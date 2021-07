Spis treści

Najlepsze antywirusy na MacOS w 2021 roku

Chociaż komputery Mac są mniej podatne na ataki, niż inne urządzenia, to nie oznacza to, że są na nie całkowicie odporne. Ataki ukierunkowane na komputery Mac są rzadsze, jednak nie oznacza to, że komputer z macOS lub urządzenie z iOS nie może paść ofiarą malware, phishingu czy stać się ofiarą kradzieży danych. Oczywiście Twój sprzęt ma wiele wbudowanych funkcji zabezpieczeń, a systemem operacyjnym macOS jest solidny Unix. Swoją reputację zawdzięcza niezawodności, bezpieczeństwu i systemowi uprawnień. To jednak nie zawsze wystarcza.

Dlatego dobry antywirus na Mac-a da Ci solidną, dodatkową ochronę - złapie malware, zablokuje ransomware, ochroni przestarzałe oprogramowanie przed wykorzystaniem podatności, a także zabezpieczy maszynę przed staniem się częścią botnetu. Jeśli używasz maszyny wirtualnej, nie dopuści do wyjścia uruchomionego przez nią szkodnika. Oprogramowanie antywirusowe często oferuje bardzo zaawansowane funkcje - na przykład menedżera haseł lub dodatkowy firewall.

Mac

Temat antywirusów na macOS i iOS jest dość szeroki i został omówiony w oddzielnym artykule: „Czy macOS potrzebuje antywirusa? Odpowiadamy i doradzamy”.

Najlepszy antywirus na Maca 2021: jak testowano oprogramowanie?

Każdy program antywirusowy był testowany na czystej instalacji macOS Mojave, dzięki czemu mieliśmy pewność, że żadne pozostałości poprzedników nie pozostały w systemie i nie zakłócą testów. A testy polegały na odwiedzaniu szkodliwych stron, pobieranie złośliwego oprogramowania - a w niektórych przypadkach nawet jego uruchamiania - sprawdzaliśmy także wyniki testów tego samego oprogramowania, które zostały wykonane przez dwa niezależne laboratoria badawcze - AV Comparatives i AV-TEST.

Sprawdziliśmy także, jak działanie danego antywirusa wpływa na zużycie procesora oraz zapotrzebowanie energetyczne. Oczywiście cały czas przy tym śledziliśmy, jak działający w tle antywirus wpływa na zachowanie całego systemu. W ostatecznym rankingu znalazły się wyłącznie programy, które perfekcyjnie wykrywają ransomware i malware, oferują wtyczkę do przeglądarki lub web proxy na poziomie systemu, a także nie mają problemów z wykrywaniem wirusów stworzonych na Windows.

Mac

Najlepszy antywirus na Maca 2021: jakie musi mieć cechy?

Głównym zadaniem antywirusa jest wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń, zanim rozpoczną swoje niszczycielskie działanie. Czyli musi zapobiegać pobieraniu, instalacji oraz uruchomianiu szkodnika. I to niezależnie od tego, czy jego źródłem jest strona internetowa, czy czai się w pobranych plikach, czy też znajduje na podpiętym pendrive. Antywirus powinien natychmiast go wykryć i zablokować lub przenieść do kwarantanny, a po upewnieniu się, że to szkodnik - skasować. To zadanie podstawowe. Drugim ważnym aspektem jest monitorowanie zmian w systemie, które mogą być powodowane przez wirusa.

Równocześnie dobry program antywirusowy na Mac powinien działać "niewidzialnie" w tle, czyli nie powinno odczuwać się jego działania. Większość producentów oprogramowania antywirusowego ma to na uwadze. Dlatego aplikacje potrafią korzystać z możliwości dawanych przez procesory wielowątkowe i pracować tak, że w żaden sposób nie zakłócają komfortu użytkowania komputera.

Mac

Najlepszy antywirus na Maca 2021: ranking

W poniższym rankingu prezentujemy najlepsze antywirusy na Maca w kolejności polecanych. Zwycięzcą jest Sophos Home Premium for Mac, który wyprzedził konkurencję. Ale pozostałe propozycje są niemal tak samo dobre - dlatego warto zapoznać się z opisem każdej, tłumaczącej jej miejsce w rankingu.

Sophos Home Premium for Mac

Sophos Home Premium for Mac to efektywna ochrona przeciwko malware, potencjalnie niechcianymi aplikacjami, a także ciągłe monitorowanie zagrożeń typu ransomware. Jest na bieżąco ze wszystkimi nowymi zagrożeniami i ma mnóstwo funkcji, które jeszcze bardziej podnoszą komfort jego użytkowania. Zaletą jest także licencja, która pozwala na instalację programu nawet na 10 urządzeniach - mogą być to zarówno komputery Mac, jak i PC. Wyniki testów AV-TEST wykazały skuteczność wykrywania malware na poziomie 98,4%, a w przypadku malware na Windows jest to 99%. Czyli - choć nie jest to perfekcyjnie, to do perfekcji zabrakło niewiele.

Na plus liczymy aplikację webową - nie musisz instalować oprogramowania na swojej maszynie. Roczna subskrypcja kosztuje 193,57 zł. Możesz ją nabyć na tej stronie.

