Najlepsze rozszerzenia VPN dla przeglądarki Firefox

Wtyczka VPN dla Firefoxa pozwala na anonimowe przeglądane stron bez ryzyka bycia szpiegowanym - zarówno przez cyberprzestępców, jak i inne aplikacje na tej samej maszynie. Które rozszerzenia warto zainstalować?

Spis treści

Sieć VPN ma za zadnie chronić Cię online, zapewniając pełną anonimowość oraz ochronę przed śledzeniem. Dzięki jej zastosowaniu nikt - włącznie z dostawcą internetu - nie powinien mieć wglądu w przeglądane przez Ciebie strony, a Twoje IP będzie dobrze ukryte. Rozwiązanie to polecane jest zwłaszcza, gdy łączysz się z siecią w miejscu publicznym. Kolejna zaleta to możliwość uzyskania dostępu do treści blokowanych na podstawie geolokalizacji. VPN pozwala na oszukanie mechanizmów sprawdzających, gdzie się znajdujesz i dzięki temu uzyskanie dostępu do treści, które normalnie są dla Ciebie zablokowane.

Większość dostawców sieci VPN posiada aplikację dla systemu Windows - oznacza to, że każda gra lub używana przez Ciebie aplikacja i usługa (w tym Windows Update) będzie przechodzić przez połączenie VPN. Dokładne działanie mechanizmu wyjaśniamy w osobnym artykule - "Czym jest tunel VPN?" Nie zawsze potrzebujesz pełnej ochrony systemu i aplikacji - czasami chcesz mieć tylko możliwość anonimowego przeglądania internetu poprzez swoją ulubioną przeglądarkę. W tym przypadku mówimy oczywiście o Firefoxie. Gdy dodasz do niego rozszerzenie VPN, dane przechodzą przez bezpieczny tunel, podczas gdy aplikacje i system działają normalnie.

Oto sześć polecanych sieci VPN, które oferują rozszerzenie dla przeglądarki Firefox. Aby z nich skorzystać, musisz utworzyć swoje konto w danej sieci VPN i wybrać swój plan subskrypcyjny. Rozszerzenie oferowane jest w ramach usługi. Tu warto dodać, że istnieją również darmowe sieci VPN dla tej przeglądarki, jednak mają one znaczne ograniczenia. Jeśli chcesz korzystać w pełni z możliwości - lepiej zapłacić i cieszyć się wszystkim. Tym bardziej, że ceny nie są duże i każdego stać na abonament.

ExpressVPN for Firefox

Cena: 12,95 USD /m-c, 8,32 USD przy subskrypcji 12 m-cy

ExpressVPN jest ekstremalnie prosty w obsłudze, wspiera nieograniczoną ilość urządzeń, ma praktyczny przewodnik, pokazujący krok po kroku, jak zainstalować sieć oraz umożliwia korzystanie z niej na takich nietypowych urządzeniach, jak NAS czy Apple TV. Oczywiście nie jest to ważne, gdy potrzeba tylko rozszerzenia VPN dla przeglądarki Firefox. Do używania rozszerzenia potrzebne jest oczywiście konto - nie ma darmowej edycji. ExpressVPN umożliwia Ci korzystanie z ponad 3000 serwerów w 94 krajach. Zaletą jest duża szybkość połączeń oraz najwyższej klasy zabezpieczenia, w tym kill switch oraz blokowanie WebRTC i HTML5, co dodatkowo maskuje prawdziwy adres IP. Tunel VPN oferowany przez tą sieć używa technologii Trusted Server - pozwala to na uniknięcie włamań dokonywanych poprzez RAM.

ExpressVPN możesz nabyć na tej stronie.

