Najlepszy Mac dla studenta 2019

Przeglądamy ofertę komputerów od Apple i doradzamy, który model najlepiej sprawdzi się na uczelni.

Spis treści

Już za nieco ponad miesiąc rozpocznie się kolejny rok akademicki. Tysiące studentów przygotowuje się powoli do powrotu na uczelnie. Dla części z nich będą to pierwsze studia w ich życiu. Często wiąże się to z przeprowadzkami, a także mianą stylu życia. Każdy student potrzebuje również kilku rzeczy, bez których ciężko przetrwać cały rok akademicki i serię nudnych wykładów. Najważniejszym narzędziem pracy jest oczywiście komputer.

Wiele osób, które wybierają się na studia zamierza kupić nowy komputer, który w zamyśle ma przetrwać przez cały cykl nauki czyli trzyletnie studia pierwszego stopnia oraz dwuletnie studia magisterskie lub pięcioletnie studia jednolite. Pięć lat to na rynku nowych technologii sporo czasu, ale komputer starzeją się znacznie wolniej od na przykład smartfonów.

Kupując komputer, który ma bezawaryjnie posłużyć przez kilka najbliższych lat należy przygotować nieco większa sumę pieniędzy i odrzucić najtańsze dostępne na rynku konstrukcje. Wielu studentów zastanawia się również na przesiadką na komputery od Apple. Są one droższe od odpowiedników z Windowsem, ale cały system jest o wiele stabilniejszy i mniej problemowy, a na dodatek w zestawie otrzymujemy pakiet biurowy iWork i wiele inny świetnych aplikacji, jak iMovie. Dodatkowo, jeżeli kupujący posiada już nawet kilkuletniego iPhone'a będzie mógł skorzystać z funkcji Continuity oraz Hadnoff, które pozwalają na odbieranie/wykonywania połączeń oraz SMS bezpośrednio z komputera.

Sprawdzamy wszystkie komputery od Apple - zarówno stacjonarne, jak i mobilne oraz doradzamy, który model warto rozważyć jako urządzenie na studia.

Najlepszy komputer Mac na studia

Wybór komputer na studia nie jest prostą sprawą. Po pierwsze wiąże się on z wydatkiem sporej sumy pieniędzy. Z tego właśnie powodu należy dobrze zweryfikować swoje potrzeby i dobrać do nich odpowiednie urządzenie. Zdecydowana większość studentów z pewnością celować będzie w komputery przenośne, które zajmują mniej miejsca i są łatwe do przenoszenia. To bardzo ważna kwestia w zatłoczonych akademikach, w których nie ma przestrzeni na komputer stacjonarny. Dodatkowo laptopa można wykorzystać do prezentowania wyników prac oraz konspektów na zajęciach/laboratoriach/ćwiczeniach. Wiele zależy też od kierunku studiów. Studenci uczelni technicznych z pewnością potrzebować będą wydajniejszych podzespołów niż osoby studiujące językoznawstwo lub kulturoznawstwo.

W tym poradniku zwracamy uwagę na specyficzne potrzeby studentów oraz pokazujemy, które konfiguracje warto wziąć pod uwagę przy zakupie komputer Mac na studia.

Jak uzyskać zniżkę na zakup komputer Mac na studia?

Apple znane jest z oferowania urządzeń w wysokich cenach. Dodatkowo firma rzadko kiedy przygotowuje promocje oraz wyprzedaże. Jedną z możliwości nabycia sprzętu w niższej cenie jest wybór modelu, który nie jest już sprzedawany. Przykładowo zeszłoroczny MacBook Air, który od najnowszego modelu różni się jedynie ekranem bez technologii True Tone jest znacznie tańszy. Drugą opcją jest skorzystanie z promocji Back to School. Apple regularnie w wakacje uruchamia promocję dla uczniów i studentów, podczas której można nabyć komputery Mac w niższej cenie oraz z dodatkowymi gratisami.

W tym roku Apple do urządzeń w cenach edukacyjnych dodaje gratisowo słuchawki Beats. Najdroższy model, jaki można wybrać kosztuje normalnie 1119 zł. Promocja trwa do 17 października 2019 roku.

Dodatkowo często oficjalni resselerzey Apple przygotowują własne promocje Back to School, w ramach których można nabyć komputer Mac w obniżonej cenie z pakietem Office, przedłużoną gwarancją, słuchawkami Beats lub innymi gratisami. Często towarzyszy tym promocjom możliwość zakupu komputera w nieoprocentowanych ratach.

