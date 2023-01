Spis treści

Jeśli od dłuższego czasu zastanawiasz się nad zakupem nowego monitora, to teraz jest idealny moment, aby to zrobić. Doskonała jakość obrazu jest dostępna po przystępnych cenach, a monitory są szczuplejsze i lżejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W naszym rankingu przedstawiamy najlepsze możliwe monitory do kupienia w tej chwili – w różnych przedziałach cenowych!

Najnowsze monitory oferują różne funkcje dostosowane do każdej potrzeby - niezależnie od tego, czy pracujesz w arkuszach kalkulacyjnych, bawisz się w gry czy szukasz multimedialnych wrażeń. Tu jednak ważna uwaga - jeśli nie jesteś zwykłym graczem, ale szukasz ekranu o najszybszym czasie reakcji, sprawdź nasze najlepsze monitory gier.

Uwaga: niektóre z monitorów z tej listy zostały sprawdzone dwa lata temu. Nie pozwól, aby to zniechęciło cię do zrezygnowania z zakupu: urządzenia te nadal dostępne są w sprzedaży, a przez ostatnie 2 lata na rynku nie pojawiła się rewolucja w temacie ekranów, która mogłaby znacząco obniżyć wartość tych urządzeń (chyba, że szukasz konkretnie monitora 4K – ale wtedy zapraszamy do dedykowanego rankingu monitorów 4K). Niektóre monitory są tańsze niż w momencie wprowadzenia na rynek – a zatem oferują teraz świetną proporcję jakości do ceny.

Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest wyłącznie powiązana z ceną. Znajdziecie tutaj zarówno konstrukcje mocno budżetowe, jak i te bardziej rozbudowane, które powinny przekonać do siebie entuzjastów. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

Acer Nitro VG240Ybmiix

Nasze zestawienie otwiera budżetowa propozycja od Acera, choć nie można jej odmówić gamingowego nastawienia. Model VG240Ybmiix, należący do rodziny produktów Nitro, może pochwalić się rozdzielczością 1080p oraz odświeżaniem 75 Hz. Może te wartości nie są imponujące, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z konstrukcją kosztująca ok. 600 zł. Dodatkowo zastosowany panel IPS o niskim - 1 ms - opóźnieniu może pochwalić się dobrym odwzorowaniem kolorów i szerokimi kątami widzenia. Acer Nitro VG240Ybmiix oficjalnie obsługuje technologię FreeSync, przez co powinien również umożliwić uruchomienie G-SYNC. I choć nie jest to monitor, który polecamy zapalonym graczom, to biorąc po uwagę wspomnianą cenę, nie wątpimy, że zyska on sporo zwolenników. W końcu to bardzo przemyślana i uniwersalna konstrukcja.

HP X24ih

Monitor HP X24ih to jedna z ciekawszych, budżetowych konstrukcji dostępnych na rynku. Zastosowany panel IPS ma rozdzielczość 1080p. Dodatkowo monitor zaskakuje dobrym czasem reakcji (1 ms), zapewniając krystalicznie czysty ruch przy maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Może pochwalić się również niskim input lagiem, więc jest dobrym wyborem dla graczy e-sportowych, szukających czegoś w przystępnej cenie. Nie zapomniano o wsparciu technologii FreeSync czy kompatybilności z G-Sync. Zapewnia również dobrą jakość obrazu z dużą dokładnością, doskonałą gamę kolorów (jak na panel SDR) ze świetną obsługą gradientu. Dodatkowo na uwagę zasługuje wysoka jasność szczytowa czy wbudowana powłoka antyrefleksyjna, dzięki której nie musimy się martwić o odbicia w jasnych pomieszczeniach.

