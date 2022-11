MacOS: Jak ustawić planowane włączanie i wyłaczanie w Twoim Macu?

Twój Mac wcale nie musi być włączony przez cały czas. Możesz łatwo oszczędzić trochę baterii przez ustawienie planowanego włączenia i wyłączenia komputera.

Spis treści

Nowy system, nowe problemy. Ustawienie planowanego włączania i wyłączania komputera jest bardzo ważne dla wielu użytkowników - pozwala na zautomatyzowanie wielu działań, a także oszczędza prąd oraz baterię urządzenia. Jednak wraz z MacOS Ventura dotarcie do tego ustawienia stało się zdecydowanie trudniejsze. Sprawdzamy, w jaki sposób możemy ustawić godziny włączania i wyłączania w najnowszym MacOS-ie.

Jak ustawić planowane właczanie i wyłaczanie w MacOS Monterey i starszych?

Przed najnowszą wersją systemu ten proces był o wiele prostszy - wystarczyło wejść w odpowiednie menu w opcjach i ustawić preferowane godziny włączania i wyłączania. Mogliśmy ustalić godzinę, a także to, jak często dana akcja ma się dziać - codziennie, w tygodniu, czy tez tylko w jeden określony dzień. Proste i szybkie w obsłudze.

Zobacz również:

Aby dotrzeć do tych ustawień, wystarczy przejść kilka prostych kroków:

Otwórz Preferencje systemowe Przejdź do zakładki Oszczędzanie energii na Macu lub Bateria na MacBooku Po lewej stronie kliknij w zakładkę Harmonogram Wybierz dzień oraz godzinę planowanego właczania Wybierz dzień oraz godzinę planowanego wyłączania (lub uśpienia albo restartu)

Jak ustawić planowane włączanie i wyłączanie w MacOS Ventura?

Niestety w najnowszej wersji systemu MacOS Ventura Apple z jakiegoś powodu usunęło możliwość ustawienia harmonogramu z ustawień systemowych. Nie oznacza to jednak, że nie możemy zaplanować włączania i wyłączania naszego komputera - będzie to po prostu trochę trudniejsze i wymaga od nas skorzystania z Terminala. Jeśli jesteście na to gotowi, oto jak to zrobić:

Otwórz Terminal Wprowadź jedną z następujących komend wciśnij Powrót

Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat korzystania z Terminala w celu ustalenia harmonogramu, wystarczy wejść na stronę pomocy Apple.