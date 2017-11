Najciekawsze smartfony jesieni: HUAWEI Mate 10 lite, Moto X4, Xiaomi Mi Mix 2, iPhone X oraz Nokia 8

Ciemne, zimne i deszczowe jesienne dni na szczęście obfitują w liczne gorące premiery sprzętu i podzespołów komputerowych. Nie inaczej sytuacja prezentuje się na rynku telefonów komórkowych. Poniżej przedstawiamy 5, naszym zdaniem najciekawszych, tego typu urządzeń jakie pojawiły się na sklepowych półkach tej jesieni. Co ważne, znajdziecie tu propozycje zarówno topowe jak również te przeznaczone dla użytkowników dysponujących mniejszą zasobnością portfela.

HUAWEI Mate 10 lite, Moto X4, Xiaomi Mi Mix 2, iPhone X oraz Nokia 8 – każdy z tych telefonów pojawił się w sprzedaży tej jesieni. Pamiętajmy jednak, że przed zakupem warto sprawdzić aktualne promocje w sklepach, bowiem przy odrobinie szczęścia, nowy sprzęt można nabyć w cenie niższej nawet o kilkanaście procent. Wertowanie witryn wszystkich sprzedawców może być jednak niezwykle uciążliwe i czasochłonne, dlatego warto skorzystać z serwisów agregujących wszystkie kody rabatowe w jednym miejscu.

Sprawdź aktualne promocje!

HUAWEI Mate 10 lite

Ta „odchudzona” wersja solidnego telefonu stanowi bardzo ciekawą propozycję dla użytkowników, którym zależy by na dobry sprzęt wydać nie więcej niż 1 500 PLN. Znajdziemy tu ośmiordzeniowy procesor Huawei Kirin 659, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na dane. Urządzenie zostało wyposażone w 5,9-calowy ekran wyświetlający obraz w jakości FULL HD+ (1920 x 1080). Prócz dobrych podzespołów w modelu tym postawiono również na styl – telefon praktycznie pozbawiony jest ramek, co daje wrażenie jakbyśmy trzymali w dłoni na wyświetlacz.

Ciekawostką jest fakt, iż w HUAWEI Mate 10 lite zastosowano podwójny aparat zarówno z przodu (16 Mpx + 2 Mpx) jak i z tyłu (13 Mpx + 2 Mpx). Prócz tego sprzęt został wyposażony w takie funkcje jak czujnik linii papilarnych, dual SIM, transmisję danych zgodną ze standardem LTE, wejście słuchawkowe, port USB 2.0. znajdziemy tu także baterię o pojemności 3340 mAh.

HUAWEI Mate 10 lite dostępny jest w sprzedaży za około 1499 PLN. Sprawdź aktualne promocje i zniżki!

Moto X4

Moto X4 to urządzenie, które do sklepów trafiło w połowie listopada. Czynnikiem wyróżniającym dla tego modelu jest skuteczna ochrona przed zapyleniem oraz zamoknięciem - IP68, co oznacza niewrażliwość na całkowite, czasowe zanurzenie.

Nowy telefon z linii Moto wyposażony został w ekran LTPS IPS Full HD o przekątnej 5,2 cala, procesor Qualcomm Snapdragon 630 (ośmiordzeniowy), 3GB pamięci RAM oraz 32 GB miejsca na dane. Co ważne, pojemność ta może zostać dodatkowo poszerzona dzięki dołożeniu dodatkowej karty microSD.

W Moto X4 zainstalowano aparat ze średniej półki. Znajdziemy tu kamerę tylną z 12 oraz 8 megapikselową matrycą i przesłoną, odpowiednio, F/2.0 i F/2.2. Przednia kamera natomiast wyposażona została w 16 megapikselową matrycę z przesłoną F 2.0. co więcej, telefon jest kompatybilny z takimi technologiami jak Bluetooth 5.0, NFC, LTE, posiada wbudowany czytnik linii papilarnych oraz napędzany jest baterią o pojemności 3000 mAh.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 7.1 Nougat i jest dostępne w polskich sklepach w cenie 1799 złotych.

Sprawdź aktualne promocje i zniżki!

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2 to kolejna propozycja zyskującego w Polsce na popularności chińskiego producenta. To urządzenie dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Wszystko za sprawą podzespołów o wysokich parametrach oraz przemyślanego i niezwykle estetycznego designu.

