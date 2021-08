Mało miejsca na dysku C. Jak zwolnić dodatkowe gigabajty?

Gdy system z braku miejsca nie pozwala na zainstalowanie kolejnej aplikacji, oznacza to konieczność przeprowadzenia generalnych porządków na dysku C. Usuwając zbędne pliki i katalogi możesz zwolnić nawet kilka gigabajtów cennego miejsca.

Spis treści

Windows informuje o braku miejsca wymaganego do instalacji danego programu, ostrzega Cię o wyczerpującym się miejscu? Oznacza to, że czas najwyższy przeprowadzić porządki. Może o tym nie wiesz, ale na dysku systemowym zalegają pliki tymczasowe, stare, niepotrzebne dokumenty, pozostałości po odinstalowanych aplikacjach, itd. Jeśli nie oczyszczasz regularnie systemu, miejsce szybko się zapełnia - zwłaszcza, jeśli aktywnie używasz komputera. Dla przykładu wyniki oczyszczania mojego systemu.

Foto: Henryk Tur/PC World

Jak widać przy krótszych okresach czasu jest to kilka-kilkadziesiąt MB, ale przy dłuższych - ponad 3 GB. Tyle właśnie miejsca można odzyskać, jeśli poświęci się raz na tydzień dosłownie kilka minut na czyszczenie dysku. Poniżej pokazujemy praktyczne sposoby, jak to zrobić.

Narzędzie firmy trzeciej

Chociaż w Windows wbudowany jest mechanizm oczyszczania dysku, trzeba przyznać, że firmy trzecie potrafiły stworzyć dla niego znacznie wydajniejsze alternatywy, z których warto skorzystać.

Z pomocą tych narzędzi oczyścisz Windows ze zbędnego balastu w postaci plików tymczasowych czy starych wpisów w Rejestrze. Tu możemy polecić takie aplikacje, jak:

Glary Utilities

CCleaner

Ace Utilities

Optimizer

Ashampoo WinOptimizer

Glary Utilities. Foto: H Tur/PC World

Przeniesienie pliku stronicowania na inną partycję

Plik wymiany - pagefile.sys - to plik wspólnie z pamięcią RAM tworzący pamięć wirtualną komputera. Jest domyślnie zakładany w katalogu głównym partycji systemu Windows, najczęściej oznaczonej literą C. Przeniesienie pliku wymiany nie tylko zwolni miejsce na dysku systemowym, ale przyspieszy działanie Windows. Windows używa pagefile.sys do przechowywania danych, które w przeciwnym razie znajdowałyby się w pamięci operacyjnej komputera (RAM). Czasami po prostu komputer nie ma wystarczającej ilości pamięci operacyjnej, aby mógł pomieścić w niej wszystkie niezbędne, więc pagefile.sys znajduje się na dysku twardym lub SSD (C:pagefile.sys) i zazwyczaj najmniej używane pliki znajdujące pamięci RAM są zapisywane właśnie w tym pliku. Rozmiar jest ustawiany automatycznie przez system Windows.

Przeniesienie pliku stronicowania na inną partycję nie powinno mieć negatywnego wpływu na wydajność. Może mieć nawet pozytywny wpływ ponieważ odciążysz nieco systemowy dysk. Chociaż pagefile.sys znajduje się w C:pagefile.sys, nie zobaczysz go, chyba że włączysz w Eksploratorze plików widoczność ukrytych plików systemowych. Jak przenieść pagefile.sys? Otwórz Panel sterowania, wyszukaj "Wyświetl zaawansowane ustawienia systemu" i wybierz je z listy. Kliknij Ustawienia w sekcji Wydajność, która znajduje się na karcie Zaawansowane.

Ponownie wybierz zakładkę Zaawansowane w otwartym oknie i kliknij przycisk "Zmień...." pod "Pamięć wirtualna". W przypadku odznaczenia opcji "Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków" można ustawić wartość dla dysku C: "Bez pliku stronicowania" i wybrać inny dysk dla "Rozmiar kontrolowany przez system". Ważne jest, aby upewnić się, że przenosisz plik na inny dysk fizyczny, a nie tylko inną partycję na tym samym dysku twardym, jeśli robisz to z myślą o wydajności.

Zmniejszenie rozmiaru lub usunięcie pliku hibernacji

Plik hiberfil.sys tworzony jest na dysku na potrzeby trybu hibernacji Windows. Przechowuje on zawartość pamięci RAM komputera w chwili przejścia systemu w ten stan. Użytkownikowi nie korzystającemu z hibernacji plik nie jest w zasadzie do niczego potrzebny. A zbiór ten może zajmować nawet kilkaset megabajtów - domyślnie jest umieszczany na partycji systemowej. Aby dostać się do ustawień hibernacji, wchodzimy do znajdującego się w Ustawieniach działu

W celu wyłączenia hibernacji, kliknij na ikonkę Start prawym przyciskiem myszki i wybierz z listy opcji Uruchom program Windows PowerShell Administrator. Następnie wpisz komendę:

powercfg -h off

...i zatwierdź, wciskając Enter.

Defragmentacja dysku i usuwanie błędów

Ostatni etap oczyszczania systemu to sprawdzenie, czy na dysku nie ma błędów (mogą one powodować wyświetlanie nieprecyzyjnych informacji o ilości wolnego miejsca) oraz jego defragmentacja. Dostęp do obu opcji uzyskasz wybierając w menu podręcznym dysku pozycję Właściwości i przechodząc na zakładkę Narzędzia. Przy sprawdzaniu błędów zaznacz opcję Automatycznie napraw błędy systemu plików.