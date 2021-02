Najlepsze wtyczki/dodatki do przeglądarki Safari na komputery Mac [2021]

Możesz zyskać wiele przydatnych funkcji ułatwiających przeglądanie sieci instalując przedstawione przez nas rozszerzeń do przeglądarki Safari. Te niewielkie programy znacząco zwiększają funkcjonalność przeglądarki sieciowej od Apple.

Spis treści

Safari czyli domyślna przeglądarka macOS.

Safari jest domyślną przeglądarką internetową wbudowaną w system macOS. Pierwszy raz została wydana na początku 2003 roku. Według danych serwisu StatCounter w listopadzie 2018 roku zajmowała drugą pozycje w rankingu przeglądarek generujących największy ruch w sieci z ponad 15% udziału. Safari jest integralną częścią systemu i znajduje się na każdym nowoczesnym komputerze Mac z zainstalowanym systemem OS X lub macOS. Przeglądarka jest bardzo dobrze powiązana z funkcjami systemowymi. Możliwe jest płacenie za zakupy za pomocą Apple Pay, zapamiętywanie haseł w iCloud, a nawet przekazywanie otwartej strony internetowej z naszego iPhone'a na komputer Mac'a (i na odwrót) za pomocą funkcji Continuity. W przeciwieństwie do Windows'a większość użytkowników sprzętu z Cupertino korzysta z domyślnej przeglądarki. Posiada ona kilka zalet w porównaniu do zamienników. Wśród nich możemy wymienić dużo dłuższy czas pracy na baterii komputerów przenośnych Mac podczas używania Safari. Przeglądarka Safari podobnie, jak Google Chrome, Microsoft Edge czy Mozilla Firefox posiada możliwość dostosowywania do potrzeb użytkowników za pomocą rozszerzeń.

Rozszerzenia dla przeglądarki Safari

Co umożliwiają rozszerzenia?

Rozszerzenia do przeglądarek dodają specjalne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę podczas przeglądania internetu. Pozwalają one także dostosować wygląd przeglądarki do naszych potrzeb. Możliwe jest wyświetlenie przycisków z mediów społecznościowych, blokowanie reklam oraz treści na stronach www, szybkie tłumaczenie witryn, a nawet dostęp do funkcji z innych aplikacji systemowych.

Jak pobrać rozszerzenia do Safari?

Wraz z aktualizacją Safari 12 na macOS Mojave i iOS 12 Apple zmieniło sposób działania rozszerzeń w przeglądarce. W przeszłości można było pobierać rozszerzenia prosto od programistów. Dziś, aby zainstalować rozszerzenie do Safari musi być one zatwierdzone przez Apple i opublikowane w Mac App Store lub Safari Extensions Gallery. Niezależnie od tego, czy użytkujemy najnowszy system macOS, czy nie, możemy instalować rozszerzenia z tych dwóch źródeł, a dodatkowo rozszerzenia zainstalowane z App Store lub Extensions Gallery będą aktualizowały się automatycznie. Pod koniec 2018 roku Apple przestało przyjmować nowe rozszerzenia do Extensions Gallery w celu przyśpieszenia procesu migracji do App Store.

Oto najlepsze darmowe rozszerzenia do przeglądarki Safari.

Ghostery Lite

Ghostery Lite w Mac App Store

Rozszerzenie Ghostery Lite jest darmową wersją Ghostery i umożliwia blokowanie reklam oraz trackerów przekazujących i odbierających informacje od użytkowników przeglądających sieć. Rozszerzenie to odrzuca zawartość, pliki cookie oraz wszelkie skrypty śledzące, aby zmniejszyć ilośc danych udostępnianych przez Safari innym stronom internetowym.

Ghostery umożliwia dostosowanie działania rozszerzenia z poziomu przycisku na pasku narzędzi. Możemy wybrać ustawienia domyślne lub indywidualne. Istnieje możliwość sprecyzowania, na których witrynach chcemy blokować reklamy lub które witryny mogą je wyświetlać. Można również zarządzać odtwarzaniem dźwięków i wideo.

Translate

Translate to rozszerzenie szczególnie przydatne, gdy natkniesz się na wielojęzyczną treść w sieci. Rozszerzenie to pozwala na tłumaczenie z dowolnego języka na inny język korzystając z mechanizmów Microsoft'u lub tłumacza Google bez konieczności ich otwierania w kolejnej zakładce i ręcznego tłumaczenia.

Zaktualizowana wersja nazywająca się TranslateMe dostępna jest w Mac App Store w cenie 47,99zł.

Zoom

Czasami zdarza się tak, że witryna sieciowa posiada zbyt małą (lub zbyt dużą) czcionkę. Takie problemy możemy łatwo usunąć za pomocą rozszerzenia Zoom, które pozwala dostosowywać skalowanie treści na dowolnej stronie internetowej.

Aby skorzystać z rozszerzenia wystarczy wywołać aplikację z paska narzędzi. Dostaniemy wtedy suwak o rozpiętości od 0 do 400 procent, dzięki któremu bez problemu dostosowujemy wielkość treści. Rozmiary suwaka możemy regulować za pomocą przesunięcia lub przyciskami plus i minus. Przycisk domyślny natychmiast przywraca stronę do domyślnego skalowania wynoszącego 100 procent.

