Najlepsza płyta na AMD AM5 - jaki model wybrać?  

Jeśli myślisz o wymianie procesora na nowy układ serii Ryzen 7000, niezbędna będzie również nowa płyta główna AM5. Dzieje się tak, ponieważ nie ma wstecznej kompatybilności z poprzednimi generacjami ze względu na zmianę gniazda CPU czy konieczności zastosowania pamięci RAM DDR5. Na szczęście nowe płyty główne nie muszą bardzo drogie i nawet podstawowe modele zapewnią odpowiednią wydajność.

Obecnie dostępne są zarówno modele przeznaczone dla entuzjastów, wykorzystujące chipset X670 oraz X670 E, jak i konstrukcje bardziej budżetowe B650. Jeżeli jesteście ciekawi różnic wynikających z zastosowanego chipsetu na płytach głównych dla procesorów Ryzen 7000, to dokładnie omówiliśmy to zagadnienie w osobnym artykule, do którego lektury zachęcamy.

Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest wyłącznie powiązana z ceną. Znajdziecie tutaj zarówno konstrukcje mocno budżetowe, jak i te bardziej rozbudowane, które powinny przekonać do siebie entuzjastów. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

B650

Gigabyte B650M DS3H

B650M DS3H to jedna z tańszych konstrukcji od Gigabyte. Ma format mATX. Z uwagi na wielkość i cenę tej płyty głównej, nie uświadczymy na niej tylu dodatków, co w przypadku droższych modeli. Cieszy natomiast, że producent nie zrezygnował z chłodzenia sekcji zasilania. Choć nie jest to najbardziej rozbudowany układ, to konfiguracja 6+2+1 faz spokojnie poradzi sobie z procesorami Ryzen 7000 - pod warunkiem że nie zmienimy z poziomu BIOS-u limitów mocy. Płyta główna nie obsługuje PCIe 5.0, a wszystkie złącza - zarówno dla kart graficznych, jak i dysków NVMe - komunikują się przez interfejs PCIe 4.0 i dostępne są tylko dwa złącza M.2.

Na szczęście Gigiabyte nie ograniczył ilości slotów pamięci i dostępne są cztery obsługujące moduły DDR5. Oznacza to, że łącznie możemy zainstalować nawet 128 GB pamięci. Ponadto do dyspozycji mamy cztery porty SATA dla dodatkowych napędów. W cenie ok. 900 zł nie dostaniemy też zintegrowanego I/O shielda czy obsługi Wi-Fi.

ASRock B650 Pro RS

Jeden z podstawowych modeli od AsRocka może nie wzbudza tyle zachwytu, co droższe modele, za to jest bardziej przyjazną dla budżetu konstrukcją. W przypadku B650 Pro RS producent zastosował solidną, 14+2+1-fazową konstrukcję układu zasilania SPS Dr.MOS (60 A), która powinna wystarczyć nawet do umiarkowanego przedyktowywania CPU. Podczas naszych testów nie zauważyliśmy żadnych nieprawidłowości nawet podczas pracy z najmocniejszym Ryzen 9 7950X.

Płyta posiada trzy gniazda M.2 dla dysków twardych NVMe. Warto nadmienić, że pierwsze umieszczone jest zaraz pod procesorem oraz zapewnia wsparcie dla interfejsu PCIe 5 generacji. Jest jeszcze jedno dodatkowe gniazdo M.2 (Key-E), które można wykorzystać do zainstalowania karty Wi-Fi. Standardowo w konstrukcji opartej o chipset B650 otrzymujemy tylko cztery porty SATA. AsRock B650 Pro RS nie posiada wbudowanego oświetlenia RGB, zintegrowanej osłony portów I/O i w zestawie otrzymujemy tylko jeden radiator dla dysków M.2.

