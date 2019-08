Spis treści

Jeśli zauważasz, że komputer wyraźnie spowalnia swoją pracę, może być kilka przyczyn takiej sytuacji - zaczynając od przestarzałych sterowników po problemy z poszczególnymi podzespołami. Często także niekompletne usunięcie wpisów w rejestrze lub aplikacji powiązanych z usuniętym podzespołem może być przyczyną problemów. Na przykład wymieniasz kartę Nvidia na AMD - system spowalniają nieusunięte wpisy w rejestrze, które wchodzą w konflikt z nowym oprogramowaniem. Inna sytuacja to niekompletne odinstalowanie aplikacji. Specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne pozwoli na sprawdzenie zarówno stanu podzespołów, jak i wydajności systemu.

Ponieważ każdy program ma inny zakres zastosowań i możliwości, nie umieszczamy ich w kolejności od najlepszego, ale alfabetycznej - z pewnością każdy znajdzie najbardziej odpowiedni dla siebie. Wystarczy tylko kliknąć na nazwę programu pod grafiką danego programu, aby przejść na jego stronę pobierania.

Advancedremoteinfo

Advancedremoteinfo to aplikacja, za pomocą której można sprawdzić każdą maszynę podłączoną do wspólnej sieci. Wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące podzespołów oraz działającego na wybranej maszynie oprogramowania, a także o urządzeniach sieciowych, jak np. drukarki. Możliwe jest także zatrzymywanie uruchomionych procesów, a także deinstalacja i instalacja oprogramowania.

AIDA64 Extreme Edition

AIDA64 Extreme Edition jest zaawansowanym, profesjonalnym narzędziem do identyfikacji i określania wydajności komponentów komputera, jak procesor, płyta główna, chipset, dyski, itp. To bardzo dokładna aplikacja, która sprawdza nie tylko modele i sterowniki danego podzespołu, ale też temperaturę czy nawet szybkość obrotową wiatraczków. Dzięki temu AIDA64 Extreme Edition może przydać się zarówno w domu, jak i na przykład w specjalistycznych serwisach, zajmujących się na co dzień naprawą i diagnostyką sprzętu. Wszystkie zebrane przez aplikację informacje dostajemy w specjalnie sporządzonym raporcie, możemy też użyć gadżetu na pulpicie w celu podglądania zmian temperatury, zużycia prądu, itp.

AS SSD Benchmark

AS SSD Benchmark to program do testowania dysków SSD. Dzięki tej aplikacji możemy przeprowadzić osiem specjalistycznych testów, pozwalających na ustalenie, co potrafi dany dysk, a także przeprowadzić symulację niektórych działań - na przykład kopiowania dużych plików, archiwizacji większych ilości danych, itp. Wyniki mogą być utrwalone jako zrzut ekranu lub plik XML.

ATITool

ATITool służy do przetaktowywania kart graficznych z chipsetem firmy ATI i nVidia. Program nie narzuca żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o prędkość podkręcania, potrafi również automatycznie znaleźć maksymalne wielkości przetaktowania dla danego sprzętu. Aplikacja ma możliwość tworzenia profili podkręcania, posiada również opcję wykrywania aplikacji wykorzystujących silniki 3D (Direct3D 8, Direct3D 9, OpenGL) i uruchamiania podkręcania dopiero po ich otwarciu.

Auslogics Disk Defrag Portable

Auslogics Disk Defrag to znane i popularne narzędzie dyskowe, które pozwala uporządkować pofragmentowane części plików na dysku twardym. Przez to, że dane nie są umieszczone po kolei na nośniku magnetycznym, głowica odczytując informacje z talerza musi wykonywać kilkukrotnie więcej ruchów. Wpływa to oczywiście na wydajność systemu. Jeśli często odwołujesz się do plików,twoje działania mogą ulec znacznemu wydłużeniu. Auslogics Disk Defrag to program działający w systemach Windows (32- oraz 64-bitowych) i wykorzystujący potencjał procesorów wielordzeniowych.

Battery Info View

Battery Info View pozwala na poznanie wszystkich informacji o baterii notebooka lub laptopa, jak nazwa, producent, numer seryjny, data produkcji, stan, pojemność, pojemność aktualna, napięcie, itp.

