Nagrywaj jeszcze lepsze wideo z nowym vivo V23 5G! [PORADNIK]

Każdy z nas chce czasem nagrać fajny film z urodzin, wycieczki do innego kraju lub jakiejkolwiek innej okazji. Choć smartfony posiadają obecnie świetne aparaty, nie zawsze jasne jest, jakich ustawień użyć w konkretnych momentach oraz jak komponować odpowiednie kadry. Oto przystępny przewodnik, w którym tłumaczymy, jak nagrać niebanalne wideo swoim smartfonem.

Spis treści

vivo V23 5G Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Tworzenie filmów jeszcze nigdy nie było tak łatwe, jak jest to obecnie. Teraz każdy ma w kieszeni swoją własną potężną kamerę do nagrywania wideo - smartfon. W rzeczywistości smartfony zyskały na znaczeniu jako mobilne narzędzia twórcze, do tego stopnia, że niektórzy używają ich przede wszystkim do pracy kreatywnej, a dopiero w drugiej kolejności w celach komunikacyjnych. Jednym z przedstawicieli takich urządzeń jest najnowszy vivo V23 5G, który oferuje świetny zestaw aparatów.

Przy odrobinie wprawy i zapoznaniu się z kilkoma kluczowymi wskazówkami, każdy może zacząć nagrywać świetne materiały wideo - prowadzić vloga lub nagrać całym film, używając tylko swojego smartfona. Przedstawiamy przystępny poradnik, w którym tłumaczymy, jak nagrać niebanalne wideo swoim smartfonem. Choć niektóre ze wskazówek mogą wydawać się oczywiste, zastosowanie się do wszystkich z nich powinno zaowocować znakomitym wideo z każdej sytuacji.

vivo V23 5G Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Nagrywanie wideo smartfonem

Rozdzielczość

Smartfony oferują różne rozdzielczości nagrywanego wideo. Wybór odpowiedniej rozdzielczości oraz limitu klatek na sekundę jest o tyle ważny, gdyż każdy z tych parametrów wpływa na płynność nagranego wideo, rozmiar pliku oraz dostęp do funkcji obiektywów.

W przypadku vivo V23 5G można wybrać następujące rozdzielczości wideo:

720p HD w 30 kl./s (z autofokusem i obiektywem szerokokątnym) lub 60 kl./s (bez autofokusu i obiektywu szerokokątnego)

w 30 kl./s (z autofokusem i obiektywem szerokokątnym) lub 60 kl./s (bez autofokusu i obiektywu szerokokątnego) 1080p Full HD 30 kl./s (z autofokusem i obiektywem szerokokątnym) lub 60 kl./s (bez autofokusu i obiektywu szerokokątnego)

30 kl./s (z autofokusem i obiektywem szerokokątnym) lub 60 kl./s (bez autofokusu i obiektywu szerokokątnego) 4K Ultra HD w 30 kl./s (bez autofokusu i obiektywu szerokokątnego)

Aplikacja aparatu / Wybór rozdzielczości wideo Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Orientacja pozioma

Nic tak nie psuje dobrego materiału, jak dwa czarne pionowe paski po obu stronach wideo - aby uniknąć tego amatorskiego błędu, pamiętaj, aby podczas nagrywania używać orientacji poziomej, a nie pionowej. Orientacja pozioma nie tylko sprawia, że film jest bardziej estetyczny, ale także przyjemniejszy do oglądania na ekranie panoramicznym lub telewizorze. Ponadto na nagraniu będzie można uchwycić więcej szczegółów.

Należy jednak wspomnieć, że orientacja pionowa nie jest niczym złym, lecz korzysta się z niej w innych momentach. Przyda się szczególnie wtedy, kiedy nagrywasz wideo na potrzeby aplikacji TikTok lub Instagram Stories. W większości sytuacji trzymaj się jednak orientacji poziomej.

Ustawienia aparatu Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Kadrowanie

Bardzo ważne jest, aby całkowicie wypełnić kadr swoim obiektem. Możesz również umieścić go nieco poza centrum, aby stworzyć bardziej interesującą wizualnie scenę. Większość aplikacji do obsługi aparatów w telefonach ma opcję linii siatki (linii kadrowania). Kiedy ją włączysz, na ekranie smartfona będą widoczne pionowe i poziome paski, które stworzą siatkę. Jest to przydatna pomoc podczas ustawiania kadrów.

