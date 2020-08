Masz Chromebooka? Sprawdź, jak zainstalować aplikacje z Androida

Wszystkie nowe Chromebooki posiadają możliwość instalacji aplikacji z Androida, które zwiększają użyteczność sprzętu.. Pokazujemy, jak z niej skorzystać.

System operacyjny Chrome OS oparty jest na przeglądarce Chrome. Mało kto wie jednak, że system ten korzysta z jądra Linuxa. Jest to niezwykle istotna informacja, ponieważ z takiego samego jądra korzysta system operacyjny Android. Google od 2017 roku umożliwia instalowanie aplikacji na Androida na komputery z systemem operacyjnym Chrome OS. Nowsze modele Chromebook'a posiadają wbudowany Sklep Play, który niczym nie różni się od tego znanego ze smartfonów z Androidem.

Chromebook

W tym poradniku pokazujemy, jak korzystać z aplikacji na Androida na komputerach z Chrome OS.

Krok 1 - Sprawdź kompatybilność i włącz usługi Google

Usługi Google i Sklep Play dostępne są na większość, ale nie wszystkie modele Chromebook'ów. Kiedyś Google utrzymywało na swojej stronie listę wspieranych urządzeń, ale obecnie już jej nie znajdziemy. Na szczęście istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy nasze urządzenie może pracować z aplikacjami na Androida.

Wystarczy przejść do Ustawień i przesunąć je do zakładki Aplikacje. Jeżeli istnieje tam zakładka Sklep Google Play to nasze urządzenie ma możliwość uruchomienia sklepu Google Play i aplikacji na Androida.

Ustawienia Chrome OS

Krok 2 - Aktywuj usługi Google

Możliwe, że usługi Google są wyłączone. W tym celu trzeba w nie kliknąć i zaakceptować regulamin. Jest on wyświetlany również podczas konfiguracji systemu Chrome OS.

Ustawienia Chrome OS

Krok 3 - Uruchom Sklep Play

Po wykonaniu powyższych kroków nie pozostaje nic innego, jak uruchomić Sklep Play. Aplikacja znajduje się w szufladzie z aplikacjami. Alternatywnie możemy skorzystać z wbudowanej w system wyszukiwarki.

App Drawer Chrome OS

Wyszukiwarka Chrome OS

Krok 4 - Zainstaluj swoje ulubione aplikacje

Po uruchomieniu Sklepu Play możemy korzystać z naszych ulubionych aplikacji ze smartfonów na większym ekranie komputera.

Sklep Play na Chrome OS

Dla przykładu na naszym Acer Chromebook 315 zainstalowaliśmy pełną wersję aplikacji Messenger.