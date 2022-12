Najtańsze GTX - najniższe oferty na karty graficzne GeForce [12.12.2022]

Szukasz taniej karty graficznej od NVIDIA? Sprawdzamy, w których sklepach można kupić najtaniej GeForce GTX w Polsce.

Spis treści

Premiera GTX 1630 nie wzbudza zbyt wiele sensacji. Teoretycznie jednak to ta konstrukcja powinna być najtańszą kartą graficzną umożliwiająca płynną rozgrywkę. A może w sklepach jednak znajdziemy dużo ciekawsze propozycje. Co by nie mówić, RTX wciąż są drogie i nie wszyscy potrzebują aż tak wydajnych jednostek. Z tego względu postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty na karty GeForce GTX w jednym miejscu, by odpowiedzieć na pytanie: Gdzie kupić najtaniej nowego GTX?

GTX 1630

Debiutująca pod koniec czerwca 2022 roku karta nie ma łatwego startu. Teoretycznie model ten powinien pełnić rolę następcy dla układów GT 1030. W tym przeszkadza mu jednak cena. NVIDIA wycenia tą kartę na 799 zł, w której -co by nie mówić - ma sporą konkurencję.

GTX 1050 Ti

Mimo że układ ten zadebiutował na rynku 6 lat temu, to stanowi największa konkurencję dla GTX 1630. Mimo że obie karty posiadają tą samą ilość pamięci VRAM (4GB), to właśnie leciwy już Pascal w większości gier może okazać się szybszy. Przegra natomiast gdy, weźmiemy pod uwagę wydajność konwertera multimediów - NVENC, który możemy wykorzystać do streamowania czy rejestrowania naszej rozgrywki. Układ ten zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności na platformie Steam. Największą niewiadomą jest to, jak długo karta będzie otrzymywać jeszcze wsparcie w postaci nowych sterowników od NVIDII.

GTX 1650

Ten następca GTX 1050 i GTX 1050 Ti dość szybko został okrzyknięty "Królem tanich kart graficznych". Do tej pory umożliwia płynną rozgrywkę nawet w nowsze tytuły. Co prawda odbywa się to kosztem jakości wyświetlanego obrazu. Karty GeForce GTX 1650 debiutowały już w 2019 roku. Decydując się na tę kartę, sprawdź jednak jaki wariant kupujesz. Najwydajniejsze, choć trudno dostępnym w sklepach, będą modele z dopiskiem Super, dysponujące 1280 jednostkami CUDA (standardowo 896). Warto również zwrócić uwagę na wersję pamięci, gdyż karty są zarówno wyposażone w GDDR5 jak i szybsze GDDR6.

GDDR5

GDDR6

GTX 1660

Modele 1660 to najszybsze dostępne w sklepach nowe jednostki GeForce GTX. Jednak ich zakup w chwili obecnej może okazać się nieopłacalny. W podobnej cenie możemy nabyć najtańsze RTX, które nie tylko zapewniają podobny, jak nie wyższy, poziom wydajności. Największym minusem GTX 1660 względem układów RTX jest brak wsparcia dla technologii DLSS, przez co nie możemy liczyć na poprawę płynności w bardziej wymagających i najnowszych tytułach.

GTX 1660

GTX 1660 Super

GTX 1660 Ti

Aktualizacja 05.11.2022

Aktualizacjacja cen

Naszczęscie, podwyżki kursu dolara nie spowodowały zmian w wycenie najntańszych kart graficznych. Pamiętajcie równiez o promocji mudialowej z X-kom, dzięki której możecie taniej zakupiuć

jedyne co musicie zrobić, to wpisać kod "mundial-gaming", w koszyku przy składaniu zamówienia.

Aktualizacja 09.11.2022

Dodano:

GIGABYTE GTX 1630 D6 OC CTIstore 864,32 zł

Dobre wiadomości, GTX nie tylko nie podrożoły ale w niektórych przypadkach nawet sporo potoniały. Dodatokow w sklepach znaleźliśmy kilna nowych dości intresująychc ofert.

Aktualizacja 15.11.2022

Aktualizacjacja cen

Aktualizacja 21.11.2022

Aktualizacjacja cen

Aktualizacja 28.11.2022

Aktualizacjacja cen

Dodano:

Asus GTX 1660 SUPER TUF Komputronik 1 239 zł

Aktualizacja 01.12.2022

Aktualizacjacja cen

Dodano:

Gigabyte GTX 1660 SUPER D6 MediaExpert 1 199 zł

Inno3D GTX 1650 Twin X2 OCP X-kom 799 zł

Mimo zakończonych promocji czarnopiątkowych, większośc GTX dostępnych w sklepach nie podrożała. Niektóre modele są nawet dostępne w najniższeżej cenie w tym roku. Pozostaje trzymac kciuki by ta sytuacja dalej się poprawiała.

Aktualizacja 08.12.2022

Aktualizacjacja cen

Dodano:

PNY GTX 1650 4 GB DDR6 MediaExpert 849 zł

Gainward GTX 1650 Ghost MediaExpert 869 zł

INNO3D GTX 1660 Super Twin X2 MediaExpert 1 249 zł

Dalej nie zauważamy większym zmian cen najtańszych kart graficznych od Nvidii.

Aktualizacja 12.12.2022

Aktualizacjacja cen