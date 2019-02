Mapy Google - darmowa nawigacja samochodowa

Darmowe Mapy Google sprawiły, że płatne nawigacje zaczęły wyglądać dość przestarzale. Sprawdzamy, jak spisują się na smartfonach i tabletach.

Mapy Google

Mapy Google dla smartfonów i tabletów z Androidem oraz urządzeniami iPhone i iPad są świetnym pomocnikiem każdego kierowcy, pieszego oraz osób korzystających z transportu publicznego. Ich największe zalety to:

szczegółowe mapy z możliwością przełączenia na widok satelitarny

dokładne informacje o ruchu ulicznym

ciągła aktualizacja

całkowita darmowość

możliwość wyszukiwania przy użyciu wyszukiwarki Google

możliwość sterowania głosowego

Od 21 stycznia Mapy Google pokazują także limity prędkości dla samochodów w takich krajach, jak Wielka Brytania, Dania oraz USA. Pojawiły się także miejsca, gdzie są ustawione radary - funkcja ta dotyczy jak na razie Australii, Brazylii, Kanady, Indii, Indonezji, Meksyku, Rosji, UK i USA. Wykrywanie radarów znajduje się obecnie w fazie testowej.

Piszemy w tym tekście o Mapach Google dla iOS i Androida. Mają one dokładnie te same funkcje i możliwości, różnią się jedynie wyglądem oraz rozmieszczeniem ikonek w menu.

Jak zacząć nawigację z Mapami Google?

Uruchom aplikację Mapy Google, a następnie w okienku wyszukiwania wpisz miejsce (miasto, ulica, budynek), do którego chcesz się dostać. Możesz także nacisnąć ikonkę mikrofonu, aby użyć wyszukiwania głosowego - po prostu powiedz, gdzie chcesz dotrzeć. Jeśli w danej lokalizacji jest kilka możliwych punktów docelowych lub też istnieje kilka miejsc o tej samej nazwie, pokaże się lista z uściśleniem - łatwo wówczas wybrać właściwy cel podróży.

Po pojawieniu się Asystenta Google, doszła nowa możliwość. Wystarczy powiedzieć "OK Google, zabierz mnie do domu", aby wyświetlona została trasa dojazdu z obecnej lokalizacji pod adres domowy.

Możesz też powiedzieć lub wpisać nazwę własną firmy, sklepu, rodzaju miejsca ("ogród botaniczny", "lodowisko"), albo też funkcji ("serwis samochodowy"). Mapy wykorzystają silnik wyszukiwania Google i natychmiast wyświetlą pożądane lokacje wraz z całą nawigacją do nich prowadzącą. Wszystko za darmo! Wystarczy tylko nacisnąć przycisk Start, a następnie wybrać rodzaj transportu - samochód, komunikacja miejsca, pieszo lub rowerem. Zostanie wyświetlony dystans oraz szacowany czas podróży (zależny od jej sposobu). Domyślny to samochód - jeśli chcesz zobaczyć inny, musisz go wybrać.

Trasa i rodzaj podróży

Pod szacowanym czasem i dystansem znajduje się przycisk Wskazówki. Po jego naciśnięciu zobaczysz dodatkowe porady związane z zaproponowaną trasą. Od edycji Map oznaczonej numerem 5.07.2017, użytkownicy iPhone z 3D Touch mogą wybierać niektóre obiekty z listy za pomocą wykrywania siły nacisku (3D Touch).

Opcje trasy

Możesz użyć trzykropkowego menu w prawym górnym rogu, aby wyświetlić opcje trasy, np. zaznaczyć "unikaj mostów", "unikaj robót drogowych", itp. Ilość dostępnych zależy wyłącznie od danej trasy, a to, które wybierzesz - od Ciebie. Pozwala to na lepsze dopasowanie proponowanej trasy. Zaznacz, co ma zostać wyeliminowane, naciśnij Gotowe i otrzymasz trasę dopasowaną do twoich wymagań.

