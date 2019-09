Najlepsza karta graficzna do gier w rozdzielczości 1440p

Radeon RX 5700 to świetna grafika. Wyjaśniamy, dlaczego warto się nią zainteresować.

Spis treści

Większość użytkowników gra na monitoriach o rozdzielczości Full HD. Część graczy marzy o rozdzielczości 4K, która znacząco zwiększa wymagania sprzętowe. Wiele osób zapomina o rozdzielczości 1440p (2560 x 1440 pikseli). To świetny kompromis, który zapewnia ogromny skok jakościowy względem Full HD przy jednocześnie znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby sprzętowe. Trzeba pamiętać, że rozdzielczość 4K posiada czterokrotnie większą ilość pikseli względem powszechnie stosowanego Full HD. Oznacza to, że karty graficzne mają o wiele więcej pracy.

Źródło: pcworld.com

Wybranie najlepszej karty graficznej do grania w rozdzielczości 1440p jest niestety nieco skomplikowane. Na rynku pojawia się coraz więcej rodzajów monitorów o rozdzielczości wyższej od Full HD z wysokim wskaźnikiem odświeżania. Spadają również ceny, co oznacza, że coraz więcej osób decyduje się na zakup monitorów 1440p lub nawet 4K. Trzeba jednak pamiętać o specyfice posiadanej konfiguracji sprzętowej podczas zakupu nowej karty graficznej. W poniższym wideo dokładnie wyjaśniamy, na co należy zwrócić uwagę.

Najlepsza karta graficzna 1440p - AMD Radeon RX 5700

W chwili obecnej najlepszą kartą graficzną do grania w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz przy stałej ilości 60 klatek na sekundę jest Radeon RX 5700. W chwili obecnej na rynku w większości dostępne są konstrukcje referencyjne. Ceny zaczynają się od około 1600 zł. W najbliższych tygodniach powinno pojawić się wiele konstrukcji niereferencyjnych o jeszcze wyższej wydajności ze zmienionym układem chłodzenia.

Radeon RX 5700 nie ma najmniejszych problemów z wygenerowaniem 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p podczas grania w najnowsze wymagające produkcje. Na rynku dostępnych jest jedynie kilka produkcji takich, jak Ghost Recon Wildlands, które są bardzo wymagające i mogą stanowić wyzwanie dla wielu nowych układów graficznych, ale również z nimi RX 5700 potrafi sobie poradzić. Obniżenie jakości z Ultra do High rozwiąże sprawę z chwilowymi spadkami płynności.

AMD wyposażyło kartę w 8 GB bardzo szybkiej pamięci GDDR6. Taka konfiguracja spokojnie powinna wystarczyć na kilka najbliższych lat.

RX 5700 jest pierwszym procesorem graficznym zbudowanym w 7 nm procesie technologicznym i z wykorzystaniem architektury RDNA. To spory skok względem poprzednich konstrukcji, który pozwolił osiągnąć niesamowitą wydajność energetyczną. W chwili obecnej AMD produkuje bardziej energooszczędne karty od chwalonych przez lata układów NVIDIA.

Dodatkowo gry, które kiedyś preferowały architekturę NVIDIA, teraz znacznie lepiej działają na Radeonie RX 5700. Procesor graficzny obsługuje również najnowocześniejszy interfejs PCIe 4.0. Rozwiązanie to można wykorzystać w połączeniu z procesorem AMD Ryzen 3000 i płytą główną X570, ale korzyści widoczne będą bardziej podczas tworzenia treści, niż grania.

Niestandardowe wersje RX 5700, które pojawiają się powoli na półkach sklepowych oferują dodatkowe możliwości. Na przykład karta od Sapphire posiada dużo wydajniejsze chłodzenie i ładniejszą obudowę. Układ ten poddano również fabrycznemu podkręcaniu. Na karcie umieszczono również przełącznik pozwalający kontrolować pracę układu chłodzenia.

Najlepsza karta graficzna 1440p - inne opcje

Radeon RX 5700 może być najlepszą kartą graficzną do grania w rozdzielczości 1440p, ale to nie jedyna opcja.

Na rynku dostępne są także tańsze i mniej wydajne układy NVIDIA GTX 1660 oraz GTX 1660 Ti, które również pozwolą na płynną rozgrywkę w 1440p. Trzeba będzie pogodzić się z nieco niższą jakością i mniejszą ilością detali, ale całość i tak będzie wyglądać lepiej, niż w rozdzielczości Full HD.