Najpopularniejszym narzędziem do kadrowania jest "zasada trójpodziału". Punkty przecięcia się linii to tzw. mocne punkty - miejsca, gdzie wzrok ludzki wędruje w pierwszej kolejności. To one przyciągają uwagę odbiorców i to tam warto umieszczać najważniejsze elementy wideo.

Aplikacja aparatu Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Zoom

Choć smartfony oferują tzw. zoom cyfrowy, nie jest on polecany. Na szczęście obecnie wiele topowych smartfonów jest wyposażonych w zoom bezstratny lub optyczny, który umożliwia powiększanie obrazu bez utraty najważniejszych szczegółów.

Aby móc powiększać obraz podczas nagrywania, nie tracąc przy tym jakości filmów, potrzebujesz urządzenia, które oferuje przyzwoity zoom optyczny. Jeśli nie masz smartfona z zoomem optycznym, najlepszym rozwiązaniem jest zbliżenie się do obiektu lub skorzystanie z dodatkowych akcesoriów. Mimo wszystko, zawsze lepiej podejść tak blisko nagrywanego obiektu, jak to możliwe.

Aplikacja aparatu / Tryb upiększania Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Lampa błyskowa

Jednymi z najczęstszych, ale jednocześnie niepożądanych efektów na nagrywanym wideo są nienaturalnie żółta skóra i czerwone oczy, często w połączeniu z ciemnym tłem. Powodów tego może być wiele, lecz najczęstszym jest nieprawidłowe użycie lampy błyskowej.

Smartfony są wyposażone w lampy LED, które są zbyt jasne i mogą łatwo zniekształcić temperaturę barwową nagrywanego wideo. Jeśli chcesz nagrać wideo w nocy, najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie innego, jak najbardziej naturalnego źródła światła. Przydatna jest tutaj również funkcja trybu nocnego, lecz niestety nie skorzystamy z niej podczas kręcenia wideo.

Należy również unikać mocno podświetlonych ustawień - być może będziesz w stanie dostrzec ludzi i ich twarze, gdy są podświetleni, ale aparat w smartfonie zazwyczaj będzie nagrywał materiał, na którym jasne światło oświetla ciemną postać. Postać ta nie będzie miała żadnych widocznych cech. Jeśli Twój telefon nie ma naprawdę zaawansowanych możliwości HDR, zdecydowanie musisz na to uważać.

Aplikacja aparatu / Tryb filtrów Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Time lapse

Tak zwany time lapse (czas poklatkowy lub zdjęcia poklatkowe) to technika filmowa, w której częstotliwość rejestrowania klatek filmu jest znacznie mniejsza niż częstotliwość, z jaką ogląda się sekwencję.

Gdy odtwarzamy tę sekwencję z normalną prędkością, wydaje się, że czas płynie szybciej. Obiekty i wydarzenia, które normalnie trwałyby godziny, dni, miesiące lub lata, mogą zostać uchwycone i oglądane w znacznie szybszym tempie dzięki technice poklatkowej.

Aplikacja aparatu / Wybór trybów pracy Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Stabilizacja ekranu

Jednym z osiągnięć branży smartfonów w ostatnich latach jest elektroniczna i optyczna stabilizacja obrazu. Funkcja ta redukuje do minimum drgania rąk podczas nagrywania wideo z ręki. Działa to stosunkowo dobrze, ale jeśli chcesz uzyskać jak najlepsze rezultaty, o wiele lepszym rozwiązaniem będzie zaopatrzenie się w tzw. gimbal.

Po podłączeniu tego akcesorium do telefonu i skonfigurowaniu dedykowanej aplikacji, będziesz mógł wykorzystać możliwości wideo swojego telefonu, a stabilizacją obrazu zajmie się za Ciebie dedykowane akcesorium. Jest to rozwiązanie o tyle lepsze, gdyż trudno byłoby uzyskać taką stabilizację podczas filmowania z ręki.

Co więcej, na rynku można znaleźć smartfony, które nie potrzebują dodatkowych akcesoriów, aby osiągnąć ten sam efekt. Jednym z nich jest vivo X60 Pro 5G, który oferuje funkcję Stabilizacja gimbalem 2.0 - dzięki innowacyjnemu gimbalowi, który porusza obiektywem w kierunku przeciwnym do ruchu telefonu, każde z Twoich ujęć będzie ostre.