Avast Premium Security

Avast Premium Security cechuje wysoki poziom ochrony przed szkodnikami - w testach AV-TEST było to 100% przy 58 próbkach. Przy naszych testach wykrył 100% z 585 próbek malware na Mac. Ta potężna skuteczność to duża, ale nie jedyna zaleta. Kolejną jest prosty interfejs. Nie sposób pogubić się w ustawieniach, a każda funkcja, jakiej szukasz, to 2-3 kliknięcia. Monitoruje również domową sieć, pokazując status podpiętych do niej urządzeń. Gdy ktoś się do niej podpina, otrzymujesz alert - dzięki czemu wykryjesz intruza.

Jedyna irytująca rzecz występuje podczas instalacji - Avast proponuje instalację przeglądarki Chrome. Na szczęście jest to jednorazowe. Za to na plus liczymy SecureLine VPN w cenie abonamentu. Wynosi on 149 zł za rok i pozwala objąć ochroną 10 urządzeń - niezależnie od zainstalowanych na nich systemów. Możesz nabyć abonament na tej stronie.

Kaspersky Internet Security for Mac 2020

Kaspersky Internet Security for Mac 2020 w teście AV-TEST zachwycił skutecznością - 100% wykryć na 557 próbek. To robi wrażenie, a dodajmy do tego 100% w wykrywaniu malware. Dlaczego zatem stoi niżej? Otóż pobraliśmy testowo pliki ze specjalnej biblioteki malware. Szkodnik był w formie archiwum .zip. KIS nie zablokował pobrania, ani rozpakowania - uaktywnił się dopiero przy próbie uruchomienia pliku. Na plus z kolei policzymy wykrywanie szkodliwych stron w sieci. Jako kolejny - przejrzysty, bardzo intuicyjny interfejs.

Kaspersky Internet Security for Mac 2020 wchodzi w skład dwóch pakietów: Kaspersky Internet Security oraz Kaspersky Internet Security. Ten drugi jest mocniej rozbudowany, ma m.in. funkcje kontroli rodzicielskiej i ochrony dziecka w sieci. Abonament podstawowy obejmuje dwa urządzenia - w pierwszym przypadku koszt roczny to 159 zł, w drugim - 199 zł. Możesz poznać dokładne różnice oraz nabyć wybrany na tej stronie.

Avast Free Mac Security

Avast Free Mac Security to darmowa wersja edycji Premium z drugiego miejsca rankingu. Na czwarte trafiła, ponieważ ma dokładnie to samo, co wicelider, jednak brakuje tu dwóch funkcji. Pierwsza - brak alertów związanych z podpinaniem urządzeń do Twojej sieci. Druga to brak modułu ransomware, który chroni zdjęcia i pliki przed niepożądanymi zmianami. Pozostaje zatem zaufać, że Avast żadnego ransmoware nie przepuści. Aplikację możesz pobrać za darmo z tej strony.

Avira Free Antivirus for Mac

Avira Free Antivirus for Mac to darmowa ochrona, cechująca się świetnym poziomem ochrony. Przy 500 próbkach szkodników na Maca aplikacja wykryła 100%. Wyniki AV-TEST są nieco - ale tylko nieco - gorsze. Tu wykrywanie tu 99,8%. Przeprowadzono tu test jak przy Kaspersky Internet Security for Mac 2020 - Avira zatrzymała rozpakowywania zarchiwizowanego szkodnika, czyli była o krok szybsza. Co może podobać isę poza samą ochroną, to prosty w obsłudze interfejs z dobrze opisanymi funkcjami.

Avira Free Antivirus for Mac to także VPN z transferem 500 GB na miesiąc. Nie można również zapominać, że mamy tu do czynienia z produktem darmowym - co nie oznacza, że jest gorszy od płatnych. Najlepiej przekonać się o jego możliwościach w praktyce. Avira Free Antivirus for Mac pobierzesz z z tej strony.

Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac to stuprocentowa skuteczność w wykrywaniu potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA) oraz 99% skuteczności w identyfikowaniu malware. Wykazał się świetną skutecznością w blokowaniu pobierania szkodliwych plików oraz przy wchodzeniu na "toksyczne" strony. Świetną - ale nie perfekcyjną. Przy teście pobierania spakowanego szkodnika nie zareagował, pozwolił go rozpakować oraz uruchomić. I to kiepskie. Na szczęście to tylko wyjątek potwierdzający regułę - a tą jest mocna ochrona.

Bitdefender Antivirus for Mac kładzie nacisk na ochronę Time Machine oraz daje VPN o transferze 200 MB dziennie na urządzenie. Podsumowując - jest to rozwiązanie proste i skuteczne. Kosztuje 85 złotych za rok użytkowania na jednym urządzeniu. Wszystkie opcje abonamentowe sprawdzisz tutaj.

Norton Security Deluxe (Mac)

Norton Security Deluxe (Mac) to oprogramowanie antywirusowe dające bardzo mocną ochronę, jednak pozbawione bardziej zaawansowanych funkcji. Z funkcjonalnych, praktycznych dodatków mamy tu wtyczkę dla przeglądarek Safari, Chrome i Firefox, a także narzędzie do oczyszczania dysku. Zaletą jest prosty interfejs. Pod względem technicznym należy pochwalić to oprogramowanie za bardzo zaawansowany firewall.

Norton Security Deluxe (Mac) to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zainstalować antywirusa i zapomnieć o nim. Działa w tle, robiąc swoje i nie absorbując uwagi użytkowników. Cena za roczny abonament to 149,99 złotych. Możesz nabyć go na tej stronie.