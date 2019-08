Najlepsze aplikacje do ochrony prywatności na Androida - sierpień 2019

Jakie aplikacje zainstalować na swoim telefonie, aby mieć pewność, że nikt nas nie szpieguje? Oto nasze propozycje!

Jeśli szukasz kompletnego pakietu antywirusowego na swój telefon z systemem Android, zajrzyj do osobnego artykułu "Najlepszy antywirus na Androida - ranking antywirusów na system Android 2019". Tutaj prezentujemy rozwiązania, których mogą spokojnie używać osoby nie posiadające antywirusa lub z funkcjami, jakich nie mają pakiety ochronne. Teoretycznie ochronę przed szkodnikami powinny dawać mechanizmy zabezpieczające Google Play Protect, jednak zbyt wiele przypadków pokazało, że często przepuszczają zakamuflowane szkodniki. Ponadto nie ochronią one przed mailem ze złośliwym załącznikiem, który ktoś otworzy na swoim telefonie lub w przypadku, gdy aplikacje pobierane są spoza oficjalnego sklepu Google. Dlatego zawsze warto pomyśleć o dodatkowej ochronie.

Oto aplikacje z różnych kategorii, które polecamy na codzień:

LastPass Password Manager

Twoje hasła to drzwi do cyfrowego życia - dlatego warto zadbać o to, aby były dobrze zabezpieczone. Ten menedżer haseł efektywnie w tym pomoże. Nie tylko umożliwi zorganizowanie haseł, ale również pozwoli na stworzenie bardzo silnych dla każdej używanej przez Ciebie aplikacji, strony czy usługi. LastPass Password Manager znajduje się zawsze na topie posumowań programów tego typu i trudno się dziwić - jest zaprojektowany nie tylko w przyjemny dla oka sposób, ale również tak, aby obsługa była dziecinnie prosta. Zaletą są silne mechanizmy zabezpieczające, dzięki którym masz pewność, że hasła przechowywane są z należytą starannością i nikt ich nie wykradnie. Ponadto aplikacja LastPass oferuje automatyczne uzupełnianie - zarówno na stronach internetowych, jak i w aplikacjach. A wszystko, co musisz zrobić, to przyłożenie palca do czytnika linii papilarnych i zatwierdzenia hasła proponowanego przez program.

Polecamy aplikację również dlatego, że istnieje jej wersja desktopowa, a obie można ze sobą zsynchronizować, co znacznie ułatwia życie (i znacznie zwiększa bezpieczeństwo). W celu synchronizacji zapisanych haseł, LastPass używa własnej chmury z szyfrowaniem na poziomie urządzenia. Podstawowe usługi są całkowicie darmowe, istnieje jednak płatna subskrypcja, która pozwala na zwiększenie możliwości - dostępne jest przechowywanie notatek i dokumentów, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz stworzenie scenariusza awaryjnego, na wypadek, gdyby ktoś wszedł w posiadanie Twoich haseł. Dostępne są także inne subskrypcje: rodzinna, zespołowa oraz firmowa.

Authy 2-Factor Authentication

Ostrożności nigdy za wiele, więc oprócz silnego hasła warto pomyśleć o mechanizmie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Wymaga to potwierdzenia w dwóch krokach - tym drugim może być na przykład kod generowany przez aplikację na Twoim smartfonie, którym potwierdzasz wprowadzone hasło. Authy 2-Factor Authentication to właśnie taka aplikacja, która pozwala na wprowadzenie uwierzytelniania dwuskładnikowego do każdego konta mającego taką możliwość. Oferuje zaawansowane możliwości, jak wsparcie dla identyfikacji odcisków palców. Można korzystać z niej również na komputerze stacjonarnym. W porównaniu z mechanizmem uwierzytelniania dwuskładnikowego, oferowanego przez Google, produkt Authy cechuje bardziej przejrzysty design i intuicyjny interfejs. No i wszystko otrzymujesz za darmo!

PureVPN

Wirtualna sieć prywatna, czyli VPN, to skuteczny sposób na to, aby uchronić się przed wszelkimi formami szpiegowania i pozostać anonimowym w sieci. jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy korzysta się z publicznej sieci Wi-fi. PureVPN oferuje ponad 2000 serwerów rozlokowanych w 141 krajach. Sieć ta działa całkowicie samodzielnie, a logowanie potrzebne jest tylko na czas korzystania z niej. Tu PureVPN ma przewagę nad rywalami, którzy wynajmują serwery od innych dostawców. Wśród praktycznych funkcji możemy wymienić kill switch - przerywa połączenie w momencie, gdy tunel VPN ulegnie zniszczeniu. Dzięki temu nawet dostawca internetu nie powinien odkryć, na jakich stronach przebywał użytkownik w momencie przerwania bezpiecznego połączenia.

