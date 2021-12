Najlepsze procesory dla smartfonów 2021/2022. Jaki układ wybrać? [Poradnik]

W smartfonach znajdziemy wiele układów produkowanych przez Samsunga, Qualcomm, Apple. MediaTek i kilku mniejszych producentów. Sprawdź, który procesor jest najlepszym wyborem dla budżetówców, średniaków i flagowców. W naszym rankingu sprawdzisz wydajność i dowiesz się najważniejszych informacji o popularnych układach stosowanych w smartfonach.

Spis treści

Decydując się na zakup smartfona najczęściej interesuje nas jakość fotografii, ilośc pamięci, typ wyświetlacza czy zainstalowany system operacyjny. Nie wolno zapominać, że jednym z najważniejszych podzespołów, który ma ogromny wpływ na wydajność, wygodę korzystania i długowieczność smartfona jest procesor.

Smartfony z Androidem

Im wyższa wydajność procesora, tym szybciej uruchomimy nasze aplikacje. Szybkie układy lepiej radzą sobie z obsługą kilku aplikacji w tym samym czasie i pozwalają zagrać w gry z zachowaniem większej ilości detali oraz w wyższej rozdzielczości. Jest to możliwe, ponieważ procesory dla smartfonów mają zintegrowane układy graficzne.

Procesor determinuje również rodzaj i ilość pamięci operacyjnej oraz pamięci masowej, w jaką zostanie wyposażony smartfon. Pod procesor dobierany jest również wyświetlacz, jego rozdzielczość, system operacyjny, a także zastosowane aparaty fotograficzne.

Należy pamiętać również, że nowoczesny procesor jest gwarancją długotrwałych aktualizacji systemowych.

Po tym krótki wstępie z pewnością wiesz już, że decydując się na zakup smartfona warto zwrócić uwagę na zastosowany typ procesora. W dzisiejszym poradniku wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę podczas wyboru procesora dla smartfona. Przedstawiamy również najciekawsze propozycje dla budżetowców, średniaków i flagowców.

Specyfikacja techniczna procesora - co trzeba wiedzieć?

Zaczniemy od specyfikacji technicznej. Przeglądając dane techniczne natkniesz się na częstotliwość taktowania, ilość rdzeni, rodzaj układu graficznego oraz wiele innych informacji. Przed przystąpieniem do wyboru odpowiedniego układu musisz nieco uporządkować swoją wiedzę.

Poniżej wypisaliśmy w podpunktach najważniejsze elementy specyfikacji technicznej procesora z wyjaśnieniem.

Ilość rdzeni : im więcej tym lepiej. Obecnie procesory dla smartfonów najczęściej oferują 4 rdzenie energooszczędne oraz 4 rdzenie wysokowydajne. Czasami pojawia się dodatkowy rdzeń X1, który jest jeszcze szybszy.

: im więcej tym lepiej. Obecnie procesory dla smartfonów najczęściej oferują 4 rdzenie energooszczędne oraz 4 rdzenie wysokowydajne. Czasami pojawia się dodatkowy rdzeń X1, który jest jeszcze szybszy. Częstotliwość taktowania : prędkość z jaką procesor wykonuje obliczenia. Im wyższa, tym lepsza. Pamiętaj, że nowoczesne procesory mają rdzenie w różnej architekturze. Często w specyfikacji znajdziesz 2 różne częstotliwości taktowania.

: prędkość z jaką procesor wykonuje obliczenia. Im wyższa, tym lepsza. Pamiętaj, że nowoczesne procesory mają rdzenie w różnej architekturze. Często w specyfikacji znajdziesz 2 różne częstotliwości taktowania. Obsługiwany typ pamięci : informuje, jaką pamięć obsłuży procesor. Najczęściej jest to pamięć operacyjna LPDDR4X oraz pamięć masowa eMMC 5.1 lub UFS 2.0/2.1/3.0/3.1

: informuje, jaką pamięć obsłuży procesor. Najczęściej jest to pamięć operacyjna LPDDR4X oraz pamięć masowa eMMC 5.1 lub UFS 2.0/2.1/3.0/3.1 Proces technologiczny : im niższa liczba tym bardziej energooszczędny jest procesor

: im niższa liczba tym bardziej energooszczędny jest procesor Rodzaj układu graficznego: procesory mobilne posiada zintegrowane układy graficzne. Ich wydajność sprawdzisz w internecie

Oczywiście w sieci znajdziesz dużo dokładniejsze specyfikacje techniczne, które dokładnie opisują architekturę procesora oraz wszystkie jego możliwości. Tego typu dane znajdziesz między innymi na stronie wikichip lub notebookcheck.net, ale na potrzeby wyboru procesora, który znajdzie się w Twoim smartfonie powyższe informacje są w zupełności wystarczające.

