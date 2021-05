Masz smartfon Samsunga z Androidem 11? Sprawdź te funkcje!

Smartfony Samsunga z Androidem 11 oraz nakładką One UI 3.1 oferują o wiele więcej funkcji niż konkurencja. Pokażemy Ci wszystkie, których nie znasz, a z których z pewnością chciałbyś korzystać.

Spis treści

Napraw przycisk boczny

To, co nazywamy przyciskiem zasilania, Samsung określa przyciskiem bocznym. Nie zachowuje się on tak, jak w innych telefonach. Po dłuższym przytrzymaniu go, otwiera się nam asystent głosowy Bixby, którego raczej nikt nie używa.

Możesz usunąć tę funkcję. Przejdź do Ustawienia> Funkcje zaawansowane > Przycisk boczny. Tutaj zmieniasz długotrwałe przyciśnięcie klawisza, aby wyświetlić menu zasilania, tak jak w każdym innym telefonie.

Google Discover na ekranie głównym

Samsung w końcu umożliwił umieszczenie nakładki Google Discover na głównym ekranie. Możesz to zrobić otwierając interfejs edycji ekranu głównego. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce lub ściśnij dwoma palcami. Przesuń palcem do końca lewej strony, aż zobaczysz przełącznik. Po jego włączeniu z lewej strony ekranu pojawi się panel informacyjny z opcją wyboru. Możesz zdecydować się na Google Discover lub Samsung Free, ale zdecydowanie polecamy ten pierwszy.

Podnieś, by wybudzić

Samsung ma nowy czytnik linii papilarnych, który działa szybciej niż kiedykolwiek. Jednak sam musisz go znaleźć. Jest podświetlony tylko wtedy, gdy ekran jest włączony. Najszybszym sposobem odblokowania telefonu będzie włączenie funkcji Podnieś, by wybudzić, która ukryta jest głęboko w ustawieniach.

Wejdź w Ustawienia> Ustawienia zaawansowane> Ruchy i gesty> Podnieś, by wybudzić.

Dzięki temu ekran będzie się włączał przy podniesieniu telefonu, co ułatwi znalezienie czujnika i szybsze odblokowanie urządzenia.

Efekty rozmów video

Nie musisz się już martwić co jest za Tobą, gdy odbierasz połączenie video. Możesz skorzystać z efektów w takich aplikacjach, jak np. Duo i Zoom. Wybierasz wtedy efekt rozmycia, jednolity kolor lub obraz niestandardowy.

Wejdź w Ustawienia> Ustawienia zaawansowane > Efekty rozmów wideo.

Dostosuj zużycie danych w tle

Możesz zdecydować w jaki sposób telefon radzi sobie z procesami w tle. W Galaxy S21 uśpione aplikacje nie muszą działać w tle, nawet jeśli chcesz, żeby aplikacja pokazywała powiadomienia.

Aby to zmienić wejdź w Ustawienia> Konserwacja baterii i urządzenia > Bateria > Limity użycia w tle.

Podwójny Messenger

Możesz korzystać z dwóch kont na tej samej aplikacji. Dual Messenger współpracuje z Facebookiem, Telegramem, WhatsAppem, Snapchatem i nie tylko. Możesz mieć dwie ikony jednej aplikacji, w tym ikonę przypominającą, która z nich jest kopią Dual Messenger. Dzięki temu, jeżeli masz dwa profile w social mediach, możesz korzystać z nich równocześnie. Ta funkcja znajduje się na samym dole Ustawień zaawansowanych.

Dostosuj urządzenia domowe

Możesz zarządzać inteligentnymi urządzeniami Google Home lub Samsung na ekranie telefonu.

W górnym obszarze powiadomień wybierz Urządzenia i zobacz urządzenia domowe, którymi możesz sterować (np. oświetleniem lub kamerami). Po prostu kliknij i przeciągnij dane urządzenie, którego chcesz używać, a by przenieść je na ekran główny.

Bixby Routines

W przeciwieństwie do asystenta głosowego, Bixby Routines jest bardzo przydatne. Pomaga automatyzować często wykonywane czynności, np. dostosowuje ustawienia, optymalizuje pracę baterii i steruje aplikacjami.

Wejdź w Ustawienia> Ustawienia zaawansowane, a następnie Bixby Routines. Włącz przełącznik, połącz działania z usługami i zobacz co możesz robić.

Zainstaluj Good Lock

Good Lock oferuje możliwość dostosowania ekranu głównego, blokady, ekranu, zegara, przycisków i nie tylko. Aby korzystać z tej funkcji musisz pobrać Good Lock ze sklepu Galaxy Store. To nic nie kosztuje, a ułatwi kontrolę Twojego smartfona.

Obsługa rysika S Pen (w Galaxy S21 Ultra)

Jeżeli posiadasz model Galaxy S21 Ultra masz jeszcze jedną funkcję do odkrycia! Twój ekran umożliwia korzystanie z rysika S Pen, dzięki któremu możesz pisać, rysować czy kolorować. Możesz kupić rysik oraz pokrowiec dedykowany Galaxy S21 Ultra.

