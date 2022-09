Najlepsze oferty na laptopy. Jaki kupić, aby nie żałować

Przeszukujemy Internet w poszukiwaniu najlepszych ofert na laptopy.

Jeśli znużyło Cię przeglądanie wszystkich sklepów internetowych w poszukiwaniu świetnej oferty na laptopa, jesteś we właściwym miejscu. Niezależnie od tego, czy szukasz odpowiedniego sprzętu do gracza, czy czegoś bardziej ekonomicznego, na tej liście znajdziesz szeroką gamę urządzeń. Sprawdziliśmy oferty wszystkich głównych sprzedawców, aby znaleźć najlepsze dostępne obecnie okazję na zakup laptopa. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, nie przejmuj się. Jesteśmy z Tobą!

W tej chwili widzimy niesamowite zniżki na sprzęty gamingowe. Aby lepiej poprowadzić Cię w wyszukiwaniu, przygotowaliśmy również mini-poradnik mówiący o tym, na co powinieneś zwrócić uwagę przy wybieraniu najlepszej oferty. Zalecamy również na zapoznania się z pełnym tekstem dotyczącym dwunastu najważniejszych rzeczy do rozważenia przy zakupie laptopa.

Wskazówki dotyczące kupowania laptopów

Jeśli przeglądałeś wcześniej w Internecie oferty laptopów, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że dostępna jest szeroka gama ich konfiguracji.

Dobrym punktem startowym do rozpoczęcia poszukiwań jest ustalenie, jakiego procesora potrzebujesz. I choć na rynku znajdziemy wiele układów, powinniśmy się skupić na tych najnowszych. Minimum, na co powinieneś zwracać uwagę w tym momencie, to 11. generacja procesorów od Intela oraz układy AMD Ryzen serii 4000 bądź nowsze. Jednostki te nie tylko zapewnią najwyższa wydajność, ale przede wszystkim wysoką sprawność energetyczną, co przełoży się na dłuższy czas pracy na baterii. Unikaj laptopów z procesorami Pentium lub Celeron podobnie jak AMD Athlon lub A-series, chyba że jest to Chromebook (z systemem operacyjnym ChromeOS).

W przypadku laptopów gamingowych będziesz musiał zwrócić uwagę również na kartę graficzną. Niestety proces ten nie jest łatwy i możesz natrafić na wiele podchwytliwych sytuacji. Dobrym przykładem jest tutaj GeForce RTX 3050 Ti, którego często spotkamy w najtańszych jednostkach przeznaczonych dla graczy. Może się okazać, że jest on wolniejszy w porównaniu ze starszym modelem RTX 2060, którego może udać się kupić taniej. Dlatego przed finalną decyzją warto sprawdzić testy i recenzje, także te udostępnione na naszym portalu.

Zwróć uwagę również na rozdzielczość wyświetlacza oraz prędkość odświeżania ekranu. Im wyższe parametry, tym lepsza jakość obrazu. Minimum, na które powinieneś się obecnie zdecydować, to “Full HD” (FHD), co oznacza 1080p (1920 x 1080). Większość laptopów gamingowych wyposażonych jest w szybkie matryce, mogące pochwalić się wysokim odświeżaniem ekranu. Standardem stało się 144 Hz, choć są dostępne jednostki w których ten parametr może wynosić nawet i 360 Hz. Szybsza matryca zapewnia mniejszy input lag, co daje przewagę w grach nastawionych na rywalizację sieciową.

Dodatkowo nie kupuj laptopów z mniej niż 8 GB pamięci RAM lub 256 GB pamięci SSD. Jedynym wyjątkiem tutaj mogą być Chromebooki, w których taka konfiguracja jest akceptowalna. Zwróć również uwagę czy zainstalowany dysk jest na pewno SSD, a nie pamięcią typu eMMC.

Jak już wspomnieliśmy, recenzje mogą być również pomocne. Nawet, jeśli nie możesz znaleźć opisu konkretnej konfiguracji, sprawdź powiązane modele. Często dają dobre wyobrażenie o jakości wykonania i wydajności. Warto też decydować się na wybór wśród bardziej znanych marek i unikać tych dostępnych wyłącznie w marketach.

Ostatnim aspektem jest system operacyjny. Większość laptopów posiada domyślnie zainstalowanego Windowsa. Tutaj nie musisz się przejmować, czy będzie to Windows 10 czy 11, ponieważ oba systemy zapewniają ten sam poziom wydajności. Swój wybór możesz zatem oprzeć na preferencjach - jeżeli wolisz klasyczny interfejs i nie chcesz się uczyć nowych funkcji, to “10” jest dla Ciebie. Dodatkowo pamiętaj, że obecnie zawsze możesz go zaktualizować do najnowszej wersji za darmo.

W sklepach znajdziemy również laptopy bez zainstalowanego systemu operacyjnego. W tym przypadku musimy go zakupić i zainstalować sami. Zachęcamy do zapoznania się naszym poradnikiem, w którym doradzamy, gdzie kupić Windows najtaniej. I mimo, że laptopy bez systemu są często dużo tańsze, to zalecamy tę opcję tylko zaawansowanym użytkownikom, ponieważ sam proces instalacji może przysporzyć kilka problemów, jak wyszukiwanie odpowiednich sterowników dla kontrolera dysków.

Skoro już wiemy, na co zwrócić uwagę, sprawdźmy najlepsze oferty.