ACER Nitro XV242Y Pbmiiprx

Acer Nitro XF242Y Pbmiiprx to doskonały budżetowy monitor do gier. Dzięki niskiemu opóźnieniu wejściowemu, szybkiemu czasowi reakcji i częstotliwości odświeżania 165 Hz zapewnia niesamowicie płynną i responsywną rozgrywkę. Sam Panel IPS posiada bardzo szerokie kąty widzenia. Dodatkowo został umieszczony na podstawie zapewniającej pełny zakres obrotu o 360 stopni. Ekran doskonale nadaje się do udostępniania treści, np. w biurze czy grania w gry kooperacyjne. Ma zarówno natywną obsługę FreeSync, jak i kompatybilność z G-SYNC. Co prawda 24-calowy ekran powinien być wystarczająco duży dla większości użytkowników, to może wydawać się nieco “ciasny” do pracy, zwłaszcza, jeśli lubisz mieć wiele okien otwartych obok siebie. Niestety - ma niski współczynnik kontrastu, przez co czerń nie jest tak głęboka. Ponadto nie zapewnia dobrych wrażeń podczas oglądania treści HDR, ponieważ nie może wyświetlać szerokiej gamy kolorów i nie jest wystarczająco jasny. Jednak w tej cenie sama zgodność z HDR jest miłym dodatkiem. Do podłączenia ekranu pod komputer czy konsolę, dostajemy do dyspozycji trzy złącza: dwa HDMI 2.0 oraz jedno DisplayPort 1.2.

ASUS TUF GAMING VG259QM

ASUS TUF Gaming VG259QM to doskonały monitor, wykorzystujący panel wykonany w technologii IPS. Zapewnia on płynną i responsywną rozgrywkę. Mimo standardowej - i może dla niektórych mało imponującej - rozdzielczości 1080p, ekran zachwyca wysoką częstotliwością odświeżania 280 Hz. Może także pochwalić się bardzo wysoką jasnością, co – niestety - odbiło się na maksymalnym kontraście.

Wykorzystywany panel ma doskonały czas reakcji, funkcję stroboskopowego podświetlenia, a także natywną obsługę FreeSync i kompatybilność z G-SYNC. Jest również zgodny z sygnałem HDR i obsługuje standard HDR10. Jednak z powodu braku lokalnych stref podświetlania jakość nie będzie rewelacyjna. Z tego względu jest to bardziej ekran nadający się do grania niż do pochłaniania treści multimedialnych. Z drugiej strony ma świetną jakość wykonania, szerokie kąty widzenia i wyjątkową ergonomię. Do podłączenia ekranu pod komputer czy konsolę do dyspozycji dostajemy trzy złącza: 2 HDMI 2.0 oraz jedno DisplayPort 1.2.

iiyama G-MASTER Gold Phoenix GB2590HSU-B1

iiyama GB2590HSU-B1 to kolejny monitor wykorzystujący szybki panel IPS. Produkty należące do serii G-MASTER Gold Phoenix to konstrukcje głównie dedykowane zapalonym graczom. Nie dziwi zatem zastosowanie panelu o rozdzielczości FullHD i odświeżaniu 240 Hz.

Wykorzystywana matryca ma doskonały czas reakcji (0,4ms), a także natywną obsługę FreeSync Premium i kompatybilność z G-SYNC. Maksymalna jasność wynosi 400 cd/m2 i choć ten parametr jest wysoki, nie zapewni odpowiedniej jakości dla sygnału HDR. Poza trzema złączami służącymi do podłączenia komputera (2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4), otrzymujemy również złącze audio jack zapewniające obsługę słuchawek czy mikrofonu, Dodatkowo monitor posiada funkcję huba USB, który umożliwia podłączenie klawiatury i myszki bezpośrednio do urządzenia. Jakby tego było mało, w monitorze zostały wbudowane dwa dwuwatowe głośniki. Szerokie kąty widzenia oraz ramię z funkcją Pivota docenią użytkownicy pragnący umieścić na biurku więcej niż jeden taki ekran.

DELL S2722DGM

Klasyczny, 27-calowy monitor Dell S2722DGM łączy w sobie ten ekran z natywną rozdzielczością 2560 x 1440 z wysoką częstotliwością odświeżania. Wybór rozdzielczości 1440p pozwala uzyskać wysoką liczbę klatek na sekundę, nawet gdy nie posiadamy najdroższej karty graficznej dostępnej na rynku. A jest to ważne, ponieważ proponowany ekran od Della potrafi wyświetlać obraz nawet z odświeżaniem wynoszącym 165 Hz.

