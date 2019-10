Minecraft: jak się teleportować?

Po co tracić czas i pokonywać kawał świata, skoro można znaleźć się w wybranym miejscu w każdej chwili? Pokazujemy, jak teleportować się w Minecrafcie!

Spis treści

Popularna gra Minecraft oferuje możliwość teleportacji postaci w dowolne miejsce na mapie - pod warunkiem, że już wcześniej w nim już była. To dobra wiadomość. Gorsza - na każdej platformie prezentuje się to nieco inaczej, więc jeśli grywasz na różnych, musisz nauczyć się wszystkich trzech sposobów. A dlaczego akurat trzech? Ponieważ inaczej wygląda to na PC, inaczej na konsolach, a edycja mobilna ma na to swój sposób. Dlatego poradnik dzielimy na trzy sekcje - każda jest poświęcona innej platformie.

Minecraft na PC: jak się teleportować?

Uruchom grę Minecraft na PC

na PC Stwórz lub załaduj świat, w którym chcesz grać

Odwiedź miejsce, do którego chcesz się później teleportować

Będąc w nim, naciśnij F3 (w przypadku komputerów Mac Alt + Fn + F3)

Alt + Fn + F3) W lewym górnym rogu pokażą się informacje, w tym koordynaty tego miejsca: XYZ - zapisz je na kartce

Gdy w trakcie gry chcesz wrócić do tego miejsca, wówczas otwórz konsolę, naciskając klawisz /

Wpisz komendę teleport imię x y z , zastępując imię imieniem postaci; możesz zamiast imienia wpisać @p , x to wschód/zachód, y - położenie pionowe, z - północ/południe; odpowiadają one wyświetlonym wcześniej koordynatom

, x to wschód/zachód, y - położenie pionowe, z - północ/południe; odpowiadają one wyświetlonym wcześniej koordynatom Wpisana komenda powinna wyglądać miej więcej tak: teleport @p 153 66 684 - nie musisz pisać pełnych koordynatów, np. 138,088 66,00 684,212

Co ciekawe, możliwe jest teleportowanie innego gracza w zabawie - wówczas należy zamiast imienia swojej postaci lub @p wpisać jego imię

Minecraft na konsole: jak się teleportować?

Zanim wyjaśnimy, jak teleportować się w Minecrafcie na konsoli, trzeba zauważyć pewne ograniczenia: teleportacja zadziała wyłącznie wtedy, gdy jest się gospodarzem świata multiplayer oraz można się teleportować tylko do lokalizacji innego gracza. Opisana poniżej metoda będzie działać w wersjach Minecraft na PS4, Minecraft na Xbox One oraz Minecraft na Nintendo Switch.

Uruchom Minecrafta

Wybierz grę (Play Game) i świat, który chcesz załadować - ale jeszcze go nie ładuj

Przejdź do opcji gry i zaznacz Host Privileges

Wybierz ładowanie gry i kliknij OK w okienku ostrzegającym o braku osiągnięć i aktualizacji rankingu podczas grania z uprawnieniami

Gdy świat się załaduje, naciśnij przycisk opcji na kontrolerze, aby wejść do menu ustawień

Wybierz Host Options, a następnie Teleport to Player.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich graczy, którzy aktualnie znajdują się w tym świecie

Wybierz gracza, do którego chcesz się teleportować i potwierdź wybór

Minecraft mobilne: jak się teleportować?

Co prawda brak klawiatury fizycznej na urządzeniach mobilnych może sprawić, że wpisywanie koordynatów będzie uciążliwe, jednak nie ma innego wyjścia.