Mapy Google - 14 sztuczek, które musisz znać

Przedstawiamy ciekawe funkcje zaszyte w Mapach Google, których znajomość pozwoli Ci w pełni wykorzystać nawigację od Google.

Mapy Google dla systemu iOS oraz Android to jedna z najpopularniejszych aplikacji służących do nawigowania po całym świecie.

Google Maps po raz pierwszy zostały uruchomione 8 lutego 2005 roku, jako serwis internetowy dla komputerów PC. Aplikacja na urządzenia, jaką znamy dziś, została zaprezentowana nieco później - w 2008 roku. Wówczas urządzenia mobilne zyskały możliwość korzystania z nawigacji GPS za pomocą aplikacji. Już w 2013 roku ponad 54 procent użytkowników smartfonów na całym świecie choć raz używało Map Google. Do statystyk liczą się również kraje, które nie korzystają aktywnie z usług Google, jak np. Chiny.

Mapy Google są dzisiaj głównie znane jako aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem Android, iOS oraz WearOS, ale nadal istnieje wersja przeglądarkowa na komputery PC, która również posiada wiele ciekawych funkcji, o których więcej przeczytasz poniżej.

W tym artykule zbieramy wszystkie najważniejsze sztuczki i porady, które pozwolą Ci w stu procentach wykorzystać potencjał Map Google.

1. Trasa złożona z wielu punktów

Możliwość stworzenia trasy złożonej z kilku punktów to żadna nowość nawet w Mapach Google, ale spora część użytkowników o niej nie wie. Google umożliwia wyznaczenie trasy złożonej z kilku punktów po drodze. Możesz np. wyznaczyć trasę z pracy do domu przejeżdżając pod drodze koło ulubionego sklepu aby zrobić zakupy. Wszystko to oczywiście z monitorowaniem ruchu na żywo.

Aby dodać dodatkowe miejsca docelowe w Mapach Google musisz wprowadzić punkt początkowy (smartfon sam go wskaże, jeżeli chcesz jechać z miejsca, gdzie obecnie się znajdujesz) oraz ostateczny cel podróży. Następnie musisz dotknąć trzech kropek znajdujących się w prawym górnym rogu i wybrać dodaj przystanek. Możesz dodawać wiele przystanków i dowolnie modyfikować ich kolejność.

2. Dostęp do Map w trybie offline

Na samym początku artykułu zwracaliśmy uwagę, że główną wadą Map od Google było brak możliwości pobrania ich do pamięci urządzenia. Obecnie istnieje możliwość, aby pobrać wycinek Mapy do pamięci Twojego urządzenia, abyś za granicami Unii Europejskiej nie naraził się na znaczące koszty.

Aby pobrać interesujący Cię wycinek mapy musisz wyszukać interesujące Cię miejsce, dotknąć trzech pasków znajdujących się w prawym górnym rogu i wybrać Mapy offline. Następnie dostosuj obszar, który chcesz pobrać do pamięci urządzenia.

3. Integracja ze Spotify

Mapy Google dla systemu Android zintegrowane są z serwisem strumieniowym Spotify. Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Aby ją zaktywować dotknij trzech pasków znajdujących się w prawym górnym rogu aplikacji, przejdź do Ustawienia > Ustawienia nawigacji i wybierz Domyślną aplikację do multimediów.

Od tej pory możesz sterować muzyką strumieniowaną ze Spotify bezpośrednio w Mapach Google.

4. Tryb samochodowy

Mapy Google na urządzenia mobilne oddają także do dyspozycji użytkownika tryb samochodowy, który wyróżnia się uproszczonym interfejsem oraz możliwością obsługi głosowej. Po wyborze miejsca docelowego i uruchomieniu nawigacji widok jest taki sam, jak w przypadku korzystania z normalnego trybu.

5. Android Auto

Mapy Google są zintegrowane z Android Auto, ale co jeżeli nie posiadasz nowego samochodu, który wyposażony jest w system multimedialny zgodny z Android Auto? Nic straconego możesz pobrać i korzystać z Android Auto na ekranie Twojego smartfona. Wystarczy, że pobierzesz odpowiednią aplikacje, ale niestety nie jest ona w Polsce oficjalnie dostępna, przez co musisz pobrać odpowiedni plik .apk z internetu.

Aplikacja Android Auto na Android oddaje do Twojej dyspozycji wszystkie funkcje, które znajdują się w nowych autach z obsługą tego systemu. Możesz korzystać z nawigacji za pomocą Map Google, rozmawiać przez telefon, odbierać powiadomienia oraz słuchać muzyki z wybranej aplikacji.

6. Mierzenie odległości przy pomocy Map Google

Mapy Google zarówno w wersji na komputery PC, jak i smartfony oferuje funkcję mierzenia odległości. W celu zmierzenia odległości pomiędzy wybranymi punktami wyszukaj punkt i wybierz opcję Zmierz odległość.

Funkcję mierzenia odległości w wersji przeglądarkowej wywołasz prawym kliknięciem myszy i wybraniem Zmierz odległość.

