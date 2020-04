Najlepsza przeglądarka 2020 roku? Której najlepiej używać? Testujemy!

Sprawdzamy, jakie wyniki w testach osiągają najpopularniejsze przeglądarki na rynku. Kto zostanie zwycięzcą?

Spis treści

Przeglądarka internetowa to dla wielu osób najważniejsze oprogramowanie w systemie. O ile nie korzystasz zawodowo na swojej maszynie z różnego rodzaju aplikacji, z pewnością lwią część czasu spędzasz na przeglądaniu stron internetowych. Dlatego tak ważne jest, aby przeglądarka działała sprawnie, szybko i "lekko". Od 2019 w świecie przeglądarek zaszło parę istotnych zmian - nie tylko zaczął się zmierzch Internet Explorera, ale również Edge zyskała nowy silnik i coraz poważniej wygląda na konkurenta dla obecnego lidera rynku, czyli Chrome.

A skoro o rynku przeglądarek mowa - mamy obecnie kilkadziesiąt aplikacji tego typu, a "wielką czwórkę" stanowią Chrome, Edge, Firefox i Opera (w takiej właśnie kolejności). Dwie obecnie najpopularniejsze używają silnika Chromium. Dwie najpopularniejsze przeglądarki spoza tej czwórki - czyli Brave i Vivaldi - również. Jest to zarówno dobre, jak i złe. Dobre - ponieważ gwarantuje komfort użytkowania. Złe - ponieważ zbytnio wyznacza standardy sieciowe, przez które ciężko przebić się alternatywnym rozwiązaniom. Dlatego np. na iOS jedynym realnym wyjściem jest Safari, działająca z silnikiem Webkit.

Przyglądamy się w teście, jak sprawują się w 2020 roku Chrome, Edge, Firefox oraz Opera. W zeszłym roku ta ostatnia niespodziewanie wypadła najlepiej, jednak nie tracisz wiele, korzystając z Chromium. Dlaczego? Wyjaśniamy w tekście.

Chrome

Chrome to obecnie lider rynku, mający kolosalną przewagę nad drugim Edge. W przypadku przeglądarki Google udział szacowany jest na 68,5%, a produktu Microsoftu na 7,6%. Chrome ma olbrzymią bazę zadeklarowanych użytkowników, zaś jednym ze źródeł sukcesu jest kolosalna ilość rozszerzeń. Co prawda od pierwszej edycji przeglądarka przeszła długą drogę, ale cały czas zachowała minimalistyczny, prosty w obsłudze interfejs - po jej uruchomieniu mamy w sumie widoczny tylko OmniBar, czyli pasek adresu, służący też za wyszukiwarkę, miejsce na rozszerzenia, ikonkę dodawania do ulubionych oraz trzy kropki do otwarcia menu i... tyle.

Na plus należy policzyć dużą integrację przeglądarki z usługami Google, a także takie elementy, jak synchronizacja zapisanych zakładek, haseł, otwartych zakładek oraz możliwość stworzenia wielu kont dla jednej przeglądarki. Co poza tym? Wbudowany czytnik PDF, tłumacz, menedżer zadań oraz funkcja wklejania bez kopiowania. Co policzyć na minus? Często wykorzystuje całą dostępną pamięć. W 2015 roku Chrome była pod tym względem prawdziwą bestią, w 2020 roku jest... hm... bestią bardziej udomowioną.

Firefox

Każdy, kto chce korzystać z dużej ilości rozszerzeń oraz mieć zapewniony duży stopień prywatności, powinien skorzystać z przeglądarki Firefox. Jest ona doskonale znana w Polsce, gdzie cieszy się dużą popularnością i to jedyna z czołowej czwórki, która nie działa na Chromium. Ilość rozszerzeń jest olbrzymia i oferuje użytkownikom różnego rodzaju modyfikacje podstawowej przeglądarki. Także ma opcję synchronizacji otwartych zakładek, historii przeglądania oraz ulubionych. Firefox 74 jest świetną przeglądarką, kontynuującą rozwój "ery Quantum", zapoczątkowany wersją 57. Quantum przyniosło nowy design z odświeżonymi ikonkami, zmienioną bibliotekę zakładek, funkcję Pocket i opcje synchronizacji. Bardzo praktyczne jest także narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu oraz współpraca z systemowymi funkcjami Windows 10, służącymi do dzielenia się treściami.

