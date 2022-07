Najlepsze rozszerzenia do Microsoft Edge

Przeglądarka Microsoft Edge jest kompatybilna z rozszerzeniami pisanymi z myślą o Google Chrome. Te niewiele programy znacząco rozszerzają funkcjonalność przeglądarki sieciowej Microsoftu i ułatwiają przeglądanie sieci. Sprawdź najlepsze rozszerzenia kompatybilne z Microsoft Edge.

Spis treści

Przeglądarka Microsoft Edge korzysta z silnika Chromium. Oznacza to, że użytkownicy Microsoft Edge otrzymali dostęp do niezwykle bogatego portfolio rozszerzeń, które od lat rozwijane są z myślą o przeglądarce Google Chrome (sprawdź najlepsze rozszerzenia dla tego przeglądarki).

Rozszerzenia do Microsoft Edge pobierzemy z dedykowanego sklepu Dodatki programu Edge będącego częścią Microsoft Store. Dostaniemy się do niego klikając w trzy kropki na pasku zadań i wybierając zakładkę Rozszerzenia. Na dole znajdziemy przycisk Otwórz dodatki przeglądarki Microsoft Edge.

Microsoft informuje również, że rozszerzenia można pobrać z Chrome Web Store.

W tym celu wystarczy przejść do Chrome Web Store, a w przeglądarce "Zezwolić na stosowanie rozszerzeń z innych sklepów". Stosowna opcja wyświetli się po uruchomieniu Chrome Web Store.

W dzisiejszym materiale pokazujemy najlepsze rozszerzenia, z jakich skorzystasz w Microsoft Edge. Pamiętaj jednak o jednej ważnej kwestii - instalacja zbyt wielu rozszerzeń spowolni pracę przeglądarki oraz zwiększy zużycie pamięci operacyjnej.

Oto najlepsze rozszerzenia dla przeglądarki Microsoft Edge:

Enhancer for YouTube for Microsoft Edge

Cena: Darmowe

Darmowe Rozszerzenie pozwalające rozszerzyć funkcjonalność odtwarzacza YouTube.

Link do Microsoft Store

Rozszerzenie Enhancer for YouTube for Microsoft Edge znacząco zwiększa funkcjonalność odtwarzacza zintegrowanego z usługą YouTube. Po instalacji tej niewielkiej aplikacji możemy kontrolować poziom głośności oraz tempo odtwarzania filmu z wykorzystaniem scrolla. Enhancer for YouTube for Microsoft Edge pozwala również pozbyć się nachalnych reklam. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić wyświetlanie dokładnych danych o aktualnie odtwarzanym klipie.

Co ważne, rozszerzenie posiada "białą listę", która pozwala wyświetlać reklamy na wybranych kanałach. Opcja ta pozwala wspierać twórczość ulubionych youtuberów. Ponadto Enhancer for YouTube for Microsoft Edge umożliwia tworzenie własnych motywów kolorystycznych oraz wyświetlanie większego okna odtwarzania.

Office Online

Cena: Darmowe

Wtyczka Office Online pozwala szybko skorzystać z pakietu biurowego Office wprost z przeglądarki Microsoft Edge.

Link do Microsoft Store

Jeżeli korzystasz z pakietu biurowego Microsoft 365 (dawniej Office 365), to powinieneś zainteresować się rozszerzeniem Office Online. To niewielka wtyczka dla przeglądarki Microsoft Edge, która umożliwia szybkie przejście do webowych wersji programów pakietu biurowego Microsoft Office. Całość zintegrowano również z dyskiem OneDrive oraz OneDrive for Business.

Translator for Microsoft Edge

Cena: Darmowe

Wtyczka umożliwiająca tłumaczenie stron WWW bez konieczności przechodzenia do osobnej karty.

Link do Microsoft Store

Wtyczka Microsoft Translator dla przeglądarki Microsoft Edge pozwala na tłumaczenie stron internetowych na zrozumiały dla nas język. Rozszerzenie pozwala przetłumaczyć strony bez konieczności otwierania tłumacza lub przechodzenia do kolejnej karty. Wystarczy kilka kliknięć myszką, a witryna zacznie wyświetlać się w zrozumiałym dla nas języku. Rozwiązanie to korzysta ze sztucznej inteligencji i tłumaczenia maszynowego, więc zdarzają się drobne błędy, ale tekst najczęściej jest zrozumiały.

LastPass

Cena: Darmowy trial (30 dni), 2,90 dolara miesięcznie

Bezpieczny i pewny sposób zarządzania hasłami.

Link do Chrome Web Store

Jeżeli pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło do każdego z Twoich kont online, prawdopodobnie korzystasz z tego samego hasła, co nie jest bezpiecznym posunięciem. LastPass to narzędzie, które pomoże Ci zmienić twoje złe nawyki.

LastPass to nie tylko rozszerzenie do przeglądarki Microsoft Edge/Google Chrome. Aplikacja działa też na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android oraz w wielu innych przeglądarkach, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem, a ty nie będziesz mieć problemu z pobraniem twoich danych do logowania z dowolnego urządzenia. Jest to niezbędne, jeżeli chcesz przestać korzystać z jednego prostego hasła. Automatycznie wypełnia twoją nazwę użytkownika oraz hasło, a także proponuje zmianę haseł na bezpieczniejsze wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Usługa wygeneruje silne hasła, których nie musisz pamiętać. Wystarczy, że będziesz znał jedno, za pomocą którego uzyskasz dostęp do usługi LastPass.

