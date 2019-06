Na co zwrócić uwagę przy zakupie ultrabooka?

Zakup laptopa to wcale nie takie proste zadanie. Pokazujemy Ci na co zwrócić uwagę przy zakupie ultrabook'a, abyś nie musiał żałować swojego wyboru przez kilka następnych lat.

Spis treści

Dużo pracujesz oraz często przemieszczasz się po mieście oraz poza nim? Z pewnością potrzebujesz laptopa, ale prawdopodobnie nie będziesz chciał kupować dużego i ciężkiego 15 calowego notebook'a. Jeżeli cenisz sobie mobilność prawdopodobnie będziesz szukał jakiegoś ultrabooka, który będzie lekki, dobrze wykonany, a także zapewni Ci długie czasy pracy na baterii.

Ultrabook to tak naprawdę nazwa wymyślona i zarejestrowana jako znak towarowy przez firmę Intel w 2011 roku. Słowo to zostało wymyślone po to, aby w łatwy sposób określać cienkie i smukłe notebooki, które miały konkurować z MacBook'iem Air, który nadal jest synonimem cienkiego i wydajnego narzędzia do pracy. Na początku firma Intel przedstawiła wymagania, jakie mają spełniać laptopy, aby mogły być oficjalnie uznawane za ultrabooki a ich producenci mogli wykorzystywać tę nazwę np. w materiałach promocyjnych. Takie założenia to między innymi waga nieprzekraczająca 1,6 kg oraz co najmniej 5 godzin pracy na baterii. Dodatkowe funkcje, jakie miały oferować ultrabooki to szybkie wychodzenie ze stanu uśpienia oraz odpowiednia do pracy biurowej wydajność

Dziś w 2019 roku na rynku znajdziemy bardzo dużo przenośnych laptopów, a potocznie nazywa się je właśnie ultrabook'ami mimo, że nawet Intel powoli odchodzi już od stosowania tego pojęcia.

Laptop nie jest tanim urządzeniem, a na dodatek cienkie modele służą głównie do pracy. Dodatkowo komputer przenośny składa się z wielu elementów, co powoduje, że naprawdę ciężko wybrać odpowiedni dla danego klienta model. Może się okazać, że spodoba Ci się jakiś laptop i na papierze spełnia wszystkie Twoje oczekiwania, a po zakupie okaże się, że klawiatura lub gładzik są dla Ciebie niewygodnie, co spowoduje, że nie będziesz zadowolony ze swojego nowego, drogiego, smukłego laptopa.

W poniższym artykule skupiamy się na tym, na co powinieneś zwrócić uwagę przy zakupie nowego ultralekkiego laptopa. Zajmujemy się specyfikacją techniczną, ale też innymi nieco mniej oczywistymi rzeczami.

Cena

Choćbyśmy starali się tego uniknąć to właśnie cena jest jednym z najważniejszych aspektów podczas zakupu nowego urządzenia. Wielu użytkowników to własnie z tego punktu zaczyna poszukiwania nowego laptopa. Wiedząc, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć szukamy najlepszej propozycji w danej półce cenowej. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, że nie każdy potrzebuje bardzo drogiego laptopa oraz, że każdy użytkownik posiada inne potrzeby.

Musisz wiedzieć, że już w okolicach 2000 zł jesteś w stanie kupić mobilnego laptopa, z którego będziesz zadowolony. Urządzenie takie nie będzie może najlżejsze, najładniejsze, ani najlepiej wykonane, ale zapewni wystarczającą wydajność, żywotność baterii oraz mobilność.

Rynek ultrabooków najbardziej nasycony jest w okolicach 4000 zł. Czy to dużo? Z jednej strony tak, ale jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, ile kosztują flagowe smartfony oraz innego rodzaju elektronika możemy dojść do wniosku, że to w miarę akceptowalna cena. Przy zakupie takiego urządzenia możemy już wybrzydzać na temat jego wyglądu, jakości zastosowanego ekranu, wagi oraz wielu innych aspektów.