Firefox od lat oferuje tryb prywatny, w którym nie jest zapisywana historia odwiedzanych stron. Inne przeglądarki także to robią, ale na korzyść przeglądarki fundacji Mozilla przemawia dodatkowo fakt stosowania mechanizmów blokujących trackery reklamowe. Ma także wsparcie dla specjalnego magazynu, który blokuje śledzenie przez mechanizmy Facebooka.

Opera

Przed nadejściem Chrome to właśnie Opera była jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań przez doświadczonych użytkowników. Obecnie uchodzi za najbardziej niedocenioną przeglądarkę na rynku. A to dziwne, zważywszy na fakt, że ma wbudowany VPN, blokowanie trackerów, narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu, konwerter jednostek, stref czasowych oraz walut, a wersja mobilna dodatkowo portfel na kryptowaluty. Wygodny pasek nawigacji umożliwia otwarcie jednym kliknięciem serwisów społecznościowych jak WhatsApp, a także komunikatorów Messenger i Telegram. Podobnie jak poprzednicy, Opera wyposażona jest w synchronizację danych różnego rodzaju.

Microsoft Edge

Microsoft Edge jest martwe, niech żyje Microsoft Edge - w nowej wersji. Nie jest ona zaimplementowana w systemie Windows 10, jednak po świeżej instalacji zostaje automatycznie pobrana ze stron Microsoftu i umieszczana w nim w miejscu starej. Edge działa płynnie - na takim samym poziomie, co Chrome i Opera, ma także podobną do nich funkcjonalność. Silnik Chromium sprawia, że można wykorzystywać na niej dodatki z Chrome Web Store - i bardzo dobrze, bo w Microsoft Store ciężko znaleźć pisane z myślą o Edge. Podobnie jak i inne przeglądarki na tym silniku, oferuje funkcję synchronizacji ulubionych zakładek, zapisanych haseł, a także historii przeglądania. Nie ma natomiast takiej integracji z Windows 10, jaka była w poprzedniej wersji - czyli np. połączenia z OneNote.

Microsoft wprowadzi wkrótce Kolekcje - jest to rozwiązanie pozwalające na kolekcjonowanie, organizowanie i eksport treści do Worda lub Excela. Obecnie Edge jest po prostu solidne - ale na tym, co ma obecnie do zaoferowania, na pewno się nie skończy.

Testowanie przeglądarek

Skoro znamy uczestników testu, czas do właściwego sprawdzania ich możliwości. Dokonamy tego za pomocą różnych narzędzi, w tym testów, które nie są już od lat rozwijane. Pierwszy z narzędzi będzie WebKit JetStream 2.0, wydany w marcu 2019 roku. Zawiera wiele tych samych testów, które znajdowały się w JetStream 1.1, zapożycza jednak kilka z nowszych benchmarków, jak Ares-6 czy Web Tooling (stworzony przez V8, czyli twórców JavaScript i silnika WebAssembly dla Chromium). Z kolei sam WebKit inspirował się stworzonym przez fundację Mozilla testem Kraken.

Obok JetStream 2.0 używamy także JetStream 1.1, a także nie wspieranego od jakiegoś czasu Octane 2.0 oraz SunSpider 1.0.2. Do tego dodajemy jeszcze WebXPRT 3 oraz Speedometer, aby przetestować przeglądarki pod symulowanym obciążeniem przez aplikacje webowe. Testy pozwalają na sprawdzić zużycie zasobów procesora oraz pamięci RAM. W jaki sposób? Ładujemy zestaw 20 stron, otwieranych w zakładkach jednego okienka. Gdy wszystkie się załadują, czekamy 45 sekund i sprawdzamy zużycie wymienionych elementów.

