Na co zwrócić uwagę podczas wyboru nowego smartfona [PORADNIK]

Wybór nowego smartfona to dosyć skomplikowany proces. Podczas zakupu powinieneś zwrócić uwagę na wiele pozornie nieistotnych elementów. Z naszym poradnikiem będziesz wiedział, jak wybrać smartfona, który spełni Twoje oczekiwania i posłuży przez najbliższe kilka lat.

Spis treści

Rynek co roku zalewany jest mnóstwem nowych smartfonów. Duża ilość modeli w sklepach powinna spowodować, że każdy użytkownik znajdzie urządzenie spełniające jego oczekiwania. Niestety w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Na półkach sklepowych znajdziemy wiele przestarzałych modeli, na które nie warto się decydować. Dodatkowo sprzedawcy czasami celowo chcą sprzedać starsze urządzenia, aby pozbyć się ich z magazynów.

Jaki smartfon wybrać Źródło: techadvisor.co.uk

Niestety wielu użytkowników podejmuje decyzję zbyt pochopnie. Należy pamiętać, że w chwili obecnej smartfon jest naszym najważniejszym urządzeniem. To sprzęt, który towarzyszy nam przez cały dzień. Warto zatem poświęcić trochę czasu, aby wybrać model spełniający nasze oczekiwania.

Jeżeli megapiksele, megaherce, gigabajty i cale Cię przerażają dobrze trafiłeś. W niniejszym poradniku pokazujemy na co zwrócić uwagę podczas zakupu nowego smartfona. Odnosimy się także do kwestii, które często są pomijane podczas wyboru nowego urządzenia.

Cena - budżetowiec, średniak czy może flagowiec?

Jak to zwykle bywa najczęstszym ograniczeniem przy zakupie nowego urządzenia jest budżet. Bardzo często mając założoną kwotę, którą chcemy przeznaczyć na zakup sprzętu szukamy odpowiedniego modelu. To dobry sposób, ale pod jednym warunkiem - nie trzymajmy się ceny co do złotówki.

Czasami dopłacając 50-100 zł jesteśmy w stanie kupić znacznie lepszego smartfona, który zaoferuje większą ilość funkcji lub żywotniejszą baterię.

Aktualny rynek smartfonów możemy podzielić na trzy pod segmenty:

Smartfony budżetowe (budżetowce) - cena od 200 do około 800 zł

(budżetowce) - cena od 200 do około 800 zł Smartfony ze średniej półki cenowej (średniaki) od około 700 zł do nawet ponad 2000 zł

(średniaki) od około 700 zł do nawet ponad 2000 zł Flagowce (najdroższe i najlepiej wyposażone urządzenia) od około 2000 zł do nawet 10000 zł (urządzenia ze składanymi ekranami)

Flagowe modele sprzed dwóch lat Źródło: techadvisor.co.uk

Najtańsze smartfony kosztują od 200 zł wzwyż. Najdroższe modele to wydatek nawet 10000 zł. Kupujący powinni zachować zdrowy rozsądek. Zdecydowanie nie powinniśmy rozważać najtańszych oraz najdroższych modeli.

Ze statystyk wynika, że najlepiej sprzedają się średniaki. Oferują one bowiem najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Decydując się na smartfon za około 1000 zł otrzymamy przyzwoity aparat, duży i czytelny ekran oraz wydajny procesor, który pozwoli zagrać w większość gier. Dodatkowo konstrukcje te czasami oferują już funkcje znane z flagowców - szybkie systemy ładowania, czytniki linii papilarnych czy głośniki stereo.

Za średniakami przemawiają także koszty ewentualnych napraw. Brak wyrafinowanych elementów wykończeniowych oraz najnowszej technologii na pokładzie znacząco obniżają koszty.

Wielkość ekranu nie do końca kwestią osobistą

Wielkość ekranu, która bezpośrednio przekłada się na wielkość urządzenia jest kwestią czysto personalną, ale niestety producenci smartfonów mają na ten temat swoje zdanie. Od trzech lat obserwujemy znaczący wzrost rozmiarów smartfonów. Nowe modele rzadko kiedy posiadają ekran o przekątnej poniżej 6 cali. Nawet w połączeniu z bezbramkowym designem tak duża przekątna wymusza wykorzystanie dużej obudowy.

Smartfon z ekranem o przekątnej 6,5 cala

Nie oznacza to jednak, że na rynku nie znajdziemy mniejszych smartfonów. Dla fanów kompaktowych urządzeń proponujemy iPhone'a SE 2020 lub Samsunga Galaxy S10e. Oba urządzenia są znacznie mniejsze od konkurencyjnych konstrukcji.

Optymalnym wyborem są smartfony z ekranami o przekątnej około 6 cali. Urządzenia z takim wyświetlaczem zapewniają względny komfort użytkowania przy jednoczesnym wyświetlaniu sporej ilości informacji. Fani większych smartfonów z pewnością mają ułatwione zadanie. Większość modeli ma ekrany o przekątnej 6,2 cala lub większej.

Podzespoły

Producenci smartfonów chwalą się coraz szybszymi podzespołami oraz większą ilością pamięci. Niestety suche liczby słabo oddziaływują na naszą wyobraźnie.

W praktyce kupując smartfona warto wybierać urządzenie z procesorem Qualcomm Snapdragon z serii 600/700, Mediatek Helio z rodziny G, Exynos z serii 9000 lub Kirin 700/800/900. Jeżeli potrzebujemy taniego smartfona można rozważyć konstrukcje z procesorami Snapdragon z serii 400.

Procesor Qualcomm Snapdragon

Przeglądając specyfikację techniczną warto zwrócić uwagę na datę wprowadzenia urządzenia na rynek. Pozwoli to nam określić czy producent zastosował nowoczesne podzespoły. Z praktyki wiemy, że lepiej kupić nowsze urządzenie z nieco niższej półki niż 2-3 letniego flagowca.

