Najlepsi operatorzy w Rainbow Six Extraction [PORADNIK]

Przedstawiamy wam najlepszych operatorów w Rainbow Six Extraction. Znajdziecie tu zarówno najlepsze postacie do zabawy drużynowej, jak i solo.

Rainbow Six Extraction właśnie trafiło na sklepowe półki. Najnowsza produkcja Ubisoftu oferuje mnóstwo znakomitej zabawy zarówno w kooperacji, jak i rozgrywce solo. „Extraction” nie należy do gier, które wybaczają błędy. Jeśli jednak cenicie sobie wymagające tytułu, to poczujecie się tu jak „w domu”. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór operatorów i wyposażenia. Tych pierwszym mamy aż 18, jednak trzeba przyznać, że nie wszyscy sprawdzą się na polu walki tak samo dobrze. Mamy dla Was zatem listę najlepszych operatorów w Rainbow Six Extraction, którzy zwiększą wasze szanse na sukces.

Vigil

Vigil to postać, która najlepiej radzi sobie w "skrytym działaniu" (fot. Ubisoft)

Vigil to nasz absolutny faworyt. Dzięki jego głównej zdolności – ERC-8, która pozwala mu pozostać całkowicie niewidzialnym dla przeciwników, może on bezpiecznie eksplorować mapę i eliminować najpotężniejszych rywali. Co więcej, niektóre zadania w Rainbow Six Extraction (np. eliminacja konkretnego celu) stają się z Vigilem w drużynie banalnie proste. Szczególnie, że po ulepszeniu operatora do maksymalnego poziomu może on sprawić, że zakłócacz ERC-8 pozwoli „zniknąć” całej drużynie.

Przydatność w grze solo – 5/5

– 5/5 Przydatność w grze drużynowej – 5/5

Lion

Lion pozwoli wam śledzić położenie przeciwników (fot. Ubisoft)

Odpowiednie przygotowanie się do walki i wywiad to podstawa sukcesu w Rainbow Six Extraction. Lion pod tym względem wyróżnia się na tle wszystkich operatorów grze. Jego zdolność – Dron EE-One-D pozwala mu automatycznie skanować otoczenie i wykrywać wrogów nawet przez ściany. Po zwiększeniu poziomu operatora będzie on mógł nie tylko częściej używać swojego drona, ale również odkryci w ten sposób wrogowie zostaną oznaczeni nawet po zakończeniu jego działania. Wiedza o ruchach przeciwników jest w Rainbow Six Extraction nieceniona – Lion zapewni wsparcie każdej drużynie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji. Jest to jeden z najbardziej wszechstronnych operatorów w grze.

Przydatność w grze solo – 4/5

– 4/5 Przydatność w grze drużynowej – 5/5

Ela

Ela to siła, z którą każdy musi się liczyć (fot. Ubisoft)

Na początku musimy podkreślić, że nie kierujemy się tu patriotycznymi względami. Choć Ela – operatorka z Polski, jest naszemu sercu automatycznie bliższa, to jej wyposażenie i zdolności sprawią, że jest nieocenioną siłą w Rainbow Six Extraction. Jej flagową umiejętnością są samoprzylepne miny GRZMOT, które odrzucają i ogłuszają wrogów. Sprawdzą się one nie tylko w krytycznych sytuacjach gdy hordy przeciwników otoczą oddział, ale również do bardziej skrytego działania. Ogłuszonych przeciwników możemy wyeliminować bowiem znacznie łatwiej. Zgrana drużyna regularnie będzie korzystać z możliwości Ewy.

Przydatność w grze solo – 4/5

– 4/5 Przydatność w grze drużynowej – 5/5

Finka

Finka zapewni drużynie zdrowie i nieocenione wsparcie (fot. Ubisoft)

W Rainbow Six Extraction nawet najlepiej zaplanowana misja może w okamgnieniu przerodzić się w chaotyczną walkę o przetrwanie. Wówczas nieoceniona będzie pomoc Finki, która jest jednym z najlepszy operatorów wsparcia w grze. Jej zdolność - „przypływ adrenaliny”, zapewnia tymczasowy wzrost życia wszystkich operatorów, zwiększa szybkość celowania i skraca czas działania negatywnych efektów na sojuszników. Co więcej, może ona również automatycznie podnieść powalonych towarzysz. Finka to postać, która jest w stanie odwrócić losy każdej bitwy.

Przydatność w grze solo – 4/5

– 4/5 Przydatność w grze drużynowej – 5/5

IQ

IQ pozwoli wam lepiej odnaleźć się w terenie (fot. Ubisoft)

Choć główna umiejętność IQ może wydawać się początkowo niezbyt „efektowna”, to najlepsi gracze już po kilku misjach dostrzegą jej przydatność. Skaner Red MK IV Spectre pozwala IQ na łatwe lokalizowanie apteczek i wszelkiego rodzaju wyposażenia ukrytego na mapie. Co więcej, wykrywa on również wybrane cele poszczególnych zadań, co sprawia, że stają się one banalnie proste. Jakby tego było mało, skaner IQ po ulepszeniu do maksymalnego poziomu wykryje również wybrane rodzaje przeciwników. Niestety IQ nie jest dostępna od początku gry, chcąc ją odblokować musicie dotrzeć do 5 poziomu rozwoju.

Przydatność w grze solo – 3/5

– 3/5 Przydatność w grze drużynowej – 5/5

Smoke

Smoke i jego miny gazowe Z9 to potężne wsparcie każdej drużyny (fot. Ubisoft)

Smoke to niezwykle ciekawy jegomość, który dysponuje iście zabójczym wyposażeniem. Jego flagową zdolnością są zdalnie detonowane miny gazowe Z9, które po wybuchu wypuszczają chmurę trującego dymu. Jest on nie tylko w stanie zabić słabszych przeciwników, ale i chwilową zatrzymać najpotężniejszych adwersarzy. Z czasem Smoke otrzymuje do swojej dyspozycji większą liczbę min, które zadają jeszcze większe obrażenia i co istotne oznaczają wszystkich wrogów, które wejdą w zasięg dymu. Wszystko to sprawia, że Smoke odnajdzie się niemal w każdej drużynie.

Przydatność w grze solo – 4/5

– 4/5 Przydatność w grze drużynowej – 4/5

To już wszyscy operatorzy, których radzimy wam ulepszyć do maksymalnego poziomu w pierwszej kolejności. Wyróżniają się oni najlepszych zestawem wyposażenia i umiejętności specjalnych. Pamiętajcie jednak, że w zgranej grupie każdy z 18 dostępnych operatorów odnajdzie się bez problemu. Możemy się też spodziewać, że Ubisoft będzie regularnie balansował swoją produkcję, więc w przyszłości wszystko się jeszcze może zmienić. Póki co, powyższa lista przedstawia wam najlepszych operatorów na premierę Rainbow Six Extraction.