Belarc Advisor

Belarc Advisor jest aplikacją, która pomoże w uzyskaniu wszystkich informacji o sprzęcie i oprogramowaniu zainstalowanym w lokalnym komputerze. Po uruchomieniu program zbiera dane na temat zainstalowanego sprzętu i oprogramowania po czym wyniki wyświetlane są w oknie domyślnej przeglądarki internetowej (program posiada wsparcie dla Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera i innych). Belarc Advisor podaje nie tylko informacje o procesorze, płycie głównej, karcie graficznej, systemie, itp., ale także może sprawdzić wersje zainstalowanego oprogramowania (łącznie z numerami licencji).

Cinebench

Cinebench to benchmark kart graficznych, który mimo zaawansowanych, profesjonalnych opcji, dostępny jest za darmo. Opiera się on na aplikacji Maxon Cinema 4D, a jego użycie pozwoli na sprawdzenie wydajności i reakcji karty graficznej. Jako że mamy tu hiperwątkowość, potrafi obsłużyć do szesnastu rdzeni procesora jednocześnie. Test składa się z dwóch głównych komponentów - renderowanie oraz wykorzystanie procesora. Maxon Cinebench wykorzystuje do testu fotorealistyczną animację 3D, która używa różnych algorytmów, aby maksymalnie obciążyć rdzenie procesora.

Core Temp

Core Temp to niewielki program monitorujący temperaturę pracy rdzenia procesora. Podaje dane na temat parametrów pracy, aktualne napięcie i temperaturę każdego rdzenia w wypadku procesorów wielordzeniowych. Program współpracuje z wszystkimi nowymi procesorami Intela i AMD i pozwala na zapis temperatury pracy układów w danych okresie, eksport danych do tabeli Excela, czy błyskawiczne porównanie wyników.

CPU-Z

CPU-Z to darmowe narzędzie dostarczające kilku podstawowych informacji: nazwę procesora i producenta, taktowanie i mnożnik, napięcie, przetaktowanie, obsługiwane zestawy instrukcji multimedialnych, rozmiar pamięci podręcznej, itp. Dodatkowo program dostarcza informacji o płycie głównej oraz specyfikację zainstalowanej w komputerze pamięci a także wersje zainstalowanego systemu Windows oraz DirectX. CPU-Z posiada dodatkowe możliwości tworzenia dokładnych raportów po wykonanej diagnozie sprzętowej.

CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo to przydatne narzędzie podające wszelkie informacje na temat zainstalowanego w systemie dysku twardego. Monitoruje dyski pod kątem temperatury, pojemności, pamięci podręcznej itp. Wykorzystywana jest tu technologia S.M.A.R.T.. Pozwala uzyskać także szczegółowe dane na temat modelu urządzenia, zainstalowanego firmware, sterowników, numeru seryjnego. Podaje tez całkowity czas pracy napędu i inne przydatne informacje. Interfejs jest bardzo przejrzysty, co powoduje, że nikomu nie powinna sprawić trudności obsługa tej aplikacji.

Crystal Disk Mark

CrystalDiskMark to prosty w użyciu program do testowania wydajności dysku twardego. Wystarczy wybrać ilość testów, rozmiar pliku testowego oraz partycję. Testy mogą być zarówno losowe, jak i sekwencyjne, zaś próbka danych wynosić od 50 MB do 4 GB. Wszystkie rezultaty pokazywane są w formie czytelnej tabeli i może zostać następnie zapisany przez użytkownika. W tym wydaniu aplikacji wprowadzono poprawki techniczne, dzięki którym jej działanie powinno być szybsze i wygodniejsze. CrystalDiskMark posiada polskojęzyczny interfejs, więc nikomu nie powinna sprawić trudności jego obsługa.

DriverMax

DriverMax to aplikacja pozwalająca na łatwą instalację wszystkich sterowników w systemie Windows. Dzięki niej nie musisz już po reinstalacji systemu operacyjnego przeszukiwać Internetu lub płytek dołączonych do urządzeń. Program wszystkie sterowniki zapisuje do folderu lub też w pliku w popularnym formacie archiwum ZIP. DriverMax, w przeciwieństwie do Windows, eksportuje tylko prawidłowo zainstalowane i aktualnie używane biblioteki. Wygodne kreatory wyręczają użytkownika zarówno w eksporcie, jak i w instalacji sterowników. Jak twierdzi producent, operację można zakończyć w dziesięć minut.

