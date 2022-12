Masz dość usług Google? Sprawdź, czym i jak łatwo możesz je zastąpić w 2022 roku

Gmail - alternatywy

Gmail jest popularny, jednak można zauważyć, że gdy użytkownik jest zalogowany do konta Gmail, Google może łatwo śledzić jego aktywność online, co służy mu do podsuwanie reklam Google ads (Adsense). Alternatywa to oczywiście inna skrzynka. Serwisy takie są zarówno darmowe, jak i płatne. Jest ich sporo, a można wyróżnić: