Najlepsze nakładki na Androida - Ranking 2019

Spis treści

Android jest jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych na świecie. Ze względu na swoją otwartość oraz kompatybilność z wieloma architekturami producenci sprzętu komputerowego na potęgę stosują Androida w swoich telefonach. Z czasem system ten pojawił się także w innych, mniej oczywistych urządzeniach, jak lodówki, telewizory, bieżnie, a nawet samochody.

Jedną z najlepszych cech systemu Android jest fakt, że można go dostosować nie tylko w zakresie tego, jak wygląda, ale także jak się zachowuje. Z tego powodu system Android znalazł się w tak szerokim spektrum urządzeń. Jednym ze sposobów na zmianę wyglądu i funkcjonalności jest instalacja specjalnej aplikacji nazywanej nakładką lub z języka angielskiego launcher'em.

Nakładka graficzna pozwala na zmianę wyglądu, sposobu działania, a także funkcjonalności interfejsu użytkownika. Przedstawiane przez nas programy nie są w stanie uzyskać dostępu do plików systemowych i nie zaktualizują Androida do nowszej wersji. Za pomocą nakładki można jednak upodobnić starszego smartfona do najnowszych modeli.

Instalacja nowoczesnego i funkcjonalnego launcher'a może być sposobem na przedłużenie żywotności smartfona i znacznie zwiększenie jego atrakcyjności. W przypadku, gdy użytkownik posiada stosunkowo nowe urządzenie, które wyposażone jest w niemalże czysty system lub należy do programu Android One za pomocą stosownej nakładki może dodać do swojego sprzętu funkcje znane z nakładek takich, jak Samsung One UI lub Huawei EMUI czy Xiaomi MIUI.

Czym dokładnie jest launcher/nakładka?

Korzystają z telefonu lub tabletu z zainstalowanym systemem operacyjnym Android użytkownik wchodzi w interakcję z urządzeniem za pomocą ikon, przycisków nawigacyjnych i tego typu elementów. Składają się one na interfejs użytkownika będący wierzchnią warstwą systemu operacyjnego, który znajduje się niżej. Poprzez dotknięcie danej ikonki interfejs użytkownika przekazuje do niższych warstw systemu polecenia, jakie muszą zostać wykonane, aby przykładowo uruchomić aplikacje lub włączyć/wyłączyć daną funkcje.

W odróżnieniu od systemów iOS, iPadOS oraz Windows (Phone/Mobile) Android ze względu na swoją otwartość pozwala na instalacje różnego rodzaju nakładek graficznych i interfejsów użytkownika. Programy te instalowane są jak zwykłe programy i oferuje nowy wygląd, dodatkowe funkcje oraz praktycznie nieograniczone możliwości dostosowania wyglądu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Bardzo dużą zaletą nakładek graficznych dostępnych w Google Play jest fakt, że pozwalają one zachować identyczny wygląd urządzenia niezależnie od tego czy posiadamy smartfon Samsunga, Huawei'a, Xiaomi lub innego producenta. Dzięki kopii zapasowej z danej nakładki graficznej można odtworzyć identyczny wygląd interfejsu użytkownika na praktycznie dowolnym urządzeniu.

Jak instaluje się nakładkę graficzną na Androida?

Wszystkie nakładki graficzne, które przedstawiamy w naszym rankingu dostępne są w oficjalnym Sklepie Play. Instaluje się je tak samo, jak każdą inną aplikację lub grę. Po zainstalowaniu nakładki należy ją uruchomić i przejść przez początkowy proces konfiguracji, który różni się w zależności od wybranego programu. Aplikacja zapyta się o kilka podstawowych informacji takich, jak to czy użytkownik woli menu w formie listy czy przewijanych stron. Podczas pierwszego uruchomienia program zapyta również o dostęp do szeregu uprawnień takich, jak dostęp do rozmów, SMS'ów, plików itd. Aby w pełni wykorzystać możliwości nakładki trzeba zgodzić się na wszystkie prośby. Ponieważ aplikacje będące nakładkami graficznymi mają bardzo duże uprawnienia (większe można uzyskać jedynie po zrootowaniu urządzenia) polecamy instalację jedynie sprawdzonych programów z Google Play.

Alternatywnie można również pobrać nakładki graficzne/launchery z internetu jako plik .APK. Nie polecamy tego rozwiązania. Część użytkowników w ten sposób pobiera z internetu płatne wersje launcher'ów za darmo, ale trzeba wiedzieć, że rozwiązanie to nie jest zgodne z prawem. Dodatkowo aplikacja zainstalowana spoza Google Play nie będzie automatycznie aktualizowana.

