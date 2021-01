Macbook - jakie są modele i czym się różnią [PORADNIK]

Zastanawiasz się nad zakupem komputera przenośnego od Apple? MacBook dostępny jest w dwóch wersjach - Air oraz Pro sprzedawanych w dwóch rozmiarach i kilkudziesięciu konfiguracjach sprzętowych. Sprawdź, który model warto kupić.

Spis treści

Konsumenci kupujący laptopa z Windowsem mają do wyboru setki modeli sprzedawanych w tysiącach konfiguracji sprzętowych. Rozpiętość cenowa sięga od nieco ponad 1000 zł do ponad 20000 zł, a półki sklepowe uginają się od klasycznych notebooków z ekranem o przekątnej 15,6 cala, przez kompaktowe modele o niskiej wadze, aż po konstrukcje gamingowe oraz mobilne stacje robocze.

Komputery Apple z procesorem Apple M1

Osoby poszukujące przenośnego komputera w portfolio firmy Apple mają nieco ułatwione zadanie. Na rynku znajdziemy obecnie zaledwie dwa modele komputerów przenośnych - MacBooka Air oraz MacBooka Pro. Sprzedawane są one w dwóch rozmiarach - 13,3 cala (MacBook Air oraz MacBook Pro) oraz 16 cali (MacBook Pro). Ceny zaczynają się od 5199 zł za najtańszego MacBooka Air, a kończą na 33499 zł za maksymalnie doposażonego MacBooka Pro 16.

U autoryzowanych sprzedawców znajdziemy również starsze modele sprzed roku lub dwóch, które są nieco tańsze, ale nie zawsze warto je wybierać.

W dzisiejszym poradniku przedstawiamy aktualne modele MacBooka oraz różnice pomiędzy nimi. Po przeczytaniu materiału powinieneś wiedzieć który model spełni Twoje oczekiwania.

Uwaga - modele w rankingu ułożyliśmy od najtańszych do najdroższych.

Zasadniczo na rynku znajdziemy cztery modele - 13 calowego MacBooka Air, 13 calowego MacBooka Pro z dwoma portami Thunderbolt 4, 13 calowego MacBooka Pro z czterema portami Thunderbolt 3 oraz 16 calowego MacBooka Pro z czterema portami Thunderbolt 3, ale w sklepach znajdziemy jeszcze nieco starsze egzemplarze pochodzące z 2019 i 2020 roku, dlatego zdecydowaliśmy się na rozdzielenie poszczególnych modeli na dokładniejsze specyfikacje techniczne.

MacBook Air 13 z początku 2020 roku (Intel)

MacBook Air 13 z początku 2020 roku to najtańszy laptop Apple jakiego zakup warto rozważyć.

MacBook Air

Za około 4000 zł otrzymujemy dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 10 generacji, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB dysk SSD.

MacBook Air z początku 2020 roku w bazowej konfiguracji to podstawowy laptop od Apple, który powinien wystarczyć większości mniej zaawansowanych użytkowników.

Komputer posiada 13,3 calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli o jasności 400 nitów ze wsparciem dla True Tone oraz smukłą obudowę o masie 1,29 kg. Laptop dostępny jest w trzech kolorach - Space Gray, Srebrnym oraz Złotym.

Na pokładzie znajdziemy także nową klawiaturę Magic Keyboard wraz ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Komputer na baterii wytrzyma około 12 godzin pracy.

MacBook Air 13 z końca 2020 roku (Apple M1)

MacBook Air z 13 z końca 2020 roku z procesorem Apple M1 wygląda niemalże identycznie, jak starszy model. Zdradzają go inne oznaczenia na klawiaturze. W środku jest to jednak zupełnie inna konstrukcja, która co ciekawe została pozbawiona wentylatora.

MacBook Air z końca 2020 roku

Bazowy MacBook Air za 5199 zł oferuje procesor Apple M1, 8 GB zunifikowanej pamięci oraz 256 GB nośnik SSD. W praktyce konfiguracja ta bez problemu pokonuje najnowsze ultraprzenośny konstrukcje z Windowsem oraz MacBooka Pro 13 z układami Intela. Jedynie znacznie najdroższy MacBook Pro 16 jest w stanie pokonać nowego MacBooka Air.

Komputer posiada 13,3 calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli o jasności 400 nitów ze wsparciem dla True Tone oraz smukłą obudowę o masie 1,29 kg. Laptop dostępny jest w trzech kolorach - Space Gray, Srebrnym oraz Złotym.

Na pokładzie znajdziemy także klawiaturę Magic Keyboard z nowymi oznaczeniami wraz ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Model z procesorem Apple M1 posiada Wi-Fi 6, USB 4 oraz Thunderbolt 4. Oferuje również lepsze czasy pracy na baterii - do 18 godzin.