PureVPN ma jeszcze kilka praktycznych opcji. Dobrym wyjściem dla początkujących jest możliwość włączenia domyślnej przeglądarki w momencie nawiązania połączenia VPN, ponadto są dostępne rozszerzenia dla Chrome i Firefoxa, które przekierowują ruch z przeglądarki przez VPN. Naszą pełną recenzje tej sieci znajdziesz tutaj.

ProtonMail

ProtonMail oferuje szyfrowaną usługę e-mail, dzięki której niemożliwe jest odczytanie wiadomości przez osobę inną niż odbiorca oraz nadawca. Aplikacja bezpiecznej usługi e-mail ProtonMail na Androida pozwala Ci łatwo przesyłać szyfrowane wiadomości z Twojego urządzenia mobilnego dzięki integracji szyfrowania PGP end-to-end. ProtonMail używa nowoczesnego interfejsu użytkownika z zestawem funkcji takich, jak indywidualne gesty na ekranie oraz możliwość wysyłania wiadomości z ustalonym terminem usunięcia. Co ciekawe, aplikacja została stworzona przez naukowców z CERN. Nie musisz przekazywać żadnych osobistych danych, a ProtonMail nie zapisuje nawet adresu IP, z którego wysyła wiadomości.

Duża zaletą jest także prostota obsługi - po prostu tworzysz konto i gotowe. Jeśli wysyłasz maila komuś, kto nie używa Protona, wówczas możesz posłać wiadomość zaszyfrowaną. Odbiorca otrzyma hasło, które pozwoli mu na odczytanie jej treści.

Signal Private Messenger

Signal Private Messenger zapewnia szyfrowaną komunikację tekstową. Robi dla komunikacji tekstowej to, co ProtonMail dla wiadomości e-mailowych, czyli szyfruje je tak, że tylko nadawca i odbiorca mają do nich dostęp. Równocześnie nie pobiera żadnych danych od użytkowników, a poza wiadomościami tekstowymi umożliwia szyfrowanie rozmów wideo oraz głosowych. Interfejs wygląda tak, jak w każdym innym komunikatorze - możesz wyszukiwać użytkowników z bazy lub wpisać numer telefonu odbiorcy, aby zacząć konwersację. Jeśli odbiorca również używa Signal, wówczas połączenie jest automatycznie szyfrowane - a osoba, która zaczęła rozmowę, zobaczy opcje uruchomienia rozmowy wideo lub głosowej. Jeśli odbiorca nie używa tej aplikacji, połączenie nie będzie chronione - o czym informuje ostrzeżenie w okienku rozmowy.

Firefox Focus

Firefox Focus to przeglądarka, która zapewnia całkowitą anonimowość na systemie Android: po prostu uruchamiasz ją i przeglądasz. Nie zapisuje historii, ciasteczek, haseł, a także automatycznie blokuje mechanizmy śledzące i reklamowe. Po jej zamknięciu znikają wszystkie ślady odwiedzanych stron.

Bouncer

Często zdarza się tak, że aplikacja, którą zainstalowało się na telefonie, wymaga mnóstwa uprawnień, aby pokazać pełnię swoich możliwości. Jednak zazwyczaj używasz ich tylko okazyjnie, a zezwolenia zostają na stałe. I dzięki temu aplikacja ma dostęp do Twoich dokumentów, zdjęć oraz innych elementów przechowywanych w pamięci. Niektóre są na tyle uprzejme, że powiadamiają o korzystaniu z tych zasobów, jednak w większości przypadków robią to po cichu. Rozwiązaniem jest Bouncer - ta aplikacja pozwala na odbieranie i przywracanie uprawnień każdej aplikacji zainstalowanej w systemie. Można również ustawić aplikację tak, że automatycznie będzie blokować wszystkie zapytania o zezwolenia dostępu. To użyteczne narzędzie kosztuje równowartość jednego dolara.

Solid Explorer File Manager

Solid Explorer File Manager to menadżer plików i chmur z dostępem do roota. Można testować przez 14 dni za darmo. Wśród jego funkcji znajdziesz między innymi: dwa niezależne panele, będące przeglądarkami plików, wraz z licznymi opcjami konfiguracji dla każdego, klientów FTP, SFTP, SMB/CIFS, WebDav, wsparcie dla chmur: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, Sugarsync, Copy, Mediafire, Owncloud, Yandex, Mega, możliwość tworzenia archiwów ZIP, 7Zip - w tym również szyfrowanych. Dostępny jest za darmo przez dwa tygodnia, a licencja to koszt ok. 3 dolarów.