Aplikacja aparatu / Wybór trybu funkcji focus Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Akcesoria

Choć smartfony pozwalają obecnie na tworzenie niesamowitych zdjęć i filmów, to ich aparaty nie są wyposażone w tak precyzyjne elementy sterujące i inne funkcje, jakie można znaleźć w urządzeniach dedykowanych fotografii.

Jeśli więc chcesz przenieść swoje umiejętności nagrywania wideo smartfonem na wyższy poziom, bez konieczności kupowania drogiej lustrzanki cyfrowej, możesz rozważyć zakup akcesoriów, takich jak wspomniany wcześniej gimbal. Dostępnych akcesoriów jest naprawdę dużo, od różnego rodzaju statywów po kreatywne dodatki do obiektywów.

vivo V23 5G Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Przednia kamera

Choć mniej używane do kręcenia filmów, a bardziej do wideorozmów lub okazjonalnych zdjęć typu "selfie", przednie kamery w najnowszych smartfonach są wciąż stale rozwijane, a w kwestii specyfikacji idą łeb w łeb z aparatami znajdującymi się z tyłu smartfona. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy chcesz stworzyć tzw. vloga - nagrywając siebie, jednocześnie masz stały podgląd z przedniej kamery na ekranie smartfona.

Świetnym tego przykładem jest najnowszy vivo V23 5G, który posiada aż dwa aparaty przednie: standardowy 50 MP z autofocusem oraz szerokokątny 8 MP. Co więcej, smartfon jest w stanie doświetlić każdą scenę za pomocą podwójnej dwutonowej lampy doświetlającej do selfie. Taki zestaw sprawia, że smartfon ten jest idealnym wyborem również dla influencerów, którzy lwią część swojej pracy wykonują właśnie telefonem oraz jego przednią kamerą. Nagrywanie TikToków lub Instagram Stories nigdy nie było tak łatwe, jak jest to obecnie, a vivo V23 5G jest tego świetnym przykładem.

Aplikacja aparatu / Tryb kamery do selfie Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

"Podwójna dwutonowa lampa doświetlająca do selfie", jak vivo nazywa swoje diody LED z przodu smartfona, otrzymuje własne, osobne menu po przejściu do trybu selfie. Warto zaznaczyć, że są one niezależne i można ich używać zarówno podczas korzystania z głównego aparatu do selfie, jak i ultraszerokiego. Regulacja kolorów diod LED odbywa się za pomocą zgrabnego trzystopniowego suwaka.

Co ciekawe, vivo wprowadziło także opcję dla lampy błyskowej ekranu, zwaną "Aura" - dzięki temu można jeszcze bardziej doświetlić scenę w trudnych warunkach oświetleniowych. Jest tu też sporo innych przydatnych przycisków i elementów sterujących, które dodatkowo urozmaicą nagrany film. Aplikacja aparatu jest równie inteligentna w przypadku zdjęć selfie, jeśli chodzi o sugerowanie trybów w zależności od warunków.

Są to przede wszystkim Tryb Nocny oraz Tryb Portretowy, które oferują szereg dodatkowych efektów oraz upiększeń, co pozwala na zrobienie jeszcze lepszego selfie. Aplikacja aparatu posiada wiele styli oraz filtrów zdjęć, które można nałożyć bezpośrednio na wyświetlany na smartfonie obraz. Znajdziemy tam także liczne opcje kontroli nad kolorystyką oraz dynamiką zdjęć, takie jak wygładzanie, wybór odcienia koloru skóry, czy też wybielanie obrazu.

Aplikacja aparatu / Reflektor typu "Aura" Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Vivo V23 jest bardzo dobrze wyposażony, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Zacznijmy od kamery selfie 50 MP, ponieważ to ona jest tutaj główną atrakcją. Domyślnie rejestruje ona zdjęcia w rozdzielczości około 12,5 MP, ponieważ ma również wykonywać funkcję łączenia pikseli 4 do 1. Szczegółowość wykonywanych zdjęć jest świetna, podobnie jak ich zakres dynamiczny. Kolory wyglądają naturalnie, a tło ma przyjemny, naturalny efekt bokeh.