Uważamy, że nie opłaca się kupować ultrabook'a do pracy powyżej 5000 zł. Powyżej tego progu cenowego kupisz urządzenia, które posiadają przypiętą metkę produktu premium. W rzeczywistości specyfikacja techniczna oraz jakość wykonania będzie bardzo podobna do tańszych oraz bardziej popularnych konstrukcji.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zakupu biznesowego ultrabooka. To znacznie droższe konstrukcje, które na pierwszy rzut oka posiadają identyczną specyfikację techniczną, co tańsze urządzenia konsumenckie. W rzeczywistości laptopy biznesowe są znacznie lepiej zaprojektowane. Są odporne na uszkodzenia oraz często posiadają obudowy wykonane ze stopu magnezu. Dodatkowo posiadają specjalne zabezpieczenia, obsługują platformę TPM oraz posiadają oprogramowanie biznesowe. Dodatkowo część modeli posiada złącze na stacje dokującą, która zamienia takie urządzenia w prawdziwe stacje robocze.

W niniejszym poradniku zajmować się będziemy konstrukcjami, które kosztują do 5000 zł.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna to jeden z najważniejszych aspektów. To właśnie od niej zależy, jak wydajny będzie Twój nowy laptop, oraz co będziesz mógł na nim wykonywać. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku mobilnego laptopa równie ważna będzie jakość wykonania, o której przeczytasz później.

W przypadku najtańszych konstrukcji kosztujących 2000-2500 zł dostaniemy procesor Intel Core i3 ósmej generacji lub AMD Ryzen 5 2500U. Na pokładzie znajdzie się również 8 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 oraz dysk SSD o pojemności 128-256 GB, który prawdopodobnie będzie wykorzystywać złącze SATA III zamiast szybszego NVMe.

Nie polecamy zakupu urządzenia posiadającego jedynie 4 GB RAM'u, dysk talerzowy HDD. Odradzamy również wybór komputera z procesorem Intel Celeron lub Pentium oraz Atom. To mało wydajne jednostki, które nie zapewnią Ci odpowiedniej wydajności, która będzie wystarczająca do codziennej pracy.

W konstrukcjach, których cena wynosi od 3000 złotych wzwyż znajdziesz procesory Intel Core i5 lub i7. Czasami możesz spotkać konstrukcje oparte na procesorze AMD Ryzen 7 2700U. O ile Ryzen 5 2500U może konkurować z Intel Core i3, a nawet i5 i jest świetnym wyborem w tańszych ultrabook'ach w przypadku droższych modeli proponujemy zakup konstrukcji z procesorem Intel'a który okaże się bardziej energooszczędny oraz zaoferuje lepszą kulturę pracy. Na pokładzie znajdzie się też 8 GB pamięci operacyjnej. Będzie to jednak szybsza i bardziej energooszczędna pamięć typu DDR4 pracująca w trybie dual-channel. Dysk to najczęściej nośnik SSD wykorzystujący interfejs NVMe o pojemności 256 GB. Czasami uda Ci się znaleźć laptopy z dedykowanymi kartami graficznymi jak np. Nvidia MX150.

Ekran

Ekran to jeden z ważniejszych elementów w przypadku laptopa, ale jeżeli chodzi o mobilne konstrukcje ma jeszcze większe znaczenie. Musisz sprawdzić, czy posiada jasność wystarczającą do pracy na zewnątrz. Najlepiej, jeżeli wybierzesz ekran o matowej powierzchni, ale konstrukcje tego typu posiadają najczęściej słabsze odwzorowanie kolorów i stosowane są w większości w komputerach biznesowych. Kolejnym istotnym parametrem jest rozmiar. Przyjęło się, że większość ultrabook'ów posiada ekrany o przekątnej 13,3 cala i proporcjach 16:9. Znajdziesz jednak również urządzenia z ekranami 13-14 cali o proporcjach 4:3. To dobre rozwiązanie, które zwiększa nieco produktywność. Na takich laptopach dużo łatwiej pracuje się z dwoma aplikacjami w tym samym momencie. Na rynku dostępne są także nieco większe konstrukcje z wyświetlaczami o przekątnej 14 cali.