TrafficLight

Sieć w obecnych czasach jest bardzo rozwinięta i śledzi użytkowników na wiele różnych sposobów zarówno w celach komercyjnych jak i tych mniej przyjemnych - np. w celu przejęcia konta. TrafficLight dla Safari to rozszerzenie firmy Bitdefender będącej producentem popularnego programu antywirusowego o tej samej nazwie. TrafficLight jest zaawansowanym filtrem chroniącym użytkowników sieci przed atakami phisingowymi. Znajduje ukryte urządzenia śledzące i analizujące aktywność przeglądania i ostrzega przed nimi użytkownika. Posiada także funkcje ostrzegania przed niebezpiecznymi witrynami sieciowymi.

HoverSee

HoverSee to rozszerzenie ułatwiające przeglądanie obrazów w sieci. Niektóre strony internetowe posiadają skalowanie, które powoduje problemy z wyświetlaniem obrazów, które się na nich znajdują. Wtedy z pomocą przychodzi HoverSee, które powiększa wszystkie obrazy i łącza wideo znajdujące się na witrynie i po najechaniu na nie wyświetla ich opisy. Działa bardzo dobrze w przypadku miniaturek z Facebook'a lub Twitter'a. W przypadku linku do wideo na YouTube może odtworzyć je. W ustawieniach rozszerzenia można dostosować opóźnienie wyświetlania obrazu, a także minimalne oraz maksymalne powiększenie.

DuckDuckGo

Nawet jeżeli nie korzystasz jeszcze z DuckDuckGo jako domyślnej wyszukiwarki nadal możesz skorzystać z funkcji prywatności i zabezpieczenia twoich wyszukiwań dzięki rozszerzeniu DuckDuckGo dla przeglądarki Safari. Oferuje ono funkcje wyszukiwania bez zapisywania historii i śledzenia użytkownika w internecie. Wystarczy nacisnąć ikonę na pasku narzędzi, aby uzyskać pole wyszukiwania.

Shortly

Shortly to małe rozszerzenie dla przeglądarki Safari, które w prosty sposób potrafi skrócić adres URL. Można wybrać preferowaną usługę spośród: Google (domyślna), Bitly, TinyURL lub Custom Endpoint. Skracanie adresów jest szczególnie przydatne podczas przesyłania ich lub publikacji w mediach społecznościowych. Użycie rozszerzenia jest bardzo proste. Wystarczy je uruchomić z paska narzędzi w witrynie, której adres chcemy skrócić lub wkleić adres witryny, którą chcemy skrócić. W rezultacie otrzymamy link skrócony za pomocą wybranej usługi.

1Password

1Password to jeden z najpopularniejszych menedżerów haseł. macOS posiada własny menedżer haseł zintegrowany z kontem iCloud, ale działa on jedynie na sprzętach Apple. Jeżeli poza komputerem Mac posiadasz smartfona z Androidem lub komputer z Windowsem to z pewnością potrzebujesz innego menedżera haseł. Idealnym kandydatek jest 1Password.

1Password

Rozszerzenie 1Password dla przeglądarki Safari to w zasadzie wersja mini niezależnej aplikacji na system macOS. Rozwiązanie to pozwala szybko uzyskać dostęp do naszych haseł i loginów. Rozszerzenie automatycznie wykrywa stronę, którą przeglądamy i proponuje zapisane hasło, co przyśpiesza proces logowania. Menedżer haseł 1Password posiada oczywiście możliwość tworzenia unikalnych i bezpiecznych haseł.

Do działania potrzebujesz subskrypcji 1Password, która kosztuje kilka dolarów miesięcznie. Za darmo otrzymasz 30 dniowego triala.

StopTheMadness

Mało kto wie, że przeglądarka Safari nie wspiera wszystkich popularnych języków programowania i mechanizmów używanych do budowy stron internetowych. Czasami zdarza się, że niektóre witryny nie ładują się lub są niepoprawnie wyświetlane. Rozszerzenie StopTheMadness pozwoli Ci uniknąć takich sytuacji. Niewielki program zadba o to, aby przeglądarka otwierała wszystkie witryny w poprawny sposób.

StopTheMadness

Rozszerzenie StopTheMadness pozwoli otwierać menu kontekstowe, kopiować, zaznaczać i wklejać tekst oraz korzystać z płynnego przewijania. Wszystkie te funkcje są dostępne nawet w momencie, gdy twórca strony je zablokował.

Dodatkowo rozszerzenie pozbywa się irytujących okienek "Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?". Niestety rozszerzenie nie jest tanie - kosztuje 42,99 zł (płatność jednorazowa).

Turn Off the Lights

Turn Off the Lights to rozszerzenie, które przypadnie do gustu internautom, którzy często oglądają materiały wideo. Niewielka wtyczka pozwala przyciemnić elementy interfejsu użytkownika znajdujące się obok okna z wyświetlanym materiałem wideo.

Turn Off the Lights

Po przyciśnięciu przycisku z symbolem żarówki rozszerzenie wygasza wszystkie elementy interfejsu użytkownika z wyłączeniem odtwarzacza wideo. Całość działa na YouTube, Vimeo, Dailymotion, Twitch oraz Facebook.

