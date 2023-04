Spis treści

Najlepsze sieci VPN do streamingu 2023

ExpressVPN

Najlepsza cena: plan roczny w cenie 6,67 USD/m-c (oszczędność 35% w porównaniu z abonamentem miesięcznym - 12,95 USD). Kupisz tutaj.

ExpressVPN cechuje prosta instalacja, szybkie serwery i wsparcie dla wielu urządzeń - choć trzeba przyznać uczciwie, nie jest to najtańsza opcja. Ta sieć VPN dysponuje ponad 1700 serwerami w 94 krajach, dlatego nie będzie problemu ze znalezieniem lokacji najlepszej dla twoich potrzeb. Klient dysponuje narzędziem, które bada możliwości twojego sprzętu i na tej bazie poleca optymalny serwer. Jest to praktyczne rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić czas na ręcznym testowaniu serwerów w celu znalezienia najszybszych.

Aplikację ExpressVPN można zainstalować na wielu urządzeniach, istnieje także rozszerzenie do przeglądarek oraz możliwość zainstalowania sieci bezpośrednio w ruterze, co jest wygodne w przypadku, jeśli korzysta z niego kilka urządzeń - wówczas wszystkie są chronione "na wejściu".

Zobacz naszą recenzję ExpressVPN

NordVPN

Najlepsza cena: plan dwuletni w cenie 655,83 zł, czyli zaledwie 24,29 zł/mies. + 3 miesiące gratis! Kupisz tutaj.

NordVPN cechuje bardzo dobra szybkość, duża ilość serwerów oraz wsparcie dla całej gamy urządzeń. Serwerów jest ponad 5000, więc możesz wybrać dowolny kraj, a co za tym idzie - znaleźć serwer z najlepszą prędkością. Ma to tez duże znaczenie dla każdego, kto chce oglądać Netflix, który ma zwyczaj tropienia i zamykania połączeń VPN. Im więcej serwerów do dyspozycji - tym większe szanse na znalezienie działającego. Po wykupieniu abonamentu można zainstalować aplikację NordVPN na każdym urządzeniu, na którym masz ochotę oglądać streamowane materiały. Znajduje się w niej wbudowany mechanizm chroniący przez malware oraz mechanizm blokowania reklam, co jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkowania.

Siedzibą NordVPN jest Panama, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Kolejne jej zalety to sprawnie funkcjonujący dział wsparcia technicznego, a także bardzo przyjazny interfejs użytkownika.

Zobacz naszą recenzję NordVPN

Surfshark VPN

Najlepsza cena: plan dwuletni w cenie 256,62 zł, czyli zaledwie 10,69 zł/mies. Kupisz tutaj.

Surfshark VPN dysponuje 3200 serwerami w ponad 60 krajach. Wszystkie cechuje doskonała szybkość, a łatwa obsługa umożliwia szybką zmianą geolokalizacji. Co za tym idzie - odblokowujesz treści zablokowane w Polsce, dzięki czemu masz dostęp do dowolnie wybranych treści platform streamingowych. Wygodna opcja to wybór najszybszego dostępnego serwera - dzięki czemu nie tylko streamujesz to, co chcesz, ale masz także zapewnioną szybką łączność. Zwraca także uwagę duża liczba funkcji chroniących tożsamość oraz silne zabezpieczenia przeciwko wirusom.

Siedziba Surfshark VPN znajduje się w Holandii. Warto dodać, że najnowszą propozycją dostawcy jest pakiet Surfshark One - łączy wszystkie zalety VPN z dedykowanym antywirusem. Dzięki temu możesz zyskać dwa w jednym.

PureVPN

Najlepsza cena: plan dwuletni za 1,93 euro/mies + 3 miesiące gratis. Kupisz tutaj.

PureVPN dysponuje ponad 6550 serwerami w 140 krajach, co gwarantuje, że zawsze znajdziesz szybki tuż koło swojej lokalizacji. Jest to jedna z najszybszych sieci VPN na rynku, a interfejs jest tak prosty, że poradzi z nim sobie nawet laik. Na plus należy policzyć zaawansowane funkcje, jak automatyczny kill switch czy rozdzielone tunelowanie. Jest to sieć VPN zdecydowanie warta swej ceny!

Zobacz naszą pełną recenzję PureVPN.

CyberGhost

Najlepsza cena: plan 2-letni w cenie 2,11 euro/mies. + 3 miesiące gratis. Kupisz tutaj.

CyberGhost to tani, dobry i łatwy w obsłudze VPN, który ma dedykowany tryb do streamingu. Automatycznie dostosowuje on wszystkie parametry połączenia do tej czynności i umożliwia cieszenie się wysokiej jakości rozrywką. Można nawet wybrać konkretny serwis do odblokowania, a następnie klient sam dopasuje optymalny serwer do jego obsługi. Można tez wybierać serwery ręcznie - do dyspozycji ponad 7000 serwerów w 90 krajach świata - i ma być ich więcej. Aplikacja ma swoje edycje na różne urządzenia i systemy, co zwiększa jej uniwersalność.

Zobacz naszą pełną recenzję CyberGhost.

Streaming - rozrywka XXI wieku

Streaming cieszy się w ostatnich latach olbrzymim powodzeniem - internauci oglądają za jego pomocą filmy i seriale oferowane przez liczne platformy. Jednak niektóre treści mogą być blokowane na podstawie lokalizacji użytkownika, czego klasycznym przykładem amerykański Netflix, nieosiągalny w zwykły sposób z Polski. Jednak można ominąć wszelkie blokady oraz zapewnić sobie anonimowość podczas normalnego streamingu - umożliwiają to sieci VPN.

Streaming przez VPN

W zestawieniu umieściliśmy sieci VPN, które umożliwiają szybki i wygodny streaming materiałów multimedialnych z całego świata. Każda z nich ma inne zalety (i wady też), jednak wszystkie łączy jedno - są naprawdę dobre i warto zainwestować w nie swoje pieniądze. Tym bardziej, że w wielu przypadkach mamy akurat do czynienia z atrakcyjnymi zniżkami . Głównym kryterium doboru sieci do zestawienia była ich szybkość - jeśli oglądasz film czy serial, musi działać płynnie i bez żadnych opóźnień, a także na tyle szybko, aby bez problemu dało się oglądać materiały w jakości HD, a nawet 4K. Ważne, aby dany dostawca VPN dysponował wieloma serwerami na całym świecie - dzięki temu możesz wybrać najbliższy swojej lokacji, zaś w razie problemów z jednym, płynnie przeskoczyć na drugi.

Kolejny element, na który zwracaliśmy uwagę, to ilość wspieranych urządzeń. Nikt nie powiedział, że będziesz korzystać z VPN tylko do streamingu na komputerze czy laptopie. Dlaczego by nie używać go na smartfonie, tablecie, a nawet konsoli? Wielu dostawców daje opcję automatycznej optymalizacji parametrów połączenia pod kątem konkretnych urządzeń. W powyższym zestawieniu znajdziesz sprawdzone, warte uwagi propozycje. Na pewno znajdziesz idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.