FurMark

FurMark jest specjalistycznym benchmarkiem. Program ten służy on do testowania wydajności kart graficznych. Mierzy przede wszystkim wydajności układów i monitoruje ich temperatury podczas szeregu wymagających testów. Program bazuje na API OpenGl i obsługuje OpenGL 3.0. Posiada także rozbudowany moduł monitorujący temperaturę rdzenia w postaci wykresu, udoskonalony moduł post-processingu (checkbox, który domyślnie jest wyłączony). Dodano także nowe wersje językowe interfejsu programu, który został nieco "przeorganizowany". W trybie testu możesz teraz także podejrzeć temperaturę startową i końcową karty grafiki. FurMark to aplikacja przeznaczoną dla zaawansowanych użytkowników

GPU-Z

GPU-Z to niewielki program pokazujący parametry pracy karty (lub kart) graficznych zainstalowanych w komputerze. Oprócz modelu i producenta dostępne są informacje na temat modelu procesora graficznego, technologii wykonania (np. 90 nm), wersji BIOS karty graficznej, producenta całej karty i innych danych pomagających w dokładnej identyfikacji sprzętu. Dzięki GPU-Z aplikacjaużytkownik może dowiedzieć się wielu rzeczy o pracy układu graficznego - w jakim trybie działa karta (czy tryb SLI jest włączony), jakie są jej podstawowe osiągi (przepustowość pamieci), rodzaj zainstalowanych kości pamięci oraz rozmiar, i taktowanie (aktualne oraz domyślne). Przydatna jest również informacja o wersji sterownika, z którego korzysta system do wyświetlania obrazu.

HWiNFO32, HWiNFO64

HWiNFO (3-bit lub 64-bit)2 to doskonały program do wykrywania sprzętu zainstalowanego w Twoim komputerze. Oprócz podstawowych funkcji "rozpoznawczych" aplikacja oferuje kompleksowe monitorowanie podzespołów komputerowych, kilka podstawowych benchmarków, generowanie raportów i eksport do plików tekstowych CSV i XML. HWiNFO rozpoznaje zainstalowany w komputerze procesor, pamięć RAM, rodzaj płyty głównej, kartę graficzną czy monitor. Umożliwia sprawdzanie temperatury na poszczególnych urządzeniach czy nawet porównywanie wyników testów wydajności z komputerami innych użytkowników programu.

HWMonitor

HWMonitor to program monitorujący takie rzeczy, jak napięcie procesora, zasilacza oraz temperatury pracy różnych podzespołów komputera. Aplikacja jest przydatna zwłaszcza dla użytkowników składających samodzielnie pecety oraz testujących nowe części. Po uruchomieniu wszystkie parametry wyświetlane są w jednym oknie. Jeśli chciałbyś usprawnić wentylację w obudowie, koniecznie przyjrzyj się temperaturze na kartach graficznych oraz prędkościom wiatraków.

MediaInfo

MediaInfo odczytuje szczegółowe dane obrazu oraz dźwięku z tagów. Wystarczy spojrzeć na listę obsługiwanych standardów, aby zorientować się, że masz do czynienia z zaawansowaną aplikacją. Do programu załadujesz również nagrania audio w formatach oraz pliki z napisami. W zależności od rodzaju pliku, MediaInfo dostarcza różnych informacji. Poza tak ogólnymi danymi, jak tytuł, autor, reżyser, album, czas trwania czy data nagrania, w wypadku filmów dowiesz się również o kodeku, proporcjach obrazu, ilości klatek na sekundę czy współczynniku bitrate. Podobnie będzie z plikiem audio (kodek, częstotliwość próbkowania, liczba kanałów, język). Zgromadzone informacje możesz przeglądać, korzystając z różnych trybów widoku: drzewo, karta, czysty tekst, sformatowany dokument HTML.

Memtest86+

memtest86+ to znakomite narzędzie służące do przeprowadzania zaawansowanych testów modułów pamięci RAM. Program w przeciwieństwie do standardowych testów dostępnych z poziomu BIOS pozwala na kompleksowe przetestowanie pamięci poprzez zapisywanie komórek, przesuwanie danych, testy adresów, itp.