Monitor wykorzystuje zakrzywiony panel typu VA, który może pochwalić się wysokim, współczynnikiem kontrastu, głęboką czernią oraz przyzwoitym odwzorowaniem kolorów (sRGB: 99%). Wadą może być brak obsługi sygnału HDR. Dodatkowo pamiętajcie, aby w pełni skorzystać z odświeżania 165 Hz musicie podłączyć ekran przez złącze DisplayPort, gdyż dwa gniazda HDMI zapewniają wsparcie wyłącznie dla 144 HZ.

Gigabyte M34WQ

Gigabyte M34WQ to bardzo dobry monitor o wszechstronnym zastosowaniu. Jest to zarówno świetny wybór, obojętnie czy szukamy rozwiązania do gier, czy do pracy biurowej. Monitor ma rozdzielczość 3440x1440 px i proporcje 21:9. Urządzenia tej wielkości to dobry początek, jeśli nigdy nie korzystaliśmy z ultraszerokiego panelu, czy nie mamy miejsca na naszym biurku na więcej niż na jeden ekran. Monitor dzięki temu zapewnia dużo szerszy obszar roboczy niż klasyczne monitory o rozdzielczości 1440p.

Gigabyte M34WQ został wyposażony w kilka świetnych, dodatkowych funkcji. Posiada wbudowany koncentrator USB z obsługą USB-C, który dodatkowo może ładować urządzenia z mocą 15 W. Chociaż to nie wystarczy do pełnego naładowania laptopa, pomoże wydłużyć jego żywotność na baterii, czy po prostu możemy naładować nasz telefon. Ma również wbudowany przełącznik KVM, umożliwiający sterowanie dwoma podłączonymi komputerami za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy. Jest to szczególnie przydatne, gdy pracujesz w domu i chcesz używać monitora z służbowym laptopem i prywatnym komputerem.

Nie zapominajmy również o aspektach gamingowych. Monitor Gigabyta posiada odświeżanie obrazu 144 Hz. Dodatkowo obsługuje sygnał HDR10, zmienną częstotliwość odświeżania (VRR), a dzięki panelowi IPS może pochwalić się bardzo dobrymi kątami widzenia i przyzwoitą jakością odwzorowania kolorów.

MSI Optix MAG274QRF-QD

MSI Optix MAG274QRF-QD to doskonały monitor do gier. Ma natywną częstotliwość odświeżania wynoszącą 165 Hz. Dodatkowo ekran jest kompatybilny z FreeSync i G-SYNC, co pozwala zmniejszyć efekt rozrywania ekranu (stuttering). Ruch wygląda płynnie dzięki niesamowitemu czasowi reakcji, a zastosowany panel ma wyjątkowo niski input lag.

Monitor MSI może pochwalić się wysoką jakością wykończenia oraz świetną ergonomią. Zastosowane ramię pozwala ustawić ekran tak, jak zechcesz. Panel dodatkowo wykorzystuje technologię kropek kwantowych (Quantum Dot), aby zapewnić bardzo szeroką gamę kolorów - w tym i dla treści HDR. Wadami są niska jasność szczytowa czy brak brakiem lokalnego przyciemniania. Jednak jest to zauważalne tylko podczas oglądania treści HDR, a nie gier – dla których monitor został stworzony. Dodatkowo MSI Optix MAG274QRF-QD oferuje funkcje takie, jak „Tryb konsoli”, zaprojektowany w celu zmniejszenia przeskalowania jakości 4K z PS5 do natywnej rozdzielczości 1440p.

