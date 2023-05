Masz dość, że twój Samsung Galaxy się zacina? Sprawdź, jak możesz to zmienić

Istnieje wiele sposobów na to, by poprawić wydajność smartfona. Jednym z nich jest regularne czyszczenie pamięci Cache poszczególnych aplikacji.

Smartfon się zacina - co zrobić

Pamięć Cache to inaczej pamięć podręczna. Gromadzi ona informacje dotyczące aplikacji, tak by przyspieszyć dostęp do konkretnych danych. Jednak, dlaczego warto ją czasem usuwać?

Na smartfonie zazwyczaj zainstalowane mamy dziesiątki aplikacji, a każda z nich posiada swoją własną pamięć podręczną. Tak duże ilości danych często sumują się do gigabajtów zajętego miejsca, które mogą być cenne dla użytkownika - szczególnie jeśli nie posiadamy slotu na kartę microSD. Zapełnienie pamięci podręcznej może również obniżać wydajność naszego smartfona.

Poniżej pokazuję jak usunąć pliki Cache w kilku prostych krokach. Screeny pochodzą z Samsunga Galaxy S10+, jednak w przypadku większości urządzeń z Androidem proces ten będzie wyglądał niemal identycznie.

Krok 1:

Najpierw otwórz Menu Ustawień na twoim smartfonie, a następnie znajdź w nim kafelek z napisem Aplikacje. To tam znajduje się centrum zarządzania zainstalowanymi przez Ciebie programami. Wszystkie operacje z poniższego poradnika będą wykonywane w tej zakładce.

Krok 2:

Następnie znajdź aplikację, której pamięć podręczną chciałbyś usunąć.

Krok 3:

Otwórz menu interesującej Cię aplikacji oraz znajdź sekcję o nazwie Domyślna pamięć.

Krok 4:

Wybierz opcję Wyczyść pamięć. Po zakończeniu operacji twój smartfon powinien wskazywać, że Pamięć cache przechowywana przez aplikację wynosi obecnie 0 B.

Ważne!

Czyszczenie plików Cache nie usuwa twoich danych z aplikacji. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na zrobienie tego, przykładowo w aplikacji Messenger, to nadal będziesz do niej zalogowany.