Dodatkowy aparat do selfie o rozdzielczości 8 MP jest przyzwoity, ale w porównaniu z głównym wypada raczej przeciętnie. Poziom szczegółowości jest dobry, a jego stała płaszczyzna ostrości jest dość szeroka i wybaczająca błędy. Kolory są nieco rozmyte i matowe, a zakres dynamiczny nie jest tak dobry, lecz wynika to właśnie z porównania z kamerą do selfie o rozdzielczości 50 MP. Mimo wszystko okaże się szczególnie przydatny w wielu sytuacjach, na przykład kiedy główny obiektyw nie będzie w stanie objąć całej nagrywanej sceny.

Aplikacja aparatu / Wybór reflektora Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Edycja nagranego wideo

Wszystko z poziomu smartfona

Kiedy już nagrasz wszystkie potrzebne ujęcia lub po prostu chcesz skleić niezależne nagrania w jedną całość, potrzebna będzie ich edycja. Obecnie możesz dokonać zaawansowanej edycji także na swoim smartfonie, co oznacza, że nie musisz inwestować w specjalne oprogramowanie na komputery stacjonarne.

Wszystko, od podstawowego przycinania po dodawanie przejść, tytułów i efektów, jest proste zarówno na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, jak i Android. Niezależnie od tego, czy Twój film ma być zwykłym kolażem, czy bardziej zaawansowanym projektem szkolnym, aplikacje mobilne mogą usprawnić proces edycji wideo.

vivo V23 5G Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Aplikacje do edycji wideo

Świetną propozycją do edycji wideo na smartfonach jest aplikacja Premiere Rush firmy Adobe - potężne narzędzie z wieloma funkcjami programu Premiere Pro, choć nieco uproszczone i może być używane przez każdego. Jeśli jesteś użytkownikiem vivo V23 5G, możesz pobrać tę aplikację bezpośrednio ze sklepu Google Play.

Adobe Premiere Rush oferuje szybką edycję wideo, podobnie jak inne aplikacje mobilne, w których możesz po prostu przeciągać i upuszczać materiały filmowe oraz zdjęcia w wybranej kolejności, a także je przycinać. Jest też zgodna z Premiere Pro, dzięki czemu możesz wyeksportować efekt końcowy do programu stacjonarnego i dopracować go z większą kontrolą.

vivo V23 5G Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Przykładowe nagrania wideo i zdjęcia

Poniżej znajdziesz przykładowe nagrania oraz zdjęcia, wykonane za pomocą aparatów vivo V23 5G, które przedstawiają szczegóły poszczególnych ustawień oraz pracy obiektywów.

Film z użyciem obiektywu standardowego 30kl./s

Film z użyciem obiektywu standardowego 60kl./s

Film z użyciem obiektywu szerokokątnego

Film z użyciem obiektywu do makro

Film z użyciem funkcji zoom

Filmy z użyciem funkcji ultra stabilizacji cyfrowej

Film z użyciem funkcji auto focus

Film z użyciem efektu

Film z przedniej kamery do selfie 50 MP

Film z przedniej kamery do selfie, szerokokątny 8 MP

Zdjęcia wykonane za pomocą głównych aparatów

Aparat główny standardowy Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Aparat główny szerokokątny Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Aparat główny zoom Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Aparat główny maksymalny zoom Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu do selfie

Aparat do selfie 50 MP Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Aparat do selfie 50 MP Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Aparat do selfie szerokokątny 8 MP Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Aparat do selfie szerokokątny 8 MP Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Aparat do selfie 50 MP Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Aparat do selfie szerokokątny 8 MP Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Podsumowanie

Vivo V23 5G posiada jeden z najlepszych zestawów aparatów, jakie znajdują się w smartfonie za całkiem rozsądne pieniądze. Za niecałe dwa i pół tysiąca złotych otrzymujemy urządzenie z obiektywem głównym 64 MP z autofocusem, szerokokątnym 8 MP oraz makro 2 MP, a także optyczną stabilizacją obrazu, rozbudowanymi trybami nocnym i portretowym oraz możliwością nagrywania filmów w jakości 4K!

Nie zapominajmy również, że smartfon ten ma o wiele więcej zalet, niż tylko świetny zestaw aparatów. Więcej na temat tego urządzenia możesz dowiedzieć się z naszej recenzji.

