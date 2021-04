Najlepszy procesor dla gracza: budżetowy, topowy i średniak

Dopasuj procesor do posiadanego budżetu i ciesz się wirtualną zabawą. Zdradzamy, w który najlepiej zainwestować swoje pieniądze!

Spis treści

Zakup procesora dla Twojej maszyny do gier nie jest prostą sprawą. W chwili obecnej rywalizują ze sobą dwie rodziny: AMD Ryzen 5000 i Intel Core 11. generacji (Rocket Lake). Co prawda łatwiej je nabyć, niż karty graficzne (to temat na osobny artykuł), ale wybór jest duży i niezwykle zróżnicowany cenowo. Dlatego podzieliliśmy procesory dla graczy na trzy kategorie, a kryterium to cena. Mamy więc budżetowce, średniaki i model topowy.

Zanim zaprezentujemy trzy procesory warte polecenia, dwie istotne informacje:

11. generacja procesorów Intela została stworzona w nieco przestarzałej technologii 14 nm, ale architektura korzysta z wyprodukowanych w technologii 10 nm rdzeni Ice Lake. Przez to są to mocne i wydajne procesory, ale zarazem energożerne;

AMD wprowadziło Smart Access Memory z rodziną Ryzen 5000.

Najlepszy procesor-średniak

Intel Core i5-11600K

Średnie procesory dla graczy PC - to jest to. W większości gier oferują taką samą wydajność, co kosztujące dwu-trzykrotnie więcej. Ryzen 5 2600 i 3600 doskonale sprawdzają się do gier i są solidnymi propozycjami, jednak to właśnie Intel Core i5-11600K zdobywa tytuł najlepszego średniaka. Są ku temu dwa powody: cena i dostępność. Procesor Intela ma 6 rdzeni i 12 wątków, czyli tyle samo, co Ryzen 5600X, a testy wydajności pokazują, że w grach sprawuje się optymalnie, choć trzeba przyznać uczciwie, że pobiera więcej energii. Minusem jest także brak własnego wiatraczka. Mimo tego jest świetnym rozwiązaniem dla każdego, kto nie chce dużo płacić, a mieć możliwość grania w rozdzielczościach 1440p i 4K.

Najlepszy procesor topowy

AMD Ryzen 9 5900X

Choć Core i5 oraz sześciordzeniowe modele Ryzen 5 mają taką samą wydajność w grach, AMD Ryzen 9 5900X jest wyborem dla tych użytkowników, którzy potrzebują mocy wielu rdzeni do zadań kreatywnych, a także chcą przygotować się do rywalizowania z przyszłymi konsolami. Ewentualnie - chcą mieć to, co najlepsze w tej chwili na rynku. A wszystkie testy potwierdzają, że to właśnie Ryzen 9 daje najlepszą wydajność i szybkość w grach. Zawdzięcza to m.in. dwunastu rdzeniom i obsłudze dwudziestu czterech wątków. Są w stanie udźwignąć każde obciążenie.

Najlepszy procesor budżetowy

Intel Core i5-10400F

Zazwyczaj dobrze polecić Ryzen 3 3200G dla osób, które nie chcą dużo płacić, a mieć solidny procesor. Takie modele mają także zintegrowaną grafikę Radeon, więc nie potrzeba im dodatkowej karty graficznej. Ale AMD nie wypuściło nowego APU od połowy 2019 roku, kiedy to na rynek weszło 3200G. Dlatego naszym wyborem jest Intel Core i5-10400F. Polecamy każdemu graczowi z niewielkim budżetem. Sześć rdzeni, dwanaście wątków, wydajność na poziomie Ryzen 3000 - a miejscami nawet lepsza. Nie ma co prawda zintegrowanej grafiki (stąd oznaczenie "F" w nazwie), ale i tak jest warta zakupu. Jeśli wolisz z grafiką, kup model bez F, czyli po prostu Intel Core i5-11400.

Podsumowując

W skrócie: