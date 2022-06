Masz starego laptopa? Zamień go w szybkiego Chromebooka [PORADNIK]

Stary komputer z Chrome OS otrzyma drugie życie, a Ty zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Sprawdź, jak zainstalować Chrome OS na starym komputerze z PC.

Spis treści

Komputery osobiste mają to do siebie, że po pewnym czasie zwalniają. Na rynku pojawiają się coraz bardziej wymagające programy, a system operacyjny Windows staje się bardziej zasobożerny. Prowadzi to do tego, że kilkuletni komputer może stać się praktycznie bezużyteczny. Często z pomocą przychodzi wymiana dysku na SSD i dołożenie większej ilości pamięci operacyjnej, ale równie dobrym pomysłem będzie zainstalowanie systemu operacyjnego Chrome OS zamiast - lub obok - Windowsa.

Acer TravelMate P2410 z Cloud Ready

Jeżeli nie potrzebujesz dużej mocy obliczeniowej i nie korzystasz z zaawansowanych programów, instalacja Chrome OS może być świetnym pomysłem. Sprawdzi się również, gdy zdecydujesz się oddać swój stary komputer rodzicom lub dziadkom.

Chrome OS to prosty w obsłudze i lekki system operacyjny, korzystający z jądra Linux, który w głównej mierze opiera się na przeglądarce Google Chrome. Dodatkowo z Chrome OS nie musisz obawiać się problemów z aktualizacjami, a przede wszystkim Twój komputer stanie się kilka razy szybszy. Bardzo prawdopodobnie, że Twój komputer jest w pełni kompatybilny z Chrome OS, a na dodatek może działać szybciej, niż najtańsze Chromebooki.

Zamiana komputera z Windows na Chromebooka

W celu zamiany komputera z Windowsem na Chromebooka najłatwiej skorzystać z gotowego rozwiązania - Neverware CloudReady, które korzysta z Chromium OS – otwartoźródłowej wersji Chrome OS. System operacyjny CloudReady wygląda i działa tak samo, jak Chrome OS. Niestety, ze względu na brak certyfikacji Google nie skorzystamy z aplikacji dedykowanych dla Androida. Z Google Play mogą korzystać jedynie nowe Chromebooki.

Wymagania systemowe

Jak łatwo się domyśleć wymagania systemowe Chrome OS nie są zbytnio wygórowane. Aby uruchomić Neverware CloudReady potrzebujemy komputera z co najmniej 2 GB RAMu, 16 GB dyskiem twardym lub nośnikiem pamięci i pełnym dostępem do BIOS/UEFI. Komputer musi być wyprodukowany po 2007 roku, aby obsługiwał niezbędne do działania Chrome OS protokoły i standardy komunikacji.

Wymagania systemowe

Uwaga – sprawdź, jaki procesor graficzny posiada Twój komputer. CloudReady nie zadziała na komputerach z Intel GMA 500, 600, 3600, 3650. Najogólniej rzecz ujmując, jeżeli posiadasz komputer z układem Intel Atom to nie będziesz w stanie zainstalować CloudReady.

Na stronie Neverware możesz znaleźć listę przetestowanych i certyfikowanych komputerów, które w pełni wspierają system CloudReady. Na liście znajdziesz wiele starszych komputerów takich, jak Acer Aspire One 721 (premiera 2010).

Lista certyfikowanych urządzeń

Aby nie było tak łatwo, do testów wykorzystaliśmy Acera TravelMate P2410-G2, który nie posiada certyfikacji. To stosunkowo nowy, budżetowy laptop dla firm z procesorem Intel Core i3 8130U i 14-calową matrycą Full HD.

Uwaga – na liście znajdziesz także komputery iMac i NUC. Do działania CloudReady na tych urządzeniach potrzebujesz przewodowych akcesoriów. Z nimi bez problemu zamienisz stacjonarne komputery na Chromebox’a.

