Masz problem z kontrolerem Joy-Con? Sprawdź, jak mu zaradzić!

Niektórzy użytkownicy mają problem z połączeniem lewego Joy-Cona. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje oraz jak temu zaradzić.

Spis treści

Użytkownicy konsoli Nintendo Switch z pierwszych partii wyprodukowanych jeszcze przed oficjalną prezentacją konsoli skarżyli się na problemy z połączeniem Joy-Con'a. Co ciekawe wszyscy jednoznacznie wskazywali jedynie na lewego pada.

Źródło: techadvisor

Dlaczego tak się dzieję? W końcu oba Joy-Con'y posiadają ten sam odbiornik Bluetooth firmy Broadcom.

Chociaż początkowo sądzono, że jest to spowodowane problemami z wczesną wersją oprogramowania układowego później okazało się, że problem jest poważniejszy i dotyczy sprzętu. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli dopiero zamierzasz zakupić Switch'a problem Cię nie dotyczy - Nintendo naprawiło tę wadę i już od jakiegoś czasu produkuje poprawione wersję konsoli.

W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego lewy Joy-Con posiada problemy z połączeniem oraz jak je naprawić?

Dlaczego mam problemy z połączeniem mojego lewego Joy-Con'a?

Podczas, gdy początkowo użytkownicy konsoli Nintendo Switch podejrzewali, że problemy związane z połączeniem Joy-Con'a związane są z wczesną wersją oprogramowania układowego i zostaną rozwiązane za pomocą stosownej aktualizacji oprogramowania niestety prawda okazała się zupełnie inna. iFixit zabrało się za całkowite rozebranie konsoli i zbadanie sytuacji. Niestety, ale w rzeczywistości okazało się, że jest to problem typowo sprzętowy. Spójrz na poniższe zdjęcie z portalu iFixit

Wydaje się, że poza nieco innym układem przycisków, prawy Joy-Con posiada zarówno czujnik podczerwieni, jak i moduł NFC, co sprawia, że w porównaniu z przestronnym lewym Joy-Conem jest dość ciasno. Brak miejsca w prawym Joy-Conie jest powodem, dla którego Nintendo zdecydowało się na dołączenie dedykowanej anteny w celu wzmocnienia sygnału Bluetooth (jest to szary kabel, który widać powyżej płytki drukowanej na powyższym zdjęciu).

Źródło: ifixit

Jednak, jak widać powyżej, lewy Joy-Con nie posiada zarówno czujnika IR, jak i NFC, więc pod obudową jest znacznie więcej wolnego miejsca. Między innymi z powodu dużej ilości przestrzeni w środku Nintendo zdecydowało się na umieszczenie anteny bezpośrednio na płycie głównej. Pewnie zastanawiasz się, co to dla Nas oznacza?

Zasadniczo oznacza to, że lewy Joy-Con czasami ma problemy z wysyłaniem poleceń do konsoli, stąd pojawiają się problemy z łącznością. Dobrą wiadomością jest to, że wszelkie problemy z Joy-Conem można rozwiązać przy pomocy serwisu Nintendo.

Jak naprawić problemy z połączeniem Joy-Con'a?

Jest kilka możliwości rozwiązania problemu. Możesz sam naprawić lewego Joy-Con'a w domu, ale nie polecamy korzystania opcji. Nawet Spawn Wave, który na filmiku na YouTube (poniżej) wykonuje naprawę polegającą na dolutowaniu prowizorycznej anteny odradza i ostrzega widzów przed wykonywaniem tej czynności na własną rękę.

Więc co możesz zrobić, jeżeli nie chcesz samodzielnie rozbierać kontrolera i podejmować się naprawy go? Nintendo wydało specjalną instrukcję, która pomaga zniwelować problem. Co w niej znajdziesz? Oprócz standardowych poleceń takich, jak aktualizacja oprogramowania konsoli oraz ładowania kontrolerów producent odradza korzystanie ze Switch'a w pobliżu akwariów oraz urządzeń posiadających łączność Wi-Fi (w szczególności routerów).

Tak, dobrze słyszałeś - Nintendo zaleca, aby trzymać Switch'a metr od innych urządzeń obsługujących WiFi. W chwili obecnej jest to już prawie niemożliwe: większość nowoczesnych telewizorów ma wbudowany moduł Wi-Fi, podobnie jak streamery multimedialne i inne konsole do gier, a wszystkie znajdują się w niezwykle bliskiej odległości od siebie. Podobnie jest w przypadku bezprzewodowych słuchawek, głośników, a nawet urządzeń kompatybilnych z USB 3.0, takich jak pamięci masowe.

Co jeszcze możesz zrobić? Nie trzymaj konsoli bezpośrednio pod telewizorem lub w pobliżu dużych metalowych rzeczy. Unikaj także znacznej ilości przewodów.

Początkowe próby rozwiązania problemu, czyli wydanie zaleceń nie spotkały się z przychylną akceptacją wśród użytkowników Switch'a, dlatego producent zaoferował inne (lepsze) rozwiązanie problemu.

Nintendo potwierdziło w oświadczeniu dla Polygona, że śladowe ilości produkcji konsoli mogą posiadać problemu ze sterownikami i sprzętem, które zostały jednak szybko naprawione. Producent zapewnia, że konsole zakupione w 2018 oraz 2019 roku są wolne od wad i nie powinny cierpieć na problemy z połączeniem Joy-Con'ów.

Nintendo udostępniło także poprawkę dla dotkniętych tym problemem wczesnych jednostek ze sprzedaży detalicznej, ale najpierw musi się upewnić, że problemy są naprawdę związane ze sprzętem. Jak podał Polygon

Oto część wypowiedzi pracownika Nintendo:

"Istnieją inne powody, dla których konsumenci mogą doświadczać zakłóceń w sieci bezprzewodowej. Prosimy konsumentów, aby skontaktowali się z naszym zespołem obsługi klienta, aby pomóc im w ustaleniu, czy naprawa jest konieczna. Jeśli tak się stanie konsumenci mogą wysłać swój kontroler bezpośrednio do Nintendo w celu bezpłatnej regulacji, z przewidywanym szybkim zwrotem w czasie krótszym niż tydzień".

Tak więc finalnie po początkowym zachowaniu ciszy w tej sprawie, Nintendo jest teraz skłonne przyznać, że wystąpił problem ze sterownikami, a firma aktywnie włącza się w pomoc dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.