Ciekawą alternatywą mogą być zeszłoroczne modele z wyższej półki, które czasami oferowane są w atrakcyjnych cenach.

Warto zadbać również o obecność co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej. Ilość pamięci masowej to kwestia indywidualna. Warto sprawdzić, czy smartfon posiada szybką pamięć UFS czy wolniejszą eMMC. Pamięć typu UFS zapewni znacznie szybsze działanie urządzenia.

Więcej obiektywów to niekoniecznie lepsze zdjęcia

Dla większości z nas smartfon jest obecnie jedynym aparatem fotograficznym. Producenci prześcigają się w oferowaniu modeli z coraz to większą liczbą obiektywów o niebotycznych rozdzielczościach. Dziś nikogo nie dziwią już 48 Mp czy 64 Mp obiektywy, ale nie bez powodu większość flagowców posiada aparat główny o rozdzielczości mniejszej, niż 20 Mp.

Aparat w flagowych Samsungach

Duża rozdzielczość w małej matrycy oznacza, że każdy piksel jest mniejszy, co z kolei przekłada się na duże szumy. Pamiętaj, że większa rozdzielczość nie zapewnia lepszej jakości zdjęć. Dodatkowo jeżeli szukasz smartfonu z bardzo dobrym aparatem musisz niestety wybrać flagowca. Większość użytkowników wystarczą jednak aparaty zastosowane w średniakach. Tańsze modele posiadają niestety dużo gorsze aparaty.

Po wyborze odpowiedniego modelu poszukaj porównań i testów aparatu w sieci. Pozwolą one określić, jak aparat fotograficzny sprawdza się w praktyce.

Funkcje dodatkowe

Producenci smartfonów prześcigają się we wprowadzeniu coraz to nowych funkcji, które mają sprawić, że ich smartfon jest wyjątkowy. Nie daj się na to nabrać - z większości z tych funkcji zapewne nie skorzystasz. Wybierając nowe urządzenie warto poszukać modeli z wodoodporną obudową potwierdzoną certyfikatem IP68.

Polecamy wybór smartfonów z gniazdem USB Typu C oraz obecnością funkcji Dual SIM. Pamiętaj, że większość nowoczesnych modeli nie posiada już złącza słuchawkowego Jack. Na szczęście na rynku trudno znaleźć już modele bez wbudowanego modułu NFC (nie dotyczy to najtańszych konstrukcji budżetowych).

Gniazdo słuchawkowe

Jeżeli lubisz słuchać muzyki wybieraj modele z wbudowanymi głośnikami stereo oraz obsługą Hi-Res Audio. W przypadku, gdy jesteś kinomanem dopłać do modelu z ekranem OLED/AMOLED/HDR.

Smartfon musi się podobać

Pamiętaj - smartfon musi się podobać. Decydując się na nowy model nie polegaj jedynie na specyfikacji technicznej. Zwróć uwagę na obudowę - to właśnie na nią będziesz patrzył przez najbliższe miesiące. Na rynku znajdziemy modele z plastikową, aluminiową oraz szklaną obudową. Nie brakuje urządzeń z matowym oraz błyszczącym wykończeniem. Znaczna część producentów stosuje holograficzne wzory zmieniające kolor w zależności od kąta padania światła.

Holograficzne plecki

Zwróć uwagę na oprogramowanie

Oprogramowanie to bardzo ważna kwestia, o której zapomina większość kupujących. Aktualny system operacyjny z zapewnionymi aktualizacjami do kolejnych wersji to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Nowe poprawki zabezpieczeń gwarantują, że hakerzy będą mieli utrudnione zadanie przy próbie wykradzenia danych.

ColorOS 7.2

Nowszy model zazwyczaj oznacza dłuższe wsparcie. Decydując się na budżetowca nie powinniśmy liczyć na aktualizacje oprogramowania. W przypadku średniaków standardem jest jedna aktualizacja rozwojowa (do nowszej wersji systemu) oraz kilka aktualizacji zabezpieczeń.

Flagowe modele otrzymują nowe oprogramowanie przez co najmniej dwa lata od daty premiery (iPhone ponad 5 lat).

Praktycznie każdy producent oferuje własną nakładkę na system operacyjny. Przed zakupem dobrze pooglądać filmik na YouTube, aby dowiedzieć się, czy dane oprogramowanie nam pasuje.

Nie dopłacaj za znaczek

Część konsumentów nadal jest mocno przywiązana do danej marki. Podczas wymiany smartfona zwróć również uwagę na konstrukcje konkurencji. Na rynku co chwilę pojawiają się nowe marki, które oferują świetne urządzenia w atrakcyjnej cenie. Producenci tacy, jak Samsung, Huawei czy Apple są mocno rozpoznawali. To z kolei pozwala im na sprzedawanie droższych smartfonów. Xiaomi, Redmi, realme czy Poco zaoferują znacznie więcej funkcji w podobnej cenie. Czasami warto porzucić ukochaną markę - może się to przełożyć na wymierne korzyści.

Realme X3 SuperZoom

Po przeczytaniu tego poradnika powinieneś wiedzieć już na jakie elementy zwrócić uwagę podczas zakupu smartfona. Na koniec pragniemy ostrzec Cię przed ofertami operatorów oraz sklepów. Sprzedawcy najczęściej oferują urządzenia, za które otrzymują największą marżę. Oznacza to, że nie zawsze proponują nam ciekawe modele. Znacznie lepiej samemu wybrać dany model i szukać go w najlepszej cenie.

Sprawdź, czy smartfon, którego chcesz kupić otrzyma Androida 11.