o mocy 61 W, Przewód USB‑C do ładowania (2 m)

Kluczową różnicą w stosunku do MacBook'a Air z 2019 roku jest fakt, że nawet najtańszy MacBook Pro z dwoma portami Thunderbolt 3 posiada Touch Bar, Touch ID oraz czterordzeniowy procesor. Air ma co prawda wyższe taktowanie bazowe, ale w rzeczywistości jego wydajność jest dużo słabsza. Na pokładzie droższego laptopa znajdziemy także wydajniejszy układ graficzny Intel Iris Graphics 645.

Kolejnymi rzeczami, na które warto zwrócić uwagę są bateria i zasilacz. Air posiada ogniwo o pojemności 49,9 Wh ładowane przy użyciu skromnego 30 W zasilacz. Pro wyposażony jest w zauważalnie większą baterię 58,2 Wh i ponad dwukrotnie mocniejszy 61 W zasilacza. Pomimo tego ze względu na wydajniejsze podzespoły oferuje krótsze czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Wymiary i waga

MacBook Air w 2008 roku podczas swojej premiery był najlżejszym laptopem, jakiego można było kupić. W ciągu kolejnych lat jego waga nadal spadała, a MacBook Pro z dużego i grubego laptopa stał się znacznie lżejszy i mniejszy, dzięki czemu mniej zaawansowani użytkownicy mogą mieć problem z rozpoznaniem obu laptopów.

Najnowszy MacBook Air waży 1,25 kg, a droższy 13 calowy MacBook Pro jest o 120 gram cięższy i waży 1,37 kg.

Wymiary zewnętrzne obu laptopów są bardzo podobne, ale MacBook Air charakteryzuje się konstrukcją w kształcie klina, dzięki czemu jego grubość wacha się od 0,41 cm do 1,56 cm. Model Pro posiada identyczną grubość 1,49 cm w każdej części obudowy.

Oba komputery posiadają gładzik Force Touch oraz klawiaturę motylkową. W przeciwieństwie do Air'a, podstawowy model Pro został wyposażony w pasek dotykowy Touch Bar, który zastępuje klasyczne przyciski funkcyjne i wyświetla różnego rodzaju opcje w zależności od oprogramowania, z którego korzystamy. Niestety nie ma jeszcze uniwersalnego wsparcia dla wszystkich aplikacji, a sam Touch Bar jest bardziej gadżetem, niż rewolucyjną funkcją. Zdecydowanie nie polecamy dopłacać 1000 zł jedynie ze względu na jego obecność.

Procesor i pamięć operacyjna

Chociaż zarówno MacBook Air, jak i MacBook Pro wyposażone są w procesory Intel Core i5 ósmej generacji różnica w wydajności pomiędzy tymi układami jest kolosalna. Air posiada dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 8210Y o taktowaniu 1,6 GHz z trybem Turbo Boost do 3,6 GHz. W modelu Pro zastosowano czterordzeniowy procesor Intel Core i5 8257U o taktowaniu 1,4 GHz z trybem Turbo Boost do 3,9 GHz. Układ ten jest znacznie wydajniejszy od tego zastosowanego w modelu Air. Dodatkowo, jeżeli jest dla Ciebie za słaby możesz go rozbudować do Intel Core i7 lub wybrać model z Intel Core i5 o taktowaniu 2,4 GHz oraz czterema portami Thunderbolt.

Oba modele standardowo wyposażono w 8 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 2133 MHz. Apple oferuje możliwość zakupu konfiguracji z 16 GB RAM'u. Pamięć jest wbudowana w płytę główną i nie ma możliwości, abyśmy wymienili ją po zakupie.

Pamięć

W kwestii pamięci masowej różnice pomiędzy Air i Pro zobaczymy dopiero w momencie, gdy zdecydujemy się na zakup większego dysku. W podstawie oba laptopy oferują jedynie 128 GB nośnik SSD, a rozbudowa do 256 GB kosztuje aż 1000 zł. W przypadku MacBook'a Air możemy zdecydować się maksymalnie na 1 TB nośnik, a w Pro dostępna jest konfiguracja z 2 TB pamięci masowej. Ceny są jednak na tyle wysokie, że raczej nie zdecydujesz się na zakup większego nośnika. Jest to po prostu nieopłacalne.

