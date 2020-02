Retusz, poprawka kolorów, dodanie efektów - nie potrzebujesz do tego drogiego Photoshopa. Oto 11 darmowych aplikacji, dzięki którym możesz edytować zdjęcia.

Spis treści

Najlepsze darmowe alternatywy dla Photoshopa

Niemal każdy użytkownik komputera zrzuca na niego zdjęcia, a także edytuje je, poprawiając niedoskonałości. Dlatego aplikacje do obróbki zdjęć mają niejako zapewnione miejsce na dyskach twardych. Jest ich bardzo duży wybór - od prostych narzędzi, umożliwiających najprostsze czynności, po wielkie kombajny, których synonimem jest Photoshop. Dobry program do obróbki zdjęć ma zazwyczaj podstawowe narzędzia graficzne narzędzia, które umożliwiają także czynności takie, jak np. stworzenie logo.

Adobe Photoshop ma kolosalne możliwości - temu nikt nie zaprzeczy. Ale czy przeciętny użytkownik potrzebuje choćby połowy z nich? Zazwyczaj nie. I prawdę mówiąc - o istnieniu większości z nich nie ma pojęcia. Ponadto obsługi tej aplikacji trzeba się nauczyć - na co nie każdy ma czas oraz ochotę. Nie wszystkim odpowiada też model subskrypcji, czyli "Creative Cloud". Dlatego prezentujemy w tym tekście alternatywy, które są po pierwsze - darmowe, po drugie - proste w obsłudze, po trzecie - oferują więcej, niż podstawowe możliwości edycyjne. Przy nazwie każdego podajemy cechę, która najlepiej się z nim kojarzy.

Paint.NET - praca z warstwami

Paint.NET nazywany jest czasem "uboższym krewnym Photoshopa". Aczkolwiek jak na uboższego i tak oferuje bogactwo możliwości - w tym pracę na warstwach, stosowanie dziesiątków filtrów, zapamiętywanie wielu wprowadzanych zmian, a także możliwość stosowania wielu wtyczek. Chociaż nazwa kojarzy się z systemowym Paintem, jest to jedynie podobieństwo w nazewnictwie. Przekonaj się o tym - pobierz Paint.NET w najnowszej wersji!

XnView - zarządzanie i edycja

XnView jest dla wielu użytkowników podstawową aplikacją podczas korzystania z systemów Windows. Znalazła się ona także w naszym Niezbędniku Użytkownika. Daje dziesiątki opcji związanych z przeglądaniem grafik i zdjęć, a także podstawowymi funkcjami edycyjnymi, zaczynając od zmian rozmiaru i nasycenia barw, kończąc na wycinaniu fragmentów oraz zmianie koloru tła. Jeśli jeszcze nie znasz jej możliwości, pobierz XnView z naszego serwera!

PhotoFiltre - dziesiątki filtrów, narzędzi oraz wtyczek

PhotoFiltre to program umożliwiający dokonywanie wiele różnych czynności na zdjęciach, zaś jego siła tkwi w bogatym wyborze filtrów i narzędzi do wycinania, rysowania zaznaczania, zmieniania, itp. Dodatkowo z oficjalnej witryny można pobierać wtyczki, jeszcze bardziej zwiększające jego funkcjonalność.

Lightbox Free - świetnie radzi sobie z plikami RAW

Lightbox Free posiada wsparcie dla plików w formacie RAW, co nie jest standardem w tego typu aplikacjach. Umożliwia nakładanie na zdjęcie rozmaitych filtrów oraz używanie takich automatycznych narzędzi, jak np. redukcja czerwonych oczu. Można ustalać wiele parametrów obraz, jak nasycenie kolorów czy światła. Dzięki temu upiększysz każde swoje zdjęcie. Zdecydowanie warto spróbować!