Najlepsze procesory dla smartfonów w 2021/2022

Poniżej znajdziesz listę polecanych przez nas procesorów dla smartfonów na 2021 i 2022 rok.

Nasz poradnik podzieliliśmy na trzy części uwzględniając ceny smartfonów. Ponieważ nie każdy użytkownik zamierza kupować flagowca z najwydajniejszym układem założyliśmy, że wybierzemy najlepszy procesor dla smartfonów budżetowych (do około 800 zł), popularnych ostatnio średniaków (1000-2000 zł) oraz flagowców (powyżej 2000 zł).

W każdej z kategorii wybraliśmy trzy najwydajniejsze i najbardziej polecane układy. Pokazujemy również, w jakich smartfonach można je znaleźć. Przestrzegamy również przed procesorami, które są już przestarzałe i odstają od konkurencji.

Najlepszy procesor dla budżetowca 2021/2022

Polecane procesory : MediaTek Helio G95, Qualcomm Snapdragon 665/662, Qualcomm Snapdragon 460

: MediaTek Helio G95, Qualcomm Snapdragon 665/662, Qualcomm Snapdragon 460 Odradzane procesory: MediaTek MT6750T, MediaTek Helio A22, MediaTek Helio A25

MediaTek Helio G95

Wynik w Geekbench 5 Single: około 500 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 1600 punktów

Smartfony z procesorem MediaTek Helio G95: Realme 7

Mediatek Helio G95

MediaTek Helio G95 to procesor zaprezentowany w drugiej połowie 2020 roku. Trafił on do droższych budżetowców i tańszych średniaków. W praktyce jest odświeżoną wersją układu Helio G90T.

Układ oferuje 8 rdzeni o taktowaniu 2-2,05 GHz. W środku znajdziemy cztery energooszczędne rdzenie Cortex A55 oraz cztery wysokowydajne rdzenie Cortex A76.

Procesor wyprodukowano w 12 nm procesie technologicznym. Układ obsługuje modemu sieci 4G LTE, Wi-Fi 5 oraz pamięci LPDDR3 lub LPDDR4x o pojemności do 10 GB.

Qualcomm Snapdragon 662/665

Wynik w Geekbench 5 Single: około 300 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 1400 punktów

Smartfony z procesorami Qualcomm Snapdragon 662/665: Redmi Note 8T, Moto G9 Power, Poco M3,

Qualcomm Snapdragon 665

Snapdragon 662 i Snapdragon 665 to bardzo podobne konstrukcje, dlatego zaliczamy je jako jeden procesor. Oba układy różnią się taktowaniem - model 665 posiada bazowe taktowanie na poziomie 2,2 GHz, a model 6662 na poziomie 1,8 - 2 GHz.

Oba układy oferują 8 rdzeni i zostały wyprodukowane w 11 nm procesie technologicznym.

Układy obsługują modemy sieci 4G LTE, Wi-Fi 5 oraz pamięci LPDDR3 lub LPDDR4x w trybie dual-channel.

Qualcomm Snapdragon 460

Wynik w Geekbench 5 Single: około 250 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 1200 punktów

Smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 460: OnePlus Nord N100, Moto G10

Qualcomm Snapdragon 460

Ostatni z polecanych procesorów to model z niższej serii 400. Układ Snapdragon 460 oferuje 8 rdzeni o taktowaniu 1,8 GHz. W środku znajdziemy cztery energooszczędne rdzenie Cortex A53 oraz cztery wysokowydajne rdzenie Cortex A73. Procesor wykonano w 11 nm procesie technologicznym. Układ obsługuje Wi-Fi 5 oraz modemy sieci 5G.