MSI Afterburner

MSI Afterburner to specjalistyczny, darmowy program, za pomocą którego można podkręcić karty graficzne produkowane przez MSI oraz innych producentów. Wymaga jednak zaawansowanej wiedzy i wypada ostrzec, że nieumiejętne użycie może doprowadzić nawet do spalenia tego ważnego podzespołu. Pozwala na skonfigurowanie takich czynników karty graficznej jak częstotliwość oraz napięcie, wykorzystanie pamięci, a jeżeli na karcie są wentylatory, można ustalić ich prędkość. Przy zmianie ustawień pokazywany jest wykres, ukazujący zmianę w działaniu karty po zastosowaniu nowych ustawień. MSI Afterburner ułatwia pracę, umożliwiając stworzenie kilku odrębnych profili, pod którymi działać będzie karta. Można więc stworzyć osobne ustawiania pod kątem codziennej pracy, osobne dla gier czy wymagających programów graficznych.

Passmark Disk Checkup

PassMark DiskCheckup to dostępny za darmo program przeznaczony do nadzorowania stanu dysku twardego. Można dzięki temu zapobiec ewentualny awariom. Aplikacja posiada pełne wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. ( Self Monitoring Analysis & Reporting Technology) i stanowi interfejs pomiędzy BIOSem a twardym dyskiem. Dodatkowo używa technologii EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics), dzięki czemu jest bardzo wydajna. Wyświetla wszystkie parametry SMART. Jeśli któryś z nich znajdzie się blisko krytycznej granicy, użytkownik zostanie zaalarmowany.

Process Explorer

Process Explorer to darmowy program, zaprojektowany do profesjonalnego zarządzania ustawieniami i statystkami systemu operacyjnego Windows, dzięki czemu standardowy Menadżer Zadań nie będzie już potrzebny. Aplikacja ta potrafi wyświetlać listę uruchomionych procesów wraz ze szczegółowymi informacjami(ścieżka dostępu, użytkownik, ustawienia bezpieczeństwa itp.) dotyczącymi wykorzystywanych przez dane procesy zasobów. Główne okno aplikacji Process Explorer zostało podzielone na dwie części - w górnej znajduje się pełna lista procesów, natomiast w dolnej, którą w każdym momencie możemy zamknąć pokazywane są dalsze informacje o każdym z nich (np. wykorzystywane biblioteki DLL).

Process Monitor

Process Monitor to zaawansowane narzędzie monitorujące, przygotowane przez Microsoft. Pokazuje w czasie rzeczywistym aktywność rejestru, systemu plików oraz procesów. Program dostarcza informacje na temat każdej pozycji. Wszystkie działania zostają zapisane w dzienniku zdarzeń. W doświadczonych rękach program jest nieocenioną pomocą w wykrywaniu szkodliwego oprogramowania, które zostało zainstalowane na komputerze.

SiSoftware Sandra Lite

SiSoft Sandra Lite to doskonała aplikacja diagnozująca stan komputera - zarówno sprzętu, jak i systemu operacyjnego. Posiada możliwości wykrywania sprzętów takich jak: CPU, płyty główne, karty graficzne, karty dźwiękowe, pamięć RAM oraz wszystkie urządzenia podłączone do komputera. Aplikacja wyświetla szczegółowe dane (wersja Lite składa się z kilkunastu modułów) na temat zainstalowanych komponentów sprzętowych i systemu Windows, a gdy wykryje jakieś nieprawidłowości, poinformuje o nich i zaproponuje sposób ich rozwiązania. Program SiSoft Sandra umożliwia również optymalne dobranie wielu parametrów pracy komputera (np. właściwego rozmiaru partycji na twardym dysku), posiada niezwykle bogaty moduł porównawczy oraz rozbudowane narzędzie raportujące.

Softperfect Network Scanner

SoftPerfect Network Scanner to skaner sieci obsługujący protokoły IP, NetBIOS czy SNMP. Posiada interfejs graficzny, do którego użytkownicy Windows mogą z łatwością się przyzwyczaić. Aplikacja "pinguje" komputery, sprawdza otwarte porty oraz informuje o udostępnionych zasobach komputera (również tych ukrytych). Do funkcji programu należy także sprawdzanie adresów fizycznych (MAC) kart sieciowych, nawet poprzez routery, wykrywanie wewnętrznych i zewnętrznych adresów IP a także przygotowywanie raportów w postaci plików HTML, XML, CSV czy TXT. Dzięki aplikacji można wyłączyć lub włączyć urządzenia sieciowe z funkcją "Wake-ON-LAN".

