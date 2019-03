Najlepsze darmowe narzędzia dla SSD

Jak szybki jest mój dysk SSD? Jak przygotować go do sprzedaży? W jaki sposób sprawić, aby działał optymalnie? Odpowiadamy i doradzamy!

Dysk SSD znacznie różni się od tradycyjnych dysków magnetycznych nie tylko tym, że jest szybszy i bezgłośny, ale również sposobem eksploatacji. Na przykład nie trzeba wykonywać co jakiś czas jego defragmentacji. Kości flash nie mają głowic zapisujących i odczytujących, jak konwencjonalne dyski, dlatego w sytuacji, gdy masz w swojej maszynie tylko dysk (dyski) SSD, programy do defragmentacji przestają Cię interesować.

Inną "cechą własną" SSD jest kasowanie danych. Ze względu na strukturę SSD nie można ich usunąć całkowicie. Kość SSD zawiera komórki pamięci, które mogą być nadpisane tylko określoną ilość razy - różni się ona w zależności od producenta, ale zazwyczaj są to setki tysięcy nadpisań. Gdy dana komórka dojdzie do granicy, może być wyłącznie odczytywana. Nadpisanie z zerami (czyli trwałe usuwanie plików) nie pomoże. Zapamiętaj to, zanim sprzedasz dysk SSD lub będziesz chciał użyć narzędzi typu Secure Erase. A przy okazji - producenci dysków SSD umieszczają w nich "niewidzialny bufor", mający zazwyczaj kilka GB. Gdy komórki nie można zapisać, na jej miejsce "przeskakuje" z bufora zamiennik - co zwiększa żywotność dysku.

Wiele narzędzi do SSD jest firmowanych przed producentów dysków, na przykład Samsung oraz Intel oferują swoje własne pakiety oprogramowanie dla dysków SSD. Dlatego zanim pobierzesz jakąkolwiek aplikację, sprawdź najpierw, kto jest producentem Twojego dysku! Za oprogramowaniem firmowym kryją się funkcje, jakich raczej nie znajdziesz w aplikacjach firm trzecich. Na przykład stworzony przez Samsunga SSD Magician Tool daje możliwość zoptymalizowania pracy dysku, informuje o aktualizacji firmware i pomaga w jej wprowadzeniu.

SSDlife

SSDlife to niewielki program, który analizuje stan dysku oraz - korzystając ze specjalnego algorytmu - wylicza jego żywotność. Oczywiście wpływ na to ma intensywność eksploatacji dysku. Wyświetla wszystkie możliwe informacje - od producenta po wsparcie dla TRIM. Nie jest darmowa, ale można przetestować w wersji testowej, zyskując cenne informacje. Niestety, brak polskiej wersji językowej.

SSDLife

Pobierz SSDlife!

SSD Tweaker

SSD Tweaker umożliwia zmianę ustawień usług indeksowania, przywracania systemu, defragmentatora dysków, parametrów pamięci podręcznej, użycie pamięci dla systemu NTFS, dezaktywację nazewnictwa plików w formacie 8.3, wyłączenie funkcji daty ważności pliku, wyłączenie Boot Tracing, Windows Prefetchera. I jest całkowicie darmowym narzędziem! Istnieją także wersje płatne, oferujące więcej funkcji.

SSD Tweaker

Pobierz SSD Tweaker!

Intel SSD Toolbox

Intel SSD Toolbox to darmowe narzędzie firmy Intel, umożliwiające analizę dysku, testy diagnostyczne oraz aktualizację firmware. Pokazuje wolne miejsce oraz szacuje czas życia dysku. Pozwala na tuning i optymalizację nośnika SSD.

Pobierz Intel SSD Toolbox!

AS SSD Benchmark

AS SSD Benchmark to program do testowania dysków SSD. Dzięki tej aplikacji możemy przeprowadzić osiem specjalistycznych testów, pozwalających na ustalenie, co potrafi dany dysk, a także przeprowadzić symulację niektórych działań - na przykład kopiowania dużych plików, archiwizacji większych ilości danych, itp. Wyniki mogą być utrwalone jako zrzut ekranu lub plik XML. AS SSD Benchmark jest programem przenośnym, nie wymagającym instalacji na dysku.

AS SSD Benchmark

Pobierz AS SSD Benchmark!

Samsung Magician SSD

Samsung Magician SSD pozwala na dokonanie optymalizacji dysku, sprawdzenie jego stanu, a także optymalną konfigurację do pracy. Wśród pokazywanych danych znajdują się między innymi informacje o trybie działania, ilości danych, a także szybkość ich zapisu i odczytu. Aplikacja ta umożliwi także aktualizację firmware.

Pobierz Samsung Magician SSD!

AS FreeSpaceCleaner

AS FreeSpaceCleaner to niewielka, darmowa aplikacja, przeznaczona do czyszczenia wolnego miejsca na dyskach SSD. Dokonuje tego poprzez wypełnienie pustych przestrzeni zerami. Obsługa jest prosta - należy wskazać partycję do oczyszczenia i nacisnąć Clean.

AS FreeSpaceCleaner

Pobierz AS FreeSpaceCleaner!

Intel Data Migration Software

Intel Data Migration Software służy do przenoszenia zawartości starego dysku na nowy dysk SDD produkcji Intela. Za pomocą programu będzie to proces łatwy i sprawnie przebiegający. Podczas operacji klonowany jest cały dysk, co oznacza przeniesienie systemu wraz z ustawieniami, aplikacjami i innymi elementami. Intel Data Migration Software posiada w pełni spolonizowany interfejs, co znacznie ułatwia jego obsługę.

Intel Data Migration Software

Pobierz Intel Data Migration Software!

Samsung Data Migration Software

Samsung Data Migration Software to darmowa aplikacja, za pomocą której użytkownik może dokonać migracji danych na nowy dysk. Klonowanie obejmuje wszystko - od plików po system operacyjny, ustawienia użytkowników, aplikacje, itp. Program przeznaczony jest do pracy z dyskami SSD marki Samsung. Nie posiada polskiej wersji językowej.

Pobierz Samsung Data Migration Software!

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark to darmowe narzędzie, które pomoże zmierzyć wydajność systemu pamięci masowej SSD, macierzy RAID, a także połączeń z pamięcią masową. Pomiar obejmuje wydajność zapisu i odczytu przy różnych prędkościach transferu i wielkościach plików. Test wydajności można indywidualnie dostosować – przez parametry queue depth, overlapped I/O oraz tryb porównawczy i ciągły.

Pobierz ATTO Disk Benchmark!

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to prosty w użyciu program do testowania wydajności dysku twardego. Wystarczy wybrać ilość testów, rozmiar pliku testowego oraz partycję. Testy mogą być zarówno losowe, jak i sekwencyjne, zaś próbka danych wynosić od 50 MB do 4 GB. Wszystkie rezultaty pokazywane są w formie czytelnej tabeli i może zostać następnie zapisany przez użytkownika.

Pobierz CrystalDiskMark!

CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo to przydatne narzędzie, podające wszelkie informacje na temat zainstalowanego w systemie dysku twardego. Monitoruje dyski pod kątem temperatury, pojemności, pamięci podręcznej itp. Wykorzystywana jest tu technologia S.M.A.R.T.. Aplikacja pozwala uzyskać także szczegółowe dane na temat modelu urządzenia, zainstalowanego firmware, sterowników, numeru seryjnego. Podaje tez całkowity czas pracy napędu i inne przydatne informacje.

Pobierz CrystalDiskInfo!