Google Maps a Apple Carplay

Od pojawiania się edycji iOS z numerem 12, posiadacze iPhone mogą używać Map Google z Apple Carplay. Umożliwia to korzystanie z tej praktycznej, dokładnej nawigacji za pomocą dużego ekranu dotykowego w samochodzie. Dzięki temu zamiast kupować płatną nawigację, możesz korzystać z wszystkiego, co oferuje Google - a oprócz tego korzystać z normalnych funkcji, czyli słuchać muzyki, pisać wiadomości WhatsApp, wydawać komendy głosowe, itp.

Jak wypadają w teście Mapy Google w Carplay na 15" ekranie dotykowym w Volkswagenie Touareg? Widoczność jest świetna, nie ma wątpliwości, kiedy na trasie pokazuje się konieczność skręcenia, a także warte uwagi miejsca. Obsługa jest banalnie prosta - wciskasz ikonkę mikrofonu, a następnie mówisz nazwę miejsca, do którego chcesz dotrzeć. Praktyczna funkcja to opcja zapamiętania najczęściej wybieranych tras, jak np. z domu do miejsca pracy. W lewym, górnym rogu pokazywane są informacje o wydarzeniach na trasie, jak np. korki, a towarzyszy im krótka informacja głosowa. Informacje te ograniczone są do minimum i w żaden sposób nie rozpraszają kierowcy. Wydarzenia pokazywane są na mapie kolorem. Ich precyzyjność nie pozostawia niczego do życzenia - gdy korek znika lub zablokowana po stłuczce droga na powrót staje się przejezdna, mapa jest aktualizowana w kilkanaście sekund.

Porada: zanim zaczniesz podróż, pobierz wymaganą mapę na iPhone. Dzięki temu możesz nawigować z mapami Google offline, a jedyne, co jest Ci potrzebne, to połączenie ze smartfonem, który będzie pobierać aktualne informacje o zmianach natężenia ruchu drogowego.

Podsumowując: Mapy Google z Carplay spisują się znakomicie. Jedyna wada: pobierają czasem duże ilości danych.

Języki w mapach Google

Aktualnie Mapy Google mają wsparcie dla 39 języków, używanych łącznie przez 1,5 miliarda ludzi. Jest wśród nich również język polski.

Pomoc dla niepełnosprawnych

16 marca 2018 roku Google zapowiedziało, że Mapy będą wyświetlać środki transportu komunikacji miejskiej, z których mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach. Jak się dostać do tej opcji? Należy wybrać środek transportu - komunikacja miejska (przy pokazanej trasie) a następnie wybrać Opcje. Na samym dole znajduje funkcja Z dostępem dla niepełnosprawnych - jeśli nie jest wyświetlana, należy najpierw zaznaczyć środek transportu Autobus, Pociąg lub Metro.

Nawigacja w akcji

Mapy Google pokazują Twoją obecną lokalizację oraz całą trasę do wybranego celu, ponadto kierują Cię informacjami głosowymi - aby były dobrze słyszane, zwiększ poziom głośności smartfona na maksimum. W przeciwieństwie do nawigacji samochodowych, Mapy nie podają informacji typu "roboty drogowe" czy "ciężkie warunki atmosferyczne", szacowanego czasu dotarcia do poszczególnych etapów trasy, ani propozycji alternatywnego dojazdu. Zamiast tego podają czas przybycia na miejsce - który może zmienić się w trakcie podróży. Jeśli chcesz wyłączyć nawigację, wystarczy nacisnąć krzyżyk w lewym, górnym roku.

Porada: możesz ustalić trasę na domowym PC lub tablecie, a następnie przesłać ją do swojego telefonu.