Samsung Odyssey G7

Samsung Odyssey G7 C27G75TQSR to monitor do gier o wysokiej częstotliwości odświeżania. Jest częścią linii do gier Samsung Odyssey i jest dostępny w dwóch rozmiarach: 27 i 32 cale. Ma szybką częstotliwość odświeżania 240 Hz z natywną obsługą zmiennej częstotliwości (VRR). Dodatkowo obsługuje technologię FreeSync i jest również kompatybilny z G-SYNC, jeśli podłączymy go z kartą graficzną NVIDIA. Rozdzielczość 1440p zapewnia wyraźny obraz, nie obciążając zbytnio karty graficznej. To dobrze zbudowany monitor z agresywnie zakrzywionym wyświetlaczem (1000R), który pomaga umieścić cały ekran w polu widzenia. Zastosowany panel VA może pochwalić się wykorzystaniem technologii kropek kwantowych (Quantum Dot). Dzięki temu kolory będą bardziej żywe, a współczynnik kontrastu stoi na bardzo wysokim poziomie. Monitor Samsunga otrzymał certyfikat HDR600, co oznacza maksymalną jasność na poziomie 600 nitów podczas oglądania materiałów HDR. Niestety - nie może on konkurować z telewizorami, ponieważ posiada tylko strefowe podświetlenie krawędziowe.

LG UltraGear 27GN950-B

Dobre monitory 4K to nadal półka Premium. Jednak, jeżeli posiadasz odpowiednio wydajny komputer pod swoim biurkiem, potrafiący wygenerować ogromne ilości klatek nawet w najnowszych tytułach, to również na swoim ekranie nie będziesz oszczędzał.

LG UltraGear to pierwszy monitor do gier 4K, wykorzystujący matrycę Nano IPS z szybkim czasem reakcji 1 ms. Dzięki kompatybilności z Nvidia G-Sync i AMD FreeSync , ta zgrabna konstrukcja z smukłymi ramkami odpowiednio zaprezentuje możliwości Twój supermocnego PC. Dzięki odświeżaniu 144 Hz możesz mieć pewność, że w rozdzielczości 4K obraz będzie bardzo ostry i do tego bardzo płynny. Dodatkowo monitor LG obsługuje technologię HDR600 – w tym celu ma wbudowane 16 stref podświetlenia. Wspomniany panel Nano IPS zapewnia szerszą gamę kolorów i bardzo dobre ich odwzorowanie (zgodność z DCI-P3 w 98% i sRGB w 135%). Z tego względu nadaje się nie tylko dla graczy, ale również dla grafików. Z wad można wymienić brak portu HDMI 2.1, który umożliwiłby osiągniecie wyżej częstotliwości odświeżania, gdy podłączymy konsolę nowej generacji pod ekran LG.

Ranking monitorów 2022: rozmiar ekranu i design

Pierwsza decyzja w zakupie najlepsze monitora jest taka, jakiego rozmiaru chcesz. Nawet 23-24-calowe ekrany są obecnie dość tanie, także naszym zdaniem nie ma sensu brać mniejszego - chyba że musisz z powodu ograniczeń przestrzeni. W naszym rankingu sprawdziliśmy głównie 24-calowe i większe ekrany.

Gdy już określisz rozmiar, musisz pomyśleć o tym, czego naprawdę chcesz z monitora – w końcu dla niektórych osób głównym argumentem jest po prostu design. Na szczęście, najnowocześniejsze wyświetlacze są projektowane znacznie lepiej niż starsze, z większym naciskiem na tzw. „lifestyle” i dopasowanie do trendów w dekorowaniu wnętrz mieszkań i przestrzeni biurowych.

W wielu przypadkach usunięto grube okrągłe ramki na rzecz uporządkowanego, niemal bezramowego wzornictwa i nowoczesnej technologii podświetlenia, co pozwoliło stworzyć produkty znacznie smuklejsze. Jest to również przydatne, jeśli chcesz skonfigurować wiele monitorów stojących obok siebie, gdzie przerwy między powierzchniami wyświetlania będą tak cienkie, jak to możliwe.

Niektóre modele monitorów, takie jak omówione tutaj firmy Asus i Philips, dostępne są w różnych kolorach, co może mieć ogromny wpływ na wygląd blatu roboczego czy biurka w domu. To może wydawać się dziwnym kryterium wyboru, ale spotkaliśmy się już z sytuacją, w której jeden z naszych czytelników musiał wybrać monitor odpowiednio dobrany do kolorystyki pokoju – ponieważ jego monitor do pracy znajdował się w sypialni, w której spędzał wiele czasu z małżonką.