Sercem Xiaomi Mi Mix 2 jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 835 współpracujący z 6GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkowników oddano także 64 GB miejsca na dane. Wydajne podzespoły wymusiły niejako na producencie zaimplementowanie bardziej wydajnego akumulatora. Znajdziemy tu więc baterię o pojemności 3400 mAh. Nie jest to może najlepszy wynik w branży, jednak na tyle przyzwoity, by bez problemu cieszyć się pełnią mocy telefonu przez minimum dobę.

W Xiaomi Mi Mix 2 znajdziemy także 6 calowy ekran IPS wyświetlający obraz w rozdzielczości 1080 x 2160 pikseli. Z tyłu urządzenia znajdziemy 12 megapikselowy aparat, z przodu zaś 5 megapikselowy. Atutem telefonu jest też możliwość obsługi dwóch kart SIM. Niestety, drugi slot współdzielony jest z kartą microSD, a więc nie będziemy mogli korzystać z tych dwóch opcji w jednym momencie.

Xiaomi Mi Mix 2 obsługuje takie technologie jak Bluetooth 5.0, NFC, 4G LTE oraz posiada wejście typu USB typ C. Telefon dostępny jest w Polsce w cenie 2199 PLN.

Sprawdź aktualne promocje i zniżki!

iPhone X

iPhone to marka, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Model o nazwie X przeznaczony jest do absolutnie najbardziej wymagających użytkowników. I to tych z najbardziej zasobnym portfelem.

Sercem nowego iPhone’a X jest 64-bitowy, sześciordzeniowy procesor A11 oparty o technologię systemu neuronowego. Telefon dysponuje także, w zależności od wybranej wersji, 64 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Niestety nie znajdziemy tu portu microSD, co za tym idzie nie ma możliwości powiększenia ilości miejsca na dane. Z innych ciekawszych funkcji warto wymienić szczelność obudowy na poziomie klasy IP67 co daje skuteczną ochronę przed wnikaniem pyłów do środka oraz przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie na 30 min na głębokości do 0,15 metra.

Z tyłu iPhone’a X znajduje się podwójna kamera składająca się z dwóch 12-megapikselowych soczewek. Pierwsza z nich posiada szeroki kąt rejestracji obrazu oraz przesłonę f/1.8. Druga natomiast (teleobiektyw) rejestruje obraz w trybie standardowym z przesłoną f/2.4. Z innych ciekawych funkcji warto wymienić zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy, hybrydowy filtr IR, autofokus, redukcję szumów oraz technologię Live Photo ze stabilizacją obrazu. Z przodu telefonu znajdziemy zaś 7-megapikselową kamerę z przesłoną f 2.2.

Z innych dodatkowych opcji warto wymienić FaceID (odblokowywanie telefonu dzięki skanowaniu twarzy) oraz Animoji (animowane emotikony w liczbie 12, które będą generowane na podstawie naszego wyrazu twarzy uchwycone przez przednią kamerę).

iPhone X na sklepowych półkach pojawił się 3 listopada (w przedsprzedaży urządzenie dostępne będzie od 27 października). Sprzęt kosztuje 4 979,00 PLN w wersji z 64 GB pamięci wewnętrznej lub 5 729,00 w opcji 256 GB.

Sprawdź aktualne promocje i zniżki!

Nokia 8

Legendarna marka od pewnego czasu próbuje wrócić do gry o pozycję liczącego się gracza w segmencie telefonów komórkowych. Pomóc ma w tym cała seria nowych telefonów, wśród których interesującą propozycję stanowi Nokia 8.

Sercem tego urządzenia jest ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 835, w którym cztery rdzenie taktowane są z częstotliwością 1.8 GHz, a pozostałe - 2.5 GHz. Prócz tego znajdziemy tu 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na dane. Ogromnym atutem jest też możliwość obsługi dwóch kart SIM.

Nokia 8 została wyposażona w podwójny aparat tylni oraz pojedynczy aparat przedni. Wszystkie posiadają 13-megapikselowe obiektywy i posiadają funkcję Dual-Sight umożliwiającą jednoczesne nagrywanie filmów lub robienie zdjęć z przodu i z tyłu.

Dodatkowo Nokia 8 została wyposażona także w skaner linii papilarnych, 5,3-calowy ekran IPS wyświetlający obraz w rozdzielczości 1440 x 2560 pikseli oraz system Android 7.1.1 Nougat.

Telefon jest dostępny w sprzedaży w cenie około 2600 PLN. Sprawdź aktualne promocje i zniżki!