NordVPN for Firefox

Cena: 3,17 euro/m-c przy planie 3-letnim - uwaga, sprawdź promocję

NordVPN to jedna z najsolidniejszych sieci VPN, która w wielu rankingach zajmuje pierwsze pozycje. Nic dziwnego - oferuje szeroki wybór serwerów, doskonałą szybkość transferu danych oraz wsparcie dla każdego urządzenia. Rozszerzenie dla Firefoxa ma łatwy w obsłudze interfejs, oferujący bezpieczne połączenie poprzez https dla witryn, które nie używają tego protokołu. Zastosowany mechanizm CyberSec ostrzega, gdy wchodzi się na potencjalnie niebezpieczne strony oraz blokuje automatyczne odtwarzanie materiałów wideo i wyskakujące okienka reklamowe.

NordVPN możesz nabyć na tej stronie

Surfshark

Cena: 11,95 USD/m-c lub 1,77 USD/m-c przy subskrypcji na 27 m-cy

Surfshark to zdobywający sobie coraz większą popularność serwis, który oferuje bardzo dobrą prędkość, duży wybór serwerów oraz ścisła politykę braku logów dla aktywności użytkownika. Ma także własny serwis DNS, co dodaje dodatkowa warstwę ochrony i zapewnia, że nikt nie będzie w stanie wyśledzić prawdziwej lokalizacji użytkownika. Zaletą jest funkcja CleanWeb, która pozwala unikać na witrynach internetowych trakcerów, elementów śledzących oraz prób phishingu.

Surfshark możesz nabyć na tej stronie

PureVPN Proxy

Cena: 10,95 USD/m-c lub 1,92 USD/m-c przy planie 3-lentim

PureVPN jest doskonale znaną siecią VPN, a jej rozszerzenie dla Firefoxa pozwala cieszyć się z pełnych możliwości abonamentu. Co ważne - istnieje jej darmowa wtyczka, ale obsługuje tylko serwery w Danii, Rumunii oraz Szwecji. Można także wypróbować ją w siedmiodniowym okresie testowym - wystarczy tylko podać adres e-mail, nie trzeba niczego płacić. Jeśli zależy Ci tylko na prywatności podczas używania przeglądarki, jest to świetne rozwiązanie. Gorzej, gdy chcesz np. odblokować Netflix US - wtedy potrzebna jest subskrypcja Premium.

PureVPN Proxy możesz nabyć na tej stronie

TunnelBear

Cena: za darmo do 500MB transferu, 9,99 USD/m-c lub 4,99 USD/m-c przy planie rocznym

TunnelBear to proste i darmowe rozszerzenie VPN - doskonale nadaje się, gdy pracujesz lub nie chcesz, aby do Twoich danych miały dane firmy trzecie. Możesz posługiwać się nim za darmo z limitem transferu 500MB/m-c. Co ciekawe, można zyskać dodatkowy 1GB, prosząc o to na Twitterowym koncie dostawcy i oznaczając prośbę tagiem @thetunnelbear. W subskrypcji nie ma żadnych ograniczeń w transferze danych, jednak nie znajdziesz tylu serwerów, co u konkurencji.

TunnelBear możesz nabyć na tej stronie

Hotspot Shield

Cena: 12,99 USD/m-c lub 7,99 USD/m-c przy planie rocznym

Hotspot Shield działa jako sieć VPN oraz mechanizm blokujący reklamy i malware oraz ciasteczka stron trzecich. Możesz używać darmowego rozszerzenia - nawet nie musisz się nigdzie zapisywać, ale wówczas serwery tylko w czterech krajach: Kanada, Rosja, Holandia i Niemcy. Połączenie jest automatyczne i nie masz wpływu na to, gdzie się zalogujesz. Oczywiście ograniczenie to znika po wykupieniu subskrypcji. Rozszerzenie posiada własny interfejs, który pokazuje szybkość połączenia, zużycie łącza oraz zablokowane zagrożenia. Dostawca umożliwia stworzenie białej listy, na której można umieścić reklamy dopuszczone do wyświetlania. Hotspot Shield nie sprzedaje danych stronom trzecim. Wspomniana opcja darmowa wiąże się w wyświetlaniem reklam oraz ograniczeniem transferu do 500MB dziennie.

Hotspot Shield możesz nabyć na tej stronie