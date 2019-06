Najlepsze nawigacje do Androida. Automapa, Yanosik, Waze i inne

Każdy posiadacz smartfonu lub tabletu ma w nim nawigację. Wystarczy dobry uchwyt samochodowy na szybę, ładowarka i już można ruszać w trasę. Oto nasz zaktualizowany przegląd wybranych, najlepszych nawigacji do systemu Android.

Spis treści

Wśród nawigacji do Androida znajdziemy zarówno bezpłatne aplikacje, na przykład Mapy Google, Waze i Yanosik (ten ostatni wyświetla reklamy), jak i ich komercyjne odpowiedniki, dobrze znane rodzimym kierowcom jeszcze z urządzeń typu PNA: NaviExpert, AutoMapa czy MapaMap. Nawigacje oferują zbliżony zestaw funkcji, choć każda z nich używa własnych map i autorskich algorytmów wyznaczania trasy.

Aby sprawdzić, jak działają płatne nawigacje, nie trzeba za nie płacić. MapęMap można testować przez 7 dni za darmo, zaś NaviExpert – przez dwa tygodnie. Jeśli zainstalujesz AutoMapę możesz skorzystać aż z 30-dniowego darmowego okresu próbnego.

Najlepsza nawigacja na Androida. Funkcjonalność nawigacji

Nawigacja zbiera anonimowe informacje o trasach, jakimi podróżujemy i o prędkości, z jaką się poruszamy. Na podstawie danych o korkach i innych zdarzeniach drogowych aplikacja potrafi wyznaczyć drogę, która pozwoli najsprawniej dotrzeć do celu. Waze bazuje na informacjach zebranych od użytkowników, zaś w przypadku Yanosika, AutoMapy i NaviExperta mapa korków uzupełniana jest o dane pochodzące z profesjonalnego monitoringu pojazdów.

Nawigacje do Androida oferują podobny zestaw funkcji, w tym możliwość wyznaczania kilku rodzajów tras, prowadzenie z omijaniem korków, wyszukiwanie głosowe oraz bazę punktów użyteczności (POI). Mapy Google korzystają z wiedzy zgromadzonej przez Google w swoich bazach. Komercyjne produkty mają bardzo rozbudowany katalog punktów POI. Baza AutoMapy liczy ponad 800 tys. obiektów w Polsce oraz miliony w Europie. NaviExpert pomaga odnaleźć wiele praktycznych miejsc do zatrzymania się np. restauracje fast food.

W komercyjnych rozwiązaniach znajdziemy funkcję asystenta pasa ruchu, który ułatwia poruszanie się na skrzyżowaniach oraz zjazdach i widok budynków 3D. Google oferuje zaś wiele opcji integracji ze swoimi usługami. Jeśli zarezerwujesz hotel, na Mapach Google pojawi się jego lokalizacja z zaznaczoną datą pobytu. NaviExpert, dzięki integracji z usługą płatności SkyCash, pozwala opłacić postój w strefie płatnego parkowania bezpośrednio z okna nawigacji.

Sukces Yanosika sprawił, że w wielu komercyjnych nawigacjach pojawiła się możliwość ostrzegania się nawzajem przez użytkowników (nie ma tego w Mapach Google). Kierowcy przekazują sobie informacje o kontrolach drogowych, fotoradarach, wypadkach, pracach drogowych i innych zagrożeniach. Wiele osób wybiera zestaw: Mapy Google i Yanosik, aby wygodnie podróżować po Polsce bez mandatów. NaviExpert ma Ryśka, zaś MapaMap korzysta z danych aplikacji RadarSTOP.

Mapy Google

Mapy Google

Mapy Google to pierwszy wybór większości użytkowników Androida. Z danych Gemiusa wynika, że Mapy Google pozostają najpopularniejszą platformą w kategorii map i lokalizatorów. W maju 2018 r. aplikacja dla Androida miała przeciętnie nieco ponad 2 miliony użytkowników każdego dnia.

Nic dziwnego: nawigacja Google jest preinstalowana na nowych urządzeniach z systemem Android, pozostaje bezpłatna, a do tego bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Mapy Google wyróżnia przyjazny, responsywny interfejs oraz dokładne mapy całego świata. Nieco zastrzeżeń można mieć co do algorytmu wyznaczania trasy, który domyślnie ma tendencję do prowadzenia użytkownika lokalnymi drogami i uliczkami przez osiedla.