AsRock B650E PG Riptide WiFi

Bliźniacza konstrukcja do B650 Pro RS od Asrocka. PG Riptide WiFi wykorzystuje chipset B650 w wariancie Extreme (B650E), oznacza to, że slot przeznaczony dla karty graficznej jest również kompatybilny z najnowszą wersją interfejsu PCI Expres (5.0). Dodatkowo płyta posiada moduł sieci bezprzewodowej. W tym przypadku jest to produkowany przez Mediateka dla AMD model RZ608, kompatybilny ze standardem Wi-Fi 6E. Reszta specyfikacji nie uległa zmianie. Dalej mamy do czynienia z 14-fazową sekcją zasilania, 3 slotami dla dysków M.2 czy obecnością LANu 2,5 bit. Jest to jedna z najtańszych konstrukcji wykorzystujących układ B650E. Podczas naszych testów nie zauważaliśmy żadnych problemów, nawet po OC Ryzena 9 7950X. Na tylnym I/O znajdziemy sześć portów USB 2.0, cztery USB 3.2 (w tym jedno typu C), HDMI, RJ45, przycisk Bios Flashback i trzy złącza audio jack.

MSI MAG B650 Tomahawk WiFi

MSI MAG B650 Tomahawk WiFi, charakteryzuje się czarną, jednobarwną stylistyką. Już sam wygląd informuje nas, że mamy do czynienia z dużo droższą konstrukcją. Dwa sloty M.2 posiadają dodatkowe radiatory, a te umieszczone na sekcji zasilania są pokaźnych rozmiarów.

Do zasilania procesora MSI zastosowało mocną, aż 14-fazową sekcję zasilania, wspieraną przez dwa 8-pinowe złącza. Producent, chcąc zapewnić zapewne dużo niższą cenę, całkowicie zrezygnował z obsługi PCIe 5.0, a płyta główna obsługuje tylko PCI-E 4.0. Trzy złącza dla dysków M.2 posiadają opcję instalacji beznarzędziowej. Ponieważ mamy do czynienia z wyższą półką cenową, nie dziwi obecność bezprzewodowej karty sieciowej Wi-Fi 6E , czy zintegrowanej osłony portów I/O. Sam tylny panel jest mocno rozbudowany - jak na płytę B650. Do dyspozycji otrzymujemy w sumie dziesięć portów USB, w tym jeden zgodny z standardem USB 3.2 Gen 2×2. Płyta główna MSI poradzi sobie nawet z najmocniejszymi procesorami AMD. Największą jej wadą może okazać się cena ok. 1 300zł, zwłaszcza gdy po uwagę weźmiemy brak gniazda PCIe 5.0 dla dysków twardych.

ASUS ROG Strix B650-A Gaming

Serii ROG Asusa nie trzeba już nikomu przedstawiać. Płyty z logiem ROG od lat są jednymi z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez entuzjastów czy zapalonych graczy. W tym przypadku nie dostaniemy jednak typowej czarno-czerwonej stylizacji Producent postawił na połączenie ciemnej płytki PCB ze srebrnymi akcentami na elementach chłodzenia, co idealnie pasuje do białych obudów. Za zasilanie procesora odpowiada cyfrowa sekcja w konstrukcji 12+2, wykorzystująca 60 A przetworniki DrMOS. Do naszej dyspozycji pozostają 3 złącza dla dysków M.2 (jedno kompatybilne z PCIE 5.0), do 16 złącz USB. Płyta zapewnia obsługę sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 6e (AMD RZ616) jak i 2,5 Gbit LAN.

X670

Gigabyte X670 Aorus Elite AX

Płytę Gigabyte X670 Aorus Elite AX wyróżnia dobry stosunek ceny do możliwości. Mimo że mamy do czynienia z tańszą konstrukcją, to do dyspozycji oddano mocną, 16+2 sekcję zasilania, pracującą w trybie dublowania faz. Konstrukcja Gigabyte posiada trzy złącza M.2 dla dysków twardych, z których jedno jest kompatybilne z PCIe 5.0, a dwa pozostałe z 4.0. Pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 niestety, działa tylko z prędkością PCIe 4.0, a nie 5.0.