Bateria

MacBook Pro za sprawą czterordzeniowego procesora jest znacznie wydajniejszy, ale odbija się to na żywotności baterii. Nawet większe ogniwo o pojemności 58,2 Wh nie pozwala mu konkurować z MacBook'iem Air. W praktyce różnica nie jest bardzo duża, ale można ją zauważyć. Air pozwoli nam na około 1,5-2 godziny pracy dłużej. Według Apple bateria MacBook'a Air zapewnia do 12 godzin przegladania sieci przy użyciu Wi-Fi, a Pro 10 godzin.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zawsze był miejscem, gdzie oba modele znacząco się od siebie różniły. Pierwsze MacBook'i Pro z wyświetlaczem typu Retina zadebiutowały na rynku już w 2012 roku. Panel ten trafił do Air'a dopiero w 2018 roku. Obecnie oba modele posiadają podobne matryce, ale nie obyło się bez różnic. Zarówno Air, jak i Pro wyposażono w 13,3 calowe ekrany o rozdzielczości 2560 x 1600, dzięki czemu oferują one zagęszczenie pikseli na poziomie 227 ppi. Różnica polega jednak na obsłudze gamy kolorów P3 i jasności na poziomie 500 nitów w modelu Pro. Zarówno Air, jak i Pro wspierają True Tone.

Jak zwykle, Apple nie oferuje ekranów dotykowych w swoich komputerach.

Wydajność graficzna

W przeciwieństwie do modeli 15 calowych o mocniejszej specyfikacji, MacBook Pro 13 calowy podobnie, jak model Air posiada wyłącznie zintegrowaną kartę graficzną Intela. Również w tym wypadku nie są to jednak te same układy. MacBook Air posiada kartę Intel UHD 617, a MacBook Pro Intel Iris Graphics Plus 645. Oba komputery nie zaoferują Ci wysokiej wydajności graficznej, ale również w tej kwestii wygrywa MacBook Pro.

Porty i urządzenia peryferyjne

Kiedyś laptopy Apple wyposażone były w komplet złączy takich, jak USB 3.0 Typu A, magnetyczne złącze zasilania MagSafe, czy Thunderbolt 2 z mini DisplayPort. Od 2015 roku Apple prezentuje laptopy wyposażone jedynie w USB Typu C (wyjątkiem był MacBook Air z 2017 roku), które w modelach Air oraz Pro posiada także wsparcie dla Thunderbolt 3 i DisplayPort. Nie znajdziemy już rzeczy takich jak pełnowymiarowe gniazda USB (typ A) oraz czytniki kart pamięci.

Oba modele posiadają takie same porty wejścia/wyjścia. Na pokładzie znajdziemy dwa gniazda USB Typu C z Thunderbolt 3 oraz gniazdo słuchawkowe Jack. Musisz pamiętać, że jeden z portów będziesz wykorzystywał do ładowania komputera. Droższe modele 13 calowego MacBook'a Pro oraz 15 calowe konfiguracje posiadają cztery porty.

Kupując jakiegokolwiek z nowych MacBook'ów będziesz musiał wyposażyć się w przejściówki i adaptery, które pozwolą Ci na korzystanie z interfejsów takich, jak HDMI, VGA, USB 3.0 Typu A i innych.

Podsumowanie

Apple uporządkowało gamę MacBook'ów, a dwunastocalowy model nie jest już sprzedawany, ale wybór odpowiedniego komputera nie stał się łatwiejszy.

Oczywiście, jeżeli masz ograniczony budżet MacBook Air jest jedynym wyborem. Nie jest to także zły komputer, ale za zaledwie 1000 zł więcej możesz kupić dużo bardziej przyszłościowego laptopa. Podstawowy model Pro oferuje praktycznie dwukrotnie większą wydajność, niż model Air. Dodatkowo otrzymujesz Touch Bar oraz znacznie jaśniejszą matrycę. Jeżeli możesz pozwolić sobie na większy wydatek i nie przeszkadza Ci nieco słabsza bateria i większa masa to podstawowy model MacBook'a Pro jest znacznie lepszym wyborem, który starczy na zdecydowanie dłużej.