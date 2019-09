Najlepsze sieci VPN dla komputerów Mac

Chroń swoją prywatność i anonimowość podczas używania internetu. Pomogą Ci w tym sieci VPN!

Spis treści

W ostatnich latach internet nawiedziła prawdziwa plaga związana z łamaniem prywatności użytkowników. I jest to jeden z powodów, dla których zaczęło wzrastać zainteresowanie sieciami VPN. Dziesiątki testów praktycznych udowodniły, że zapewniają one anonimowość online, a ich stosowanie nie tylko znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, ale również daje dostęp do zablokowanych na podstawie geolokalizacji serwisów i usług. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sieci VPN, wzrosła również liczba ich dostawców, co sprawiło, że wybór odpowiedniej dla siebie może być trudny. Dlatego stworzylismy zestawienie, w którym pokazujemy, w jakie sieci VPN warto zaiwnestować, aby poczuć się całkowicie bezpiecznie podczas przeglądania sieci przy użyciu komputera Mac.

Najlepsze sieci VPN dla Mac w 2019 roku

NordVPN - najbardziej uniwersalna

- najbardziej uniwersalna Mullvad - najbezpieczniejsza

- najbezpieczniejsza CyberGhost: najszybsza

NordVPN

NordVPN to najbardziej uniwersalna sieci dla użytkowników MAC-a. Choć nie jest najszybsza spośród testowanych, oferuje ponadprzeciętną ochronę, pozwalającą na bezpieczne tunelowanie. Sieć ta oferuje imponującą bazę serwerów - ponad 3 tysiące. Są one rozlokowane w ponad 60 krajach, co przekłada się na ilość dostępnych lokalizacji i pozwala unikać sytuacji, w której brakowałoby wolnego serwera do połączenia. Kolejna zaleta to prosty interfejs, dzięki któremu nawet początkujący będą w stanie wykorzystać wszystkie możliwości sieci.

Koszt subskrypcji to 2,62 euro miesięcznie w planie 3-letnim. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie oferty i wybrać najlepszą dla siebie!

Mullvad

Mullvad uzyskał w naszych redakcyjnych testach najwyższe noty za bezpieczeństwo. Dostawca prowadzi własną sieć VPN i chce wiedzieć o jej użytkownikach jak najmniej. Dlatego przy rejestracji nie podaje się adresu e-mail, ani imienia czy nazwiska, zaś opłaty można wnosić na kilka różnych sposobów. Regulamin użytkownika jest dopięty na ostatni guzik i ma żadnych haczyków, ani nieprzyjemnych niespodzianek dla użytkowników. Nie znajdziemy tutaj natomiast takich obietnic, jak bezproblemowe oglądanie Netflixa, jednak zamiast tego mamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Koszt subskrypcji Mullvad VPN to 5 euro na miesiąc. Kliknij tutaj, aby zakupić!

CyberGhost VPN

Najnowsza wersja sieci rumuńskiego dostawcy cechuje się doskonałą szybkością - największą z wszystkich testowanych przez nas sieci VPN. CyberGhost posiada opcję ochrony sieci Wi-fi, która nie tylko blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, ale również zapewnia ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Wśród innych funkcji, z jakich można skorzystać dzięki tej sieci VPN, znajduje się kompresja danych i zmiana sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP. Tryb anonimowego przeglądania internetu daje dostęp do ponad 1000 serwerów, ulokowanych w 29 krajach całego świata.

Koszt subskrypcji to 2,45 euro miesięcznie przy trzyletnim abonamencie. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie oferty i wybrać najlepszą dla siebie!

Sieci VPN godne uwagi

Inne sieci VPN, które były przez nas testowane, a które nie dostały się na podium - co nie oznacza, że są złe - to:

TorGuard - polecamy dla osób, które wymieniają pliki w systemie P2P; serwery dostawcy mają doskonałe szybkości.

TunnelBear - polecamy każdemu, komu zależy na szybkości serwerów na całym świecie

SaferVPN - sieć VPN, która doskonale sprawdza się w krajach azjatyckich

Jak testowaliśmy sieci VPN?

Każdą sieć VPN testowaliśmy trzykrotnie - rano, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Do mierzenia szybkości wykorzystywaliśmy Ookla Speedtest. Najpierw sprawdzaliśmy szybkość niezabezpieczonego łącza, potem sprawdzaliśmy, jak zmieni się po połączeniu, następnie - z jaką szybkością pobiera i przesyła dane. Serwery testowe ulokowane były na wszystkich kontynentach, a podczas badań korzystaliśmy z łącza Ethernetowego 100Mbps. Przy wysłaniu i odbieraniu danych nie pracowały w tle żadne aplikacje. Należy jednak pamiętać, że szybkość nie była kluczowym kryterium wyboru - choć oczywiście stanowi bardzo ważne kryterium. Oprócz niej patrzyliśmy na ilość serwerów oraz dodtakowe funkcje, a także podejście dostawców do ochrony danych klientów.

W osobnych artykułach wyjaśniamy:

Przeczytaj je i dowiedz się więcej już dzisiaj!