Nawigacja online: mapy zawsze aktualne

Mapy Google były przez długi czas czystą nawigacją online. Dane do nich są pobierane z serwera Google na smartfona jedynie w trakcie użytkowania. A ponieważ gigant IT za punkt honoru stawia sobie ich dokładność, są one zawsze aktualne. Różni je to od konkurencyjnych rozwiązań, gdzie mapy są wbudowane w nawigację, a co jakiś czas należy pobierać ich nowe wersje. Poza tym niektóre mapy są płatne, co naraża posiadacza nawigacji na dodatkowe koszty. Jeżeli nawigacja aktualizuje się za pomocą połączenia mobilnego, może być to powolna operacja. A jeśli smartfon jest w sieci z ograniczonym transferem danych, może szybko osiągnąć płatny limit. Poza tym poza krajami UE dochodzi opłata za roaming.

Google rozwiązało ten problem jakiś czas temu. O ile mapy są bazowo w sieci, można pobrać je przed wyruszeniem w podróż na komputer czy laptopa, a następnie przerzucić ja na swoje urządzenia i korzystać z nich offline w czasie jazdy. To zapobiegnie wykorzystywaniu limitu danych i pozwoli zaoszczędzić na opłatach. Jedyne, co jest potrzebne z sieci, to pobieranie informacju o ruchu ulicznym.

Pobieranie Map przed jazdą

Wpisz cel swojej podróży do Map Google. Gdy zostanie wyświetlona trasa, wybierz menu w lewym, górnym rogu, a następnie wybierz znajdującą na dole opcję Mapy offline, a dalej - Wybierz własną mapę. Możesz przesunąć palcem, aby dostosować okienko mapy - otrzymasz informację, ile MB zajmie dana mapa. Oczywiście im jest ona dłuższa, tym będzie to większa ilość danych. Gdy już się zdecydujesz, naciśnij Pobierz.

Po pobraniu, znajdziesz mapę w lokalizacji, gdzie zapisywane są ściągane. Możesz z niej korzystać bez konieczności narażania się na pobieranie dużych ilości danych, a tylko same informacje o ruchu drogowym.

Uwaga - maksymalny obszar mapy może wynosić 120 00 km2.

Aktualizacja offline

Każda pobrana mapa jest po jakimś czasie automatycznie kasowana. Kilka dni zanim skończy się ważność mapy, Google przyśle o tym przypomnienie. Możesz tego uniknąć, wybierając zapisaną i opcję aktualizacji. Można to robić w nieskończoność, dlatego jeśli często podróżujesz po jakiejś trasie, jedno pobranie mapy wystarczy na setki podróży. Proces ten może zająć do kilku minut. Można przejść po nim w tryb offline i korzystać z aktualnych map bez konieczności pobierania danych z sieci.

Zużycie energii

Podczas używania Map Google mogą one potrzebować energii z urządzenia. Jeśli zaczniesz nawigację z iPhone 6 z pełną baterią, po przejechaniu 120 km (ok. 90 minut), poziom naładowania spadnie do 60%. Dlatego przed ruszeniem w drogę lepiej naładować urządzenie do pełna lub też zabrać ze sobą ładowarkę samochodową.

Pełna przejrzystość

Zaletą Map Google jest ich przejrzystość - nie wyświetlają się na nich żadne zbędne informacje, które utrudniałyby śledzenie trasy. Ponad nazwą ulicy i kierunku podróży, na środku ekranu widzisz swoje położenie oraz ważne informacje o drodze, jak konieczność zwolnienia. W prawym górnym, pod symbolem lupy, znajdują się informacje o stacjach paliw, restauracjach czy sklepach spożywczych, pod nią - regulacja siły głosu.

Poniżej podawany jest szacowany czas przyjazdu na miejsce, odległość od niego i przewidywany czas podróży. Mapa sygnalizuje także ostrzeżenia o korkach. Po prawej znajdują się dwie ikonki. Pierwsza z lewej podaje ewentualne trasy objazdu. Druga to ustawienia, umożliwiające dopasowanie wyświetlania - można tu włączyć mapę satelitarną, wyświetlać korki, a gdy wejdziesz w opcję Ustawienia na samym dole, masz dostęp do kolejnych opcji.

