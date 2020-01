Menedżer zadań - 8 sposobów na otwieranie

Menedżer zadań to bardzo przydatny program, za pomocą którego możesz podejrzeć wszystkie działające w tle aplikacje oraz usługi. Pokazujemy wszystkie sposoby na jego uruchomienie.

Spis treści

Istnieje w sumie osiem różnych sposobów na otwarcie Menedżera zadań - w tym trzy skróty klawiaturowe. Oczywiście samo jego działanie nie różni się w zależności od sposobu, którym go otworzymy - zawsze masz takie same możliwości. Prezentujemy wszystkie w ramach ciekawostki oraz umożliwienia użytkownikom sprawdzenia, który będzie pasować im najlepiej w codziennym używaniu komputera z systemem Windows 10.

Jeśli w okienku Menedżera niczego nie widzisz lub wyświetla się mało elementów, kliknij na funkcję Więcej szczegółów, znajdującą się w lewym, dolnym rogu.

Menedżer zadań - skrót na pasku zadań

Pierwszy i podstawowy sposób na otwarcie Menedżera zadań to najechanie kursorem na pasek zadań, kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszki i wybór Menedżera (zatwierdzamy lewym przyciskiem). I gotowe.

Menedżer zadań - skróty klawiaturowe

Istnieją trzy skróty klawiaturowe, pozwalające na otwarcie okna Menedżera:

lewy Ctrl + lewy Alt + Delete - naciśnij te trzy klawisze równocześnie, a następnie wybierz Menedżera zadań z dostępnych opcji

lewy Ctrl + lewy Shift + Escape - naciśnięcie tych klawiszy daje bezpośredni dostęp do Menedżera

klawisz Windows + X - daje dostęp do menu Szybki link, w którym możesz wybrać Menedżera (obrazek poniżej)

Menedżer zadań - inne sposoby otwierania

Cztery kolejne sposoby nie są tak szybkie, jak poprzednie, ale warto je poznać.

Użyj wyszukiwarki - wpisz do systemowej wyszukiwarki menedżer, a następnie wybierz wyników Wyświetl zużycie zasobów systemowych w Menadżerze zadań

Wpisz w wyszukiwarce launchtm.exe i przejdź do wyniku

Wpisz w wyszukiwarce taskmgr.exe i przejdź do wyniku

Druga i trzecia komenda zadziałają również w PowerShell oraz okienku Uruchom (dostęp przez naciśnięcie klawiszy Windows+R).

Jeśli bardzo lubisz komplikować sobie życie:

kliknij Windows+R

wpisz C:\Windows\System32\LaunchTM.exe

naciśnij Enter

I to wszystko. Pamiętaj, aby przez zatrzymaniem procesu, co do którego nie masz pewności, skąd się wziął, sprawdzić najpierw w sieci informacje na jego temat - inaczej możesz wyłączyć jakiś istotny dla systemu.