GIMP - największy rywal Photoshopa

O ile Paint.NET to "uboższy krewny Photoshopa", w przypadku programu GIMP możemy mówić o bracie-bliźniaku. Na temat jego możliwości powstały liczne artykuły i przewodniki, a wśród cech można wymienić takie, jak zautomatyzowane poprawienie poszczególnych elementów, filtry, możliwość własnego ułożenia interfejsu. Działa nie tylko na Windows, ale również są jego edycje na dystrybucje Linux oraz macOS. Przekonaj się o jego możliwościach - download GIMP jest możliwy z naszego serwera!

DigiFoto - obsługuje wtyczki dla Photoshopa

Choć za DigiFoto odpowiada tylko jeden człowiek, stworzył bardzo zaawansowany program, który umożliwia Ci takie czynności, jak dodawanie efektów do zdjęć, usuwanie efektu czerwonych oczu, a także korzystanie z "magicznej różdżki" do wycinania lib oznaczania złożonych kształtów. Funkcjonalność rośnie, gdy doda się do niego wtyczki z Photoshopa, dla których posiada pełne wsparcie. Pobierz DigiFoto z naszego serwera i przetestuj jego możliwości!

RAW Therapee - specjalista od obsługi RAW

Nazwa mówi wszystko: RAW Therapee został stworzony do obróbki zdjęć w "surowym" formacie RAW. Zaletą jest bardzo wygodny, przejrzysty interfejs, a także takie narzędzia, jak na przykład ustalanie głębi koloru, balans bieli i inne. Wśród funkcji jest także tworzenie miniaturek i możliwość dostosowania interfejsu do potrzeb użytkownika. Sprawdź to w praktyce - pobierz RAW Therapee z naszego serwera!

VCW VicMan's Photo Editor Pro - idealny na co dzień

VCW VicMan's Photo Editor Pro reklamuje się jako "The image editor from your dreams"! Cóż, to zależy, kto o czym marzy. W każdym razie mamy tu wsparcie dla ponad 30 formatów grafiki, używanie narzędzi do rysowania, ponad setkę filtrów i efektów, a także zaawansowane zarządzanie kolorami. Oprócz wersji darmowej istnieje również płatna, mająca większe możliwości.

MobaPhoto - edytowanie zdjęć bez instalacji

MobaPhoto to aplikacja nie wymagająca instalacji w systemie, dzięki czemu możesz używać jej bezpośrednio z np. pendrive'a. Oferuje działania zarówno na jednym zdjęciu, jak i masową obróbkę wg wskazanych parametrów. Dużą zaletą jest bardzo intuicyjny interfejs, na uwagę zasługuje także opcja tworzenia cyfrowych galerii.

StudioLine PhotoBasic - uporządkuj swoje zdjęcia

StudioLine PhotoBasic umożliwia katalogowanie zbiorów zdjęć oraz ich podstawową obróbkę. Obrazy mogą być importowane z aparatów, kamer, skanerów oraz innych urządzeń udostępniających zdjęcia. Aplikacja pozwala na dokładny opis każdego ze zdjęć łącznie z tagami, kategoriami, słowami kluczowymi, opisem a także możliwością oceniania zdjęć za pomocą gwiazdek. Oferuje bibliotekę efektów i filtrów, które można wykorzystać do modyfikacji obrazów. Spróbuj - pobierz StudioLine PhotoBasic z naszej strony!

Photoscape - mały pomocnik

Photoshop jest duży, Photoscape - mały. I dlatego oferuje znacznie mniej możliwości, ale za to jakich! Może być wykorzystywany jako przeglądarka albumów, edytor oferujący podstawowe funkcjonalności (zmiana rozmiaru, zmiana barw i jasności, balans bieli, korekcja światła, obramowanie, dodawanie tekstu, przycinanie, zestawy filtrów, usuwanie efektu czerwonych oczu i inne). Sprawdź go w praktyce - na naszym serwerze czeka plik instalacyjny Photoscape do pobrania!