Jeżeli na liście nie znalazłeś swojego laptopa, nic straconego. Możesz przetestować działanie CloudReady z pendrive’a bez konieczność instalacji systemu na dysku. Jeżeli po teście wszystko będzie działać tak, jak należy możesz zdecydować się na instalacje systemu. PAMIĘTAJ – przed instalacją CloudReady wykonaj pełną kopię zapasową danych i systemu, które znajdują się na dysku twardym, ponieważ instalator sformatuje dysk znajdujący się w urządzeniu, co skasuje wszystkie znajdujące się na nim pliki.

Przygotowanie instalatora

Do instalacji CloudReady potrzebujesz pendrive’a o pojemności 8 GB lub większej oraz komputera PC, Mac lub Chromebooka w celu utworzenia dysku instalacyjnego. Proces ten zajmie około 20 minut.

Polecamy skorzystać z darmowej wersji CloudReady Home Edition. Oferuje ona wszystkie aktualizacje i funkcje znane z droższych wersji. Nie otrzymamy za to wsparcia pomocy technicznej oraz dodatkowych narzędzi do zarządzania CloudReady w domenie.

Pobieranie instalatora

Jeżeli korzystamy z komputera PC z systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym możemy skorzystać z narzędzia do tworzenia bootowalnego pendrive’a instalacyjnego. W innym przypadku musimy pobrać plik ISO i samodzielnie stworzyć nośnik. Na witrynie CloudReady dostępne są szczegółowe instrukcje.

Na potrzeby tego poradnika korzystaliśmy z programu pozwalającego automatycznie przygotować obraz systemu na pendrive.

Narzędzie tworzące bootowalnego pendrivea

Uruchomienie CloudReady z pendrive’a

Po przygotowaniu nośnika instalacyjnego możemy z niego skorzystać. Aby to zrobić, należy wyłączyć komputer i włożyć pendrive do wolnego portu USB. W kolejnym kroku należy uruchomić komputer przyciskając dodatkowo wybrany przycisk, który pozwoli na uruchomienie menu rozruchowego z możliwością wyboru dysku startowego. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie producenta lub w wyszukiwarce Google.Ponadto CloudReady dostarcza specjalną listę z kombinacjami klawiszy na swojej stronie.

Ustawienia uruchamiania

Alternatywnie możesz uruchomić BIOS/UEFI i zmienić kolejność bootowania tak, aby pendrive znajdował się na pierwszej pozycji.

Instalacja CloudReady

Po uruchomieniu systemu z pendrive możesz go skonfigurować i zobaczyć czy działa poprawnie. Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, można przystąpić do instalacji systemu. W tym celu należy wysunąć belkę powiadomień znajdującą się w prawym dolnym rogu i wybrać Install OS.

Pasek powiadomień Chrome OS

W kolejnych krokach należy postępować zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Proces instalacji potrwa od 5 do 20 minut - w zależności od konfiguracji posiadanego komputera.

CloudReady 83.4.4 na Acer TravelMate P2410

Uruchom kodeki pozwalające oglądać Netflix

Problem z Netflixem

Domyślnie CloudReady - tak samo, jak Chrome OS - nie wspiera DRM. Oznacza to, że nie obejrzymy filmów i seriali na Netflxie oraz innych popularnych platformach strumieniowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić obsługę DRM w CloudReady. W tym celu należy wpisać chrome://os-settings w pasku wyszukiwania przeglądarki Chromium. W ustawieniach należy wybrać Media Plugins, a następnie kliknąć Install Proprietary Media Components.

Jak działa Chrome OS na starszym komputerze?

Osobiście do testów wykorzystałem stosunkowo nowy komputer z procesorem ósmej generacji, 8 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 i dyskiem SSD, ale koledzy z amerykańskiego PCWorld testowali CloudReady na starszym laptopie Lenovo ThinkPad X240 z dyskiem HDD i matrycą HD+ (1366 x 768 pikseli).

Cloud Ready

W obu przypadkach system operacyjny CloudReady działał wyśmienicie. Nie mieliśmy najmniejszych problemów z płynnością działania, a Acer TravelMate P2410 działał tak samo, jak certyfikowany ThinkPad X240. Dodatkowo TravelMate P2410 działał szybciej od Acer Chromebook 315, który ostatnimi czasy trafił do naszej redakcji.