W dzisiejszych czasach producenci podobnie, jak w przypadku smartfonów dążą do redukcji ramek okalających ekran, co pozwala na zmniejszenie rozmiarów komputerów. Niestety czasami redukcja jest na tyle drastyczna, że kamerka umieszczana jest pod ekranem lub w klawiaturze, co nie jest do końca dobrym rozwiązaniem.

Niektóre modele możesz zakupić w konfiguracji z dotykowym ekranem. To rozwiązanie warte zastanowienia, ale pamiętaj, że ekran taki będzie błyszczący oraz bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Jeżeli kupisz takiego laptopa powinieneś zaprzyjaźnić się z wszelkiego rodzaju ściereczkami z mikrofibry.

Zwróć uwagę na rozdzielczość ekranu. Mimo, iż po latach Full HD na reszcie stało się rynkowym standardem na rynku nadal jest wiele tanich konstrukcji oferujących ekrany o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Zwiększenie rozdzielczości zaoferuje Ci bardziej ostry i ładniejszy obraz, ale pamiętaj, że wpłynie to negatywnie na czas pracy na baterii, ponieważ większa rozdzielczość znacznie obciąża procesor oraz kartę graficzną.

Klawiatura

Klawiatura to również dosyć istotny element. Jego rola znacząco rośnie, jeżeli zamierzać dużo pisać na Twoim nowym laptopie. W kwestii tego elementu bardzo dużo zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. W ultramobilnym urządzeniu nie mamy co liczyć na blok numeryczny, który rzadko jest już spotykany nawet w większych komputerach przenośnych. Z pewnością powinniśmy zwrócić uwagę na podświetlenie klawiatury. Nie polecamy zakupu ultrabooka, który jej nie posiada. Niektóre laptopy oferują szerokie możliwości regulacji jasności podświetlenia. Droższe konstrukcje automatycznie dostosowują jasność podświetlenia klawiatury za pomocą czujnika oświetlenia.

Zwróć uwagę na to, aby klawiatura nie uginała się zbytnio pod naciskiem (szczególnie w środkowej części). Tak jak już pisaliśmy wcześniej to, czy klawiatura spodoba się użytkownikowi zależy w dużej mierze od jego indywidualnych preferencji, dlatego warto ją sprawdzić przed zakupem. Obecnie na rynku urządzeń mobilnych panuje trend na minimalizacje skoku klawiszy, aby zmniejszyć grubość całej konstrukcji, ale nadal znajdziesz laptopy oferujące prawie 2 mm skok klawisza.

Ważną rzeczą, o której zapomina większość kupujących to klawisze funkcyjne. Jeżeli często słuchasz muzyki zwróć uwagę, czy możesz szybko zmienić muzykę za pomocą wybranej kombinacji klawiszy.

Gładzik

Niestety, ale w 2019 roku w sklepach nadal znajdziesz ultrabooki, które posiadają paskudną płytkę dotykową, która praktycznie do niczego się nie nadaje. Nie wiemy dlaczego, ale producenci często zbytnio oszczędzają na tym elemencie, co znacząco odbija się na komforcie pracy. Ultrabook to przenośne urządzenie, więc raczej nie będziesz chciał za każdym razem wyjmować dodatkowej myszki. Zwróć uwagę na wielkość płytki dotykowej, jej precyzję, obsługę gestów systemu Windows 10 oraz to, czy wspiera funkcję precyzyjnej płytki dotykowej systemu Windows.

Ponownie, jak przy okazji klawiatury również tu wiele zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Może się okazać, ze płytka dotykowa, którą uważamy za bardzo dobrą dla Ciebie będzie co najwyżej średnia.

Zabezpieczenia biometryczne

Obecnie coraz tańsze laptopy oferują zabezpieczenia biometryczne. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest czytnik linii papilarnych. Jest umieszczony najczęściej w okolicach klawiatury i zintegrowany z włącznikiem. Niektórzy producenci umieszczają go w palmrescie w okolicach prawego brzegu komputera. Widzieliśmy także czytniki linii papilarnych wbudowane w touchpad.