Obie karty posiadają jeszcze jedną wadę. Producent zdecydował się na zastosowanie zaledwie 6 GB wbudowanej pamięci. To idealne rozwiązanie dla gier przy wykorzystaniu rozdzielczości Full HD, ale ograniczony bufor pamięci może być widoczny podczas rozgrywki w 1440p. Rozwiązaniem jest obniżenie jakości tekstur oraz innych wymagających pamięci opcji.

Kolejną opcją jest GeForce RTX 2060. To karta, która wyceniona jest bardzo podobnie do Radeona RX 5700. To właśnie z tego powodu nie możemy jej polecić. Karta od AMD jest szybsza i posiada lepszą konfigurację pamięci, niż konkurencja od NVIDIA. Jest jednak jeden rzecz, dla której część użytkowników będzie rozważać wybór RTX'a zamiast RX'a. Chodzi o ray tracing w czasie rzeczywistym, który jest obecnie obsługiwany tylko przez karty graficzne NVIDIA z serii RX 20.

Mimo wszystko nie polecamy zakupu karty RXT 2060, ponieważ jest ona nieco za słaba, aby można było w pełni wykorzystać możliwości ray tracingu.

Wszystkim graczom na poważnie myślącym o ray tracingu w czasie rzeczywistym polecamy nieco droższy układ RTX 2060 Super. Karta ta jest jedynie nieznacznie szybsza od polecanego Radeona RX 5700, ale dobrze radzi sobie z ray tracingiem. Trzeba pamiętać, że w chwili obecnej na rynku jest niewiele gier z obsługą tej technologii. W przyszłości można będzie zagrać w Cyberpunk 2077 oraz Doom Eternal z wykorzystaniem ray tracingu.

W wyższej cenie polecamy Radeona RX 5700 XT, który jest bezpośrednim konkurentem RTX'a 2060 Super. W większości zastosowań jest on około 10 procent wydajniejszy od układu NVIDIA, ale wszystko zależy od konkretnego scenariusza użycia. RX 5700 XT nie obsługuje ray tracingu, ale jego wydajność jest porównywalna z tą oferowaną przez RTX 2070 oraz RTX 2070 Super.

Radeon RX 5700 XT będzie świetną opcją dla wszystkich graczy pragnących wykorzystać rozdzielczość 1440p przy 120 Hz lub 144 Hz.

Na szczycie hierarchii stoi RTX 2070 Super. To bezsprzecznie najwydajniejsza karta do grania w rozdzielczości 1440p, ale jej opłacalność jest bardzo mała.

Można również kupić jeszcze droższego RTX'a 2080, ale to karta graficzna, której pełnię potencjału można wykorzystać jedynie przy graniu w rozdzielczości 4K. Będzie to również dobra opcja dla posiadaczy ultra szerokich monitorów o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli.

Jak sprawdzić częstotliwość odświeżania ekranu?

W artykule często wspominaliśmy o częstotliwości odświeżania monitora. Im szybsze odświeżanie tym wydajniejszą kartę graficzną warto posiadać.

Aby sprawdzić, jaką częstotliwość odświeżania posiada podłączony do komputera monitor lub wyświetlacz wbudowany w laptopa należy przejść do Ustawień (Start > Ustawienia) i wybrać zakładkę System > Wyświetlacz. Po przewinięciu menu na dół należy wybrać opcję Zaawansowane ustawienia wyświetlania. Pojawi się okno ze szczegółowymi informacjami o wyświetlaczu. Wśród nich znajduje się częstotliwość odświeżania podana w Hz. W przypadku podłączenia wielu monitorów można się między nimi przełączać.

Niektóre monitory mogą pracować z różną częstotliwością odświeżania w zależności od ustawień. W tym przypadku należy udać się do ustawień karty graficznej w systemie Windows. Sposób zmiany częstotliwości różni się w zależności od typu posiadanego procesora graficznego. Szczegółowe informacje dostępne są w sieci. Alternatywnie można sprawdzić ustawienia monitora. Niektóre modele posiadają możliwość regulacji częstotliwości taktowania bezpośrednio z poziomu monitora.