ASUS X515EA-BQ1225W

Dostępny w: X-kom, Komputronik

Cena: 1 899 zł 2 199 zł

Jeśli szukasz solidnego laptopa na co dzień, dobrze trafiłeś. ASUS X515EA-BQ1225W jest wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz 1080p, 8 GB pamięci RAM i 256 GB dysk SSD. Jednostka wyposażona została w dwurdzeniowy i czterowątkowy procesor Intela - Core i3-1115G4. Jest to wystarczająca konfiguracja dla zwykłych zastosowań, takich jak przeglądanie stron internetowych, nauka czy praca zdalna bądź oglądanie multimediów. W cenie otrzymujemy również system Windows 11 Home S.

ASUS VivoBook 15 K513EA-L11957W OLED

Dostępny w: OleOle

Cena: 3 199 zł 3 499 zł

Jeśli interesuje Cię praca twórcza, Asus Vivobook 15 to fantastyczna opcja. Laptop posiada 15,6-calowy wyświetlacz Full HD, wykonany w technologii OLED. Ekrany te charakteryzują się świetnym odwzorowaniem kolorów i głęboką czernią, więc możesz spodziewać się ostrego i bardzo żywego obrazu. Vivobook wykorzystuje układ Core i5- 1135G7. Procesor Tiger Lake dysponuje czterema rdzeniami, ośmioma wątkami i przyspieszeniem do 4,2 GHz. Dodatkowo posiada 16 GB pamięci RAM, co jest wystarczającą ilością nawet do edycji wideo. Wbudowana pamięć masowa to dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Dodatkowo otrzymasz wsparcie technologii takich, jak Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

Lenovo IdeaPad Gaming 3-15ach6

Dostępny w: MediaExpert

Cena: 3 899 zł

Jeśli szukasz laptopa do gier klasy podstawowej, Lenovo IdeaPad Gaming to solidny wybór. Posiada sześciordzeniowy procesor Ryzen 5 5600H, procesor graficzny Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 16 GB pamięci DDR5 i 512 GB pamięci masowej SSD. To wystarczająca konfiguracja, aby uruchomić tytuły esportowe czy starsze gry nawet na wysokich ustawieniach graficznych. Jednak jeśli chodzi o nowsze gry, będziemy zmuszeni na zadowolenie się ustawieniami średnimi. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala ma rozdzielczość 1920 × 1080 i częstotliwość odświeżania 120 Hz. W przypadku portów ma dwa USB typu A, jeden USB typu C, jedno gniazdo HDMI i jeden gigabitowy port Ethernet. Klawiatura wyposażona jest w podświetlenie, a kamera internetowa umożliwia nagrywanie w 720p.

Gigabyte G5 KD

Dostępny w: X-kom, RTV Euro AGD, MediaExpert

Cena: 4 299 zł 5 299 zł

Jeśli szukasz laptopa do gier w rozsądnej cenie, to właśnie trafiłeś na właściwego. Gigabyte G5 KD jest niedrogi i ma przyzwoitą specyfikację. Wyposażony został w procesor Intel Core i5 11400H w parze z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060, 16 GB pamięci RAM i 512 GB dysk SSD. Dzięki tak mocniej konfiguracji laptop powinien poradzić sobie z większością nowych gier na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala to rozdzielczość 1920 × 1080 oraz odświeżanie 144 Hz . Minusem jest brak systemu operacyjnego Windows w cenie. Mimo wszystko to świetna okazja, gdy szukamy wydajnego laptopa gamingowego w przystępnej cenie.

HP Victus 16-e0163nw

Dostępny w: MediaExpert

Cena: 5 699 zł

HP Victus 16-e0163nw to fajny laptop do gier w solidnej cenie. Został wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 oraz 16-calowy ekran Full HD. Dzięki temu powinieneś być w stanie uruchomić większość nowych gier na wysokim poziomie detali bądź na ultra w starszych tytułach.

Procesor to AMD Ryzen 7 5800H, który ma osiem rdzeni, szesnaście wątków i i zegar wynoszący nawet 4,4 GHz. To nie tylko szybki procesor do gier, ale również do zaawansowanych działań, jak obróbka video czy grafiki. Laptop posiada 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD 1 TB. Po raz kolejny promowana konfiguracja nie posiada zainstalowanego systemu Windows. W naszej redakcji mieliśmy okazję przyjrzeć się bliźniaczemu modelowi, więc zachęcamy do zapoznania się z jego recenzją.

Acer Nitro 5 AN515-58-74RE

Dostępny w: RTV Euro AGD, MediaExpert

Cena: 8 599 zł

Acer Nitro 5 to potężny, elegancki laptop gamingowy. Został wyposażony w najnowszy procesor Intela 12. generacji – Core i 7-12700H. Ta czternastordzeniowa jednostka obsługuje łącznie do 20 wątków wykonawczych i osiąga 4,7 GHz dzięki technologii Turbo Boost Max 3.0.Karta graficzna to równie mocny GeForce RTX 3070 Ti. Dodatkowo laptop posiada 16 GB pamięci RAM DDR4 i 512 GB dysk SSD. Dzięki tak dobranym podzespołom będziesz mógł uruchomić większość nowszych gier na bardzo wysokich ustawieniach detali. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala ma rozdzielczość 1920×1080 i częstotliwość odświeżania 165 Hz. Laptop posiada również podświetlaną, czterostrefową klawiaturę i zapewnia obsługę wszystkich najnowszych technologii - jak USB4, Thudenrbolt4 HDMI 2.1. Dodatkowo do końca września trwa promocja, dzięki której po zakupie wybranych laptopów Acer Nitro otrzymujemy dodatkowy zwrot środków na kartę Sodexo. Maksymalna kwota zwrotu to 700 zł.