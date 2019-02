Obojętnie od tego, czy używasz Kodi na komputerze Mac, PC, czy za pomocą Kodi box, dzięki sieci VPN masz pewność, że połączenie jest bezpieczne i w pełni prywatne.

Używanie Kodi za pośrednictwem VPN da Ci nie tylko dodatkową warstwę ochrony, ale może umożliwić dostęp do większej ilość treści online.

Czym jest VPN?

Sieć VPN - skrót od Virtual Private Network, czyli "Wirtualna Sieć Prywatna" - tworzy prywatny tunel przez internet prowadzący do serwera. Może być zlokalizowana w tym samym kraju, co użytkownik lub gdziekolwiek indziej na świecie. Teoretycznie, oznacza to, że użytkownik może oglądać ulubiony amerykański program z dowolnego miejsca, ponieważ sieć myśli, że właśnie tam znajduje się użytkownik. Najważniejsze jest to, że ruch danych przesyłany przez sieć VPN jest całkowicie szyfrowany, więc nie można go przechwycić. Aby rozpocząć, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie na komputerze PC, Mac lub urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu należy wybrać serwer w miejscu, w którym chce się „wirtualnie” przebywać. Następnie, należy postępować tak, jak zawsze, wiedząc, że wszelkie działania są chronione i zabezpieczone.

Od czasu gdy Kodi wspiera streaming wideo, dzięki wyspecjalizowanym serwerom sieci VPN można zapewnić sobie lepszy odbiór materiałów, a dodatkowo - bezpieczeństwo i prywatność.

Najlepsze VPN dla Kodi 2019

Oto najlepsze sieci VPN dla Kodi, jakie dostępne są na początku 2019 roku.

PureVPN

Cena: 3,33 USD/m-c (plan roczny)

Mające siedzibę w Hong-Kongu PureVPN oferuje potężną bazę ponad 2 tysięcy serwerów rozlokowanych po całym świecie, co w połączeniu z brakiem zbierania jakichkolwiek logów praktycznie redukuje do zera możliwość śledzenia użytkownika. Dodatkowe zalety to wbudowany Kill Switch, rozdzielone tunelowanie (pozwala na samodzielny wybór, które aplikacje mogą korzystać z VPN, a które pozostawić normalnemu połączeniu) oraz własne DNS-y. Bardzo praktyczne rozwiązanie to możliwość wyboru serwera pod kątem konkretnej aktywności.

NordVPN

Cena: 2,99 USD/m-c (plan 3-letni)

NordVPN jest jedną z najlepszych opcji nie tylko z powodu dysponowania kolosalną bazą ponad 5 tysięcy serwerów w 63 krajach, ale również dlatego, że znajduje się poza "Sojuszem Czternaściorga Oczu" i nie gromadzi logów. Dzięki temu użytkownik jest skutecznie chroniony przed próbami podglądania aktywności czy śledzenia. W naszych testach chwaliliśmy tą sieć VPN za wysoki poziom szyfrowania transmisji, a także Kill Switch i funkcję podwójnego VPN.

Inne zalety to wsparcie techniczne przez cała dobę i siedem dni w tygodniu, płynne działanie na każdym systemie operacyjnym (w tym Android i Amazon Fire TV), a także obsługa do sześciu urządzeń w ramach jednego abonamentu.

ExpressVPN

Cena: 12,95 USD/m-c (bez planu)

Jeśli szybkość jest dla Ciebie priorytetem, ExpressVPN będzie najlepszym wyborem spośród sieci VPN. Dysponuje serwerami rozsianymi po 148 miastach w 94 krajach, co oznacza w praktyce, że daje Ci dostęp do wszystkich treści online, niezależnie od blokad regionalnych. ExpressVPN ma osobną aplikację dla iOS, Androida, Mac OS, Windows i Amazon Fire TV Stick. Jest także opcja instalacji bezpośrednio na ruterze, dzięki czemu z ochrony korzysta każde podłączone do niego urządzenie, nawet nie mające zainstalowanej aplikacji ExpressVPN aplikacji.

Goose VPN

Cena: 12,99 USD/m-c (bez planu), możliwość darmowego wypróbowania

Goose VPN został stworzony do streamingu i dzielenia się plikami typu p2p. Oferuje szereg wyspecjalizowanych serwisów, dzięki czemu zapewnisz sobie stabilny streaming Kodi. Oferuje bezpieczny protokołów OpenVPN, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i prywatność. Choć ma tylko 41 serwerów w 27 krajach, wszystkie pracują niezwykle solidnie oraz pozwalają na łatwy dostęp do mediów.

CyberGhost

Cena: 2,5 USD/m-c (plan 3-letni)

CyberGhost cieszy się od lat doskonałą reputacją ze względu na wysoki poziom ochrony użytkowników oraz przejrzysty regulamin, a także wysoki poziom szyfrowania danych. Oferuje aplikacje na Windows, Mac OS, iOS, Androida, Amazon Fire TV Stick, a nawet Raspberry Pi. Baza serwerów to 2790 urządzeń w 60-ciu krajach. W trakcie używania możemy używać Kill Switch. Siedziba CyberGhost znajduje się w Rumunii, poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Podobnie jak PureVPN, pozwala na wybór serwera odpowiednio zoptymalizowanego pod kątem konkretnych czynności, co ma bardzo pozytywny wpływ na komfort użytkowania.