Jeżeli użytkownik z jednej strony chciałby zmienić wygląd swojego urządzenia, a z drugiej boi się, że coś uszkodzi uspokajamy. Instalacja nakładki graficznej nie spowoduje uszkodzenia telefonu. W przypadku, gdy interfejs nie przypadnie nam do gustu wystarczy odinstalować go z poziomu ustawień urządzenia, a wszystko wróci do stanu sprzed instalacji.

W naszym rankingu przedstawiamy programy, które dostępne są niekiedy w dwóch wersjach: bezpłatnej i płatnej. Na początku polecamy instalacje darmowej wersji, aby zweryfikować czy nakładka jest odpowiednia dla danego użytkownika i dobrze współgra z urządzeniem. Jeżeli tak to dobrym pomysłem jest zakup wersji premium, która zawsze oferuje dużo ciekawych funkcji i usuwa wszystkie reklamy, które obecne są w darmowej wersji.

Nova Launcer

Jedna z najbardziej rozbudowanych aplikacji zmieniających interfejs użytkownika systemu Android. Cena: Darmowa, wersja Prime 24 zł Nova Launcher to nakładka, która ewoluowała przez wiele lat. Program ten jest idealny dla użytkowników, którzy pragną dostosować praktycznie każdy aspekt interfejsu użytkownika do własnych potrzeb. Ze względu na ilość kombinacji i możliwość znacznej personalizacji przy jednocześnie niewielkim zapotrzebowaniu na zasoby sprzętowe Nova Launcher jest tak popularną aplikacją. Cieszy się ona godną pozzazdroszeczenia reputacją i obsługuje ogromną ilość pakietów ikon, które można pobrać lub zakupić w Google Play. Źródło: techadvisor.co.uk W bezpłatnej wersji można zmienić ogólne motywy kolorystyczne oraz zdecydować w jakiej formie wyświetlać się będzie szufladka z aplikacjami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmodyfikować dok znajdujący się na dole ekranu. Nova to także dostęp do widżetów i innych ciekawych funkcji, ale aplikacja staje się w pełni funkcjonalna dopiero w wersji Prime. Gdy użytkownik zdecyduje się na zakup płatnej edycji odblokuje różne elementy jak sterowanie gestami, karty i foldery w szufladce z aplikacjami, a także mnóstwo efektów animacji podczas przewijania... Nova Launcer - pełna recenzja »

Evie Launcher

Bardzo ciekawa, a zarazem darmowa alternatywa dla Nova Launcher Cena: darmowy

Bardzo ciekawa, a zarazem darmowa alternatywa dla Nova Launcher Cena: darmowy

darmowy Wymagana wersja systemu Android: wersja 4.4 KitKat lub nowsza Evie Launcher jest kolejną bardzo popularną nakładką graficzną na androida. Rozwiązanie to nie ma tak dużej popularności, jak Nova Launcher, ale podobnie, jak starszy konkurent oferuje niemalże niezliczone możliwości personalizacji. Przy wykorzystaniu tej aplikacji można zmieniać układy ikon na ekranach głównych, dostosowywać rozmiar ekranu do własnych potrzeb oraz tworzyć foldery i wiele robić innych rzeczy, które nie są dostępne w standardowych, preinstalowanych przez producentów nakładkach. Źródło: techadvisor.co.uk Z punktu widzenia użytkowników bardzo istotną informacją jest fakt, że aplikacja jest całkowicie bezpłatna, a producent bardzo często wprowadza kolejne aktualizacje przynoszące nowe funkcje i ulepszenia. Evie Launcher został wyróżniany przez takie redakcje, jak 9to5Google, GreenBot oraz Android Headlines. W 2017 roku program ten zdobył kilka nagród takich, jak Best Android Launchers of 2017 od Phone Arena oraz 15 Best Android Launchers of 2017 od Android Authority. Kluczowymi funkcjami jest możliwość uniwersalnego... Evie Launcher - pełna recenzja »

Microsoft Launcher

Najlepsza nakładka na Androida dla wszystkich użytkowników usług Microsoftu. Cena: Darmowy