Widok satelitarny - o ile zwykła mapa jest bardziej przejrzysta, o tyle widok satelitarny pozwala na lepszą orientację w terenie, a zwłaszcza identyfikację charakterystycznych obiektów. Należy jednak pamiętać, że widok satelitarny wiąże się z większą ilością pobieranych danych.

Ciekawostka: od sierpnia 2018 w przeglądarkach desktopowych można oddalać widok mapy aż do momentu zobaczenia Ziemi z orbity. Dotyczy to zarówno widoku zwykłej mapy, jak i satelitarnego.

Miejsca parkingowe w Mapach Google

Mapy Google nie tylko pokazują trasę i natężenie ruchu, ale - od 30 sierpnia 2017 roku - także sytuację parkingową w miejscu docelowym. Uwaga - ta opcja jest dostępna tylko w wybranych miastach. Jak sprawdzić, czy jest tam, gdzie się wybierasz? Wybierz w opcjach podróży samochód. Jeśli w miejscu docelowym obsługiwana jest funkcja pokazywania parkingów, pokaże się kolorowa ikonka P - gdy ma ona czerwoną barwę, oznacza to, że ciężko znaleźć miejsce, przy niebieskiej - może być z tym problem, a przy zielonej - jest dużo miejsca.

Jak wspomniano wcześniej, Mapy Google pozwalają na wybór środka przemieszczania się. Funkcja ta została wprowadzona w lipcu 2017 roku i od tego czas najsłabiej sprawdza się trasa piesza, która jest najmniej dokładna ze wszystkich i nie zawsze prowadzi najkrótszą drogą do wskazanego celu. Nie ma jednak opcji wyboru trasy dla ciężarówki - co dla kierowcy takiego pojazdu jest niewygodne.

Mapy Google - czego brakuje?

O ile Mapy Google świetnie i przejrzyście pokazują trasę dla kierowców samochodów, brakuje w nich funkcji informujących o limicie prędkości (w wiekszości krajów) oraz tempie jazdy. Osoby przyzwyczajone do nawigacji głosowych mogą narzekać na brak głosu mówiącego o konieczności skręcenia oraz zbliżających się zjazdach z autostrady.

Informacje o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym

Oprócz pochwalenia Map Google za dokładność w pokazywaniu tras przejazdu, słowa uznania należą się także za perfekcyjne aktualizowanie informacji na temat natężenia ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Ponieważ tysiące telefonów i tabletów z Androdiem (a także bazowanych na Androidzie nawigacji samochodowych) przesyła bezustannie informacje o ruchu na drodze, Google na ich podstawie jest w stanie wiernie oddawać rzeczywisty obraz sytuacji. Pod tym względem bije na głowę tradycyjne nawigacje samochodowe, które nie mają dostępu do tak dużej ilości danych, a samo aktualizowanie jest dość powolne i może się zdarzyć, że nawigacja ostrzeze o korku już w momencie, gdy przestanie on istnieć, co dezorientuje kierowców.

Zaletą aktualizowania informacji o ruchu drogowym jest także to, że Mapy Google są zdolne na ich podstawie zmienić szacowany czas dotarcia na miejsce. W przypadku, gdy Google nie może zaktualizować informacji o ruchu drogowym, jest to sygnalizowane za pomocą ikonki na dole wyświetlacza oraz informacji głosowej. Podobnie, gdy zostanie przywrócona taka możliwość. Jeżeli podczas podróży dochodzi do przerwy (np. zatrzymujemy się na stacji benzynowej), wówczas Mapy wyświetlają informację o tym u dołu ekranu i podają nowy czas przybycia do celu. Jeśli serwery Google wykryją alternatywną trasę, użytkownik jest o tym informowany głosem, a następnie może zdecydować się na jej zmianę lub odrzucenie. Wypadki i inne czynniki powodujące zakłócenia w jeździe są wyświetlane na górze ekranu. Po naciśnięciu na ich ikonkę zostaną podane bardziej szczegółowe informacje na dany temat. Mapy Google ostrzegają, gdy na trasie jest korek - można wówczas nacisnąć na ikonkę reprezentującą alternatywną trasę i zobaczyć, czy nie będzie lepsza.

