MacBook nie chce się włączyć. Jak to naprawić?

Pomimo tego, że sprzęty marki Apple kojarzą się raczej z bezawaryjnością to może się zdarzyć, że napotkają problem, który uniemożliwi normalne działanie. Podpowiadamy co wtedy zrobić.

MacBook to seria laptopów wyprodukowana przez firmę Apple. Na dzień dzisiejszy dzielą się one na dwa osobne wersje: podstawowe MacBook Air oraz profesjonalne MacBook Pro. Różnią się one przede wszystkim specyfikacją, ale także wyglądem i rozmiarem wyświetlacza. Łączy je zaś głównie jeden, wspólny system operacyjny MacOS. Ten z kolei jest znany ze swojej bezawaryjności, jednak z pojedynczych i rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że napotka błąd.

Jedną z awarii, z którą może mierzyć się użytkownik sprzętu Apple jest problem z włączeniem urządzenia. Jeżeli laptop MacBook nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania sprawdź następujące rozwiązania:

Wymuś wyłączenie i ponowne włączenie komputera Mac

Przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przez co najmniej 10 sekund, a następnie puść. Takie postępowanie wymusi całkowite wyłączenie urządzenia. Jeśli komputer Mac nadal się nie włącza, kliknij przycisk zasilania. Jeżeli to nie pomogło konieczne może być przywrócenie oprogramowania sprzętowego. Jeśli komputer Mac włącza się, ale zatrzymuje się na innym ekranie podczas uruchamiania, wykonaj czynności opisane tutaj.

Przywróć oprogramowanie sprzętowe

W rzadkich przypadkach, kiedy urządzenie nadal się nie włącza, może być konieczne przywrócenie lub odtworzenie oprogramowania sprzętowego zapisanego w pamięci komputera. W tym celu potrzebne będzie:

Inny komputer Mac z systemem macOS Catalina 10.15.6 lub nowszym oraz najnowszą aplikacją Apple Configurator, dostępną bezpłatnie w sklepie App Store.

Przewód z USB-C na USB-C lub z USB-C na USB-A do połączenia komputerów ze sobą. Przewód musi obsługiwać przesyłanie zasilania i danych. Przewody Thunderbolt 3 nie są obsługiwane.

Następnie postępuj według poniższej instrukcji:

Upewnij się, że pierwszy (działający) komputer Mac jest podłączony do źródła zasilania i uruchomiony. Podłącz komputery Mac za pomocą obsługiwanego kabla USB-C Uruchom Apple Configurator 2 na pierwszym komputerze Mac. Uruchom ponownie niedziałający komputer Mac za pomocą specjalnej sekwencji klawiszy. W przypadku MacBooka, należy przyciskać jednocześnie przycisk zasilania, prawy klawisz Shift, lewy klawisz opcji oraz lewy klawisz Control przez około 10 sekund. Po 10 sekundach zwolnij trzy klawisze, ale nadal przytrzymaj przycisk zasilania, aż ikona urządzenia pojawi się w Apple Configurator 2 na działającym komputerze Mac. Użyj programu Apple Configurator 2, aby włączyć drugi komputer Mac. Należy to zrobić za pomocą polecenia Czynności > Zaawansowane> Ożyw urządzenie Jeśli uruchomienie nie powiedzie się, możesz użyć programu Apple Configurator 2, aby przywrócić niedziałający komputer Mac. Aby to zrobić kliknij z klawiszem w ikonę DFU, a następnie wybierz Akcje > Przywróć i Przywróć. Jeśli proces się powiódł, na drugim komputerze Mac zostanie wyświetlony Asystent konfiguracji macOS. Jeśli Asystent konfiguracji systemu macOS nie zostanie wyświetlony, powtórz proces przywracania.