Panel monitora powinien móc znajdować się na wygodnej wysokości, co oznacza w pełni regulowaną podstawę – szczególnie pod kątem wysokości. Jakiekolwiek zginanie szyi w dół szybko może doprowadzić do bólu kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Ranking monitorów 2022: cena

Cena jest zazwyczaj pierwszym lub drugim kryterium wyboru. Nie oszukujmy się - jeśli chcesz mieć większy ekran o wyższej rozdzielczości, znakomitej dokładności odwzorowania kolorów i dodatkowymi funkcjami – musisz odpowiednio więcej dopłacić. Kwestia ceny jest sprawą indywidualną – ale generalnie nie polecamy kupowania produktów tańszych niż te, które umieściliśmy w tym zestawieniu. Lepiej trochę poczekać i kupić lepszy monitor (lub upolować na aukcjach internetowych czy licznych promocjach).

Ranking monitorów 2022: monitory 4K

Cena telewizorów 4K mocno spadła, ale jeśli chcesz mieć dobrej jakości 4K w monitorze od komputera, to wciąż musisz za to słono dopłacić. Generalnie technologia 4K oznacza cztery razy większą rozdzielczość niż Full HD dostępną w większości współczesnych telewizorów (1920 x 1080 pikseli). To oczywiście niewłaściwe określenie, ponieważ nie jest to najwyższa możliwa rozdzielczość.

Rozdzielczość urządzeń w technologii 4K wynosi 3840 x 2160 pikseli. Dlatego też na niektórych telefonach i kamerach nazywa się ją standardem 2160p. Nazwy 4K i UHD są używane wymiennie i po prostu oznaczają Ultra High Definition, czyli ultrawysoką rozdzielczość.

Nasza opinia w tym temacie jest taka – jeśli posiadasz potężnego peceta z bardzo dobrą grafiką, masz bardzo wysoki budżet na monitor i jesteś fanem nowinek w temacie gier wideo oraz serwisów do streamowania filmów – poszukaj dedykowanego monitora 4K lub monitora do gier. Jeśli natomiast po prostu szukasz uniwersalnego monitora bez generowania sobie sztucznych kosztów – możesz spokojnie poczekać z 4K kolejne lata,.

Ranking monitorów 2022: typ matrycy i parametry ekranu

Nawet jeśli szukasz monitora budżetowego, wydajność wyświetlacza będzie ważna. Być może największym czynnikiem decydującym o ostatecznym zakupie będzie właśnie wybór technologii, w której został wykonany panel - i sprowadza się to do wyboru panelu TN vs „reszta świata”. Płyta TN kosztuje mniej i może zaoferować przyzwoity poziom wydajności pod względem współczynnika kontrastu i bardzo szybkich czasów reakcji wymaganych przez graczy.

Ograniczeniem TN są „kąty widzenia”, co oznacza, że jasność i kolor obrazu mogą wydawać się przesuwać, jeśli nie patrzy się na monitor prosto. Jakikolwiek ruch twojej głowy prawdopodobnie sprawi, że obraz może się lekko „ruszać”.

Wszystkie panele inne niż TN w tym zestawieniu to tzw. IPS lub PLS, które są lepsze od TN do ogólnego zastosowania. Ekran IPS / PLS jest często preferowany przez osoby zajmujące się edycją zdjęć lub wideo, ponieważ zapewniają lepsze odwzorowanie palety kolorów.

W skrócie:

TN: niższa cena, szybki czas reakcji oraz dobra częstotliwość odświeżania, wyblakłe kolory i gorszy kąt widzenia w porównaniu do IPS, PLS i VA.