Najlepszy procesor dla średniaka 2021/2022

Polecane procesory : Qualcomm Snapdragon 865 (da się go już kupić w smartfonie za mniej, niż 2000 zł), Qualcomm Snapdragon 778G, Qualcomm Snapdragon 765G, Qualcomm Snapdragon 750G

: Qualcomm Snapdragon 865 (da się go już kupić w smartfonie za mniej, niż 2000 zł), Qualcomm Snapdragon 778G, Qualcomm Snapdragon 765G, Qualcomm Snapdragon 750G Odradzane procesory: Mediatek Helio P65, Qualcomm Snapdragon 662/665, Mediatek Helio P95, Mediatek Helio G90T

Qualcomm Snapdragon 865

Wynik w Geekbench 5 Single: około 900 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 3400 punktów

Smartfony z procesorem: Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8,

Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 to flagowy układ na 2020 rok. Nawet teraz znajdziemy go w mnóstwie drogich smartfonów, których cena zaczyna się grubo powyżej 2000 zł, ale dzięki premierze Xiaomi Mi 10T, Snapdragona 865 kupimy w smartfonie za mniej niż 2000 zł i jest to najlepszy wybór w tej cenie.

Zaprezentowany w grudniu 2019 roku procesor oferuje cztery wydajne rdzenie Cortex A77 i cztery energooszczędne rdzenie Cortex A55. Częstotliwość taktowania wynosi od 2,42 do 2,84 GHz, a procesor wykonano w 7 nm procesie technologicznym.

Układ obsługuje pamięć LPDDR5 lub LPDDR4X, Wi-Fi 6 oraz posiada zintegrowany modem sieci 5G.

Snapdragon 865 nie będzie mieć najmniejszego problemu z grami oraz obsługą aparatów o wysokiej rozdzielczości. Wkrótce Snapdragon 865 powinien trafić do nowych średniaków, a cena starszych flagowców znacząco spadnie.

Qualcomm Snapdragon 778G

Wynik w Geekbench 5 Single: około 780 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 2850 punktów

Smartfony z procesorem: Motorola Edge 20, Huawe nova 9, Samsung Galaxy A52s 5G, Realme GT Master Edition, Xiaomi 11 Lite 5G NE

Qualcomm Snapdragon 778G

Snapdragon 778G to procesor zaprojektowany dla średniaków z wyższej półki. W domyśle producenta układ ten zastąpi na rynku popularnego Snapdragona 765G. Snapdragon 778G oferuje wysoką wydajność i posiada dużo dodatkowych funkcji takich jak dedykowany chip do przetwarzania audio lub tryb gier.

Procesor wyposażono w rozwiązanie Snapdragon Elite Gaming. Po wykryciu uruchomienia gry procesor minimalizuje opóźnienia nawet o 20%. Dodatkowo nowoczesny układ wspiera zmienną częstotliwość odświeżania oraz posiada procesor AI szóstej generacji.

Snapdragon 778G wyposażono w rdzenie Kryo 670 oraz układ graficzny Adreno 642L. Częstotliwość taktowania wynosi 2,4 GHz. Całość zintegrowano z modemem 5G Snapdragon X53, który pozwala na pobieranie danych z prędkością do 3,7 Gbps.

Procesor wspiera szybkie pamięci LPDDR5 oraz UFS. Całość wyprodukowano w 6 nm procesie technologicznym.

Qualcomm Snapdragon 765G

Wynik w Geekbench 5 Single: około 600 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 1800 punktów

Smartfony z procesorem: Nokia 8.3 5G, OnePlus Nord 5G, Moto G 5G Plus, Oppo Reno3 Pro, Motorola Edge 5G

Qualcomm Snapdragon 765G

Snapdragon 765G to jeden z najpopularniejszych procesorów dla średniaków oraz tańszych flagowców. Qualcomm zaoferował technologie znane z flagowców w nieco niższej cenie.

Układ oferuje sześć energooszczędnych rdzeni Cortex A55 oraz dwa wysokowydajne rdzenie Cortex A76. Częstotliwość taktowania wynosi od 1,8 GHz do 2,4 GHz.

Procesor obsługuje modemy sieci 5G, Wi-Fi 6. Układ wykonano w 7 nm procesie technologicznym.