MacBook Pro 13 z dwoma portami Thunderbolt 4 z końca 2020 roku (Apple M1)

Procesor Apple M1 otrzymał również bazowy model MacBooka Pro 13. Komputer ten oferuje nieco wyższą wydajność. Wszystko dzięki obecności aktywnego systemu chłodzenia. Dodatkowo MacBook Pro 13 już w bazowej konfiguracji oferuje mocniejszy procesor Apple M1 z ośmiordzeniowym układem graficznym.

MacBook Pro 13 z końca 2020 roku

MacBook Pro z procesorem Apple M1 oferuje dwa porty USB Typu C zgodne z Thunderbolt 4 oraz USB 4, a także Wi-Fi 6.

W porównaniu do tańszego MacBooka Air otrzymamy klawiaturę Magic Keyboard z paskiem dotykowym Touch Bar. Oznacza to, że zamiast przycisków funkcyjnych klawiatura posiada wąski panel OLED wyświetlający różne funkcje w zależności od uruchomionej aplikacji.

MacBook Pro 13 posiada identyczny ekran, jak w modelu Air, ale o wyższej o 100 nitów jasności (500 nitów). W gratisie otrzymamy także wydajniejszą baterię pozwalającą na do 20 godzin pracy.

Najmniejszy i najtańszy MacBook Pro sprzedany jest w dwóch kolorach - Space Gray oraz Srebrnym. Komputer kosztuje co najmniej 6499 zł za wersję z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnikiem SSD.

Warto pamiętać, że każdy MacBook Pro oferuje większy gładzik oraz lepsze głośniki od tych zastosowanych w MacBooku Air.

MacBook Pro 13 z czterema portami Thunderbolt 3 z początku 2020 roku (Intel)

MacBook Pro 13 z czterema portami wygląda niemalże identycznie, jak tańszy model z dwoma gniazdami. Niestety w środku pomimo wyższej ceny znajdziemy procesory Intela, które oferują niższą wydajność.

MacBook Pro 13 z czterema portami posiada gniazda Thunderbolt 3 zamiast Thunderbolt 4. Bazowa konfiguracja oferuje 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB dysk SSD. Wyceniono ją na 9899 zł.

Względem tańszego modelu z układem Apple M1 zabrakło Wi-Fi 6.

MacBooka Pro 13 z procesorem Intel możemy skonfigurować z 32 GB pamięci operacyjnej. Układ M1 nie obsługuje takiej ilości RAMu.

MacBook Pro 16 z końca 2019 roku

Flagowym komputerem przenośnym, a właściwie mobilną stacją roboczą od Apple jest MacBook Pro 16 z końca 2019 roku. Komputer ten kosztuje co najmniej 11999 zł.

MacBook Pro 16 z końca 2019 roku

MacBook Pro 16 posiada 16 calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 3072 x 1920 pikseli. Nie zabrakło 500 nitowego podświetlenia, szerokiej gamy kolorów P3 oraz technologii True Tone.

W środku umieszczono sześcio oraz ośmiordzeniowe procesory Intela oraz układy graficzne z rodziny AMD Radeon 5000M. Bazowa konfiguracja oferuje 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD. Topowy model wyposażono w aż 64 GB RAMu oraz 8 TB dysk SSD.

MacBook Pro 16 waży dwa kilogramy i dostępny jest w kolorze Space Gray. Model ten jako pierwszy zaoferował zmodyfikowaną klawiaturę Magic Keyboard z paskiem Touch Bar.

Podsumowanie

Gama modelowa MacBooków jest w chwili obecnej mocno niespójna. Korzystają na tym głównie konsumenci wybierający bazowe konfiguracje. Nowe MacBooki z procesorem Apple M1 oferują niesamowicie wysoką wydajność.

MacBook Pro 13 i MacBook Air 13

Zdecydowanie warto zdecydować się na zakup jednego z laptopów z procesorem Apple M1. W chwili obecnej zakup MacBooków z procesorem Intela jest mocno nie opłacalny.

Najbardziej opłacalnym zakupem jest w chwili obecnej MacBook Air w wersji z procesorem Apple M1, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnikiem SSD za 5199 zł. Alternatywnie możemy rozbudować go do 16 GB RAMu za dodatkowe 1000 zł.

Ciekawą opcją dla nieco bardziej zaawansowanych konsumentów jest MacBook Pro 13 z procesorem Apple M1, który oferuje jeszcze większą wydajność, nieco lepszą matrycę, większy gładzik, pojemniejszą baterię oraz pasek Touch Bar.

Jeżeli masz ograniczony budżet powinieneś rozpatrzeć zakup bazowego MacBooka Air z początku 2020 roku. W kwocie około 4000 zł to świetny zakup.