Niektóre urządzenia posiadają również skanery tęczówki oka lub twarzy.

Warto wybrać laptopa, który posiada jakiekolwiek zabezpieczenie biometryczne. Pozwoli Ci to na uniknięcie ciągłego wpisywania długiego hasła. Dodatkowo obecnie wszystko zintegrowane jest z funkcją Windows Hello, która działa niemalże idealnie.

Kamerka, mikrofon, głośniki

Kamera, mikrofon oraz głośniki to kolejne elementy, o których często zapominamy przy zakupie. Nie mają one może aż takiego znaczenia na co dzień, ale mogą nas niemiło zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie.

W kwestii kamerki polecamy wybór urządzenia mającego kamerę przynajmniej w rozdzielczości HD. Na rynku nadal znajdują się laptopy obsługujące jedynie nagrywanie w VGA.

Coraz więcej nowych modeli posiada więcej niż jeden mikrofon oraz funkcję odpowiedzialną za redukcje szumów. To rozwiązanie znane już ze smartfonów. Na szczęście powoli trafia również do laptopów. Najlepsze modele posiadają nawet cztery mikrofony (dwa w okolicach klawiatury oraz dwa na spodzie).

Ultrabooki to komputery, które często reklamowane są również jako urządzenia multimedialne dlatego też nie powinny Cię dziwić logotypu Harman Kardon lub AKG na obudowie laptopa. Coraz więcej producentów nawiązuje współpracę z firmami odpowiedzialnymi za audio. Dodatkowo do dyspozycji posiadamy Dolby Atmos. Całość powoduje, że niektóre nowe laptopy posiadają naprawdę dobre głośniki, które kilkukrotnie przewyższają jakością proste zestawy 2.0.

Jeżeli zależy Ci na jakości dźwięku z daleka powinieneś omijać konstrukcje biznesowe, które często mają głośniki nadające się tylko do wideo rozmów.

Porty

Porty to temat rzeka. Na rynku znajdziemy ultrabook'i, które oferują pełne zaplecze komunikacyjne od HDMI przez RJ-45, aż do USB Typu C, a także konstrukcje wyposażone jedynie w USB Typu C.

Jedno jest pewnie złącze USB Typu C jest przyszłościowe, więc niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup komputera z wieloma portami czy nie warto zadbać, aby posiadał na wyposażeniu chociaż jedno złącze USB Typu C.

Na rynku bez problemu znajdziesz konstrukcje ważące niewiele ponad 1 kg, które zaoferują Ci pełnowymiarowe porty USB 3.0, port USB Typu C oraz pełnowymiarowe złącze HDMI. To optymalny zestaw dla ultrabooka, dzięki któremu nie będziesz skazany na przejściówki oraz stacje dokujące.

Coraz rzadziej na wyposażeniu znajdziesz złącza Noble Port lub Kensington Lock, które służą do zabezpieczenia komputera. O napędzie praktycznie możesz zapomnieć. Być może uda Ci się jeszcze znaleźć laptopa z czytnikiem kart SD lub microSD.

Mamy dla Ciebie jednak dobrą wiadomość. Jeżeli jesteś tradycjonalista i poszukujesz laptopa z jak największą liczbą portów bez większych problemów znajdziesz na rynku konstrukcje wyposażone w RJ-45, USB 3.0, HDMI, VGA, czytnik kart pamięci oraz USB Typu C.

Bateria

Bateria to kolejny bardzo istotny element, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę przy zakupie ultrabooka. Najlepsze urządzenia zapewniają nawet 10 godzin normalnej pracy z dala od gniazdka, ale możesz również trafić na laptopa, który po 4 godzinach poprosi Cię o podłączenie zasilacza lub odmówi współpracy. Wiele nowych konstrukcji wspiera szybkie ładowanie, które umożliwia naładowanie baterii do pełna w czasie krótszym niż 2 godziny. Szkoda, że większość urządzeń posiadających port USB Typu C nadal ładowana jest za pomocą dedykowanych portów zasilania.

