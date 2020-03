Minecraft - mody i shadery. Które wybrać? Jak zainstalować?

Shadery i mody to dwa usprawnienia, które znacznie wpływają na przyjemność zabawy w Mincerafta. Jak działają, które wybrać oraz jak je zainstalować?

Spis treści

Minecraft - mody i shadery

Minecraft w wersji podstawowej wystarczy, aby bawić się przez setki godzin. Jednak można znacznie zmienić obraz gry, korzystając z modów oraz shaderów. Jaka jest różnica między tymi dwoma elementami? Mody do Minecrafta to po prostu modyfikacje, które mogą wpłynąć dosłownie na każdy aspekt rozgrywki. Mody pozwalają zmienić wygląd świata, postaci (protagonistę w to wliczając), tworzyć programowalne roboty, wprowadza do zabawy nowe pożywienie, przedmioty czy zwierzęta... Krótko mówiąc - co mod to inna, choć bazująca na podstawowej grze - rozgrywka. To właśnie możliwość samodzielnego zmieniania zabawy jest jednym z czynników sprawiających, że mimo ponad dekady od premiery tytuł ten wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Mody można pobierać pojedynczo lub w całych paczkach, czyli modpackach.

Shadery do Minecrafta to z kolei specjalne paczki, zmieniające grę wizualnie - dodają cienie, wygładzają kanty przedmiotów i postaci, zmieniają oświetlenie, mogą nawet sprawić, że słońce i księżyc staną prawie okrągłe.

Co bardzo ważne - mody powinny działać bez problemu ze shaderami.

Minecraft - jak instalować mody?

Aby można było korzystać z modów, potrzebne jest narzędzie o nazwie Minecraft Forge. Na jego oficjalnej witrynie znajdują się wersje przeznaczone dla konkretnych edycji Minecrafta, np. 1.15, 1.14.2, itp. Pobierz edycję zgodną z Twoją wersją gry (w momencie pisania tego tekstu najnowsza to 1.15.2). Po znalezieniu właściwej, kliknij na Installer, aby pobrać plik .jar.

Po pobraniu kliknij na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, aby dokonać instalacji. Po zakończeniu uruchom grę i kliknij na Instalacje. Wskaż na opcję Nowa. Wybierz zainstalowaną wersję Forge. Po wyborze kliknij na stwórz.

Teraz na głównym ekranie launchera wybierz Forge z rozwijanej listy, znajdującej po lewej stronie przycisku GRAJ.

Oprócz narzędzia do modów potrzebne są oczywiście same mody. W sieci istnieją dziesiątki stron, na których znajdują się ich rankingi, zestawienia, a także archiwa. Każdy jest zazwyczaj dokładnie opisany, znajduje się przy nim również zrzut ekranu pokazujący, jak gra będzie wyglądać po jego uruchomieniu. Pobierz plik z modem, a następnie

naciśnij równocześnie klawisze Windows + R

wpisz komendę %appdata%

w folderze, który zostanie wyświetlony, wejdź do folderu .minecraft

następnie umieść pobrany plik w folderze mods

Uwaga - jeśli folderu mods nie ma, możesz go stworzyć samodzielnie.

O czym należy pamiętać - kilka modów wrzuconych do tego folderu może sprawiać, że gra nie będzie funkcjonować prawidłowo, dlatego nie przesadzaj z ich ilością!

W przypadku pobrania modpacku umieszczasz go w tym samym katalogu, ale folderem docelowym jest modpack.

To, jakie masz mody do Minecrafta sprawdzisz za pomocą głównego ekranu gry, gdzie znajduje się opcja Mody - ich spis znajduje się po lewej stronie i obejmuje m.in. elementy związane z Forge oraz samymi modami. Szczegółowe informacje o każdej pozycji ze spisu zobaczysz, klikając na nią nią lewym przyciskiem myszki.

W przypadku modpacków procedura jest podobna - pobierasz je z sieci, a następnie

Jak zainstalować shadery Minecraft

Aby zainstalować shadery do Minecrafta, musisz mieć Optifine. Jest to narządzie podobne do Forge, ale dotyczy tylko shaderów. Na stronie również należy pobrać plik dopasowany do posiadanej wersji gry. Jest to plik w formacie .jar, który instalujemy tak samo, jak Forge. Możesz sprawdzić, czy został zainstalowany i uruchomić go w ten sam sposób, co Forge - z rozwijanej listy koło przycisku GRAJ.

I co dalej? Wybierz Optifine, a następnie rozpocznij grę w normalny sposób. Na głównym ekranie kliknij kolejno na: Opcje, Ustawienia graficzne, Shadery. Zobaczysz wówczas wszystkie, które zostały umieszczone w folderze gry. Kliknięcie na dowolny z nich umożliwia ustawienie jego parametrów, jak jakość cieni, głębokość ręki, itp.

Aby na liście pojawiły się shadery, należy je uprzednio pobrać, a następnie wykonać tę samą czynność, co przy wrzucaniu modów do katalogu gry, ale zamiast do folderu mods wrzucasz je do folderu shaderpacks.

Dla przykładu - oto jak wygląda gra bez shaderów oraz jak zmienia się po ich włączeniu.

Warto pamiętać, że co jakiś czas pojawiają się nowe mody i shadery, dlatego co możesz je zmieniać na coraz lepsze i ciekawsze.