IPS/PLS: wyższa cena, rzeczywiste kolory, świetny kąt widzenia, kiepska częstotliwość odświeżania i słaby czas reakcji

VA: przeciętne odwzorowanie kolorów (w porównaniu do IPS/PLS), wolniejszy czas reakcji i niższa częstotliwość odświeżania niż w TN

Nie jest to oczywiście reguła: można znaleźć zarówno matrycę IPS/PLS z dobrym czasem reakcji, jak również TN z porządnym odwzorowaniem kolorów i szerokim kątem widzenia. Powyższe punkty mają charakter ogólny.

Uwaga: Matryce IPS i PLS to w gruncie rzeczy to samo. Różnica polega na tym, że technologia IPS wykorzystywana jest w ekranach LG, natomiast PLS Samsunga. Wady i zalety obu są porównywalne.

Inne ważne czynniki przy zakupie monitora to:

• jasność ekranu [cd/m2] - wystarczy, że monitor ma około/ponad 250 kandeli na m2

• kontrast statyczny - wystarczy 500:1 lub więcej

• czas reakcji matrycy [ms] – im mniej tym lepiej, ale dla zwykłych użytkowników około 4 będzie OK, gracze wymagają zwykle znacznie lepszego wyniku - 1 ms.

Ranking monitorów 2022: porty wejścia

Przedstawione w naszym rankingu monitory oferują co najmniej dwa wejścia – określają one typ sprzętu, który można podłączyć do monitora. Obecnie większość monitorów obsługuje HDMI i DisplayPort. Wiec jeżeli twój komputer ich nie posiada będziesz musiał zaopatrzyć się w odpowiednie adaptery.

Wiele wejść pozwala łączyć więcej niż jedno urządzenie naraz i przełączać się między nimi za pomocą przycisków sterowania monitora - możesz podłączyć laptopa, konsolę do gier lub odtwarzacz Blu-ray bez konieczności odłączania kabli za każdym razem.

Najbardziej użytecznymi złączemi, które możemy znaleźć w monitorze jest DisplayPort lub HDMI, ponieważ łączą one cyfrową informację o obrazie z cyfrowym dźwiękiem - umożliwiając przesył zarówno dźwięku, jak i obrazu za pomocą jednego kabla. DisplayPort staje się coraz bardziej popularny w komputerach, za sprawą otwartości tego standardu, chociaż jest mniej prawdopodobne, że takie gniazdo znajduje się w domowych urządzeniach AV. Dzisiaj, aby podłączyć monitor do komputera i docenić magię 8,3 milinów pixeli (3840x2160 = 8,294,400), który jest odświeżany 60 razy na sekundę (60 Hz), jedyną realną opcją jest połączenie za pośrednictwem portu DisplayPort 1.2 badź HDMI 2.0. Licząc na wyższe wartości upewnijmy się zakupione urządzenie posiada nowsze wersje tych portów.

Możesz spróbować HDMI, jeśli posiadasz urządzenie źródłowe ze specyfikacją pod v2.1, ale to raczej rzadkie rozwiązanie stosowane w najnowszych komputerach czy konsolach. Możesz użyć HDMI 2.0, poprzedniej generacji, ale będzie on ograniczony do częstotliwości odświeżania 60 Hz na wyświetlaczach o rozdzielczości UHD.

Dzięki odpowiednim kablem i adapterom wszystkie złącza cyfrowe mogą być używane zamiennie w większości przypadków, przynajmniej dla wideo. Tu jednak mała porada: jeśli masz telefon lub tablet z Androidem, poszukaj portu HDMI z obsługą MHL, co pozwala na podłączenie go do dużego ekranu, jednocześnie ładując urządzenie.

Ranking monitorów 2022: głośniki

W przypadku bardzo „podstawowego” słuchania muzyki i alarmów systemowych przydatne mogą być wbudowane głośniki. Nie oczekuj jednak dobrej jakości dźwięku. Z naszej perspektywy znacznie bardziej użyteczne jest gniazdo słuchawek, które pozwala słuchać dźwięku pochodzącego z wejścia HDMI lub DisplayPort.

Mamy nadzieję, że nasze typy pomogą Wam w podjęciu decyzji zakupowej.