Polecamy rozejrzenie się za laptopem, który umożliwia ładowanie za pomocą portu USB Typu C. To coraz popularniejsze złącze. W przypadku, gdy zapomnisz ładowarki do laptopa będziesz mógł bez problemu podładować się lub chociaż podtrzymać stan naładowania baterii przy użyciu ładowarki od smartfona. Pewnie uważasz, że zbytnio wybrzydzamy, ale wystarczy, że choć raz zabraknie Ci prądu w najmniej odpowiednim momencie. Na dodatek laptopa, który umożliwia ładowanie poprze USB Typu C łatwo doładujesz przy użyciu powerbanka.

Możliwości rozbudowy

Możliwości rozbudowy to drażliwy dla ultrabooków temat. W pogodni za zmniejszeniem wagi oraz rozmiarów urządzeń producenci nie poprzestali jedynie na zmniejszeniu skoku klawiszy oraz ograniczeniu ilości złączy. Ucierpiały na tym również możliwości rozbudowy. Wiele nowych konstrukcji posiada pamięć RAM wlutowaną bezpośrednio na płytę główną. Laptopy Apple posiadają nawet wlutowane dyski, więc wymienić można tylko i wyłącznie baterię, co również nie jest takie proste.

Największe możliwości rozbudowy znajdziesz w tańszych laptopach oraz w konstrukcjach biznesowych. Jeżeli dobrze poszukasz uda Ci się znaleźć laptopa, który pozwoli Ci na użycie dwóch dysków - jednego na złączu M.2 oraz jednego SATA, a także rozbudowę pamięci operacyjnej.

Waga

Najlżejsze konstrukcje na rynku zaoferują Ci procesor Intel Core i7, 16 GB RAM'u oraz 512 GB nośnik SSD w obudowie ważącej mniej niż 1 kg. To jednak wyjątki. Zdecydowana większość ultrabooków waży od 1,2 kg do 1,5 kg. Zasada jest prosta. Im lżejszy laptop tym mniejsze możliwości rozbudowy oraz często mniejsza liczba portów.

Jeżeli wahasz się pomiędzy zakupem dwóch laptopów, których różnica w wadze wynosi 200 gram, a cięższy laptop oferuje Ci większą ilość portów oraz możliwości rozbudowy nie powinieneś zastanawiać się nad zakupem lżejszego urządzenia. I tak nie odczujesz zbytniej różnicy podczas przenoszenia komputera.

Waga laptopa to jednak nie wszystko. Sprawdź, jak wygląda oraz ile waży zasilacz. Co z tego, że kupisz lekkiego laptopa skoro zasilacz będzie bardzo ciężki? Część ultrabooków posiada również ładowarki, które pozwolą Ci na ładowanie smartfonu za pomocą wbudowanego gniazda USB.

Jakość wykonania

Ostatnią rzeczą, jaką opisujemy w tym artykule jest jakość wykonania. Zostawiliśmy ją na koniec, ponieważ również o tym zapominają kupujący, a bez odpowiedniego wykonania i spasowania całej konstrukcji wszystkie powyżej opisane przez nas cechy nie mają znaczenia.

Ultrabooki to laptopy, które najlepiej odnajdują się w ruchu, dlatego powinny posiadać odpowiednią jakość wykonania oraz spasowania. Urządzenia te większość swojego czasu spędzą w ruchu dlatego powinny być odporne na zarysowania, przenoszenie, a nawet lekkie uderzenia. Większość droższych konstrukcji wykonanych jest z aluminium. Najtańsze laptopy są plastikowe, ale to nie rodzaj użytego materiału jest najważniejszy. O wiele istotniejszą kwestią jest spasowanie poszczególnych elementów.

Przed zakupem zwróć uwagę na zawiasy, odporność konstrukcji na wyginanie oraz to, czy nie wydaje ona z siebie dziwnych odgłosów. Jeżeli laptop na półce sklepowej będzie skrzypiał lub był lekko zużyty wyobraź sobie, jak będzie wyglądał Twój egzemplarz po trzech latach użytkowania.