7. Integracja z komunikacją miejską, Uber, Bolt oraz mytaxi

Mapy Google są zintegrowane z innymi usługami komunikacyjnymi. W dużych miastach Mapy Google pokazują drogę dojazdu przy użyciu komunikacji miejskiej oraz za pomocą taksówki, Ubera lub innej usługi przewozu osób. W Warszawie możemy skorzystać z komunikacji miejskiej, Uber'a, Bolt'a oraz mytaxi. Aplikacja pokazuje także, gdzie znajdują się najbliższe samochodu oraz informuje o przybliżonym koszcie transportu.

8. Miejsce parkowania

Przy pomocy Google Maps możemy bez problemu znaleźć nasz samochód. Mapy pozwalają na oznaczenie miejsca, w którym zaparkowaliśmy oraz oferują nawigację do tego punktu. Jest to szczególnie przydatna funkcja w obcym mieście, na dużych parkingach np. podczas imprez masowych lub gdy zostawiamy samochód na kilka dni na lotniskowym parkingu.

9. Udostępnianie lokalizacji

Umówiłeś się ze znajomymi, ale nie wiesz o której wyjść z domu, aby się nie spóźnić, ale też nie czekać za długo na innych? Możesz skorzystać z udostępniania lokalizacji. Funkcja ta pozwala na wysyłanie Twojej lokalizacji przez wyznaczony okres czasu (domyślnie godzinę) lub do ręcznego wyłączenia. Dodatkowo możesz łatwo udostępnić Twoją lokalizację za pomocą aplikacji Mapy, Hangouts, Messenger, Facebook lub za pomocą e-mail'a. To samo mogą zrobić Twoi znajomi, dzięki czemu będziecie nawzajem widzieć, gdzie się znajdujecie. To także dobra funkcja, gdy spotykasz się z kimś na mieście i macie problem, aby dotrzeć w ustalone wcześniej miejsce.

10. Twoje miejsca

Mapy Google umożliwiają zapamiętywanie lokalizacji. Możesz ustawić adres domowy oraz pracy, aby łatwo nawigować do tych miejsc. Wystarczy, że wpiszesz Dom lub Praca w pole wyszukiwania. Nie musisz już wpisywać całego adresu lub wybierać go z historii. Możesz również oznaczać miejsca, jako Ulubione, takie, które chcesz odwiedzić oraz miejsca oznaczone gwiazdką. Wszystkie te lokalizacje możesz później udostępniać znajomym/rodzinie lub ukryć.

11. Zakładka zobacz w pobliżu

Możesz również wykorzystać Mapy Google w celu wyszukania miejsc lub wydarzeń. Wystarczy, że otworzysz kartę odkrywaj, aby dowiedzieć się o najlepszych restauracjach w pobliżu, nadchodzących wydarzeniach, popularnych miejscach, które możesz odwiedzić oraz przeglądać zdjęcia wykonane w pobliżu.

12. Statystyki

Jeżeli jesteś fanem cyferek i wszelkiego rodzaju podsumowań możesz skorzystać z miesięcznych statystyk. Aby do nich dotrzeć kliknij na kartę samochodem i przewiń ją do samego dołu. Znajdziesz tam Twoje miesięczne statystyki. Poinformują Cię one, jaką odległość przebyłeś z wykorzystaniem Map Google, ile wykonałeś podróży, jaka była Twoja średnia prędkość, przez ile czasu stałeś w korkach oraz ile czasu łącznie spędziłeś korzystając z nawigacji w Mapach Google.

13. Wysyłanie trasy na telefon

Jeżeli wybierasz się w dłuższą podróż autem z pewnością wcześniej będziesz chciał zaplanować trasę, którą będziesz pokonywał. Najłatwiej to zrobić korzystając z dużego ekranu. W przypadku Map Google możesz wyznaczyć trasę w wersji przeglądarkowej i udostępnić ją bezpośrednio na Twoje urządzenie mobilne. Musisz jedynie być zalogowany przy pomocy tego samego konta Google na obu urządzeniach (w przeglądarce na komputerze oraz w Mapach na urządzeniu mobilnym).

14. Live View

Live View w Mapach Google to funkcja, która pozwala na nawigację pieszą. Można w tym celu korzystać ze zwykłej mapa 2D lub Live View. W tej drugiej opcji zobaczysz trasy w świecie rzeczywistym oraz na małej mapie na dole ekranu. Z nawigacji Live View możesz korzystać podczas pieszych etapów każdego rodzaju podróży. Jak go aktywować? Wpisz miejsce docelowe na pasku wyszukiwania lub kliknij je na mapie. Następnie naciśnij Trasa i wybierz "Piszo" (ikonka ludzika). Pod mapą zobaczysz opcję Live View. Wybierz ją. Mapy poproszę o poruszanie aparatem, aby dokładnie Cię zlokalizować, a następnie będą prowadzić krok po kroku.

Co ciekawe, Live View prowadzi także we wnętrzach - dotyczy to takich miejsc jak galerie handlowe czy lotniska. Dzięki temu nigdzie się nie zgubisz.

Więcej ciekawych informacji o Mapach Google przeczytasz w drugim naszym artykule.