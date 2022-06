Najlepsze rozszerzenia VPN dla Google Chrome [AKTUALIZACJA]

Korzystasz z Chrome i chcesz cieszyć się VPN w przeglądarce? Oto wtyczki, które to umożliwią.

Większość dostawców VPN dostarcza wraz ze swoimi usługami rozszerzenia dla Chrome. Nie są to co prawda dodatki, które mają takie same właściwości, co zwykłe sieci VPN, jednak mają za zadanie chronić ruch w sieci. Działają zatem niczym szyfrowane proxy, co pozwala im na ukrywanie transferu. Jednak uwaga - dotyczy to oczywiście transferu wykonywanego przez przeglądarkę. Mając rozszerzenie VPN w Chrome nie zaszyfrujesz danych w używanym w tym samym czasie komunikatorze.

Jak działa rozszerzenie VPN w Chrome?

Rozszerzenie VPN w Chrome szyfuje transfer danych, pozwalając ukryć go przed dostawcami sieci, a także bardzo utrudniając potencjalnym szpiegom wykrycie Twojego prawdziwego adresu IP. Możesz także wykorzystać rozszerzenie do dostępu do stron zablokowanych w Polsce (lub innym kraju) na podstawie geolokalizacji. Dla serwerów połączenie będzie odbywać się z kraju,w którym znajduje się wybrany przez Ciebie serwer. Wtyczka VPN w żaden sposób nie wpłynie na wielkość transferu danych. Jak jednak podkreślamy jeszcze raz: mamy tu szyfrowany proxy, nie VPN w ścisłym tego słowa znaczeniu. Działa wyłącznie w przeglądarce. Jedynym wyjątkiem Express VPN - dostawca stworzył rozszerzenie dla Chrome tak, że aby z niego skorzystać, należy najpierw zalogować się do desktopowej aplikacji.

Co ciekawe, nie wszyscy dostawcy VPN mają rozszerzenia dla Chrome - takich nie stworzyli m.in. Proton VPN oraz IVPN. Na placu boju pozostały zatem NordVPN, Surfshark VPN, Private Internet Access VPN, CyberGhost VPN, TunnelBear VPN oraz ExpressVPN. Po sprawdzeniu dostępu do Netflixa oraz przetestowaniu rozszerzeń za pomocą narzędzia DNS Leak Test można było pozostawić zwycięzców. Kim są?

NordVPN

Fot. NordVPN

Rozszerzenie NordVPN dla Chrome ma liczne opcje konfiguracji zaszyfrowanego połączenia, a zaletą jest domyślnie blokowanie reklam internetowych. Kolejną - przycisk pauzy, który umożliwia zatrzymanie/wznowienie szyfrowanego połączenia w dowolnej chwili. Za pomocą funkcji Threat Protection blokowane jest szkodliwe oprogramowanie. A rozszerzenie NordVPN proxy umożliwia wyłączenie protokołu WebRTC w przeglądarce Chrome, zapobiegając ujawnieniu adresu IP w niepożądanym momencie.

Rozszerzenie NordVPN pobierzesz tutaj.

Surfshark VPN

Fot. Surfshark

Rozszerzenie dla Chrome od Surfshark VPN jest niemal identyczne pod względem designu jak aplikacja, ma także kilka jej ważnych funkcji. Zapewnia szyfrowane połączenie, blokuje webRTC i reklamy, pozwala skutecznie omijać cenzurę i przeglądać dowolne strony. Zamieni Twój prawdziwy adres IP na adres serwera. I co ważne - dostawca nie gromadzi żadnych danych o użytkowniku ani wykorzystaniu przez niego sieci wirtualnej. W Surfshark masz do wyboru ponad 3200 serwerów (niektóre z portem o prędkości 10 Gb/s) w ponad 65 krajach.

Rozszerzenie od Surfshark VPN znajdziesz tutaj.

CyberGhost

Fot. CyberGhost

CyberGhost oferuje doskonałą szybkość, a także osiem serwerów proxy do wyboru (znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii i Rumunii). Nie narzuca limitów danych ani limitów przepustowości Twojej aktywności. Ponadto aby aktywować rozszerzenie CyberGhost wymagane jest tylko jedno kliknięcie bez konfiguracji konta. Dla jednych wadą, a dla innych zaletą będzie brak bardziej zaawansowanych ustawień. Po prostu klikasz - i gotowe.

Rozszerzenie CyberGhost dla Chrome znajdziesz tutaj.

TunnelBear VPN

Fot. TunnelBear

TunnelBear VPN wymaga zalogowania poprzez stronę dostawcy. Interfejs rozszerzenia to kopia interfejsu aplikacji w skali mikro - mamy nawet niewielką mapkę. Nie ma tu jednak tych samych funkcji, które daje nam aplikacja. Jest natomiast podstawowe - czyli szyfrowanie proxy - wzbogacone o blokowanie reklam i trackerów. Korzystając z rozszerzenia możesz wybrać jeden z serwerów znajdujących w ponad 20 krajach. Może to i nie dużo, ale zazwyczaj wystarczy do zaspokojenia wszystkich potrzeb przeciętnego użytkownika.

Rozszerzenie TunnelBear VPN znajdziesz na tej stronie

ExpressVPN

Fot. Express VPN

ExpressVPN to nie tylko rozszerzenie dla Chrome, ale rozszerzenie mające te same właściwości, co aplikacja. Jednak aby go używać, należy ją w tym celu zainstalować. Uniemożliwiaj stronom www odkrycie Twojego prawdziwego adresu IP i lokalizacji, blokuje m.in. webRTC,a HTTPS Everywhere (wspierany przez EFF) przekierowuje Cię do bezpieczniejszej wersji HTTPS stron, które odwiedzasz, nawet gdy ExpressVPN nie jest połączony.

Rozszerzenie dla Chrome od ExpressVPN znajdziesz tutaj.

Private Internet Access VPN

Fot. PIA

Rozszerzenie dla Chrome od Private Internet Access VPN bardzo przypomina aplikacje desktopową oraz mobilną. Ma bardzo szeroki wybór ustawień, pozwalając m.in. na zablokowanie dostępu do mikrofonu oraz kamerki internetowej. Potrafi wymusić połączenia HTTPS, blokuje webRTC, reklamy i różnego rodzaju trackery. Można nawet oznaczyć strony, z którymi będziesz się łączyć wyłącznie przy użyciu rozszerzenia. Za każdym razem, kiedy wchodzisz na określone witryny, PIA łączy się z adresem IP w preferowanej lokalizacji.

Rozszerzenie dla Chrome od Private Internet Access VPN znajdziesz tutaj.