Na rynku dostępny jest również podobny wariant bez literki G na końcu. Posiada częstotliwość taktowania niższa o 100 MHz.

Qualcomm Snapdragon 750G

Wynik w Geekbench 5 Single: około 650 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 2000 punktów

Smartfony z procesorem: Samsung Galaxy A42 5G

Qualcomm Snapdragon 750G

Pomimo niżej liczby w nazwie Snapdragon 750G jest wydajniejszy od starszego Snapdragon 765G. Procesor posiada sześć energooszczędnych rdzeni Cortex A55 oraz dwa wysokowydajne rdzenie Cortex A77. Częstotliwość taktowania wynosi od 1,8 do 2,2 GHz.

Snapdragona 750G wyprodukowano w 8 nm procesie technologicznym. Układ obsługuje modemy sieci 5G, Wi-Fi 6 oraz USB 3.1.

Najlepszy procesor dla flagowca 2021/2022

Polecane procesory : Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, Qualcomm Snapdragon 888 5G, Samsung Exynos 2100, Apple A14 Bionic, Apple A15 Bionic

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, Qualcomm Snapdragon 888 5G, Samsung Exynos 2100, Apple A14 Bionic, Apple A15 Bionic Odradzane procesory: Samsung Exynos 990

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

Wynik w Geekbench 5 Single: około 1250 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 3800 punktów

Smartfony z procesorem: Xiaomi 12, Realme GT 2 Pro, Motorola Edge 30

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 to flagowy układ na 2022 rok. Producent przy okazji jego premiery zmienił nazewnictwo. Snapdragon 8 Gen1 na rynku zastępuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Chip ten jest subtelną rewolucją flagowych procesorów amerykańskiego giganta.

Na pokładzie znajdziemy procesor sztucznej inteligencji siódmej już generacji, który jest dwukrotnie szybszy od poprzednio stosowanego układu. Nowością jest przetwornik Snapdragon Sight, który pozwala na stosowanie wysokiej jakości matryc i nagrywanie w rozdzielczości 8K. Qualcomm popracował również nad trybem Elite Gaming. W modelu Snapdragon 8 Gen1 możemy liczyć n opóźnienia mniejsze o 25%, a całość wspiera dodatkowe efekty w grach opartych na silniku Unreal Engine 5.

Procesor zintegrowano z modemem Snapdragon X65. To pierwszy 10-gigabitowy modem 5G dla smartfonów. Procesor posiada rdzenie Kryo o taktowaniu do 3,0 GHz. Układ graficzny pozwala na stosowanie ekranów QHD+ ze 144 Hz częstotliwością odświeżania.

Snapdragona 8 Gen1 wyprodukowano w 4 nm procesie technologicznym. Chip wspiera szybkie pamięci LPDDR5 oraz UFS.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

Wynik w Geekbench 5 Single: około 1150 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 3800 punktów

Smartfony z procesorem: Xiaomi Mi 11

Qualcomm Snapdragon 888 5G

Qualcomm Snapdragon 888 5G to najwydajniejszy układ dla smartfonów z Androidem na 2021 rok. Procesor składa się z jednego rdzenia "Premium Core" Cortex X1, trzech wydajnych rdzeni Cortex A78 oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex A55. Maksymalna częstotliwość taktowania rdzenia X1 to 2,84 Ghz. Pozostałe rdzenie pracują z częstotliwością od 1,8 (Cortex A78) do 2,42 GHz (Cortex A55).

W porównaniu do poprzednika - Snapdragona 865/865+ możemy liczyć na około 15% wzrost wydajności.

Układ wyprodukowano w 5 nm procesie technologicznym. Snapdragon 888 5G obsługuje modemy sieci 5G, pamięci LPDDR5 oraz LPDDR5X, a także Wi-Fi 6.

W ciągu najbliższych miesięcy na rynku zadebiutuje co najmniej kilka smartfonów z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G.

MediaTek Dimensity 1200

Wynik w Geekbench 5 Single: około 1000 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 3400 punktów

Smartfony z procesorem: OnePlus Nord2

MediaTek Dimensity 1200

Dimensity 1200 to flagowy procesor firmy MediaTek. Układ ten na spokojnie może konkurować z chipami produkowanymi przez Qualcomm oraz Apple. Pomimo budżetowego rodowodu firmy MediaTek nowy model nie musi wstydzić się konkurencji. Procesor nie ma również wad swoich poprzedników z rodziny Helio (nagrzewanie się, słabe czasy pracy na baterii).

