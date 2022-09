NVIDIA zapewnia ogromny skok wydajności dzięki kartom graficznym GeForce RTX serii 4000

Oparte na architekturze Ada Lovelace i technice DLSS 3 karty RTX trzeciej generacji są do czterech razy szybsze niż karty graficzne z architekturą NVIDIA Ampere.

NVIDIA zaprezentowała dzisiaj karty graficzne GeForce RTX serii 4000, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu rewolucyjnej wydajności graczom i twórcom, na czele z nowym flagowym modelem RTX 4090, zapewniającym nawet czterokrotnie wyższą wydajność niż poprzednik.

RTX serii 4000 to pierwsze na świecie karty graficzne oparte na nowej architekturze NVIDIA Ada Lovelace, zapewniające ogromny skok w zakresie wydajności i efektywności energetycznej i reprezentujące nową erę ray tracingu w czasie rzeczywistym oraz renderowania neuronowego, w którym do generowania pikseli wykorzystuje się sztuczną inteligencję.

fot. NVIDIA

„Era ray tracingu i renderowania neuronowego napędzanych przez karty RTX jest w pełnym rozkwicie, a nasza nowa architektura Ada Lovelace przenosi ją na wyższy poziom”, powiedział Jensen Huang, założyciel i prezes firmy NVIDIA podczas wydarzenia GeForce Beyond: Special Broadcast na konferencji GTC.

„Ada stanowi milowy krok dla graczy i toruje drogę twórcom do kreowania w pełni symulowanych światów. Dzięki nawet czterokrotnie większej wydajności w porównaniu z poprzednią generacją, Ada wyznacza nowy standard dla branży”, dodał.

DLSS 3 generuje pełne klatki zapewniając jeszcze szybszą rozgrywkę Huang zaprezentował także NVIDIA DLSS 3, kolejną rewolucję w neuronowo-graficznej technice Deep Learning Super Sampling przeznaczonej dla gier i aplikacji kreatywnych. Ta napędzana przez sztuczną inteligencję technika może teraz generować pełne klatki w celu uzyskania większej szybkości rozgrywki. Może ona pokonywać ograniczenia wydajności procesora centralnego w grach, pozwalając karcie graficznej na niezależne generowanie całych klatek.

fot. NVIDIA

Technika ta trafia do najpopularniejszych na świecie silników gier, takich jak Unity i Unreal Engine, i uzyskała uznanie wśród wielu czołowych deweloperów, a ponad 35 gier i aplikacji wspierających tę technikę pojawi się już wkrótce.

Ponadto karty graficzne RTX serii 4000 oferują szereg innowacji technologicznych, w tym:

Multiprocesory strumieniowe o mocy cieniowania do 83 teraflopów — 2x w porównaniu z poprzednią generacją.

Rdzenie RT trzeciej generacji o wydajności przetwarzania ray tracingu do 191 teraflopów — 2.8x w stosunku do poprzedniej generacji.

Rdzenie Tensor czwartej generacji o wydajności do 1,32 petaflopów — 5x więcej niż w poprzedniej generacji przy wykorzystaniu akceleracji FP8.

Shader Execution Reordering (SER), który zwiększa wydajność wykonywania zadań poprzez zmianę harmonogramu cieniowania w locie, aby lepiej wykorzystać zasoby karty graficznej. Jest to innowacja równie istotna, jak wykonywanie operacji poza kolejnością w przypadku procesorów centralnych. SER zwiększa wydajność ray tracingu do 3 razy, a liczbę klatek na sekundę w grach nawet o 25%.

Ada Optical Flow Accelerator o 2x większej wydajności pozwala technice DLSS 3 przewidywać ruch w scenie, umożliwiając sieci neuronowej zwiększenie liczby klatek na sekundę przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Usprawnienia architektury w połączeniu z autorską technologią wytwarzania TSMC 4N skutkują nawet dwukrotnym wzrostem wydajności energetycznej.

Podwójne enkodery NVIDIA (NVENC) skracają czas eksportu nawet o połowę i obsługują standard AV1. Kodowanie NVENC AV1 jest wykorzystywane m.in. przez oprogramowanie OBS, Blackmagic Design DaVinci Resolve czy Discord.

Nowa technika śledzenia promieni dla jeszcze bardziej wciągających gier

Przez dziesięciolecia renderowanie w czasie rzeczywistym scen wykorzystujących ray tracing do wyświetlenia fizycznie poprawnego oświetlenia było uważane za świętego Graala grafiki komputerowej. Jednocześnie geometryczna złożoność środowisk i obiektów stale rośnie, ponieważ gry i grafika 3D starają się zapewnić jak najdokładniejsze odwzorowanie rzeczywistego świata.

Osiągnięcie idealnego obrazu wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Nowoczesne gry wykorzystujące ray tracing, takie jak Cyberpunk 2077, przeprowadzają ponad 600 obliczeń ray tracingu dla każdego piksela tylko po to, aby poprawnie określić oświetlenie — to 16-krotny wzrost w porównaniu z pierwszymi grami wykorzystującymi ray tracing, które pojawiły się cztery lata temu.