Mimo niskiej ceny, zestaw złącz dostępny na tylnym panelu wręcz imponuje. Do dyspozycji otrzymujemy aż 13 portów USB, z czego jeden typu C jest kompatybilny z USB 3.2. gen 2x2 i zapewnia przepustowość 20 GB/s. Oczywiście nie mogło zabraknąć Wi-Fi 6E czy 2,5 Gbitowej karty LAN.

Biostar X670E Valkyrie

Biostar X670E Valkyrie to najwyższy i zarazem jedyny model tego producenta wykorzystujący układ X670E. Z racji, że mamy do czynienia z wersją Extreme, oznacza to, że poza obsługą dysków twardych, PCIE 5.0 jest również dostępne dla kart graficznych. W tym przypadku mamy do dyspozycji dwa pełnowymiarowe porty PCIe x16. Młym zaskoczeniem jest również obecność dwóch gniazd M.2 zapewniających obsługę dla najnowszej wersji interfejsu PCIe.

Jak przystało na topową konstrukcję, ta wyróżnia się zastosowaną sekcją zasilania. Mamy tutaj do czynienia z 22-fazowym układem pracującym w konfiguracji 18+2+2.

Z minusów warto wymienić brak zintegrowanej karty sieci bezprzewodowej. Tą możemy umieścić w dodatkowy gnieździe M.2 (Key-E), a producent zadbał o to by wszystkie przewody od anten został już poprowadzone.

ASRock X670E Taichi

Taichi to najwyższa seria od AsRocka. Jak przystało na topową konstrukcję, nie mogło zabraknąć najwydajniejszych rozwiązań. Przede wszystkim model X670E Taichi wykorzystuje mocną, aż 27-fazową sekcję zasilania (konfiguracja 24+1+2). Wykorzystuje inteligentne (SpS) DrMosy o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 105 A. Niestety, tylko jedno gniazdo M.2 obsługuje PCIe 5.0, a pozostałe trzy na działają w trybie PCIe 4.0. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyśmy szybkie dyski NVMe wpięli w gniazdo PCie x16 (po dokupieniu specjalnej przejściówki), a do dyspozycji dostajemy da obsługujące najnowszą wersję interfejsu PCie.

Na tylnym panelu I / O zostało umieszczone w sumie 10 portów USB. Z tego dwa Typu C są w standardzie USB 4, kompatybilne z Thunderbolt 4, co znacząco rozszerza opcje rozbudowy, dodatkowych urządzeń.

Małą wadą może być fakt, że X670E Taichi ma rozmiar EATX, a nie ATX (problem z kompatybilnością obudowy). Dodatkowo nie każdemu może przypaść do gustu złota steampunkowa estetyka Taichi.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS od wielu lat promuje serię Crosshair jako jedną z najlepszych dla platformy opartej o procesory AMD. Polecany przez nas model Hero jest najniższym przedstawicielem tej serii ROG. Płyta charakteryzuje się mocną cyfrową sekcją zasilania 18+2 z 110 A przetwornikami DrMOS. Wyróżnia się również na tle innych konstrukcji za sprawą możliwości zamontowania w 5 dostępnych gniazdach aż trzech dysków M.2 PCIe 5 .0 (jeden w dodatkowym adapterze) . Niestety - mimo wysokiej ceny nie uświadczymy tutaj 10 Gbit LAN. Producent postawił na standardowe zestawienie układów zarówno, jeżeli chodzi o Wi-FI 6E jak i 2,5 Gbit połączenie przewodowe.

Podsumowanie

Procesory ZEN4 AMD z nowym chipsetem i z obsługą pamięci DDR5 to ekscytująca nowość na rynku. Znalezienie najlepszej płyty AM5 nie jest łatwe. Są one wyposażone w niesamowite funkcje i obsługują najnowszy i najwydajniejszy sprzęt. Wybór najlepszej konstrukcji, jak wspominaliśmy na początku, nie jest najłatwiejszy. Mamy nadzieję, że nasze typy uproszczą Wam choć trochę decyzję.