Posiadacze iPhone mogą zainstalować na nim dedykowany widżet, który będzie cały czas pokazywać sytuację na drogach w obecnej lokalizacji.

Mapy Google za granicą

Mapy można wykorzystać podczas podróży zagranicznej. Tutaj sprawdzają się równie dobrze, jak na rodzimym podwórku, jednak zdarza się, że w niektórych rejonach Europy podają niedokładne wyniki - zwłaszcza na obszarach poza miastami. W samych miastach zdarza się czasem, że pokazują muzea czy restauracje jako otwarte, podczas gdy nie są one jeszcze czynne. Takie sytuacje są jednak rzadkością i zdecydowanie w większości sytuacji można im zaufać.

Jeśli zabierasz Mapy Google poza teren UE, pamiętaj, że będą obowiązywać opłaty roamingowe. Dlatego dobrze przed wyjazdem pobrać na telefon mapy rejonu, do którego się wybierasz - tak, jak zostało to opisane powyżej - i korzystać z nich w trybie offline.

Mapy Google - mierzenie odległości

Mapy Google umożliwiają zmierzenie odległości między dwoma lub kilkoma miejscami. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, naciśnij palcem na dowolnym miejscu wyświetlanej mapy, aby wybrać punkt startowy. Następnie palcem "podciągnij" białe menu na dole ekranu do góry, aby ukazały się dodatkowe opcje - w tym Zmierz odległość.

Następnie przeciągaj mapę, dopóki znacznik nie znajdzie się w miejscu docelowym i wybierz przycisk Dodaj. Pokaże się wówczas odległość pomiędzy nim a miejscem startu. Możesz kontynuować pomiary, dodając kolejne punkty na mapie lub nacisnąć strzałkę na górze i powrócić do menu.

Mapy Google a Android Auto

Mapy Google są domyślną nawigacją w Android Auto. Działają w ten sam sposób niezależnie od samochodu. Aby rozpocząć, należy przytrzymać przycisk kontroli głosu, a następnie komendą głosową wybrać miejsce docelowe lub punkt zainteresowania (np. "kawiarnia"). Mapy wyświetlą listę możliwych punktów docelowych. Każda z tras pokazywana jest z dużą precyzją, a także odzwierciedla rzeczywiste natężenie ruchu. Warto zauważyć, że gdy używa się Map Google, nawigacja zainstalowana w samochodzie samoczynnie się wyłącza.

Mapy Google vs Mapy Apple

Apple Maps to również darmowa nawigacja online, z aktualziacją informacji o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym. Ale w odróżnieniu od propozycji Google, tutaj nie ma możliwości pobierania map i korzystania z nich w trybie offline. To bardzo niewygodne, zwłaszcza dla osób mających ograniczony transfer danych w abonamencie lub wybierających poza Unię Europejską (roaming).

Mapy Google vs Here We Go

Kolejny rywal Map Google to nawigacja Here We Go. Darmowa, z aktualizacją natężenia ruchu w czasie rzeczywistym. Co odróżnia ją od Google? Mapy instalowane są na smartfonie, co z jednej strony zabiera miejsce, a z drugiej - zwalnia z konieczności połączenia z internetem. I za to duży plus. Jednak przegrywa pod względem aktualności informacji dotyczących wspomnianego ruchu drogowego. Mapy Google pokazują również znacznie dokładniej czas przyjazdu na miejsce - testowane na tej samej trasie, wskazały go precyzyjnie. A Here? Po dotarciu na miejscu pokazywało, że pozostało jeszcze... 20 minut jazdy.