Darmowa wersja próbna pozwoli Ci sprawdzić, czy menedżer haseł jest tym, czego potrzebujesz, ale jeżeli chcesz korzystać z usługi na wszystkich Twoich urządzeniach będziesz musiał wykupić usługę Premium, która kosztuje 2,90 dolara miesięcznie.

AdBlock

Cena: Darmowe

Pozbądź się atakujących z każdej strony reklam.

Link do Chrome Web Store

Jednym z najbardziej przydatnych rozszerzeń, z jakich możesz skorzystać jest AdBlocker. To prawda, że większość stron jest finansowanych dzięki wyświetlaniu reklam, ale jeżeli natkniesz się na taką, która wyświetla ich za dużo i uniemożliwia wygodne przeglądanie, przy pomocy adblock'a pozbędziesz się większości z nich.

AdBlock to jeden z najpopularniejszych adblockerów. Rozszerzenie to jest użytkowane przez ponad 60 milionów użytkowników na całym świecie.

Send to Kindle

Cena: Darmowe

Czytaj wiadomości i artykuły na czytniku Kindle, nie męcząc wzroku.

Link do Chrome Web Store

Jeśli masz czytnik Amazon Kindle rozszerzenie Send to Kindle pozwoli ci łatwo przesłać wiadomości i artykuły z komputera na Kindle'a, abyś mógł je później przeczytać.

Send to Kindle to oficjalne narzędzie od Amazon. Umożliwia ono szybkie przesłanie treści na czytnik przy pomocy zaledwie jednego kliknięcia lub podgląd treści przed jej przesłaniem.

Rozszerzenie to nie jest idealne. Czasami zawodzi w przypadku bardziej rozbudowanych stron internetowych o rozbudowanym układzie. Jeżeli jednak lubisz czytać długie artykuły to Send to Kindle z pewnością ci się przyda. Zdecydowanie wygodniej czyta się dłuższe teksty na ekranie E-Ink niż na wyświetlaczu LCD.

Momentum

Cena: Darmowe

Uatrakcyjnij wizualnie swoją przeglądarkę.

Link do Chrome Web Store

Wygląd twojej przeglądarki nie do końca ci odpowiada. Jeżeli cenisz sobie design, lubisz minimalizm i piękne widoki koniecznie wypróbuj rozszerzenie Momentum. Aplikacja ta zupełnie odmieni twoją stronę startową. Wystarczy, że zainstalujesz rozszerzenie i otrzymasz dostęp do nowej strony startowej oferującej przejrzysty interfejs, duży zegarek, pogodę, codziennie inne widoki i listę rzeczy do zrobienia. Z rozszerzenia korzysta już ponad 3 miliony osób.

Honey

Cena: Darmowe

Oszczędzaj pieniądze dzięki kuponom i ofertom specjalnym w łatwy sposób.

Link do Chrome Web Store

Dzięki ogromnej liczbie kodów rabatowych oraz kuponów możesz łatwo zaoszczędzić podczas zakupów online. Szukanie zniżek to jednak czasochłonne i dosyć nudne zadanie. Honey to rozszerzenie, pokazujące kody rabatowe na stronie, którą aktualnie przeglądasz.

Możesz automatycznie uzupełniać kody rabatowe w koszyku, klikając ikonkę Honey.

Musisz utworzyć konto w usłudze lub zalogować się za pomocą Facebooka, aby móc korzystać z rozszerzenia, ale poza tym jest ono całkowicie darmowe.

Uwaga: Rozszerzenie Honey działa głównie na stronach anglojęzycznych. W Polsce jego funkcjonalność jest ograniczona, ale może Ci się ono przydać, jeżeli często kupujesz różne rzeczy za granicą.

Todoist

Cena: Darmowe; możliwość wykupienia wersji Premium.

Zorganizuj i zaplanuj sprawy do załatwienia.

Link do Chrome Web Store

Todoist to rozszerzenie, dzięki któremu sprawnie i łatwo zaplanujesz sprawy do wykonania na każdy kolejny dzień czy miesiąc. Funkcje, które są dostępne w aplikacji pozwalają zapisywać i organizować zadania, ustalać ich ważność dzięki poziomom priorytetów, śledzić swoje postępy oraz oznaczać zadania jako ukończone z poziomu przeglądarki. Dodatkowo, rozszerzenie pozwala dzielić się swoimi obowiązkami z innymi osobami - projekty współdzielone sprawdzą się zarówno w przedsięwzięciach biznesowych, jak i wśród domowników. Dzięki włączonym przypomnieniom nie ominiesz żadnych spraw do wykonania. Todoist jest zintegrowany z innymi usługami, takimi jak np. Gmail, Kalendarz Google, Slack czy Amazon Alexa.

Wystarczy zarejestrować się za pomocą maila lub Facebooka i korzystać z wybranych funkcji, aby poprawić komfort swojej pracy i działać bardziej efektywnie.

Awesome Screenshot

Cena: Darmowe

Przechwytywanie stron internetowych i filmów wideo.

Link do Chrome Web Store

Potrzebujesz wykonać zrzut ekranu w Microsoft Edge? Chcesz zamazać poufne informacje przed udostępnieniem zrzutu? Nie ma problemu - Awesome Screenshot pozwoli ci to zrobić. Umożliwia przycinanie, edycję oraz dodawanie adnotacji do zrzutów ekranu.

Jeżeli zamierzasz nagrywać ekran możesz udostępniać screencasty. Awesome Screenshot# nie jest tak rozbudowanym narzędziem jak płatne opcje, ale to przydatne rozszerzenie. Jeżeli często wykonujesz zrzuty ekranu z pewnością powinieneś się nim zainteresować.