Do wyboru mamy widok fizyczny mapy (domyślny), satelity oraz terenu. Tryb samochodowy wyróżnia się wyrazistym interfejsem, aby łatwiej odczytywać dane z map. Widok Street view jest niedostępny. Tutaj aplikacja kieruje nas do Google Earth. Aplikacja umożliwia nawigowanie w trybie offline, zaś „pływający” widżet pozwala śledzić trasę nawet gdy zdecydujemy się wyjść z okna nawigacji np. aby podejrzeć aktualne ostrzeżenia w Yanosiku.

Google dysponuje potężną bazą informacji przydatnych w podróży, które pomagają szybko odnaleźć nie tylko restaurację, hotel i bankomat ale również myjnie samochodową lub pobliski salon piękności. Jeśli dodamy do tego możliwość wyszukiwania atrakcji w okolicy, Mapy Google mogą stać się naszym przewodnikiem na miarę TripAdvisora. W aplikacji znajdziemy dane kontaktowe, zdjęcia obiektów turystycznych pytania oraz dodatkowe informacje na ich temat, w tym pytania i odpowiedzi od użytkowników. Z tego miejsca dowiemy się również jak długo czeka się na wejście do muzeum, a ile przeciętnie trwa pobyt w zoo.

Mapy integrują się z całym ekosystemem usług Google. Jeśli dokonasz rezerwacji w hotelu, Google odczyta Twoją pocztę (Gmail) i naniesie informację o niej na mapie pokazując jednocześnie datę pobytu. Kiedy przyjdzie czas wystarczy wyruszyć w podróż.

To nie jedyne udogodnienie. Do dyspozycji mamy również widżety na ekran smartfona, aby szybko rozpocząć nawigowanie do najczęściej odwiedzanych lokalizacji. Istnieje również możliwość ustawienia adresu służbowego.

Wszystkie możliwości aplikacji opisujemy w osobnym artykule. Zobacz Mapy Google - darmowa nawigacja samochodowa.

W czerwcu 2019 roku pojawiła się funkcja informowania o fotoradarach.

Yanosik

Yanosik

Yanosik to aplikacja, która zabiła tak niegdyś popularne w samochodach osobowych CB-radio. Aplikacja informuje o kontrolach drogowych, fotoradarach, nieoznakowanych radiowozach, wypadkach, pracach drogowych i zagrożeniach na drodze. Wszystko to na podstawie danych zbieranych od użytkowników tworzących największą społeczność kierowców w Polsce. W tej samej chwili z Yanosika korzysta ponad 100 tysięcy osób, dzięki czemu przekazywane ostrzeżenia są kompletne, choć w serwisie nie brak też fałszywych zgłoszeń. Nowe ostrzeżenie pojawia się w systemie co 3 sekundy.

Yanosik to nie tylko bezpłatny ostrzegacz. Aplikacja ma wbudowaną nawigację online z funkcją SmartTraffic, która pomaga omijać korki. Dane o natężeniu ruchu pochodzą od użytkowników oraz kierowców korzystających z systemu monitoringu pojazdów Flotis. Liczba próbek zawierających dane o czasach przejazdów jest więc wysoka, a skuteczność algorytmów Yanosika – całkiem dobra.

Yanosik korzysta ze społecznościowych map OpenStreetMap, które w codziennym użytkowaniu okazują się bardzo dokładne. Zmiany wprowadzane są szybko, choć niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na problemy z klasyfikacją dróg. W przypadku podróży samochodem osobowym nie powinno to być jednak zauważalne.

Nawigacja w Yanosiku ma czytelny interfejs, który wyraźnie pokazuje czas dojazdu i dystans pozostały do przebycia. Tryb HUD pozwala wyświetlać informacje o drodze na przedniej szybie samochodu. W aplikacji brakuje trybu offline oraz zaawansowanych opcji planowania trasy. Do wyboru mamy trasę klasyczną i taką, która pozwala omijać korki. Można też wyłączyć poruszanie się drogami płatnymi i promami.

Aplikację wyposażono w funkcję wideorejestratora, z której pomocą smartfon – jeśli podróżujemy od czasu do czasu – może zastąpić samochodową kamerkę. Z poziomu Yanosika możemy również zbierać punkty na stacjach benzynowych Orlenu, korzystać z różnego rodzaju kuponów promocyjnych oraz kupić ubezpieczenie OC/AC. Wysokość składki obliczana jest na podstawie stylu jazdy kierowcy. Korzystanie z Yanosika jest bezpłatne, choć w aplikacj wyświetlane są reklamy partnerów.