Porada: jeśli ma się wystarczająco dużo miejsca w smartfonie, można wybrać zamiast Map aplikację Navi i Here - zwłaszcza, gdy nie ma się połączenia z siecią lub wybiera za granicę.

Tomtom i Sygic

Zarówno mapy Google, jak i Apple oraz Here We Go są na tyle dobre, że nie ma praktycznie sensu kupować płatnych rozwiązań nawigacyjnych, jak Tomtom czy Sygic. Zwłaszcza Mapy Google są znacznie dokładniejsze i precyzyjniejsze niż kosztujące niemałe pieniądze nawigacje, które w dodatku należy aktualizować za opłatą. Google daje wszystko za darmo.

Mapy Google vs. Garmin Nüvicam

Opisany test polegał na używaniu przez kilka tygodni Map Google i - równocześnie - niezależnej nawigacji Garmin Nüvicam. I od razu zaczęły się problemy, ale nie z Google, ale nawigacją, która kosztuje kilkaset złotych (a jej rozbudowane wersje ponad 1400 zł) i nie była w stanie znaleźć kilku miejsc na mapie! Mapy Google natomiast od razu rozpoznały i wyznaczyły trasę. Dalej, w trakcie jazdy - MG udzielały tylko tylu informacji, ile było to naprawdę niezbędne, podczas gdy Garmin miał tendencję do powtarzania po kilka razy tych samych. Ponadto produkt Garmin miał irytujący zwyczaj pokazywania co kilka minut alternatywnej trasy dla obecnej. Dodając do tego powtarzający się głos, znacznie obniża to komfort jazdy kierowcy. Punkty idą dla Google.

Inne przewagi Google to między innymi szybsze działanie - nawet na starszych smartfonach łączył się z sygnałem GPS znacznie szybciej, niż pachnąca świeżością nawigacja. Gdy przychodziło do powiększania mapy, odbywało się to bez najmniejszego zacięcia, podczas gdy w przypadku urządzenia Garmin zajmowało to czasem nawet kilka sekund. Dlatego i tutaj Mapy Google okazują się zwycięskie - i to w niemal każdym aspekcie.

Czy zatem droższa nawigacja samochodowa nie ma zalety? Owszem - ma. Przede wszystkim są to funkcje: ostrzegania przed kolizją informuje kierowcę o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, ostrzegania o opuszczeniu pasa informuje kierowcę o zjechaniu z drogi lub na przeciwległy pas oraz wbudowana kamera samochodowa, która nieprzerwanie rejestruje przebieg jazdy i automatycznie zapisuje pliki w momencie kolizji.

Podsumowując: Mapy Google to dobra i dokładna nawigacja, ale jeśli chcesz asystenta jazdy - warto pomyśleć o propozycji Gamrin.

Mapy Google - podsumowanie ogólne

Mapy Google są obecnie rozwiązaniem do nawigacji, które znajduje na szczycie najlepszych. Jak długo będzie tak dokładnie aktualizować informacje o natężeniu ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, tak długo ciężko będzie znaleźć dla nich konkurencję - zarówno wśród płatnych, jak i darmowych rozwiązań. Jeśli masz Mapy Google w swoim smartfonie, nie będzie Ci potrzebne osobne urządzenie do nawigacji.

Oczywiście nie jest to rozwiązanie pozbawione kilku wad - wyczerpuje dość szybko akumulator urządzenia, nie ma asystentów pomagających podczas jazdy, nie umożliwia rozmowy bez używania rąk, nie oferuje własnej kamery samochodowej i przy mniejszym wyświetlaczu mamy mniejszy komfort obsługi (ale to ostatnie można rozwiązać poprzez podpięcie ich do Apple Carplay lub Auto for Android).

Zatem jeśli chcesz mieć dobrą nawigację samochodową, do podróży pieszych, środkami transportu publicznego lub rowerem/motocyklem, która doprowadzi Cię prosto do celu - Mapy Google są dla Ciebie!