Darmowy Wymagana wersja systemu operacyjnego Android: 4.2 Jelly Bean lub nowszy Microsoft kiedyś znacząco angażował się w działania na rynku smartfonów. Producent ten kilkanaście lat temu stworzył oprogramowanie Windows Mobile pod kontrolą którego pracowały urządzenia PDA i pierwsze prymitywne smartfony. Po premierze iPhone'a w 2007 roku system ten stał się mocno przestarzały. Microsoft zaprezentował wtedy zupełnie nowe rozwiazanie - Windows Phone, które opierało się głównie na kafelkach. Niestety ten system operacyjny również nie wytrzymał silnej konkurencji ze strony Androida oraz iOS. Źródło: techadvisor.co.uk Finalnie Microsoft uśmiercił swoje mobilne systemy operacyjne Windows Mobile, Windows Phone oraz Windows 10 dla telefonów komórkowych i postanowił stworzyć nakładkę na Androida, która zintegruje ten system z usługami firmy z Redmond. Microsoft Launcher jest jedną z najlepszych nakładek na Androida. Codzienne tapety z serwisu Bing zmieniają wygląd urządzenia, a lewy ekran główny zawiera wszystkie najważniejsze informacje takie, jak wpisy z kalendarza, pogodę, wiadomości i inne karty... Microsoft Launcher jest jedną z najlepszych nakładek na Androida. Codzienne tapety z serwisu Bing zmieniają wygląd urządzenia, a lewy ekran główny zawiera wszystkie najważniejsze informacje takie, jak wpisy z kalendarza, pogodę, wiadomości i inne karty... Microsoft Launcher - pełna recenzja »

Holo Launcher

Holo Launcher to ciekawa alternatywa dla innych, popularniejszych rozwiązań. Wśród unikalnych rozwiązań monitor wydajności i Holo Boost. Cena: Darmowa, w aplikacji pojawiają się reklamy

Darmowa, w aplikacji pojawiają się reklamy Wymagana wersja systemu operacyjnego Android: 4.1 Jelly Bean lub nowszy Holo Launcher jest kolejną bardzo rozbudowaną nakładką graficzną, która znacząco ingeruje w system operacyjny Android. Hasłem firmy jest "mniejszy, ale większy" i jest w tym nieco prawdy. Nakładka jest niesamowicie szybka, dzięki czemu można ją zainstalować na starszych smartfonach bez obawy o spowolnienia i przycięcia. Trzeba jednak wiedzieć, że aplikacja Holo jest nieco dziwna i działa w odmienny sposób do innych przedstawionych w rankingu launcherów. Źródło: techadvisor.co.uk Przykładowo opcją, która wyróżnia tą nakładkę jest monitor wydajność znajdujący się na ekranie blokady, który informuje użytkownika o aktualnym stanie naładowanie baterii, wykorzystywanej pamięci operacyjnej RAM oraz ilości dostępnej pamięci masowej. Wszystkie te elementy mogą być zoptymalizowane przez wbudowanego menedżera zadań Holo Boost, który zabija nieużywane aplikacje pracujące w tle, które przyczyniają się do szybszego rozładowania baterii. Holo Launcher posiada również własny panel z informacjami,... Holo Launcher posiada również własny panel z informacjami,... Holo Launcher - pełna recenzja »

POCO Launcher 2.0

Prosta i przejrzysta nakładka dla fanów Xiaomi. Cena: darmowy

darmowy Wymagana wersja systemu operacyjnego Android: 5.0 Lollipop lub nowszy POCO Launcher 2.0 został zaprojektowany pierwotnie dla taniego smartfona z wydajnymi podzespołami - POCOphone F1 od Xiaomi. Po pewnym czasie producent zdecydował się na udostępnienie nakładki dla każdego użytkownika Sklepu Play. Cieszymy się, że POCO Launcher 2.0 można zainstalować na niemalże każdym urządzeniu z Androidem, ponieważ jest to nakładka oferująca czysty, spójny, elegancki i zarazem nowoczesny design. Źródło: techadvisor.co.uk W przeciwieństwie do innych launcherów POCO Launcher 2.0 nie posiada mnóstwa opcji personalizacji, a całość wygląda niemalże identycznie, jak czysty system operacyjny Android. Zmiany wizualne można wyliczać na placach jednej ręki. Do gustu przypadło nam automatyczne grupowanie aplikacji według kategorii w szufladce z aplikacjami, chociaż żałujemy, że nie można dostosować ich nazw według własnych upodobań i preferencji. Podobnie, jak wiele nowych nakładek graficznych również POCO Launcher 2.0 posiada możliwość wyboru pomiędzy trybem jasnym i ciemnym. Nie zabrakło interesującej implementacji... Podobnie, jak wiele nowych nakładek graficznych również POCO Launcher 2.0 posiada możliwość wyboru pomiędzy trybem jasnym i ciemnym. Nie zabrakło interesującej implementacji... POCO Launcher 2.0 - pełna recenzja »

Action Launcher