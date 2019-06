Masz konsolę Xbox One? Sprawdź, jak zaoszczędzić pieniądze na Xbox Game Pass Ultimate!

Jeśli bezpłatny test Game Pass Ultimate za 4 zł nie był dla Ciebie wystarczająco kuszący, jest o wiele lepsza oferta.

Microsoft pokazał się na targach E3 2019 w wielkim stylu, a obok ujawnienia projektu Scarlett - konsoli następnej generacji firma uruchomiła usługę Xbox Game Pass Ultimate. Nowa subskrypcja łączy w sobie cechy Game Pass dostępnego na komputery PC oraz konsole Xbox One, a także Xbox Live Gold. Dzięki połączeniu obu usług jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Jeżeli to dla Ciebie za mało lub nie jesteś fanem wszelkiego rodzaju subskrypcji istnieje promocja, która za 1 Funt/1 Euro/ 1 Dolara/4 zł w zależności od lokalizacji pozwoli Ci przez miesiąc korzystać z Xbox Game Pass Ultimate. To dobra oferta, ale jest jeszcze bardziej skuteczny sposób na zaoszczędzenie sporo pieniędzy na Game Pass Ultimate i to nawet na okres do trzech lat. Sprawdź, jak to zrobić.

Jaka jest różnica pomiędzy Xbox Live Gold, a Xbox Game Pass Ultimate?

Xbox Live Gold to standardowa subskrypcja online dla graczy posiadających konsole Xbox One, która pozwala im grać online z przyjaciółmi, a jednocześnie zapewnia dostęp do kilku darmowych tytułów miesięcznie za pomocą Games with Gold. Usługa kosztuje 29 zł miesięcznie, 79 zł jeżeli zdecydujemy się na trzymiesięczną subskrypcję oraz 249 zł za cały rok. Cena nie jest ani niska, ani wysoka, a na dodatek często pojawiają się cykliczne promocje, które umożliwiają zakup subskrypcji na miesiąc za złotówkę. Mimo to Xbox Game Pass Ultimate zmiata z powierzchni ziemie Xbox Live Gold.

Jak ujawniono na E3 za 54,99 zł miesięcznie Xbox Game Pass Ultimate zapewnia Ci dostęp nie tylko do całego pakietu Xbox Live Gold, ale także do Xbox Game Pass i Xbox Game Pass na komputery PC z zainstalowanym systemem Windows 10.

Aby promować start usługi Microsoft uruchomił promocję, która pozwala nam przez miesiąc cieszyć się Game Pass Ultimate za jedyne 4 zł. Choć to dobra oferta nie kuś się na nią. Jest sposób, aby wykorzystać tę promocję i zaoszczędzić sporo pieniędzy nawet na przestrzeni trzech najbliższych lat.

W rzeczywistości jeżeli wykupisz trzyletnią subskrypcję Xbox Live Gold możesz zamienić ją na subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł. Być może będziesz musiał zapłacić z góry, ale jeżeli chociaż okazjonalnie grasz na konsoli wydatek z pewnością Ci się zwróci. W zamian otrzymasz dostęp do ogromnej i stale powiększającej się biblioteki gier na komputery PC oraz konsole Xbox One. Najwięcej skorzystasz jeżeli grasz zarówno na komputerze, jak i konsoli Xbox One.

Dodatkowo Microsoft oficjalnie potwierdził, że działanie takie nie narusza żadnych umów licencyjnych. Wszyscy, którzy już skorzystali z tej okazji lub Ci, który dopiero chcą to uczynić nie muszą się bać, że naruszą jakikolwiek zapis umowy i w konsekwencji stracą dostęp do usługi.

Jak przekonwertować subskrypcję Xbox Live Gold do Game Pass Ultimate?