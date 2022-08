Najtańsze GTX - najniższe oferty na karty graficzne GeForce [12.08.2022]

Szukasz taniej karty graficznej od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce GTX w Polsce.

Premiera GTX 1630 nie wzbudza zbyt wiele sensacji. Teoretycznie jednak to ta konstrukcja powinna być najtańszą kartą graficzną umożliwiająca płynną rozgrywkę. A może w sklepach jednak znajdziemy dużo ciekawsze propozycje. Co by nie mówić, RTX wciąż są drogie i nie wszyscy potrzebują aż tak wydajnych jednostek. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce GTX w jednym miejscu, by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego GTX?

GTX 1630

Debiutująca pod koniec czerwca 2022 roku karta nie ma łatwego startu. Teoretycznie model ten powinien pełnić rolę następcy dla układów GT 1030. W tym przeszkadza mu jednak cena. NVIDIA wycenia tą kartę na 799 zł, w której -co by nie mówić - ma sporą konkurencję.

GTX 1050 Ti

Mimo że układ ten zadebiutował na rynku 6 lat temu, to stanowi największa konkurencję dla GTX 1630. Mimo że obie karty posiadają tą samą ilość pamięci VRAM (4GB), to właśnie leciwy już Pascal w większości gier może okazać się szybszy. Przegra natomiast gdy, weźmiemy pod uwagę wydajność konwertera multimediów - NVENC, który możemy wykorzystać do streamowania czy rejestrowania naszej rozgrywki. Układ ten zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności na platformie Steam. Największą niewiadomą jest to, jak długo karta będzie otrzymywać jeszcze wsparcie w postaci nowych sterowników od NVIDII.

GTX 1650

GDDR5

GDDR6

Ten następca GTX 1050 i GTX 1050 Ti dość szybko został okrzyknięty "Królem tanich kart graficznych". Do tej pory umożliwia płynną rozgrywkę nawet w nowsze tytuły. Co prawda odbywa się to kosztem jakości wyświetlanego obrazu. Karty GeForce GTX 1650 debiutowały już w 2019 roku. Decydując się na tę kartę, sprawdź jednak jaki wariant kupujesz. Najwydajniejsze, choć trudno dostępnym w sklepach, będą modele z dopiskiem Super, dysponujące 1280 jednostkami CUDA (standardowo 896). Warto również zwrócić uwagę na wersję pamięci, gdyż karty są zarówno wyposażone w GDDR5 jak i szybsze GDDR6.

GTX 1660

GTX 1660

GTX 1660 Super

GTX 1660 Ti

Modele 1660 to najszybsze dostępne w sklepach nowe jednostki GeForce GTX. Jednak ich zakup w chwili obecnej może okazać się nieopłacalny. W podobnej cenie możemy nabyć najtańsze RTX, które nie tylko zapewniają podobny, jak nie wyższy, poziom wydajności. Największym minusem GTX 1660 względem układów RTX jest brak wsparcia dla technologii DLSS, przez co nie możemy liczyć na poprawę płynności w bardziej wymagających i najnowszych tytułach.

Aktualizacja 22.07.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Asus GTX 1050 Ti CERBERUS VIST 898 zł, Empik 929 zł

Asus GTX 1650 Phoenix OC FIRECOM 989 zł

KFA2 GTX 1660 1-click OC CTIstore 1 113,80 zł

Komentarz redakcji:

GTX w końcu przestały drożeć. W niektórych sklepach możemy zaobserwować odwrotną tendencję. I choć obniżki cen nie są spektakularne, to wciąż cieszą. Pamiętajmy że w przypadku najtańszych układów NVIDII mówimy o kartach które debiutowały już kilka lat temu, a obecnie dalej utrzymują sporo wyższą cenę. Dalej co prawda polecamy osobom z ograniczonym budżetem, zakup najtańszego GTX 1650, to nie możemy również obojętnie przejść obok oferty na GTX 1660 od KFA2 dostępnego w CTIstore. W cenie 1 113 zł jest to wręcz rewaluacyjna promocja, za kartę, która dorównuje wydajnością (bez RayTracingu) nawet RTX 3050.

Aktualizacja 01.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Komentarz redakcji:

Poweekendowa aktualizacja cen lekko nas zaskoczyła. Wiesz kość ofert na najtańsze modele GTX 1050ti czy GTX 1650 zaliczyło po raz pierwszy od dwóch tygodni nieznaczną obniżkę cen. Niestety na tym dobre informacje się kończą. W przypadku wydajniejszych GTX 1660, niestety nie obserwujemy żadnych zmian w cenie. Dodatkowo najlepsze oferty dość szybko znikają z sklepów.

Aktualizacja 05.08.2022

Komentarz redakcji:

Niestety kolejna aktualizacja potwierdza jak niestabilna i chaotyczna jest dalej sytuacja na rynku karty graficznych. Bo jak inaczej wyjaśnić rosnące ceny GTX 1050 TI czy GTX 1650, przy taniejących wydajniejszych modelach. Niestety, trudno przewidzieć jak obecnie będą zachowywały sklepy, z tego względu jeżeli ktoś potrzebuje taniej karty graficznej radzimy wybór wśród modeli GTX 1650, których cena jeszcze nie wrosła powyżej 1 000 zł.

Aktualizacja 09.08.2022

Aktualizacja cen i dostępności

Dodano:

ZOTAC GTX 1630 TechInn 913,49 zł

Palit GTX 1050 Ti StormX FOXkomputer 925 zł,

EVGA GTX 1660 SC Ultra Gaming X-kom 1 299 zł

Komentarz redakcji

Na szczęście większość modeli kart graficznych w tym tygodniu nie podrożała. W przypadku większości zaobserwowaliśmy nawet drobną obniżkę cen. Jednak nie są one na tyle duże by zmienić nasze postrzeganie najlepszych ofert. Dalej niezmiennie polecamy wybór wśród najtańszych modeli GTX 1650.

Aktualizacja 12.08.2022

Komentarz redakcji:

Podobnie jak na początku tygodnia, dalej obserwujemy pomniejszającą się dostępność najtańszych modeli GTX. Na szczęscie nie się to cenach, które dalej są o kilkanaście złotych niższe niż w ubiegłym tygodniu. Choć zwykle polecaliśmy Wam najtańsze modele GTX 1650, w tym tym godniu radzimy zastanowić się nad modelami GTX 1660 dostępnych w rewaluacyjnych cenach, zwłaszcza model od KFA2 z Morele:

KFA2 GTX 1660 1-click OCMorele 1 099 zł

Gigabyte GTX 1660 OC { KRsystem 1 171,60 zł

Palit GTX 1660 StormX Hanzo 1 199 zł

KFA2 GTX 1660 SUPER 1-Click OC X-kom 1 239 zł