Speccy

Speccy to narzędzie przeznaczone do informowania użytkownika o dokładnej specyfikacji posiadanego komputera. Co prawda możemy takie informacje osiągnąć z poziomu samego systemu Windows (Mój Komputer lub Menadżer Urządzeń), jednak informacje tam podawane nie są tak wyczerpujące jak te, które prezentuje nam Speccy. Dostaniemy tu dokładne informacje o posiadanej ilości pamięci RAM, kartcie graficznej, twardym dysku (dyskach), włącznie z podaniem temperatury tych komponentów.

SpeedFan

SpeedFan to aplikacja sprawdzająca prędkości obrotowe zainstalowanych w komputerze wiatraków. Program podaje jednocześnie temperaturę chłodzonych przez nie elementów. Przydaje się to podczas podkręcania komputera, gdy prawidłowe chłodzenie urządzeń jest bardzo ważne. W razie przekroczenia zdefiniowanej temperatury, SpeedFan może automatycznie zwiększyć prędkość wiatraków.

Sysinternals Suite

Stworzony przez Microsoft zestaw Sysinternals Suite to wszechstronny pakiet aplikacji przeznaczonych do optymalizacji i nadzorowania systemu Windows oraz podzespołów, jak np. dyski twarde. Znajdą się tu także niewielkie, aczkolwiek skuteczne programy do naprawy i optymalizacji połączenia Internetowego. Nadto znajdziemy tu narzędzia pomagające w zadbaniu o bezpieczeństwo systemu. Zawiera następujące aplikacje: AccessChk ,AccessEnum ,AdExplorer, AdRestore, Autologon, Autoruns, BgInfo, CacheSet, ClockRes ,Contig ,Coreinfo,Ctrl2Cap ,DebugView ,Desktops ,DiskExt ,DiskMon ,DiskView ,Disk Usage (DU) ,EFSDump ,FileMon ,Handle ,Hex2dec ,Junction ,LDMDump ,ListDLLs ,LiveKd ,LoadOrder ,LogonSessions ,NewSid ,NTFSInfo ,PageDefrag ,PendMoves ,PipeList ,PortMon ,ProcessExplorer ,Process Monitor ,ProcFeatures ,PsExec ,PsFile ,PsGetSid ,PsInfo ,PsKill ,PsList ,PsLoggedOn ,PsLogList ,PsPasswd ,PsService ,PsShutdown ,PsSuspend ,RegDelNull ,RegJump ,RegMon ,RootkitRevealer ,SDelete ,ShareEnum ,ShellRunas ,SigCheck ,Streams ,Strings ,Sync ,TCPView ,VMMap ,VolumeID ,WhoIs ,WinObj ,ZoomIt.

SIW (System Info)

SIW to aplikacja narzędziowa, służąca do dokładnego sprawdzania zasobów systemowych. Po uruchomieniu program poda ci wszystkie dane dotyczące konfiguracji Windows. Dowiesz się, jakie aktualizacje zostały zainstalowane w systemie, jakie usługi są włączone, poznasz zainstalowane programy, systenowe biblioteki i uruchomione procesy. Sprawdzisz też konfigurację funkcji bezpieczeństwa czy zainstalowane kontrolki AcitiveX.Podobnie dokładne informacje SIW podaje na temat sprzętu. Za pomocą programu sprawdzisz procesor i płytę główną twojego komputera. Dowiesz się, jakie pamięci zostały zainstalowane i jak jest wersja BIOS. SIW wyświetla też stan sensorów peceta. Dzięki temu możesz zobaczyć jaką temperaturę ma procesor, jaką karta graficzna i z jakimi obrotami pracują wentylatory. SIW to idealne narzędzie do kontroli sieci. W aplikację wbudowane zostały różne skanery, za pomocą których możesz sprawdzić konfigurację i poziom bezpieczeństwa komputera. Program wyświetla wykresy obciążenia procesora i pamięci oraz wykorzystania sieci. Za pomocą tej aplikacji sprawdzisz też hasła, jakie użytkownicy stosują do uruchamiania różnych aplikacji.