Każdy z testów wykonujemy trzykrotnie (poza WebXPRT3), a wyniki prezentujemy na podstawie średniej ze wszystkich. Na potrzeby testu wszystkie przeglądarki są w "stanie naturalnym" - świeżo zainstalowane, bez zalogowania na konto, dodatków i rozszerzeń i grzebania w ustawieniach. Maszyna testowa to laptop Acer Aspire E 15-575-33BM z systemem Windows 10 Home (wersja 1909). Ma on dysk twardy 1TB, 4GB RAM, a procesor to Intel Core i3-7100U. Używamy połączenia kablowego poprzez gniazdo ethernetowe.

Wyniki testów

Zaczynamy od JetStream 2 - zwycięzcą jest Edge, wyprzedzające niewiele Chrome i Operę. Firefox? Daleko w tyle.

JetStream 2 - im większy wynik, tym lepiej

Jednak w teście SunSpider to właśnie Firefox wygrywa równie znacząco, jak przegrywa w JetStream 2.0, najgorzej z kolei wypada Opera. Drugie miejsce to Edge, trzecie - Chrome.

SunSpider - im mniejszy wynik, tym lepiej

A teraz JetStream 1.1. Tu znowu - im większy wynik, tym lepiej. I niespodziewanie wygrywa Firefox - i to z potężną przewagą nad resztą, z której najlepiej wypada Edge.

Przy niewspieranym już Octane 2.0 wygrywa zdecydowanie Edge, zaś Firefox jest daleko za trzecią Operą. Chrome przegrywa ze zwycięzcą niemal niezauważalnie.

Speedometer to test szybkości, opierający się na wykonaniu szeregu zadań HTML5. Wygrało go Chrome, mocno czujące na plecach oddech Edge. Opera była zauważalnie za nimi, a Firefox nie popisał się w tym wypadku.

WebXPRT 3 to przedostatni test. Działa podobnie jak WebXPRT 2015, jednak wyniki są bardzo odmienne. W wersji 2015 przeglądarki osiągały ponad 300 punktów, w tej edycji nikt nie zyskał nawet połowy z tego wyniku. WebXPRT korzysta z szeregu aplikacji webowych - od galerii foto po notatniki online - aby sprawdzić wydajność przeglądarek. Jest to coś w rodzaju testu PCMark i jeden z najbardziej wiarygodnych oraz najważniejszych benchmarków tego typu. Zdecydowanie wygrywa Firefox, mocno wyprzedzając Edge, zaś Chrome i Opera mają takie same wyniki. Różnica między zwycięzcą a resztą jest kolosalna.

Ostatnia rzecz to test zużycia zasobów procesora oraz pamięci RAM. To wspomniane otwarcie 20 zakładek. Większość ze stron jest wypełniona mediami, co pozwala sprawdzić przeglądarki w stanie obciążenia. Pod katem zużycia zasobów wygrało Edge, wyprzedzając mocno Operę, która z kolei okazała się o włos lepsza od Chrome. Firefox wypadł lepiej, niż w zeszłorocznym teście, jednak i tak uplasował na końcu.

Jeśli chodzi o wykorzystanie RAM, tu ponownie Edge stanęło na najwyższym miejscu podium, jednak Chrome nie było zbyt daleko. Co ciekawe, Opera była tylko trochę lepsza od Firefoxa.

Najlepsza przeglądarka 2020 - werdykt

Wygrywa zdecydowanie Edge. Pokazało się doskonale w testach Octane 2.0 i JetStream 2. Chrome miało podobne rezultaty, jednak nieco gorsze, dlatego przypada mu w udziale drugie miejsce. Kto na trzecim? Firefox. Dobre wyniki w testach JetStream 1.1 oraz Sunspider i WebXPRT mówią same za siebie. Pokazuje to, że decyzja Mozilli o przejściu na Quantum była dobrym pomysłem. No i Firefox staje się jedyną naprawdę mocną alternatywą dla przeglądarek z silnikiem Chroium. Opera to czwarta pozycja - zawdzięcza to plasowaniu się na 3-4 miejscu w każdym z testów.

Podsumowując krócej: Edge to obecnie najlepsza przeglądarka, a podobną jakość oferuje Chrome. Firefox to solidna pozycja, zwłaszcza, jeśli dbasz o prywatność. Opera - bez rewelacji, ale również solidnie.