Rdzenie RT trzeciej generacji zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dwukrotnie wyższą przepustowość w zakresie obliczeń przecięcia promienia z trójkątem i zawierają dwie ważne nowe jednostki sprzętowe. Silnik Opacity Micromap dwukrotnie przyspiesza ray tracing testowanej geometrii alfa, a silnik Micro-Mesh generuje w locie mikrosiatki, aby wygenerować dodatkową geometrię. Silnik Micro-Mesh zapewnia korzyści w postaci zwiększonej złożoności geometrycznej bez ponoszenia tradycyjnych kosztów wydajności i przechowywania złożonych geometrii.

Kreatywność zdefiniowana na nowo dzięki platformie RTX Remix oraz nowym enkoderom AV1

Karty graficzne RTX serii 4000 oraz technika DLSS 3 zapewniają dodatkowe wsparcie dla twórców korzystających z platformy NVIDIA Studio. Artyści 3D mogą renderować w pełni śledzone promieniami środowiska z dokładną fizyką i realistycznymi obiektami oraz obserwować wszelkie zmiany w projekcie w czasie rzeczywistym.

Edycja plików wideo oraz strumieniowanie na żywo również zyskują dzięki zwiększonej wydajności kart graficznych i wprowadzeniu nowych podwójnych enkoderów AV1 ósmej generacji. Zestaw programistyczny NVIDIA Broadcast posiada trzy nowości, które są już dostępne dla firm wykorzystujących go w swoich aplikacjach, a są to Face Expression Estimation, Eye Contact oraz ulepszenia związane z wirtualnym tłem.

NVIDIA Omniverse, wchodząca w skład oprogramowania NVIDIA Studio, wkrótce wzbogaci się o NVIDIA RTX Remix, platformę do tworzenia efektownych remasterów RTX klasycznych gier. RTX Remix umożliwia modderom łatwe wykorzystanie zasobów gry, automatyczne ulepszenie materiałów za pomocą zaawansowanych narzędzi SI i szybką implementację efektów RTX z ray tracingiem i DLSS na czele.

Portal jest RTX ON!

Platforma RTX Remix została wykorzystana przez NVIDIA Lightspeed Studios do stworzenia nowej wersji kultowej gry Portal firmy Valve, uznawanej za jeden z najlepszych tytułów wszech czasów. Zaawansowane funkcje graficzne, takie jak pełny ray tracing i DLSS 3, nadają grze nowy, imponujący wygląd. Portal with RTX zostanie wydany jako darmowy dodatek do pobrania w listopadzie, w sam raz na 15. rocznicę powstania gry.

GeForce RTX 4090 i 4080: nowe karty graficzne z najwyższą wydajnością

RTX 4090 to najszybsza na świecie karta graficzna NVIDII dla graczy o niesamowitej mocy oraz wyjątkowych parametrach akustycznych i temperaturowych. W grach wykorzystujących w pełni ray tracing, RTX 4090 z DLSS 3 jest do 4 razy szybsza w porównaniu do karty RTX 3090 Ti korzystającej z DLSS 2. Jest również do dwóch razy szybsza we współczesnych grach przy tym samym zużyciu energii, na poziomie 450 W. Posiada 76 miliardów tranzystorów, 16 384 rdzenie CUDA i 24 GB szybkiej pamięci Micron GDDR6X oraz zapewnia ponad 100 klatek na sekundę w grach w rozdzielczości 4K. Karty RTX 4090 będą dostępne w sprzedaży od środy, 12 października, w cenach zaczynających się od 1599 USD.

fot. NVIDIA

NVIDIA zapowiedziała również karty RTX 4080, wprowadzając je na rynek w dwóch konfiguracjach. RTX 4080 16 GB ma 9728 rdzeni CUDA i 16 GB szybkiej pamięci Micron GDDR6X, a dzięki technice DLSS 3 jest dwa razy szybsza we współczesnych grach niż GeForce RTX 3080 Ti i wydajniejsza niż GeForce RTX 3090 Ti przy niższym poborze mocy. RTX 4080 12 GB ma 7680 rdzeni CUDA i 12 GB pamięci Micron GDDR6X, a dzięki DLSS 3 jest szybsza niż RTX 3090 Ti, flagowej karcie graficznej poprzedniej generacji.

fot. NVIDIA

Obie konfiguracje RTX 4080 będą dostępne w sklepach w listopadzie, a ich ceny zaczną się odpowiednio od 1199 i 899 dolarów.

Gdzie kupić

Karty graficzne GeForce RTX 4090 i 4080 będą dostępne zarówno jako domyślnie taktowane jak i fabrycznie podkręcone modele autorskie od czołowych dostawców kart rozszerzeń, takich jak ASUS, Colourful, Gainward, Galaxy, GIGABYTE, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY i Zotac.

Karty RTX 4090 i RTX 4080 (16 GB) są również produkowane bezpośrednio przez firmę NVIDIA jako limitowane modele Founders Editions dla fanów zainteresowanych autorskimi projektami NVIDIA.

Również komputery dla graczy firm Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo i MSI, a także innych wiodących producentów, będą wyposażone w karty graficzne GeForce RTX z serii 4000.