Układ składa się z jednego rdzenia Cortex A78 o taktowaniu 3 GHz, trzech rdzeni Cortex A78 o taktowaniu 2,6 GHz oraz czterech rdzeni Cortex A55 o taktowaniu 2 GHz. Całość zintegrowano z wydajnym modemem 5G, który wspiera funkcję Dual SIM 5G.

MediaTek Dimensity 1200 obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200 MP i posiada predefiniowany tryb nocny. Na pokładzie znalazł się również dekoder AV1 i procesor sztucznej inteligencji. Producent zaimplementował również technologię HyperEngine 3.0, która dba o płynne przełączanie się pomiędzy sieciami oraz zwiększa wydajność połączeń.

Procesor jest kompatybilny ze 168 Hz ekranami i współpracuje z pamięciami LPDDR4x oraz UFS 3.1.

Samsung Exynos 2100 5G

Wynik w Geekbench 5 Single: około 1050 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 3400 punktów

Smartfony z procesorem: Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Samsung Exynos 2100

Flagowy procesor Samsunga zadebiutował w modelach z rodziny Galaxy S21. Exynos 2100 jest bezpośrednim konkurentem dla Snapdragona 888 5G. W testach syntetycznych układ jest minimalnie wolniejszy, ale w praktyce jest to niezauważalne.

Exynos 2100 składa się z jednego rdzenia "Prime Core" Cortex X1 o taktowaniu 2,9 GHz, trzech rdzeni Cortex A78 o taktowaniu 2,8 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex A55 o taktowaniu 2,2 GHz.

Układ wyprodukowano w 5 nm procesie technologicznym. Procesor obsługuje pamięć LPDDR5, UFS 3.1 i jest w stanie dekodować nagrania w rozdzielczości 8K.

Apple A14 Bionic

Wynik w Geekbench 5 Single: około 1600 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 4150 punktów

Smartfony z procesorem: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Apple A14

Apple A14 Bionic to najnowszy chip dla urządzeń mobilnych od Apple. Procesor posiada dwa wydajne rdzenie oraz cztery rdzenie energooszczędne. Producent podaje, że procesor jest o 40% wydajniejszy od układu Apple A12 Bionic z iPhone'a Xs.

Maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 2,49 Ghz. Procesor wyprodukowano w 5 nm procesie technologicznym.

Z układem Apple A14 Bionic zintegrowano 16 rdzeniowy procesor Neural Engine. Chip Apple A14 Bionic łączony jest z 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej.

Układ ten jest zauważalnie wydajniejszy do Snapdragona 888 5G i Exynosa 2100.

Apple A15 Bionic

Wynik w Geekbench 5 Single: około 1750 punktów

Wynik w Geekbench 5 Multi: około 4800 punktów

Smartfony z procesorem: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic to aktualnie najszybszy procesor mobilny na rynku. Chip zastosowany w smartfonach z rodziny iPhone 13 dostępny jest w dwóch wersjach różniących się od siebie zastosowanym układem graficznym.

Modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13 otrzymały 4-rdzeniową kartę graficzną. Decydując się na iPhone'a 13 Pro/Pro Max otrzymamy mocniejszy, 5-rdzeniowy układ graficzny.

Procesor składa się z sześciu rdzeni o taktowaniu do 3,23 GHz. Układ wyprodukowano w 5 nm procesie technologicznym. Całość została zintegrowana z 4 GB (iPhone 13 mini/iPhone 13) lub 6 GB (iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max) pamięci operacyjnej.

Na pokładzie znajdziemy również 16-rdzeniowy procesor Neural Engine odpowiedzialny za przetwarzanie danych na potrzeby sztucznej inteligencji.

Apple A15 Bionic otrzymał nowy dekoder wideo, zmodyfikowane ISP oraz przeprojektowany sterownik odpowiedzialny za obsługę wyświetlaczy. Pojawiło się także wsparcie dla ProMotion.