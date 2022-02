Najlepsze menadżery haseł 2022. Jaki menadżer haseł wybrać?

Chcesz zabezpieczyć swoje hasło przed złamaniem lub odgadnięciem? Pomoże w tym solidny menadżer haseł. Który wybrać w 2022 roku? Oto najlepsze obecnie rozwiązania na rynku.

Spis treści

KeePass Password Safe

Za powstanie KeePass Password Safe odpowiada jedna osoba - Dominik Reichl. Od wielu lat rozwija swój program, który udostępnia za darmo na licencji open-source. Nie tylko odciąży Cię od zapamiętywania haseł, ale także pozwoli wygenerować bardzo mocne, a dodatkowo wspiera uwierzytelnianie dwuskładnikowe i tryb Secure Desktop. Użytkownicy aplikacji zyskują ponadto dostęp do dodatkowej ochrony przeciwko keyloggerom.

Warto dodać, że stworzona przez KeePass baza haseł jest szyfrowana silnymi algorytmami - AES-256, ChaCha20 i Twofish. Dostęp do tego sejfu zyskujesz za pomocą jednego głównego hasła - które musisz już osobiście zapamiętać. Kolejna zaleta to przenośność aplikacji - nie wymaga ona instalacji. Możesz zabrać ją nawet na pendrive i korzystać z niej gdziekolwiek. Nie tworzy żadnych wpisów w systemie, ani niczego w nim nie przechowuje.

Fot.: KeePass

Przekonaj się o możliwościach KeePass Password Safe - aplikację pobierzesz z tej strony.

LastPass Password Manager

LastPass Password Manager to prosty w obsłudze menadżer haseł o zaawansowanych możliwościach. Mamy tu również funkcję generowania haseł, funkcję logowania się jednym kliknięciem do stron, usług i serwisów, do których hasła zapamiętano, a także udostępnienia danych logowania wybranym osobom. Aplikacji można używać w wersji instalacyjnej, a także jako wtyczki do przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari oraz Opera.

Wersja darmowa LastPass Password Manager daje Ci także panel bezpieczeństwa, w którym możesz sprawdzić, czy używane przez Ciebie hasła nie trafiły na skutek wycieku w niepowołane ręce. Wersja domowa dla jednego użytkownika jest bezpłatna. W przypadku używania aplikacji na wielu urządzeniach jej koszt to 2,90 euro/m-c, a dla rodzin (możliwość korzystania z 6 kont) to 90 euro/m-c. Płatne subskrypcje oferują 30-dniowy okres testowy. Wszystkie dostępne plany znajdziesz na tej stronie, wersję darmową pobierzesz z naszego serwisu - tutaj.

Fot.: LastPass

Dashlane

Dashlane to program do zarządzania hasłami i loginami. Po jego instalacji można zautomatyzować proces logowania się na różnorodnych serwisach internetowych. Aplikacja szyfruje i przechowuje dane na dysku lokalnym. Umożliwia łatwe usunięcie dotychczasowych haseł i zastąpienie ich skomplikowanymi, wygenerowanymi losowo ciągami znaków. Oczywiście nie ma potrzeby ich pamiętania, wystarczy zapamiętać główne hasło do programu. Dashlane posiada także opcję zapisywania danych do notatnika, gdzie można wprowadzić np. numer dowodu.

Dashlane to aplikacja freemium. Głównych narzędzi używasz za darmo, ale masz ograniczenie - zapamiętuje do 50 haseł. Płatna subskrypcja to nieograniczona ilość haseł oraz ich synchronizacja na różnych urządzeniach, a także monitorowanie Dark Webu w celu sprawdzenia, czy dane logowania nie znalazły się w wycieku oraz VPN. W każdej wersji Dashlane może być używany jako aplikacja lub rozszerzenie do przeglądarki.

Fot.: Dashlane

Wypróbuj Dashlane - pobierz z tej strony.

SafeInCloud Password Manager

SafeInCloud Password Manager gromadzi hasła w specjalnie stworzonej bazie danych, do której masz dostęp z dowolnego urządzenia. Baza ta jest oczywiście szyfrowana - hasło dostępu znasz tylko Ty. Możesz także w celu uzyskania dostępu wykorzystać odciska palca. Za bezpieczeństwo zgromadzonych danych odpowiada silne szyfrowanie w standardzie AES-256. Nie brakuje tu również generatora haseł.

SafeInCloud Password Manager potrafi zsynchronizować swoją bazę z kontami użytkownika w Dysku Google, Dropboxie, Dysku Yandex i OneDrive. Integruje się również z przeglądarkami (Chrome, Safari, Firefox, Yandex Browser, Opera) oraz wskazanymi przez użytkownika aplikacjami.

Fot.: Andrey Shcherbakov

SafeInCloud Password Manager dostępny jest za darmo dla użytkowników desktopowych. W innych przypadkach wymagana jest opłata - co warto podkreślić, płacisz tylko raz. Nie ma tu abonamentu do regulowania co miesiąc. Wszystkie plany znajdują się na tej stronie.

Bitwarden

Bitwarden to menadżer haseł dla przeglądarek Chrome, Firefox, Edge, Opera oraz systemu Android. Jest wygodnym sposobem na synchronizację i zarządzanie hasłami na różnych urządzenia. Aplikacja trzyma wszystkie wbazie danych chronionej hasłem dostępowym. Baza szyfrowana jest przy użyciu klucza AES 256-bit oraz PBKDF2 SHA-256. W edycji darmowej można przechowywać nieograniczoną ilość haseł oraz korzystać z ich generatora. Wersja płatna (koszt 10 USD rocznie) daje dodatkowe możliwości: dedykowane uwierzytelnianie Bitwarden Authenticator (TOTP), 1 GB miejsca na dysku sieciowym oraz możliwość wprowadzenia uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Bitwarden znajdziesz na tej stronie - zarówno w edycjach desktopowych, jak i mobilnych oraz w formie rozszerzeń do przeglądarek.